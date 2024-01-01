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Программное обеспечение для управления рекламной продукцией - Самые популярные приложения - Бруней
Программное обеспечение для управления рекламной продукцией оптимизирует и расширяет процесс приобретения, хранения, контроля и распространения рекламной продукции компании. Это позволяет предприятиям поддерживать единообразие бренда, одновременно эффективно управляя запасами рекламной продукции. Это программное обеспечение выступает в качестве неотъемлемого компонента отдела маркетинга или брендинга компании, облегчая бремя организации и реализации стратегий продвижения продуктов. Рекламная продукция, широко известная как «подарки» компании, служит различным целям, включая подарки на выставках, подарки в знак признательности клиентам, кампании по привлечению потенциальных клиентов и наборы для адаптации сотрудников, среди прочего. Такое программное обеспечение расширяет возможности систем печати, обеспечивая комплексное управление всеми требованиями к рекламной продукции в рамках единой платформы.
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Sendoso
sendoso.com
Создавайте высокодифференцированные и индивидуально адаптированные кампании, чтобы обеспечить тесную связь с вашими покупателями на протяжении всего жизненного цикла клиента и повысить рентабельность инвестиций в продажи и маркетинг с помощью платформы автоматизации прямого маркетинга Sendoso.
&Open
andopen.co
&Open — это глобальная платформа для подарков, которая тщательно подбирает подарки, автоматизирует их отправку и обеспечивает всю логистику от начала до конца. Мы помогаем брендам повысить лояльность и повысить удержание клиентов посредством более качественных, быстрых и простых корпоративных подарк...
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum помогает автоматизировать программы вознаграждений, стимулов и выплат в глобальном масштабе с возможностью мультивалютности и мультирегиональности. Мы упрощаем для отделов маркетинга и продаж отправку вознаграждений, поощрений и электронных подарков на протяжении всего жизненного цикла ...
PFL
pfl.com
В PFL мы специализируемся на создании прямой почтовой рассылки на основе данных, которая доставляет аутентичные моменты и способствует росту организаций. Обладая проверенным опытом успеха некоторых крупнейших брендов в мире, мы привносим в мир прямой почтовой рассылки масштабность, персонализацию и ...
Kotis Design
kotisdesign.com
Мы являемся ведущим поставщиком сувениров и технологическим партнером, который предлагает масштабируемую платформу электронной коммерции, помогающую брендам создавать, продавать и отправлять сувениры по всему миру. От HR-команд до отделов продаж и маркетинга — мы помогаем интегрировать и распростран...
Postal
postal.com
Postal, основанная в 2020 году в Сан-Луис-Обиспо, штат Калифорния, является ведущей платформой для офлайн-взаимодействия, которая обслуживает более 600 клиентов B2B, таких как Outreach, Yelp, Cisco Meraki, Seismic и Fivetran. Postal позволяет клиентам создавать значимые и эффективные человеческие св...
Swageazy
swageazy.com
Swageazy — это ведущая в Индии платформа управления корпоративными подарками, которая упрощает хлопоты по хранению, закупкам, печати и реализации корпоративных сувениров и сувениров для мероприятий. Простое в использовании и независимое от отрасли решение, которому доверяют более 300 корпоративных к...
CorporateGift.com
corporategift.com
Корпоративный подарок — это платформа для подарков, которая была разработана для постоянных программных подарков. Делайте покупки, сохраняйте и настраивайте все один раз, а затем привлекайте внимание за считанные минуты. Наше решение было основано на трех основных принципах: огромном разнообразии пр...
Reachdesk
reachdesk.com
Reachdesk позволяет компаниям B2B доставлять важные моменты в масштабе с помощью прямой почтовой рассылки на основе данных и подарков. Через Reachdesk компании могут доставлять подарки и прямую почтовую рассылку, что позволяет одним нажатием кнопки установить более глубокие связи с клиентами, потенц...
Printfection
printfection.com
Printfection — это платформа для управления сувенирами, которая упрощает покупку, управление и распространение сувениров и фирменных товаров. Такие клиенты, как Zendesk, BetterHelp, Hinge и Gusto, используют нас, чтобы легко доставлять подарки клиентам, потенциальным клиентам, сотрудникам и участник...
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU создает исключительные впечатления от продуктов, которые помогут продвинуть ваш бренд. Мы разрабатываем, поставляем, производим и распространяем качественную персонализированную продукцию... и, черт возьми, мы работаем быстро. Мы гордимся тем, что являемся вашим надежным партнером по всем ва...
commonsku
commonsku.com
commonsku — это программное обеспечение, специально разработанное для индустрии рекламной продукции. Это платформа CRM, управления заказами и электронной коммерции, объединенная в один сложный центр. Благодаря программному обеспечению, интуитивно объединяющему дистрибьюторов и поставщиков, commonsku...
Alyce
alyce.com
Alyce — это платформа подарков с поддержкой искусственного интеллекта, которая помогает компаниям строить отношения, ускорять продажи и повышать узнаваемость бренда с помощью персонализированных подарков. Отделы маркетинга, продаж и работы с клиентами используют Alyce, чтобы открыть двери для нового...
Swag Hut
swaghut.com
Технология SwagHut упрощает весь ваш процесс покупки рекламных товаров. С нашей платформой вы можете создавать, настраивать и отправлять высококачественные сувениры кому угодно и в любую точку мира. Просто выберите понравившиеся сувениры и загрузите свой логотип. Индивидуальный дизайн будет готов дл...
Museema
museema.com
Магазины фирменных сувениров, которые облегчают жизнь Мы создаем магазины, которые привлекают сотрудников и экономят ваше время. Посмотреть пример Узнать больше Нам доверяют компании, знающие сувениры Почему фирменные магазины сувениров? Сотрудники выбирают фирменные сувениры компании, которые они х...
Inkwell Global Marketing
inkwellusa.com
Inkwell Global Marketing — агентство по продаже товаров с полным спектром услуг. Мы оптимизируем и упрощаем закупку, хранение и распространение корпоративных товаров. Наша ведущая в отрасли платформа позволяет пользователям проверять свои запасы, отгружать товары и интегрироваться со сторонними сист...
SwagUp
swagup.com
SwagUp — единственная платформа комплексного управления Swag. Мы считаем, что swag невероятно мощный инструмент, но при этом невероятно сложен в использовании. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы максимально упростить процесс создания и доставки сувениров. Наша платформа дает вам возможность...
AXOMO
axomo.com
AXOMO — это решение для управления сувенирами, предназначенное для предложения вознаграждений, которые производят неизгладимое впечатление. Исследования показывают, что 52% фирменного снаряжения передаривается или выбрасывается в течение 30 дней — ваши люди (и планета) заслуживают лучшего. Наша плат...
Stadium
bystadium.com
Stadium делает глобальные групповые подарки, награды и сувениры простыми и личными, независимо от масштаба или расстояния. Мы позволяем вашим получателям по всему миру выбирать, что они хотят и куда отправить, устраняя догадки и максимизируя эффективность каждого обмена. Независимо от того, благодар...