Программное обеспечение для управления проектами - Самые популярные приложения

Monograph

monograph.com

С легкостью превращайте время в доход. Монография – это больше, чем просто управление проектами для архитектурных, ландшафтных и инжиниринговых фирм. Это платформа для практических операций. С помощью Monograph вы можете визуализировать ценность своего времени на разных этапах, бюджетах проектов, чл...