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Программное обеспечение для управления проектами - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для управления проектами включает в себя ряд цифровых инструментов, предназначенных для оптимизации и улучшения планирования, выполнения и мониторинга проектов. Эти приложения предоставляют централизованные платформы для совместной работы, управления задачами и распределения ресурсов, предлагая такие функции, как диаграммы Ганта, планирование и общение в реальном времени. Программное обеспечение для управления проектами, идеально подходящее для команд и организаций любого размера, оптимизирует рабочие процессы проекта, способствует сотрудничеству и обеспечивает эффективную координацию, что в конечном итоге способствует успешным результатам проекта.

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Trello

Trello

trello.com

Trello — это веб-приложение для создания списков в стиле канбан, дочерняя компания Atlassian. Первоначально созданная Fog Creek Software в 2011 году, она была выделена в отдельную компанию в 2014 году, а затем продана Atlassian в январе 2017 года. Компания базируется в Нью-Йорке, США.

Jira

Jira

atlassian.com

Jira (JEE-rə) — это собственный продукт для отслеживания проблем, разработанный Atlassian, который позволяет отслеживать ошибки и гибко управлять проектами.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

Airtable

Airtable

airtable.com

Airtable — это облачный сервис для совместной работы со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Ее основали в 2012 году Хоуи Лю, Эндрю Офстад и Эммет Николас. Airtable — это гибрид электронной таблицы и базы данных, обладающий функциями базы данных, но примененный к электронной таблице. Поля в таблице Airt...

Coda

Coda

coda.io

Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...

Zoho Projects

Zoho Projects

zoho.com

Управление проектами максимально эффективно. Zoho Projects — это облачный инструмент управления проектами, который помогает вам планировать свою работу, эффективно отслеживать ее и сотрудничать с вашей командой, где бы они ни находились.

monday.com

monday.com

monday.com

monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...

Smartsheet

Smartsheet

smartsheet.com

Smartsheet — это программное обеспечение как услуга (SaaS), предлагающее для совместной работы и управления работой, разработанное и продаваемое компанией Smartsheet Inc. Оно используется для назначения задач, отслеживания хода проекта, управления календарями, обмена документами и управления другой ...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

Инструмент управления проектами, который можно адаптировать к вашим процессам и помочь вам создавать отличные продукты. Отслеживайте проекты и задачи, используйте гибкие доски, планируйте спринты и релизы, храните базу знаний, работайте с отчетами и информационными панелями, создавайте рабочие проце...

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...

Backlog

Backlog

backlog.com

Backlog — это универсальное программное обеспечение для управления проектами для всей вашей команды. Отслеживание проблем, хостинг Git и контроль версий, а также Wiki.

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!

Linear

Linear

linear.app

Linear помогает оптимизировать программные проекты, спринты, задачи и отслеживание ошибок. Он создан для высокопроизводительных команд.

Podio

Podio

podio.com

Podio предоставляет веб-платформу для организации командного общения, бизнес-процессов, данных и контента в рабочих пространствах управления проектами в соответствии с потребностями проекта.

Nifty

Nifty

nifty.pm

Управляйте проектами, а не инструментами. Хватит переключаться между инструментами чатов, задач, документов, календаря и собраний — объедините свою команду и клиентов в одном простом, но мощном приложении.

Taiga

Taiga

taiga.io

Taiga — это платформа управления проектами для стартапов, а также гибких разработчиков и дизайнеров, которым нужен простой и красивый инструмент, делающий работу по-настоящему приятной.

Float

Float

float.com

Оценено программное обеспечение для управления ресурсами №1 на G2. Нам доверяют более 3000 ведущих команд мира для планирования своих проектов и рабочего времени. Бесплатная 30-дневная пробная версия.

Wrike

Wrike

wrike.com

Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Больше бизнеса. Меньше хлопот. Управление клиентами, управление проектами и выставление счетов в одном удобном инструменте. Teamleader облегчает работу 11 000 малых и средних предприятий.

OpenProject

OpenProject

openproject.org

Программное обеспечение для управления проектами с открытым исходным кодом. Эффективное классическое, гибкое или гибридное управление проектами в безопасной среде.

Adobe Workfront

Adobe Workfront

workfront.com

Управление работой. Создан для предприятия. Подключайтесь, сотрудничайте и выполняйте сложные рабочие процессы — где угодно.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

Попробуйте бесплатный инструмент для создания диаграмм Ганта от TeamGantt и создайте диаграмму Ганта онлайн за считанные минуты с помощью планирования перетаскиванием. Самый лучший и бесплатный навсегда — кредитная карта не требуется.

MeisterTask

MeisterTask

meistertask.com

MeisterTask — самый интуитивно понятный инструмент для совместной работы и управления задачами в Интернете. Зарегистрируйтесь, пригласите свою команду и начните работать. Никакого обучения не требуется.

SmartTask

SmartTask

smarttask.io

SmartTask — лучший онлайн-инструмент для совместной работы, позволяющий управлять прогрессом вашей команды. Простой, но достаточно мощный для выполнения всех бизнес-операций. Отслеживайте задачи, проекты, взаимодействие с клиентами и оставайтесь на связи с прогрессом команды

ProofHub

ProofHub

proofhub.com

ProofHub — это программное обеспечение для планирования проектов, в котором есть все инструменты, необходимые вашей команде для совместной работы быстрее. Нет платы за пользователя. Бесплатная пробная версия. Никакой кривой обучения.

GanttPRO

GanttPRO

ganttpro.com

✅ Зарегистрируйтесь бесплатно и создавайте диаграммы Ганта в онлайн-программе для создания диаграмм Ганта GanttPRO. Планируйте, создавайте задачи и графики и управляйте ими за считанные минуты. Быстрая регистрация.

Bordio

Bordio

bordio.com

Управляйте всеми своими задачами и событиями на одной доске. Bordio — это онлайн-программа для эффективного управления временем, планирования недели, отслеживания задач и планирования.

GoodDay

GoodDay

goodday.work

То, как мы работаем, изменилось, как и ваши инструменты. GoodDay — это современная платформа управления работой, объединяющая лучшие инструменты для высокоуровневого планирования, управления проектами и продуктами, организации задач и роста производительности на основе прозрачности, гибкости и мотив...

Toggle Plan

Toggle Plan

toggl.com

Toggl Plan — это инструмент управления командой с еженедельным командным календарем, позволяющий менеджерам легко планировать проекты и реагировать на изменения.

Paymo

Paymo

paymoapp.com

Полнофункциональное программное обеспечение для онлайн-управления работой: учет времени, планирование ресурсов, диаграммы Ганта, отчеты, канбан-доски, счета и расходы.

Stackby

Stackby

stackby.com

Stackby объединяет лучшее из электронных таблиц, таблиц, баз данных и бизнес-API на единой настраиваемой платформе. Совместная работа команды в режиме реального времени. 6 уникальных представлений для визуализации данных — Канбан, Календарь, Галерея, Формы и многое другое. Более 30 интеграций API на...

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

Раскройте творческий потенциал своих команд, чтобы быстро улучшить любой процесс. Узнайте, почему тысячи лучших компаний мира доверяют Quickbase в объединении своих данных, процессов и людей. Попробуйте бесплатно!

Hive

Hive

hive.com

Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.

Freedcamp

Freedcamp

freedcamp.com

Совершенно бесплатный способ более эффективно сотрудничать с группами людей.

Streamtime

Streamtime

streamtime.net

Программное обеспечение для управления проектами для творческих команд и предприятий. Планируйте задания, отслеживайте время, составляйте графики работы своих команд, рассчитывайте цены и выставляйте счета.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

Core централизует бухгалтерский учет и проектные данные компаний, предоставляющих профессиональные услуги, на одной прекрасной облачной платформе. Объединив инструменты бухгалтерского учета, выставления счетов, отслеживания времени и расходов, а также управления проектами, Core упрощает и делает ваш...

WorkflowMax

WorkflowMax

workflowmax.com

Управление онлайн-проектами стало проще. Выполняйте свои задания удаленно с помощью программного обеспечения для управления облачными проектами WorkflowMax. Делайте все это в одном месте и из любого места: расценки, планирование, учет рабочего времени, выставление счетов и отчетность. Наслаждайтесь ...

ActiveCollab

ActiveCollab

activecollab.com

ActiveCollab — это программное обеспечение для управления проектами, которое дает вам полный контроль над вашей работой — всеми задачами, общением, членами команды и файлами.

Accelo

Accelo

accelo.com

Упростите управление проектами, арендаторами, продажами и услугами. Получите прозрачность своей клиентской базы данных, улучшите процессы и уделите больше времени своему опыту.

Priority Matrix

Priority Matrix

appfluence.com

Матрица приоритетов использует метод четырех квадрантов, чтобы помочь вам сосредоточиться на главных приоритетах и ​​проектах. Используя Матрицу приоритетов, вы становитесь более ответственным перед самим собой и тратите время там, где это наиболее важно. Матрица приоритетов помогает вам и вашей ком...

BigTime

BigTime

bigtime.net

Превратите время в прибыль. Прозрачность составления бюджета, отслеживания и выставления счетов в режиме реального времени — ваш самый важный актив — время.

Aha!

Aha!

aha.io

Войдите в свой Aha! Рабочее пространство. Еще нет аккаунта? Подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию программного обеспечения для дорожных карт №1 в мире.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Высокозащищенное сотрудничество для бизнес-команд. Главным приоритетом Stackfields как немецкой платформы является защита данных европейских компаний с использованием наилучших возможных мер!

Project Central

Project Central

projectcentral.com

Project Central — это упрощенное решение для управления проектами, созданное для того, чтобы помочь вам легко и эффективно сотрудничать с вашей командой. Благодаря полной интеграции с Microsoft Office 365 его понятный и простой интерфейс упрощает управление проектами, повышая производительность, отч...

Function Point

Function Point

functionpoint.com

Function Point — это универсальное программное обеспечение для управления проектами для креативных агентств и собственных маркетинговых отделов, стремящихся оптимизировать свой бизнес. Управляйте своими проектами, кадровыми ресурсами, отслеживайте время, создавайте сметы и счета, а также интегрируйт...

Taskworld

Taskworld

taskworld.com

Легко управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте со своей командой в нескольких проектах; все из одного инструмента.

Spreadsheet

Spreadsheet

spreadsheet.com

Знакомая вам электронная таблица, обладающая мощью базы данных и системы управления проектами. Гантт, Календарь, Канбан, Формы и Автоматизация. Начните бесплатно.

Workzone

Workzone

workzone.com

Workzone — идеальное программное обеспечение для управления проектами для маркетинговых, агентских и операционных групп, состоящих из 5+ пользователей. Это мощный, но простой в использовании и освоении инструмент. Такие бренды, как Wells Fargo и Verizon, доверяют Workzone управление своими проектами...

TimeLog

TimeLog

timelog.com

Вы ищете решение для управления проектами, позволяющее в режиме реального времени получать информацию о финансовых показателях вашего проекта? TimeLog — ведущее решение для управления финансовыми проектами для консалтингового бизнеса. Сочетание наиболее удобного для пользователя отслеживания времени...

Resource Guru

Resource Guru

resourceguruapp.com

Облачное программное обеспечение для планирования работы команды. Быстрый и простой способ онлайн-планирования людей, оборудования и других ресурсов... наконец-то! Он предназначен для менеджеров проектов, продюсеров, директоров по работе с клиентами и всех, кому нужно знать, какие люди заняты и когд...

Project.co

Project.co

project.co

Управление проектами для творческих команд. Управляйте всеми своими проектами в одном месте, чтобы иметь полную видимость работы вашей команды. Люди, использующие Project.co, экономят в среднем 2 часа в день на непродуктивной работе.

Monograph

Monograph

monograph.com

С легкостью превращайте время в доход. Монография – это больше, чем просто управление проектами для архитектурных, ландшафтных и инжиниринговых фирм. Это платформа для практических операций. С помощью Monograph вы можете визуализировать ценность своего времени на разных этапах, бюджетах проектов, чл...

Avaza

Avaza

avaza.com

Красивое универсальное программное обеспечение для ведения вашего бизнеса Хватит манипулировать несколькими приложениями, подписками и таблицами. Avaza — это удобная и продуктивная платформа, которую команды используют для совместной работы над проектами, планирования ресурсов, отслеживания времени...

Productive

Productive

productive.io

Управляйте всем своим агентством с помощью одного инструмента. Productive интегрирует вашу воронку продаж, планирование, учет времени, совместную работу, выставление счетов и отчеты о прибыльности.

Height

Height

height.app

Управление проектами для команд разработчиков программного обеспечения. Ускорьте совместную работу над задачами, чатом и гибкими рабочими процессами. Спринты, вехи, релизы, приоритеты, отчеты об ошибках, дорожная карта, журнал изменений и многое другое.

Worksection

Worksection

worksection.com

Worksection — это адаптируемый универсальный инструмент управления проектами, который с самого начала обеспечивает прозрачность, организованность и спокойствие. Вы можете получить к нему доступ из облака с любого устройства. Наши ключевые особенности: Интуитивно понятный и простой дизайн. Непревзойд...

FunctionFox

FunctionFox

functionfox.com

Легко отслеживайте расписания онлайн, упрощайте управление проектами и будьте в курсе смет, счетов и всех промежуточных деталей. FunctionFox специально разработан для работы творческих команд. Прост в настройке, интуитивно понятен в использовании и пользуется доверием творческих профессионалов по вс...

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