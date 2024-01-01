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Программное обеспечение для управления проектами - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для управления проектами включает в себя ряд цифровых инструментов, предназначенных для оптимизации и улучшения планирования, выполнения и мониторинга проектов. Эти приложения предоставляют централизованные платформы для совместной работы, управления задачами и распределения ресурсов, предлагая такие функции, как диаграммы Ганта, планирование и общение в реальном времени. Программное обеспечение для управления проектами, идеально подходящее для команд и организаций любого размера, оптимизирует рабочие процессы проекта, способствует сотрудничеству и обеспечивает эффективную координацию, что в конечном итоге способствует успешным результатам проекта.
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Trello
trello.com
Trello — это веб-приложение для создания списков в стиле канбан, дочерняя компания Atlassian. Первоначально созданная Fog Creek Software в 2011 году, она была выделена в отдельную компанию в 2014 году, а затем продана Atlassian в январе 2017 года. Компания базируется в Нью-Йорке, США.
Jira
atlassian.com
Jira (JEE-rə) — это собственный продукт для отслеживания проблем, разработанный Atlassian, который позволяет отслеживать ошибки и гибко управлять проектами.
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
Airtable
airtable.com
Airtable — это облачный сервис для совместной работы со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Ее основали в 2012 году Хоуи Лю, Эндрю Офстад и Эммет Николас. Airtable — это гибрид электронной таблицы и базы данных, обладающий функциями базы данных, но примененный к электронной таблице. Поля в таблице Airt...
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Zoho Projects
zoho.com
Управление проектами максимально эффективно. Zoho Projects — это облачный инструмент управления проектами, который помогает вам планировать свою работу, эффективно отслеживать ее и сотрудничать с вашей командой, где бы они ни находились.
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet — это программное обеспечение как услуга (SaaS), предлагающее для совместной работы и управления работой, разработанное и продаваемое компанией Smartsheet Inc. Оно используется для назначения задач, отслеживания хода проекта, управления календарями, обмена документами и управления другой ...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
YouTrack
jetbrains.com
Инструмент управления проектами, который можно адаптировать к вашим процессам и помочь вам создавать отличные продукты. Отслеживайте проекты и задачи, используйте гибкие доски, планируйте спринты и релизы, храните базу знаний, работайте с отчетами и информационными панелями, создавайте рабочие проце...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...
Backlog
backlog.com
Backlog — это универсальное программное обеспечение для управления проектами для всей вашей команды. Отслеживание проблем, хостинг Git и контроль версий, а также Wiki.
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!
Linear
linear.app
Linear помогает оптимизировать программные проекты, спринты, задачи и отслеживание ошибок. Он создан для высокопроизводительных команд.
Podio
podio.com
Podio предоставляет веб-платформу для организации командного общения, бизнес-процессов, данных и контента в рабочих пространствах управления проектами в соответствии с потребностями проекта.
Nifty
nifty.pm
Управляйте проектами, а не инструментами. Хватит переключаться между инструментами чатов, задач, документов, календаря и собраний — объедините свою команду и клиентов в одном простом, но мощном приложении.
Taiga
taiga.io
Taiga — это платформа управления проектами для стартапов, а также гибких разработчиков и дизайнеров, которым нужен простой и красивый инструмент, делающий работу по-настоящему приятной.
Float
float.com
Оценено программное обеспечение для управления ресурсами №1 на G2. Нам доверяют более 3000 ведущих команд мира для планирования своих проектов и рабочего времени. Бесплатная 30-дневная пробная версия.
Wrike
wrike.com
Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.
Teamleader
teamleader.eu
Больше бизнеса. Меньше хлопот. Управление клиентами, управление проектами и выставление счетов в одном удобном инструменте. Teamleader облегчает работу 11 000 малых и средних предприятий.
OpenProject
openproject.org
Программное обеспечение для управления проектами с открытым исходным кодом. Эффективное классическое, гибкое или гибридное управление проектами в безопасной среде.
Adobe Workfront
workfront.com
Управление работой. Создан для предприятия. Подключайтесь, сотрудничайте и выполняйте сложные рабочие процессы — где угодно.
Teamwork
teamwork.com
Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.
TeamGantt
teamgantt.com
Попробуйте бесплатный инструмент для создания диаграмм Ганта от TeamGantt и создайте диаграмму Ганта онлайн за считанные минуты с помощью планирования перетаскиванием. Самый лучший и бесплатный навсегда — кредитная карта не требуется.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — самый интуитивно понятный инструмент для совместной работы и управления задачами в Интернете. Зарегистрируйтесь, пригласите свою команду и начните работать. Никакого обучения не требуется.
SmartTask
smarttask.io
SmartTask — лучший онлайн-инструмент для совместной работы, позволяющий управлять прогрессом вашей команды. Простой, но достаточно мощный для выполнения всех бизнес-операций. Отслеживайте задачи, проекты, взаимодействие с клиентами и оставайтесь на связи с прогрессом команды
ProofHub
proofhub.com
ProofHub — это программное обеспечение для планирования проектов, в котором есть все инструменты, необходимые вашей команде для совместной работы быстрее. Нет платы за пользователя. Бесплатная пробная версия. Никакой кривой обучения.
GanttPRO
ganttpro.com
✅ Зарегистрируйтесь бесплатно и создавайте диаграммы Ганта в онлайн-программе для создания диаграмм Ганта GanttPRO. Планируйте, создавайте задачи и графики и управляйте ими за считанные минуты. Быстрая регистрация.
Bordio
bordio.com
Управляйте всеми своими задачами и событиями на одной доске. Bordio — это онлайн-программа для эффективного управления временем, планирования недели, отслеживания задач и планирования.
GoodDay
goodday.work
То, как мы работаем, изменилось, как и ваши инструменты. GoodDay — это современная платформа управления работой, объединяющая лучшие инструменты для высокоуровневого планирования, управления проектами и продуктами, организации задач и роста производительности на основе прозрачности, гибкости и мотив...
Toggle Plan
toggl.com
Toggl Plan — это инструмент управления командой с еженедельным командным календарем, позволяющий менеджерам легко планировать проекты и реагировать на изменения.
Paymo
paymoapp.com
Полнофункциональное программное обеспечение для онлайн-управления работой: учет времени, планирование ресурсов, диаграммы Ганта, отчеты, канбан-доски, счета и расходы.
Stackby
stackby.com
Stackby объединяет лучшее из электронных таблиц, таблиц, баз данных и бизнес-API на единой настраиваемой платформе. Совместная работа команды в режиме реального времени. 6 уникальных представлений для визуализации данных — Канбан, Календарь, Галерея, Формы и многое другое. Более 30 интеграций API на...
Quickbase
quickbase.com
Раскройте творческий потенциал своих команд, чтобы быстро улучшить любой процесс. Узнайте, почему тысячи лучших компаний мира доверяют Quickbase в объединении своих данных, процессов и людей. Попробуйте бесплатно!
Hive
hive.com
Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.
Freedcamp
freedcamp.com
Совершенно бесплатный способ более эффективно сотрудничать с группами людей.
Streamtime
streamtime.net
Программное обеспечение для управления проектами для творческих команд и предприятий. Планируйте задания, отслеживайте время, составляйте графики работы своих команд, рассчитывайте цены и выставляйте счета.
BQE Core
bqe.com
Core централизует бухгалтерский учет и проектные данные компаний, предоставляющих профессиональные услуги, на одной прекрасной облачной платформе. Объединив инструменты бухгалтерского учета, выставления счетов, отслеживания времени и расходов, а также управления проектами, Core упрощает и делает ваш...
WorkflowMax
workflowmax.com
Управление онлайн-проектами стало проще. Выполняйте свои задания удаленно с помощью программного обеспечения для управления облачными проектами WorkflowMax. Делайте все это в одном месте и из любого места: расценки, планирование, учет рабочего времени, выставление счетов и отчетность. Наслаждайтесь ...
ActiveCollab
activecollab.com
ActiveCollab — это программное обеспечение для управления проектами, которое дает вам полный контроль над вашей работой — всеми задачами, общением, членами команды и файлами.
Accelo
accelo.com
Упростите управление проектами, арендаторами, продажами и услугами. Получите прозрачность своей клиентской базы данных, улучшите процессы и уделите больше времени своему опыту.
Priority Matrix
appfluence.com
Матрица приоритетов использует метод четырех квадрантов, чтобы помочь вам сосредоточиться на главных приоритетах и проектах. Используя Матрицу приоритетов, вы становитесь более ответственным перед самим собой и тратите время там, где это наиболее важно. Матрица приоритетов помогает вам и вашей ком...
BigTime
bigtime.net
Превратите время в прибыль. Прозрачность составления бюджета, отслеживания и выставления счетов в режиме реального времени — ваш самый важный актив — время.
Aha!
aha.io
Войдите в свой Aha! Рабочее пространство. Еще нет аккаунта? Подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию программного обеспечения для дорожных карт №1 в мире.
Stackfield
stackfield.com
Высокозащищенное сотрудничество для бизнес-команд. Главным приоритетом Stackfields как немецкой платформы является защита данных европейских компаний с использованием наилучших возможных мер!
Project Central
projectcentral.com
Project Central — это упрощенное решение для управления проектами, созданное для того, чтобы помочь вам легко и эффективно сотрудничать с вашей командой. Благодаря полной интеграции с Microsoft Office 365 его понятный и простой интерфейс упрощает управление проектами, повышая производительность, отч...
Function Point
functionpoint.com
Function Point — это универсальное программное обеспечение для управления проектами для креативных агентств и собственных маркетинговых отделов, стремящихся оптимизировать свой бизнес. Управляйте своими проектами, кадровыми ресурсами, отслеживайте время, создавайте сметы и счета, а также интегрируйт...
Taskworld
taskworld.com
Легко управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте со своей командой в нескольких проектах; все из одного инструмента.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Знакомая вам электронная таблица, обладающая мощью базы данных и системы управления проектами. Гантт, Календарь, Канбан, Формы и Автоматизация. Начните бесплатно.
Workzone
workzone.com
Workzone — идеальное программное обеспечение для управления проектами для маркетинговых, агентских и операционных групп, состоящих из 5+ пользователей. Это мощный, но простой в использовании и освоении инструмент. Такие бренды, как Wells Fargo и Verizon, доверяют Workzone управление своими проектами...
TimeLog
timelog.com
Вы ищете решение для управления проектами, позволяющее в режиме реального времени получать информацию о финансовых показателях вашего проекта? TimeLog — ведущее решение для управления финансовыми проектами для консалтингового бизнеса. Сочетание наиболее удобного для пользователя отслеживания времени...
Resource Guru
resourceguruapp.com
Облачное программное обеспечение для планирования работы команды. Быстрый и простой способ онлайн-планирования людей, оборудования и других ресурсов... наконец-то! Он предназначен для менеджеров проектов, продюсеров, директоров по работе с клиентами и всех, кому нужно знать, какие люди заняты и когд...
Project.co
project.co
Управление проектами для творческих команд. Управляйте всеми своими проектами в одном месте, чтобы иметь полную видимость работы вашей команды. Люди, использующие Project.co, экономят в среднем 2 часа в день на непродуктивной работе.
Monograph
monograph.com
С легкостью превращайте время в доход. Монография – это больше, чем просто управление проектами для архитектурных, ландшафтных и инжиниринговых фирм. Это платформа для практических операций. С помощью Monograph вы можете визуализировать ценность своего времени на разных этапах, бюджетах проектов, чл...
Avaza
avaza.com
Красивое универсальное программное обеспечение для ведения вашего бизнеса Хватит манипулировать несколькими приложениями, подписками и таблицами. Avaza — это удобная и продуктивная платформа, которую команды используют для совместной работы над проектами, планирования ресурсов, отслеживания времени...
Productive
productive.io
Управляйте всем своим агентством с помощью одного инструмента. Productive интегрирует вашу воронку продаж, планирование, учет времени, совместную работу, выставление счетов и отчеты о прибыльности.
Height
height.app
Управление проектами для команд разработчиков программного обеспечения. Ускорьте совместную работу над задачами, чатом и гибкими рабочими процессами. Спринты, вехи, релизы, приоритеты, отчеты об ошибках, дорожная карта, журнал изменений и многое другое.
Worksection
worksection.com
Worksection — это адаптируемый универсальный инструмент управления проектами, который с самого начала обеспечивает прозрачность, организованность и спокойствие. Вы можете получить к нему доступ из облака с любого устройства. Наши ключевые особенности: Интуитивно понятный и простой дизайн. Непревзойд...
FunctionFox
functionfox.com
Легко отслеживайте расписания онлайн, упрощайте управление проектами и будьте в курсе смет, счетов и всех промежуточных деталей. FunctionFox специально разработан для работы творческих команд. Прост в настройке, интуитивно понятен в использовании и пользуется доверием творческих профессионалов по вс...