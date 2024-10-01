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Программное обеспечение для управления проектами - Самые популярные приложения - Германия
Программное обеспечение для управления проектами включает в себя ряд цифровых инструментов, предназначенных для оптимизации и улучшения планирования, выполнения и мониторинга проектов. Эти приложения предоставляют централизованные платформы для совместной работы, управления задачами и распределения ресурсов, предлагая такие функции, как диаграммы Ганта, планирование и общение в реальном времени. Программное обеспечение для управления проектами, идеально подходящее для команд и организаций любого размера, оптимизирует рабочие процессы проекта, способствует сотрудничеству и обеспечивает эффективную координацию, что в конечном итоге способствует успешным результатам проекта.
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Jira
atlassian.com
JIRA — это трекер для команд, планирующих и создающих отличные продукты. Тысячи команд выбирают JIRA, чтобы фиксировать и систематизировать проблемы, распределять работу и следить за командной деятельностью. На рабочем месте или в пути благодаря новому мобильному интерфейсу JIRA поможет вашей команд...
Trello
trello.com
Trello — это веб-приложение для создания списков в стиле канбан, дочерняя компания Atlassian. Первоначально созданная Fog Creek Software в 2011 году, она была выделена в отдельную компанию в 2014 году, а затем продана Atlassian в январе 2017 года. Компания базируется в Нью-Йорке, США.
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects — это облачное программное обеспечение для управления проектами, имеющее более 200 000 клиентов по всему миру. Это помогает вам планировать свои проекты и выполнять их с совершенством. С помощью Projects вы можете легко назначать задачи, эффективно общаться как со своей командой, так и...
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
Stackfield
stackfield.com
Stackfield — это универсальный инструмент для совместной работы из Германии со всеми функциями, необходимыми командам для совместной работы: управление задачами и проектами, видеоконференции, командный чат, совместная работа над документами и многое другое. Stackfield не только соответствует требова...
Airtable
airtable.com
Airtable — это облачный сервис для совместной работы со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Ее основали в 2012 году Хоуи Лю, Эндрю Офстад и Эммет Николас. Airtable — это гибрид электронной таблицы и базы данных, обладающий функциями базы данных, но примененный к электронной таблице. Поля в таблице Airt...
YouTrack
jetbrains.com
Инструмент управления проектами, который можно адаптировать к вашим процессам и помочь вам создавать отличные продукты. Отслеживайте проекты и задачи, используйте гибкие доски, планируйте спринты и релизы, храните базу знаний, работайте с отчетами и информационными панелями, создавайте рабочие проце...
OpenProject
openproject.org
OpenProject — ведущее бесплатное программное обеспечение для управления проектами с открытым исходным кодом. Будучи веб-решением, оно предоставляет всем членам команды доступ ко всей информации, связанной с проектом, из любого места и в любое время. OpenProject поддерживает ваши проекты на протяжени...
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — это веб-инструмент для управления задачами и проектами, который идеально подходит для гибкого управления проектами. Красиво оформленный интерфейс, интуитивно понятная функциональность и полная интеграция с другими инструментами делают его логичным выбором для проектных групп. MeisterTa...
SmartTask
smarttask.io
SmartTask — лучший онлайн-инструмент для совместной работы, позволяющий управлять прогрессом вашей команды. Простой, но достаточно мощный для выполнения всех бизнес-операций. Отслеживайте задачи, проекты, взаимодействие с клиентами и оставайтесь на связи с прогрессом команды
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader избавляет от ежедневных хлопот по ведению бизнеса. Наше программное обеспечение для управления работами позволяет продавать, выставлять счета и организовывать работу в одном месте. Централизуя всю эту информацию, вы предотвращаете распространение хаоса информации по разным почтовым ящикам...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
ActiveCollab
activecollab.com
ActiveCollab — это программное обеспечение для управления проектами, которое дает вам полный контроль над вашей работой. Инструмент оснащен необходимым набором функций, которые помогут вам организовать работу и не отвлекаться, даже если вы полностью удалены: управление рабочей нагрузкой, отслеживани...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet — это современная платформа управления работой, которая объединяет людей, процессы и технологии, чтобы дать каждому возможность внести значимые изменения. Организации любого размера используют Smartsheet для управления проектами, автоматизации процессов и обеспечения прозрачности программ...
TeamGantt
teamgantt.com
Программное обеспечение для управления проектами, которое не тратит ваше время зря. Никаких запутанных систем для изучения. Просто перетащите управление проектами — так оно и должно быть. Легко поддерживайте прибыльность и своевременность своих проектов с помощью этих функций: диаграммы Ганта, кален...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания веб-дизайна под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с веб...
Linear
linear.app
Linear помогает оптимизировать программные проекты, спринты, задачи и отслеживание ошибок. Он создан для высокопроизводительных команд.
Float
float.com
Float — это программное обеспечение для управления ресурсами, которое обеспечивает синхронизацию команд численностью от 5 до 500 человек. Быстро планируйте задачи, просматривая доступность в режиме реального времени, включая выходные и праздничные дни. Мгновенно оценивайте возможности и использовани...
Spreadsheet
spreadsheet.com
Знакомая вам электронная таблица, обладающая мощью базы данных и системы управления проектами. Гантт, Календарь, Канбан, Формы и Автоматизация. Начните бесплатно.
Avaza
avaza.com
Avaza предоставляет интегрированный набор функций для ведения вашего бизнеса, ориентированного на клиента. Сюда входят управление проектами и совместная работа, командный чат, планирование ресурсов, учет времени, управление расходами, ценовое предложение и выставление счетов. Каждый из этих модулей ...
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный инт...
Podio
podio.com
Podio — это гибкая настраиваемая база данных для совместной работы, которая позволяет ускорить и упростить вашу работу. Комплексное решение для повышения производительности, оцифровки важнейших процессов, оптимизации сбора данных и автоматизации документооборота в одном безопасном инструменте. Podio...
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредот...
Taiga
taiga.io
Taiga — это простой, интуитивно понятный, но мощный инструмент управления проектами для многофункциональных гибких команд. - Доступно в Scrum и Kanban. - Backlog позволяет легко планировать спринт на основе оценок конкретных ролей. - Лучшая в своем классе доска задач спринта. - Возможность перехода ...
Quickbase
quickbase.com
Большие идеи нелегко реализовать. Поэтому мы здесь, чтобы помочь вам справиться с любым проектом, независимо от его сложности. Мы Квикбейс. Quickbase помогает клиентам видеть, подключать и контролировать сложные проекты, которые меняют наш мир. Будь то строительство небоскреба или координация развер...
Height
height.app
Управление проектами для команд разработчиков программного обеспечения. Ускорьте совместную работу над задачами, чатом и гибкими рабочими процессами. Спринты, вехи, релизы, приоритеты, отчеты об ошибках, дорожная карта, журнал изменений и многое другое.
ftrack
ftrack.com
Мы разрабатываем решения ftrack Studio, cineSync и ftrack Review, получившие награды «Оскар» и «Эмми». Наша команда и технологии построены вокруг единственной цели: раскрыть потенциал, продуктивность и прогресс каждого творческого проекта.
Nifty
nifty.pm
Nifty — это универсальное рабочее пространство, позволяющее согласовывать людей, проекты и функции в вашей организации. Благодаря чату, задачам, целям, документам и файлам в одном месте — Nifty позволяет вам сосредоточиться на работе, а не жонглировать инструментами. Nifty помогает сократить циклы р...
Adobe Workfront
workfront.com
Adobe Workfront — лидер в области совместного управления работой. Workfront соединяет стратегию с доставкой, интегрируя людей и данные по всему предприятию, а также управляет работой от начала до конца, помогая командам достигать измеримых результатов. На каждом этапе планирования и выполнения работ...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — единственная платформа с лучшими в своем классе возможностями работы с клиентами в сочетании с простым в использовании управлением проектами, которое нравится командам. Выполняйте работу вовремя и в рамках бюджета, устраняйте хаос среди клиентов и понимайте прибыльность — и все это на...
Priority Matrix
appfluence.com
Priority Matrix — программное обеспечение для электронной почты, встреч и определения приоритетов, основанное на методе управления временем Эйзенхауэра. Матрица приоритетов обеспечивает наглядность совместных проектов, поэтому команды могут отслеживать движущиеся части командных инициатив. Priority ...
Bordio
bordio.com
Bordio — это программное обеспечение для управления работой для команд во всех отраслях. Здесь вы можете добавлять команды и приглашать своих товарищей по команде, создавать проекты, управлять задачами и событиями, а также организовывать командную работу. Независимо от того, работаете ли вы с людьми...
Stackby
stackby.com
Stackby объединяет лучшее из электронных таблиц, таблиц, баз данных и бизнес-API на единой настраиваемой платформе. Совместная работа команды в режиме реального времени. 6 уникальных представлений для визуализации данных — Канбан, Календарь, Галерея, Формы и многое другое. Более 30 интеграций API на...
Toggle Plan
toggl.com
Toggl Plan создает счастливые, свободные от стресса и прибыльные команды. Даже когда совмещаешь несколько проектов. С помощью Toggl Plan вы можете быстро создавать временные шкалы доступности, проектов и сроков с цветовой кодировкой. Если планы изменятся? Просто перетащите и продолжайте свой день. Г...
Taskworld
taskworld.com
Сделайте это! Taskworld — это первая в мире интегрированная платформа управления проектами, которая позволяет легко масштабировать вашу организацию. Taskworld помогает вам и вашей команде сотрудничать удаленно, устанавливать сроки, обмениваться файлами, визуализировать идеи и одновременно работать н...
TimeLog
timelog.com
Вы ищете решение для управления проектами, позволяющее в режиме реального времени получать информацию о финансовых показателях вашего проекта? TimeLog — ведущее решение для управления финансовыми проектами для консалтингового бизнеса. Сочетание наиболее удобного для пользователя отслеживания времени...
Nozbe
nozbe.com
Сделайте свой бизнес процветающим. Управляйте своей командой из любого места, в любое время и с любого устройства. Делитесь проектами, делегируйте задачи, общайтесь в комментариях и вместе достигайте своих целей. Nozbe Teams — это современное командное общение. Это помогает нам и поможет вам беспере...
TimeHero
timehero.com
TimeHero — это автоматизированный планировщик задач и проектов для команд. Он автоматически планирует встречи, мероприятия и встречи, поэтому вам не придется тратить время на планирование своего дня. Легко запускайте проекты для всей команды за считанные секунды благодаря встроенной автоматизации ра...
GoodDay
goodday.work
То, как мы работаем, изменилось, как и ваши инструменты. GoodDay — это современная платформа управления работой, объединяющая лучшие инструменты для высокоуровневого планирования, управления проектами и продуктами, организации задач и роста производительности на основе прозрачности, гибкости и мотив...
ProofHub
proofhub.com
Основанная в 2012 году, ProofHub представляет собой облачную платформу для управления проектами и совместной работы, которая используется командами по всему миру. ProofHub — это популярное приложение для управления работой, которое было разработано, чтобы помочь командам в повседневной работе и испо...
Freedcamp
freedcamp.com
Самый удобный онлайн-опыт для управления проектами любого типа. Содержит один из наиболее полных наборов функций на рынке, позволяя вам устанавливать только те, которые действительно нужны вашей команде. Предлагает новые инновационные пользовательские интерфейсы, которые сокращают время, необходимое...
Aha!
aha.io
Ага! — это мировое программное обеспечение для разработки продуктов. Мы помогаем более чем 1 миллиону разработчиков продуктов воплотить свою стратегию в жизнь. В наш набор инструментов входит Aha! Дорожные карты, ага! Идеи, ага! Доски, ага! Знания, и Ага! Развивать. Команды по разработке продуктов п...
Worksection
worksection.com
Раскройте весь потенциал своей команды с помощью Worksection, идеального онлайн-инструмента управления проектами, предназначенного для оптимизации рабочих процессов и повышения эффективности совместной работы. Его интуитивно понятный интерфейс, специально разработанный для небольших и средних команд...
Roadmunk
roadmunk.com
Roadmunk — лучший способ создать визуально привлекательные дорожные карты для привлечения руководителей и клиентов. Нас используют продуктовые команды ведущих компаний мира. Почему? Потому что Roadmunk — лучший выбор визуально впечатляющего, простого для понимания и использования программного обеспе...
Resource Guru
resourceguruapp.com
Облачное программное обеспечение для планирования работы команды. Быстрый и простой способ онлайн-планирования людей, оборудования и других ресурсов... наконец-то! Он предназначен для менеджеров проектов, продюсеров, директоров по работе с клиентами и всех, кому нужно знать, какие люди заняты и когд...
Project.co
project.co
Project.co — это инструмент управления проектами, призванный упростить работу с клиентами. Когда вы приглашаете клиентов работать с вами, это означает, что у вас есть единый источник правды для всех разговоров, файлов и ссылок на другие инструменты. Project.co сочетает в себе мощный набор инструмент...
Coretal
coretal.co
Помогая вам сэкономить время, деньги и избавиться от разочарований с помощью Coretal. Оптимизируйте свои процессы с помощью основной платформы управления бизнесом. Coretal — coretal.co — это инновационная универсальная платформа для ведения вашего бизнеса; включая управление проектами, выставление с...
Productive
productive.io
Productive — это комплексный инструмент управления проектами, который включает в себя интегрированную воронку продаж, планирование ресурсов и мощные функции управления проектами. Он создан для агентств и профессиональных сервисных компаний. Воронка продаж Легко управляйте своей воронкой продаж и зак...
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager — отмеченная наградами компания-разработчик программного обеспечения для управления проектами, которая меняет способы выполнения работы в бизнесе. Наши SaaS-решения для управления работой обеспечивают сотрудничество мирового уровня для тысяч клиентов по всему миру с помощью инструмент...
Intervals
myintervals.com
Intervals — это программное обеспечение для управления проектами, созданное для уникальных потребностей небольших команд, которое сочетает в себе отслеживание времени и управление задачами в пространстве для совместной работы с мощной отчетностью. Включает бюджеты проектов, очередь рабочих запросов,...
AceProject
aceproject.com
Веб-инструмент для управления и организации проектов, управления задачами, учета времени, диаграмм Ганта, отчетности.
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — это облачная платформа интегрированных бизнес-приложений, предназначенная для компаний всех форм и размеров. Управляйте практически любыми бизнес-задачами с помощью приложений Apptivo: от продаж и маркетинга до выставления счетов и поддержки, а также всего, что между ними. В Apptivo нет пл...
Tability
tability.app
Tability — это платформа с поддержкой искусственного интеллекта, предназначенная для оптимизации процесса отслеживания целей, мотивации производительности и помощи пользователям оставаться в соответствии со своими основными целями и OKR (целями и ключевыми результатами). Он использует ИИ для формул...
Clientary
clientary.com
Clientary — это полнофункциональное приложение для вашей команды, позволяющее управлять проектами, часами, предложениями, потенциальными клиентами, счетами, платежами, персоналом и клиентами. Хватит бороться с одноразовыми файлами документов, шаблонами и отключенными приложениями. Clientary помогает...
Kantree
kantree.io
Kantree — это по-настоящему гибкая платформа управления работой, позволяющая раскрыть коллективный разум. Предоставляя полный контроль над тем, как команды управляют своими проектами и процессами, Kantree позволяет вам использовать таланты и знания предметной области для членов вашей команды. Это по...
InLoox
inloox.com
InLoox — это современная платформа управления проектами и портфелями, которая позволяет командам и отделам компании надежно планировать, отслеживать и оценивать свои проекты — удобная, простая и интегрированная в Microsoft Outlook и всю среду Microsoft 365. Благодаря уникальной интеграции InLoox в O...
Ombud
ombud.com
Омбуд, основанный на опыте в области продаж и управления реагированием, обслуживает команды RevOps на уровне предприятия. Наша платформа сочетает в себе совместную работу над контентом, управление проектами и машинное обучение, чтобы упростить создание документации по продажам и развитию бизнеса для...