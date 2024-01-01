Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для управления проектами - Самые популярные приложения - Канада
Программное обеспечение для управления проектами включает в себя ряд цифровых инструментов, предназначенных для оптимизации и улучшения планирования, выполнения и мониторинга проектов. Эти приложения предоставляют централизованные платформы для совместной работы, управления задачами и распределения ресурсов, предлагая такие функции, как диаграммы Ганта, планирование и общение в реальном времени. Программное обеспечение для управления проектами, идеально подходящее для команд и организаций любого размера, оптимизирует рабочие процессы проекта, способствует сотрудничеству и обеспечивает эффективную координацию, что в конечном итоге способствует успешным результатам проекта.
Отправить новое приложение
Jira
atlassian.com
JIRA — это трекер для команд, планирующих и создающих отличные продукты. Тысячи команд выбирают JIRA, чтобы фиксировать и систематизировать проблемы, распределять работу и следить за командной деятельностью. На рабочем месте или в пути благодаря новому мобильному интерфейсу JIRA поможет вашей команд...
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
Trello
trello.com
Trello — это веб-приложение для создания списков в стиле канбан, дочерняя компания Atlassian. Первоначально созданная Fog Creek Software в 2011 году, она была выделена в отдельную компанию в 2014 году, а затем продана Atlassian в январе 2017 года. Компания базируется в Нью-Йорке, США.
Airtable
airtable.com
Airtable — это облачный сервис для совместной работы со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Ее основали в 2012 году Хоуи Лю, Эндрю Офстад и Эммет Николас. Airtable — это гибрид электронной таблицы и базы данных, обладающий функциями базы данных, но примененный к электронной таблице. Поля в таблице Airt...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects — это облачное программное обеспечение для управления проектами, имеющее более 200 000 клиентов по всему миру. Это помогает вам планировать свои проекты и выполнять их с совершенством. С помощью Projects вы можете легко назначать задачи, эффективно общаться как со своей командой, так и...
Coda
coda.io
Coda — облачный редактор документов, основанный Шиширом Мехротрой и Алексом ДеНей. Офисы расположены в Бельвью, Сан-Франциско и Маунтин-Вью. Первая версия программного обеспечения 1.0 была выпущена в мае 2019 года. Ранее более четырех лет она находилась в закрытой бета-версии. Coda предоставляет фун...
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Project Central
projectcentral.com
Project Central — это упрощенное решение для управления проектами, созданное для того, чтобы помочь вам легко и эффективно сотрудничать с вашей командой. Благодаря полной интеграции с Microsoft Office 365 его понятный и простой интерфейс упрощает управление проектами, повышая производительность, отч...
Function Point
functionpoint.com
Function Point — это универсальное программное обеспечение для управления проектами для креативных агентств и собственных маркетинговых отделов, стремящихся оптимизировать свой бизнес. Управляйте своими проектами, кадровыми ресурсами, отслеживайте время, создавайте сметы и счета, а также интегрируйт...
Linear
linear.app
Linear помогает оптимизировать программные проекты, спринты, задачи и отслеживание ошибок. Он создан для высокопроизводительных команд.
GanttPRO
ganttpro.com
GanttPRO — это интуитивно понятное онлайн-программное обеспечение для создания диаграмм Ганта для надежного управления проектами. Инструмент отвечает потребностям менеджеров проектов, продуктов и портфелей из разных сфер. GanttPRO предлагает управление задачами, сроками, затратами, ресурсами и портф...
YouTrack
jetbrains.com
Инструмент управления проектами, который можно адаптировать к вашим процессам и помочь вам создавать отличные продукты. Отслеживайте проекты и задачи, используйте гибкие доски, планируйте спринты и релизы, храните базу знаний, работайте с отчетами и информационными панелями, создавайте рабочие проце...
Adobe Workfront
workfront.com
Adobe Workfront — лидер в области совместного управления работой. Workfront соединяет стратегию с доставкой, интегрируя людей и данные по всему предприятию, а также управляет работой от начала до конца, помогая командам достигать измеримых результатов. На каждом этапе планирования и выполнения работ...
Float
float.com
Float — это программное обеспечение для управления ресурсами, которое обеспечивает синхронизацию команд численностью от 5 до 500 человек. Быстро планируйте задачи, просматривая доступность в режиме реального времени, включая выходные и праздничные дни. Мгновенно оценивайте возможности и использовани...
Paymo
paymoapp.com
Paymo — это программное обеспечение для управления работой для небольших команд до 20 человек. Он идеально подходит для цифровых, креативных и маркетинговых агентств, консалтинговых компаний, фирм по разработке программного обеспечения и инжиниринга, а также архитектурных фирм. Оно позволяет вам упр...
FunctionFox
functionfox.com
FunctionFox предлагает простые онлайн-таблицы учета рабочего времени и управление проектами. Отслеживайте время и расходы, делайте подсчеты и легко управляйте своими клиентами и проектами. FunctionFox — это система учета рабочего времени номер один в Северной Америке. Фирмы, занимающиеся графическим...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания веб-дизайна под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с веб...
BigTime
bigtime.net
BigTime помогает компаниям, оказывающим профессиональные услуги, сократить операционные расходы, легко направить таланты на нужные проекты и ускорить время получения оплаты за выполненную работу, одновременно позволяя быстрее принимать решения, предоставляя необходимую информацию тогда, когда она ва...
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet — это современная платформа управления работой, которая объединяет людей, процессы и технологии, чтобы дать каждому возможность внести значимые изменения. Организации любого размера используют Smartsheet для управления проектами, автоматизации процессов и обеспечения прозрачности программ...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
OpenProject
openproject.org
OpenProject — ведущее бесплатное программное обеспечение для управления проектами с открытым исходным кодом. Будучи веб-решением, оно предоставляет всем членам команды доступ ко всей информации, связанной с проектом, из любого места и в любое время. OpenProject поддерживает ваши проекты на протяжени...
ProofHub
proofhub.com
Основанная в 2012 году, ProofHub представляет собой облачную платформу для управления проектами и совместной работы, которая используется командами по всему миру. ProofHub — это популярное приложение для управления работой, которое было разработано, чтобы помочь командам в повседневной работе и испо...
TeamGantt
teamgantt.com
Программное обеспечение для управления проектами, которое не тратит ваше время зря. Никаких запутанных систем для изучения. Просто перетащите управление проектами — так оно и должно быть. Легко поддерживайте прибыльность и своевременность своих проектов с помощью этих функций: диаграммы Ганта, кален...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — единственная платформа с лучшими в своем классе возможностями работы с клиентами в сочетании с простым в использовании управлением проектами, которое нравится командам. Выполняйте работу вовремя и в рамках бюджета, устраняйте хаос среди клиентов и понимайте прибыльность — и все это на...
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — это веб-инструмент для управления задачами и проектами, который идеально подходит для гибкого управления проектами. Красиво оформленный интерфейс, интуитивно понятная функциональность и полная интеграция с другими инструментами делают его логичным выбором для проектных групп. MeisterTa...
Accelo
accelo.com
Accelo используется и любим профессиональными сервисными компаниями по всему миру для прибыльного управления работой своих клиентов. Комплексная облачная платформа управляет всеми аспектами работы с клиентами, от поиска клиентов до оплаты, включая продажи, проекты, билеты, гонорары, расписания, ресу...
Aha!
aha.io
Ага! — это мировое программное обеспечение для разработки продуктов. Мы помогаем более чем 1 миллиону разработчиков продуктов воплотить свои стратегии в жизнь. В наш набор инструментов входит Aha! Дорожные карты, ага! Идеи, ага! Доски, ага! Знания, и Ага! Развивать. Команды по разработке продуктов п...
DeskLog
desklog.io
Desklog — это программное обеспечение для управления проектами и отслеживания сотрудников, которое помогает управлять проектом и отслеживать продуктивность вашей команды в режиме реального времени. Он легко отслеживает повседневную деятельность и отслеживает затраченное время и отчет. Это программно...
SmartTask
smarttask.io
SmartTask — лучший онлайн-инструмент для совместной работы, позволяющий управлять прогрессом вашей команды. Простой, но достаточно мощный для выполнения всех бизнес-операций. Отслеживайте задачи, проекты, взаимодействие с клиентами и оставайтесь на связи с прогрессом команды
GoodDay
goodday.work
То, как мы работаем, изменилось, как и ваши инструменты. GoodDay — это современная платформа управления работой, объединяющая лучшие инструменты для высокоуровневого планирования, управления проектами и продуктами, организации задач и роста производительности на основе прозрачности, гибкости и мотив...
Monograph
monograph.com
С легкостью превращайте время в доход. Монография – это больше, чем просто управление проектами для архитектурных, ландшафтных и инжиниринговых фирм. Это платформа для практических операций. С помощью Monograph вы можете визуализировать ценность своего времени на разных этапах, бюджетах проектов, чл...
Avaza
avaza.com
Avaza предоставляет интегрированный набор функций для ведения вашего бизнеса, ориентированного на клиента. Сюда входят управление проектами и совместная работа, командный чат, планирование ресурсов, учет времени, управление расходами, ценовое предложение и выставление счетов. Каждый из этих модулей ...
Rocketlane
rocketlane.com
Rocketlane — это специально созданная платформа для адаптации клиентов, внедрения и автоматизации профессиональных услуг. Современные компании, такие как Clari, Mixmax, GoCardless, nCloud Integrators и т. д., используют Rocketlane для повышения предсказуемости и прибыльности проектов, сокращения вре...
LiquidPlanner
liquidplanner.com
Сегодня компаниям необходимо быть более гибкими, чем когда-либо, готовыми адаптироваться к быстро меняющейся среде и использовать новые возможности. Когда приоритеты и работа постоянно меняются, то и планы вашего проекта тоже должны меняться. LiquidPlanner — это преобразующее решение для управления ...
Apptivo
apptivo.com
Apptivo — это облачная платформа интегрированных бизнес-приложений, предназначенная для компаний всех форм и размеров. Управляйте практически любыми бизнес-задачами с помощью приложений Apptivo: от продаж и маркетинга до выставления счетов и поддержки, а также всего, что между ними. В Apptivo нет пл...
WorkOtter
workotter.com
WorkOtter — это простое, гибкое и масштабируемое решение для управления портфелем проектов (PPM) для офисов управления проектами в сфере ИТ, инженерии и профессиональных услуг. Программное обеспечение управляет жизненным циклом работы: от идей до планирования проекта, контроля, извлеченных уроков и ...
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — это программное обеспечение, которое помогает компаниям и предпринимателям повысить свою эффективность внутри и снаружи. Наша платформа предлагает CRM, Контакт-центр, конструктор сайтов, интернет-магазин, маркетинговые кампании и другие инструменты продаж. Кроме того, есть безопасный инт...
Podio
podio.com
Podio — это гибкая настраиваемая база данных для совместной работы, которая позволяет ускорить и упростить вашу работу. Комплексное решение для повышения производительности, оцифровки важнейших процессов, оптимизации сбора данных и автоматизации документооборота в одном безопасном инструменте. Podio...
Nifty
nifty.pm
Nifty — это универсальное рабочее пространство, позволяющее согласовывать людей, проекты и функции в вашей организации. Благодаря чату, задачам, целям, документам и файлам в одном месте — Nifty позволяет вам сосредоточиться на работе, а не жонглировать инструментами. Nifty помогает сократить циклы р...
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредот...
Taiga
taiga.io
Taiga — это простой, интуитивно понятный, но мощный инструмент управления проектами для многофункциональных гибких команд. - Доступно в Scrum и Kanban. - Backlog позволяет легко планировать спринт на основе оценок конкретных ролей. - Лучшая в своем классе доска задач спринта. - Возможность перехода ...
Bordio
bordio.com
Bordio — это программное обеспечение для управления работой для команд во всех отраслях. Здесь вы можете добавлять команды и приглашать своих товарищей по команде, создавать проекты, управлять задачами и событиями, а также организовывать командную работу. Независимо от того, работаете ли вы с людьми...
ActiveCollab
activecollab.com
ActiveCollab — это программное обеспечение для управления проектами, которое дает вам полный контроль над вашей работой. Инструмент оснащен необходимым набором функций, которые помогут вам организовать работу и не отвлекаться, даже если вы полностью удалены: управление рабочей нагрузкой, отслеживани...
BQE Core
bqe.com
Core централизует бухгалтерский учет и проектные данные компаний, предоставляющих профессиональные услуги, на одной прекрасной облачной платформе. Объединив инструменты бухгалтерского учета, выставления счетов, отслеживания времени и расходов, а также управления проектами, Core упрощает и делает ваш...
Roadmunk
roadmunk.com
Roadmunk — лучший способ создать визуально привлекательные дорожные карты для привлечения руководителей и клиентов. Нас используют продуктовые команды ведущих компаний мира. Почему? Потому что Roadmunk — лучший выбор визуально впечатляющего, простого для понимания и использования программного обеспе...
Project.co
project.co
Project.co — это инструмент управления проектами, призванный упростить работу с клиентами. Когда вы приглашаете клиентов работать с вами, это означает, что у вас есть единый источник правды для всех разговоров, файлов и ссылок на другие инструменты. Project.co сочетает в себе мощный набор инструмент...
Height
height.app
Управление проектами для команд разработчиков программного обеспечения. Ускорьте совместную работу над задачами, чатом и гибкими рабочими процессами. Спринты, вехи, релизы, приоритеты, отчеты об ошибках, дорожная карта, журнал изменений и многое другое.
Coretal
coretal.co
Помогая вам сэкономить время, деньги и избавиться от разочарований с помощью Coretal. Оптимизируйте свои процессы с помощью основной платформы управления бизнесом. Coretal — coretal.co — это инновационная универсальная платформа для ведения вашего бизнеса; включая управление проектами, выставление с...
Scoro
scoro.com
Scoro — это комплексное программное обеспечение для управления работой, специально разработанное для удовлетворения уникальных потребностей сервисных компаний, которые устали иметь дело с разрозненными системами, непредсказуемыми рабочими нагрузками и сокращением прибыли. Благодаря своим мощным функ...
Breeze
breeze.pm
Breeze — это программное обеспечение для управления проектами, которое понравится всей вашей команде. Это простой способ организовывать, планировать и отслеживать ход реализации ваших проектов. Основные функции включают управление задачами, списки дел, отслеживание времени, обсуждения, календари, пл...
PlanHammer
planhammer.io
PlanHammer — это традиционный инструмент управления проектами и планирования для составления отчетов на начальном этапе, объединенный с гибкими досками назначения задач на последующих этапах, оптимизированными для совместной работы и общения в браузере, планшетах и мобильных устройствах.
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy — это инструмент для совместного планирования. Простой в использовании, он позволяет объединять опытных и случайных пользователей. - Планирование задач материализуется в графике в виде диаграммы Ганта (просмотр «Когда проекта»), который остается простым и легко адаптируемым. Представления н...
Planisware
planisware.com
Planisware — это редактор программного обеспечения для управления портфелем корпоративных проектов (EPPM) Planisware V6 (ранее известного как OPX2), предназначенного для различных отраслей, включая энергетику, медицинское оборудование, высокие технологии, аэрокосмическую и оборонную промышленность, ...
AceProject
aceproject.com
Веб-инструмент для управления и организации проектов, управления задачами, учета времени, диаграмм Ганта, отчетности.
BloomUp
bloomup.io
Легко организуйте командную работу. Вам надоели слишком сложные инструменты? Откройте для себя простой инструмент для совместной работы, позволяющий оставаться организованным в повседневной работе, даже на расстоянии. Вы сможете отслеживать все свои действия и легко сотрудничать со своей командой, д...
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — это программное обеспечение для онлайн-управления, созданное для предприятий малого и среднего бизнеса. Экономьте время с помощью простого в использовании решения для управления, которое отвечает всем вашим потребностям: выставление счетов, управление продажами, бухгалтерский учет, управл...
Clientary
clientary.com
Clientary — это полнофункциональное приложение для вашей команды, позволяющее управлять проектами, часами, предложениями, потенциальными клиентами, счетами, платежами, персоналом и клиентами. Хватит бороться с одноразовыми файлами документов, шаблонами и отключенными приложениями. Clientary помогает...
Ombud
ombud.com
Омбуд, основанный на опыте в области продаж и управления реагированием, обслуживает команды RevOps на уровне предприятия. Наша платформа сочетает в себе совместную работу над контентом, управление проектами и машинное обучение, чтобы упростить создание документации по продажам и развитию бизнеса для...
Outbuild
outbuild.com
SaaS для более эффективного планирования строительных проектов. Единственная платформа, которая позволяет вам создавать и объединять общее расписание, прогнозные и еженедельные планы в одном, чтобы улучшить рабочий процесс планирования на месте и реализовывать проекты вовремя и в рамках бюджета.