Программное обеспечение для управления проектами - Самые популярные приложения - Сен-Бартелеми

Streamtime

streamtime.net

Если вы ДИЗАЙНЕР и пробовали некоторые другие программы, перечисленные на этом сайте, то вы знаете, что «очки — они НИЧЕГО не делают». Большинство программ для управления проектами созданы для использования динозаврами, но не Streamtime. В этом году за нашу работу мы выиграли премию D&AD Pencil, а т...