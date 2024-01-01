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Программное обеспечение для производительных ботов - Самые популярные приложения
Бот — это программное приложение, предназначенное для автоматизации или выполнения задач для других программ или пользователей. Боты для повышения производительности функционируют как дополнения к программным инструментам, расширяя их за счет дополнительных функций, организации или автоматизации, выходящих за рамки базовых возможностей продукта. За счет интеграции бота с программной платформой полезность существующего инструмента для команды значительно увеличивается. Хотя ботов для повышения производительности можно интегрировать в различные типы программного обеспечения, чаще всего они используются в инструментах совместной работы.
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Trello
trello.com
Trello — это веб-приложение для создания списков в стиле канбан, дочерняя компания Atlassian. Первоначально созданная Fog Creek Software в 2011 году, она была выделена в отдельную компанию в 2014 году, а затем продана Atlassian в январе 2017 года. Компания базируется в Нью-Йорке, США.
Habitica
habitica.com
Habitica — это бесплатное приложение для повышения привычек и повышения продуктивности, которое рассматривает вашу реальную жизнь как игру. Habitica может помочь вам достичь ваших целей и стать здоровыми и счастливыми.
Zapier
zapier.com
Zapier — это глобальная удаленная компания, которая позволяет конечным пользователям интегрировать используемые ими веб-приложения. Хотя Zapier базируется в Саннивейле, штат Калифорния, в нем работают 250 сотрудников, расположенных в США и в 23 других странах.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim — это интеллектуальный помощник по календарю, который гибко блокирует время в вашем календаре для всего, на чем вы хотите сосредоточиться.
Motion
usemotion.com
Motion — это инструмент концентрации и повышения производительности, используемый тысячами высокоэффективных руководителей и специалистов. Он экономит ваше время и внимание, поэтому вы можете потратить его на самое важное.
Any.do
any.do
Присоединяйтесь к миллионам людей, которые ежедневно используют Any.do, чтобы оставаться организованными и успевать больше.
Cloze
cloze.com
Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.
Mem
mem.ai
Самый быстрый способ сбора и связи информации.
FlowUs
flowus.cn
FlowUs, платформа нового поколения для управления знаниями и совместной работы Используя облачные заметки в качестве носителя в сочетании с онлайн-документами, базами знаний, папками и другими разнообразными функциями, оно предоставляет отдельным лицам и командам универсальный рабочий центр для упр...
Unito
unito.io
Подключите инструменты, которые вы уже используете, к глубокой двусторонней интеграции и оптимизируйте рабочие процессы для Asana, Jira, Trello, Google Sheets и других.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
Сосредоточьтесь на выполнении своих дел, пока искусственный интеллект BeforeSunset составит для вас идеальное расписание. Ежедневное планирование еще никогда не было таким простым.
Glasp
glasp.co
Glasp — это средство выделения социальных сетей, с помощью которого люди могут выделять и систематизировать цитаты и мысли из Интернета, а также получать доступ к обучению других единомышленников.
Range
range.co
Стимулируйте лучшую командную работу. Обеспечьте более сплоченность, сосредоточенность и продуктивность вашей команды, где бы они ни работали.
Integrately
integrately.com
Нетехнарь? Интегрируйте свои приложения в 1 клик. Все, что вам нужно сделать, это активировать автоматику. 10 000+ клиентов. Поддержка в чате. В 18-33 раза дешевле. Начните бесплатно.
Momentum
momentum.io
Автоматизируйте свои продажи с помощью ИИ. Momentum помогает командам улучшить управление конвейерами и повысить показатели закрытия с помощью автоматизированного MEDDIC, уведомлений, сводок вызовов и комнат для сделок, которые соединяют Slack, Salesforce и остальную часть вашего набора доходов.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander — это ваша база знаний с мгновенным доступом для исходящего общения. Делитесь текстом и изображениями из своей базы знаний где угодно.
Clockwise
getclockwise.com
По часовой стрелке оптимизирует календари команд, чтобы уделять больше времени каждому. Это новый способ работы, который дает нам гибкость и сосредоточенность. Начните бесплатно.
Geekbot
geekbot.com
Geekbot принесет вам душевное спокойствие! - Держите свою команду синхронизированной. Найдите гармонию в своем дне, проводя стендапы, схватки, ретроспективы и опросы на автопилоте. - Сделай больше. Наслаждайтесь свободой самоуправляющейся команды, поскольку оптимизированные рабочие процессы высвобо...
InboxPro
inboxpro.io
Превратите потенциальных клиентов в клиентов. Закрыть больше встреч InboxPro помогает вам оптимизировать процесс привлечения и развития клиентов с помощью искусственного интеллекта, тегов слияния, последовательностей последующих действий и встроенного календаря.
CalendarHero
calendarhero.com
Планируйте каждую встречу быстрее. Программное обеспечение для умного планирования для современного бизнеса. Встречи требуют времени, но планирование не должно.
SalesboxAI
salesbox.ai
Salesbox помогает вам обнаруживать, привлекать и конвертировать намерения в доход. Ускорьте рост продаж и доходов с помощью платформы и программ Conversational ABM Salesbox, основанных на намерениях.
Workast
workast.com
Workast — лучшая платформа управления проектами для команд Slack. Workast помогает командам легко управлять проектами, задачами, событиями, клиентами и списками дел. Используйте свою учетную запись Slack, чтобы зарегистрироваться менее чем за минуту и отслеживать работу как в Slack, так и в Workas...
DailyBot
dailybot.com
№1 для асинхронной работы. Проводите асинхронные стендап-встречи, ретроспективы, проверки команд и опросы с удаленными командами. DailyBot также отслеживает мотивацию вашей команды и помогает вам отмечать победы с помощью Kudos. Начните бесплатно.
Seismic
seismic.com
Узнайте, как решение Seismic для обучения и коучинга на базе искусственного интеллекта позволяет командам продаж и маркетинга привлекать покупателей и увеличивать доходы.
Troops
troops.ai
Никогда не пропустите сигнал о доходах с помощью войск. Легко обновляйте Salesforce, HubSpot, Zendesk и Jira прямо из Slack и Microsoft Teams. Начните бесплатно.
Polly
polly.ai
Вовлекайте, расширяйте возможности и координируйте свою команду, где бы ни происходила работа. Обеспечьте совместную работу с помощью опросов, опросов, вопросов и ответов, ящиков для предложений, построения команды и многого другого!
APILayer
apilayer.com
Удобный рынок API Расширьте возможности своего приложения, не беспокоясь о масштабируемости и стабильности.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с Supr...
Instabot
instabot.io
Привлекайте потенциальных клиентов и улучшайте качество обслуживания клиентов с помощью Instabot. Простая в использовании платформа с мощными настраиваемыми чат-ботами. Настройка за считанные минуты.
Teamline
teamline.app
Простой инструмент управления проектами для Slack. Превратите разговоры в действия одним нажатием кнопки — создавайте, назначайте задачи и управляйте ими в Slack.
Magical
getmagical.com
Magical — это приложение для повышения производительности, которое ускоряет выполнение повторяющихся задач во время работы — никаких API или интеграций не требуется. Просто расширение для браузера. Magical автоматизирует рутинные задачи, такие как обмен сообщениями, ввод данных, поиск и поиск инфор...
Hoppier
hoppier.com
Отправляйте глобальные вознаграждения клиентам или сотрудникам за 5 кликов или меньше с помощью Smarter Spending™ Controls! Создайте свою удаленную программу обедов, отправьте кофе, напитки в счастливый час, личные подарки, благотворительные пожертвования, пособия на обучение и многое другое. Hoppie...
Tability
tability.app
Получите свои цели из электронных таблиц. Более разумный и простой способ согласовать вашу команду с целями и результатами, не ощущая при этом рутинной работы.
SupBot
supbot.com
Sup может организовать для вашей команды стоячую встречу, ретроспективную встречу или другие встречи асинхронно, используя либо интерфейс чата, либо диалоговое окно. Основные функции: 1. Проведение ежедневных стендапов 2. Отслеживание праздников / отпусков / отпусков 3. Проведение быстрых опросов и ...
The Bot Platform
thebotplatform.com
Начните создавать лучший опыт сотрудников. Простая в использовании платформа без кода позволяет любому создавать своих собственных ботов, цифровых помощников и автоматизированные рабочие инструменты на таких каналах связи, как Microsoft Teams, Workplace from Facebook и Messenger. Легко создавайте п...
HeyTaco
heytaco.chat
Повысьте вовлеченность с помощью нашего интересного и уникального инструмента построения команды для признания коллег, вознаграждений и импульсных опросов.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel объединяет ваши данные о продажах и маркетинге и определяет приоритетность потенциальных клиентов. Все маркетинговые действия (открытие электронной почты, посещение веб-сайтов, заполнение форм и т. д.) записываются в вашу CRM. Продавцы могут выявить самых горячих потенциальных клиентов и п...
Quills AI
quills.ai
Quills.ai — ваш помощник по работе с данными на базе искусственного интеллекта, позволяющий легко получать доступ, анализировать и визуализировать данные из баз данных, CSV-файлов и Excel, общаясь на английском языке. Экономьте время и повышайте производительность с помощью чата в приложении, Slack,...
Freedom
freedom.to
Наша компания представляет собой небольшой бизнес (до 50 сотрудников) со штаб-квартирой в Северной Каролине, а мы — удаленная команда, работающая на трех континентах. Мы создаем лучшее в мире решение для управления отвлекающими факторами на настольных и мобильных устройствах. Freedom блокирует отвле...
Suptask
suptask.com
Система обмена заявок на основе искусственного интеллекта нового поколения, которая расширяет возможности вашего общения в Slack. Помогаем вам находить правильные ответы, улучшать сотрудничество и сокращать время разрешения проблем. Все ваши сотрудники используют Slack, зачем заставлять их управлять...
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports предоставляет пользователям возможность конфиденциально обсуждать отчеты Jira и действовать на основе них, используя каналы Slack. Благодаря более чем 20 предварительно разработанным шаблонам отчетов, включая диаграмму выработки Jira и диаграмму скорости, Troopr Reports упрощает настр...
Scratchpad
scratchpad.com
Отслеживайте изменения в своем конвейере и быстрее обновляйте Salesforce. Scratchpad — это современный интерфейс для представителей и руководителей, который делает управление воронкой продаж, проверку сделок, обучение и прогнозирование быстрым, простым и увлекательным занятием.
Katch
gokatch.ai
Попрощайтесь с пересылкой писем и головной болью по планированию. Katch — это помощник с искусственным интеллектом, который помогает планировать ваши встречи прямо из вашей электронной почты.
Jell
jell.com
Ежедневные стендапы для объединения команд. Управляйте целями и OKR. Интегрируется со Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello и другими. Попробуйте бесплатно в течение 14 дней.
Actioner
actioner.com
Actioner — ваш рабочий помощник на базе искусственного интеллекта, оптимизированный для бесперебойной работы в Slack. Разработанный как динамичный второй пилотный проект для бизнеса, он предназначен для повышения эффективности и производительности, а также для упрощения управления задачами на нескол...
PosherVA
posherva.com
Ускорьте свои продажи с помощью личного помощника менее чем за 1 доллар в день. Экономьте время и увеличивайте продажи с помощью автоматизированного виртуального помощника, который автоматизирует ваши повседневные задачи на Poshmark™.
MyCheckins
mycheckins.io
MyCheckins помогает командам сократить время, затрачиваемое на собрания. Встречи — это возможность сотрудничать с вашей командой, убедиться, что команда соответствует целям, изучить новые идеи и добиться большего в команде. Вместо этого многие встречи в конечном итоге тратятся на обсуждение обновлен...
Konnectify
konnectify.co
Konnectify — это очень простая платформа интеграции SaaS для современных команд. Одна платформа для всех ваших потребностей в автоматизации, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно важно — на вашем росте. Настройте автоматизацию и передавайте данные между приложениями за считанные м...
SureTriggers
suretriggers.com
SureTriggers — это платформа автоматизации, которая позволяет подключать различные приложения и службы для создания рабочих процессов, которые запускают определенные действия на основе поведения пользователя или других критериев. Он прост в использовании и не требует знаний программирования, что поз...
Locoia
locoia.com
Locoia предоставляет программные решения для аналитики и автоматизации для растущих и технологичных компаний. В дополнение к панелям комплексной аналитики, которые можно интегрировать с вашими источниками данных, мы предлагаем готовую к использованию предварительно настроенную логику автоматизации д...
Prospr
prospr.work
Prospr преобразует управление сотрудниками в одно приложение, которое заменит их всех для успеха команд, работающих на передовой. Решения, основанные на здравом смысле, представленные в мобильных приложениях, которые нравятся сотрудникам: мы — будущее работы. Prospr предлагает надежное общение в реж...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals — это приложение Microsoft Teams, которое объединяет людей для виртуальных встреч за чашкой кофе, чтобы повысить вовлеченность сотрудников, начать новые диалоги и развивать более глубокие связи. Это приложение регулярно объединяет коллег с помощью видеочата и чашки кофе для встречи один н...
Yodel.io
yodel.io
Yodel.io — это телефонная система, которая объединяет все ваше общение в одном месте, которое уже полюбилось вашей команде — Slack! Никакого дополнительного программного обеспечения не требуется. Используйте свой собственный номер телефона или приобретите новый в более чем 100 странах.
Snoooz AI
snoooz.ai
Snoooz — это платформа управления и автоматизации вне офиса (OOO), которая позволяет компаниям создавать и управлять опытом ООО, который понравится их клиентам и сотрудникам. Автоматизируя весь рабочий процесс ООО посредством мощной интеграции, Snoooz может сократить задержки при регистрации, решить...
Rattle
gorattle.com
Rattle позволяет легко отслеживать сложные процессы продаж. У отделов по доходам есть подробные и важные процессы продаж — это ваша выигрышная формула для обеспечения нового бизнеса и обеспечения стабильного качества обслуживания клиентов. Но мы знаем, что хотя выстроить эти процессы было непросто, ...
Conclude
conclude.io
Conclude помогает компаниям улучшить сотрудничество и оптимизировать рабочие процессы. Используйте ссылку Conclude Link для подключения Slack и Microsoft Teams для двунаправленного чата или используйте рабочие процессы Conclude для управления заявками в службу поддержки, проблемами, инцидентами и мн...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG — это приложение для повышения производительности на основе искусственного интеллекта, которое экономит вам более 1 часа в день, позволяя выполнять повторяющиеся задачи во время работы. Представьте себе помощника по продуктивности, который пишет, расширяет и вовлекает вас. FlyMSG автоматичес...