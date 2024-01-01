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Программное обеспечение для производительных ботов - Самые популярные приложения

Бот — это программное приложение, предназначенное для автоматизации или выполнения задач для других программ или пользователей. Боты для повышения производительности функционируют как дополнения к программным инструментам, расширяя их за счет дополнительных функций, организации или автоматизации, выходящих за рамки базовых возможностей продукта. За счет интеграции бота с программной платформой полезность существующего инструмента для команды значительно увеличивается. Хотя ботов для повышения производительности можно интегрировать в различные типы программного обеспечения, чаще всего они используются в инструментах совместной работы.

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Trello

Trello

trello.com

Trello — это веб-приложение для создания списков в стиле канбан, дочерняя компания Atlassian. Первоначально созданная Fog Creek Software в 2011 году, она была выделена в отдельную компанию в 2014 году, а затем продана Atlassian в январе 2017 года. Компания базируется в Нью-Йорке, США.

Habitica

Habitica

habitica.com

Habitica — это бесплатное приложение для повышения привычек и повышения продуктивности, которое рассматривает вашу реальную жизнь как игру. Habitica может помочь вам достичь ваших целей и стать здоровыми и счастливыми.

Zapier

Zapier

zapier.com

Zapier — это глобальная удаленная компания, которая позволяет конечным пользователям интегрировать используемые ими веб-приложения. Хотя Zapier базируется в Саннивейле, штат Калифорния, в нем работают 250 сотрудников, расположенных в США и в 23 других странах.

Pipedrive

Pipedrive

pipedrive.com

Pipedrive — это простой в использовании инструмент CRM №1 по рейтингу пользователей. Получайте больше квалифицированных потенциальных клиентов и развивайте свой бизнес. Подпишитесь на 14-дневную бесплатную пробную версию.

Reclaim

Reclaim

reclaim.ai

Reclaim — это интеллектуальный помощник по календарю, который гибко блокирует время в вашем календаре для всего, на чем вы хотите сосредоточиться.

Motion

Motion

usemotion.com

Motion — это инструмент концентрации и повышения производительности, используемый тысячами высокоэффективных руководителей и специалистов. Он экономит ваше время и внимание, поэтому вы можете потратить его на самое важное.

Any.do

Any.do

any.do

Присоединяйтесь к миллионам людей, которые ежедневно используют Any.do, чтобы оставаться организованными и успевать больше.

Cloze

Cloze

cloze.com

Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.

Mem

Mem

mem.ai

Самый быстрый способ сбора и связи информации.

FlowUs

FlowUs

flowus.cn

FlowUs, платформа нового поколения для управления знаниями и совместной работы Используя облачные заметки в качестве носителя в сочетании с онлайн-документами, базами знаний, папками и другими разнообразными функциями, оно предоставляет отдельным лицам и командам универсальный рабочий центр для упр...

Unito

Unito

unito.io

Подключите инструменты, которые вы уже используете, к глубокой двусторонней интеграции и оптимизируйте рабочие процессы для Asana, Jira, Trello, Google Sheets и других.

Zenefits

Zenefits

zenefits.com

Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...

BeforeSunset AI

BeforeSunset AI

beforesunset.ai

Сосредоточьтесь на выполнении своих дел, пока искусственный интеллект BeforeSunset составит для вас идеальное расписание. Ежедневное планирование еще никогда не было таким простым.

Glasp

Glasp

glasp.co

Glasp — это средство выделения социальных сетей, с помощью которого люди могут выделять и систематизировать цитаты и мысли из Интернета, а также получать доступ к обучению других единомышленников.

Range

Range

range.co

Стимулируйте лучшую командную работу. Обеспечьте более сплоченность, сосредоточенность и продуктивность вашей команды, где бы они ни работали.

Integrately

Integrately

integrately.com

Нетехнарь? Интегрируйте свои приложения в 1 клик. Все, что вам нужно сделать, это активировать автоматику. 10 000+ клиентов. Поддержка в чате. В 18-33 раза дешевле. Начните бесплатно.

Momentum

Momentum

momentum.io

Автоматизируйте свои продажи с помощью ИИ. Momentum помогает командам улучшить управление конвейерами и повысить показатели закрытия с помощью автоматизированного MEDDIC, уведомлений, сводок вызовов и комнат для сделок, которые соединяют Slack, Salesforce и остальную часть вашего набора доходов.

TextExpander

TextExpander

textexpander.com

TextExpander — это ваша база знаний с мгновенным доступом для исходящего общения. Делитесь текстом и изображениями из своей базы знаний где угодно.

Clockwise

Clockwise

getclockwise.com

По часовой стрелке оптимизирует календари команд, чтобы уделять больше времени каждому. Это новый способ работы, который дает нам гибкость и сосредоточенность. Начните бесплатно.

Geekbot

Geekbot

geekbot.com

Geekbot принесет вам душевное спокойствие! - Держите свою команду синхронизированной. Найдите гармонию в своем дне, проводя стендапы, схватки, ретроспективы и опросы на автопилоте. - Сделай больше. Наслаждайтесь свободой самоуправляющейся команды, поскольку оптимизированные рабочие процессы высвобо...

InboxPro

InboxPro

inboxpro.io

Превратите потенциальных клиентов в клиентов. Закрыть больше встреч InboxPro помогает вам оптимизировать процесс привлечения и развития клиентов с помощью искусственного интеллекта, тегов слияния, последовательностей последующих действий и встроенного календаря.

CalendarHero

CalendarHero

calendarhero.com

Планируйте каждую встречу быстрее. Программное обеспечение для умного планирования для современного бизнеса. Встречи требуют времени, но планирование не должно.

SalesboxAI

SalesboxAI

salesbox.ai

Salesbox помогает вам обнаруживать, привлекать и конвертировать намерения в доход. Ускорьте рост продаж и доходов с помощью платформы и программ Conversational ABM Salesbox, основанных на намерениях.

Workast

Workast

workast.com

Workast — лучшая платформа управления проектами для команд Slack. Workast помогает командам легко управлять проектами, задачами, событиями, клиентами и списками дел. Используйте свою учетную запись Slack, чтобы зарегистрироваться менее чем за минуту и ​​отслеживать работу как в Slack, так и в Workas...

DailyBot

DailyBot

dailybot.com

№1 для асинхронной работы. Проводите асинхронные стендап-встречи, ретроспективы, проверки команд и опросы с удаленными командами. DailyBot также отслеживает мотивацию вашей команды и помогает вам отмечать победы с помощью Kudos. Начните бесплатно.

Seismic

Seismic

seismic.com

Узнайте, как решение Seismic для обучения и коучинга на базе искусственного интеллекта позволяет командам продаж и маркетинга привлекать покупателей и увеличивать доходы.

Troops

Troops

troops.ai

Никогда не пропустите сигнал о доходах с помощью войск. Легко обновляйте Salesforce, HubSpot, Zendesk и Jira прямо из Slack и Microsoft Teams. Начните бесплатно.

Polly

Polly

polly.ai

Вовлекайте, расширяйте возможности и координируйте свою команду, где бы ни происходила работа. Обеспечьте совместную работу с помощью опросов, опросов, вопросов и ответов, ящиков для предложений, построения команды и многого другого!

APILayer

APILayer

apilayer.com

Удобный рынок API Расширьте возможности своего приложения, не беспокоясь о масштабируемости и стабильности.

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с Supr...

Instabot

Instabot

instabot.io

Привлекайте потенциальных клиентов и улучшайте качество обслуживания клиентов с помощью Instabot. Простая в использовании платформа с мощными настраиваемыми чат-ботами. Настройка за считанные минуты.

Teamline

Teamline

teamline.app

Простой инструмент управления проектами для Slack. Превратите разговоры в действия одним нажатием кнопки — создавайте, назначайте задачи и управляйте ими в Slack.

Magical

Magical

getmagical.com

Magical — это приложение для повышения производительности, которое ускоряет выполнение повторяющихся задач во время работы — никаких API или интеграций не требуется. Просто расширение для браузера. Magical автоматизирует рутинные задачи, такие как обмен сообщениями, ввод данных, поиск и поиск инфор...

Hoppier

Hoppier

hoppier.com

Отправляйте глобальные вознаграждения клиентам или сотрудникам за 5 кликов или меньше с помощью Smarter Spending™ Controls! Создайте свою удаленную программу обедов, отправьте кофе, напитки в счастливый час, личные подарки, благотворительные пожертвования, пособия на обучение и многое другое. Hoppie...

Tability

Tability

tability.app

Получите свои цели из электронных таблиц. Более разумный и простой способ согласовать вашу команду с целями и результатами, не ощущая при этом рутинной работы.

SupBot

SupBot

supbot.com

Sup может организовать для вашей команды стоячую встречу, ретроспективную встречу или другие встречи асинхронно, используя либо интерфейс чата, либо диалоговое окно. Основные функции: 1. Проведение ежедневных стендапов 2. Отслеживание праздников / отпусков / отпусков 3. Проведение быстрых опросов и ...

The Bot Platform

The Bot Platform

thebotplatform.com

Начните создавать лучший опыт сотрудников. Простая в использовании платформа без кода позволяет любому создавать своих собственных ботов, цифровых помощников и автоматизированные рабочие инструменты на таких каналах связи, как Microsoft Teams, Workplace from Facebook и Messenger. Легко создавайте п...

HeyTaco

HeyTaco

heytaco.chat

Повысьте вовлеченность с помощью нашего интересного и уникального инструмента построения команды для признания коллег, вознаграждений и импульсных опросов.

Outfunnel

Outfunnel

outfunnel.com

Outfunnel объединяет ваши данные о продажах и маркетинге и определяет приоритетность потенциальных клиентов. Все маркетинговые действия (открытие электронной почты, посещение веб-сайтов, заполнение форм и т. д.) записываются в вашу CRM. Продавцы могут выявить самых горячих потенциальных клиентов и п...

Quills AI

Quills AI

quills.ai

Quills.ai — ваш помощник по работе с данными на базе искусственного интеллекта, позволяющий легко получать доступ, анализировать и визуализировать данные из баз данных, CSV-файлов и Excel, общаясь на английском языке. Экономьте время и повышайте производительность с помощью чата в приложении, Slack,...

Freedom

Freedom

freedom.to

Наша компания представляет собой небольшой бизнес (до 50 сотрудников) со штаб-квартирой в Северной Каролине, а мы — удаленная команда, работающая на трех континентах. Мы создаем лучшее в мире решение для управления отвлекающими факторами на настольных и мобильных устройствах. Freedom блокирует отвле...

Suptask

Suptask

suptask.com

Система обмена заявок на основе искусственного интеллекта нового поколения, которая расширяет возможности вашего общения в Slack. Помогаем вам находить правильные ответы, улучшать сотрудничество и сокращать время разрешения проблем. Все ваши сотрудники используют Slack, зачем заставлять их управлять...

Troopr Reports

Troopr Reports

troopr.ai

Troopr Reports предоставляет пользователям возможность конфиденциально обсуждать отчеты Jira и действовать на основе них, используя каналы Slack. Благодаря более чем 20 предварительно разработанным шаблонам отчетов, включая диаграмму выработки Jira и диаграмму скорости, Troopr Reports упрощает настр...

Scratchpad

Scratchpad

scratchpad.com

Отслеживайте изменения в своем конвейере и быстрее обновляйте Salesforce. Scratchpad — это современный интерфейс для представителей и руководителей, который делает управление воронкой продаж, проверку сделок, обучение и прогнозирование быстрым, простым и увлекательным занятием.

Katch

Katch

gokatch.ai

Попрощайтесь с пересылкой писем и головной болью по планированию. Katch — это помощник с искусственным интеллектом, который помогает планировать ваши встречи прямо из вашей электронной почты.

Jell

Jell

jell.com

Ежедневные стендапы для объединения команд. Управляйте целями и OKR. Интегрируется со Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello и другими. Попробуйте бесплатно в течение 14 дней.

Actioner

Actioner

actioner.com

Actioner — ваш рабочий помощник на базе искусственного интеллекта, оптимизированный для бесперебойной работы в Slack. Разработанный как динамичный второй пилотный проект для бизнеса, он предназначен для повышения эффективности и производительности, а также для упрощения управления задачами на нескол...

PosherVA

PosherVA

posherva.com

Ускорьте свои продажи с помощью личного помощника менее чем за 1 доллар в день. Экономьте время и увеличивайте продажи с помощью автоматизированного виртуального помощника, который автоматизирует ваши повседневные задачи на Poshmark™.

MyCheckins

MyCheckins

mycheckins.io

MyCheckins помогает командам сократить время, затрачиваемое на собрания. Встречи — это возможность сотрудничать с вашей командой, убедиться, что команда соответствует целям, изучить новые идеи и добиться большего в команде. Вместо этого многие встречи в конечном итоге тратятся на обсуждение обновлен...

Konnectify

Konnectify

konnectify.co

Konnectify — это очень простая платформа интеграции SaaS для современных команд. Одна платформа для всех ваших потребностей в автоматизации, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно важно — на вашем росте. Настройте автоматизацию и передавайте данные между приложениями за считанные м...

SureTriggers

SureTriggers

suretriggers.com

SureTriggers — это платформа автоматизации, которая позволяет подключать различные приложения и службы для создания рабочих процессов, которые запускают определенные действия на основе поведения пользователя или других критериев. Он прост в использовании и не требует знаний программирования, что поз...

Locoia

Locoia

locoia.com

Locoia предоставляет программные решения для аналитики и автоматизации для растущих и технологичных компаний. В дополнение к панелям комплексной аналитики, которые можно интегрировать с вашими источниками данных, мы предлагаем готовую к использованию предварительно настроенную логику автоматизации д...

Prospr

Prospr

prospr.work

Prospr преобразует управление сотрудниками в одно приложение, которое заменит их всех для успеха команд, работающих на передовой. Решения, основанные на здравом смысле, представленные в мобильных приложениях, которые нравятся сотрудникам: мы — будущее работы. Prospr предлагает надежное общение в реж...

CoffeePals

CoffeePals

coffeepals.com

CoffeePals — это приложение Microsoft Teams, которое объединяет людей для виртуальных встреч за чашкой кофе, чтобы повысить вовлеченность сотрудников, начать новые диалоги и развивать более глубокие связи. Это приложение регулярно объединяет коллег с помощью видеочата и чашки кофе для встречи один н...

Yodel.io

Yodel.io

yodel.io

Yodel.io — это телефонная система, которая объединяет все ваше общение в одном месте, которое уже полюбилось вашей команде — Slack! Никакого дополнительного программного обеспечения не требуется. Используйте свой собственный номер телефона или приобретите новый в более чем 100 странах.

Snoooz AI

Snoooz AI

snoooz.ai

Snoooz — это платформа управления и автоматизации вне офиса (OOO), которая позволяет компаниям создавать и управлять опытом ООО, который понравится их клиентам и сотрудникам. Автоматизируя весь рабочий процесс ООО посредством мощной интеграции, Snoooz может сократить задержки при регистрации, решить...

Rattle

Rattle

gorattle.com

Rattle позволяет легко отслеживать сложные процессы продаж. У отделов по доходам есть подробные и важные процессы продаж — это ваша выигрышная формула для обеспечения нового бизнеса и обеспечения стабильного качества обслуживания клиентов. Но мы знаем, что хотя выстроить эти процессы было непросто, ...

Conclude

Conclude

conclude.io

Conclude помогает компаниям улучшить сотрудничество и оптимизировать рабочие процессы. Используйте ссылку Conclude Link для подключения Slack и Microsoft Teams для двунаправленного чата или используйте рабочие процессы Conclude для управления заявками в службу поддержки, проблемами, инцидентами и мн...

FlyMSG

FlyMSG

vengreso.com

FlyMSG — это приложение для повышения производительности на основе искусственного интеллекта, которое экономит вам более 1 часа в день, позволяя выполнять повторяющиеся задачи во время работы. Представьте себе помощника по продуктивности, который пишет, расширяет и вовлекает вас. FlyMSG автоматичес...

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