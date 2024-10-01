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Программное обеспечение для производительных ботов - Самые популярные приложения - Куба
Бот — это программное приложение, предназначенное для автоматизации или выполнения задач для других программ или пользователей. Боты для повышения производительности функционируют как дополнения к программным инструментам, расширяя их за счет дополнительных функций, организации или автоматизации, выходящих за рамки основных возможностей продукта. За счет интеграции бота с программной платформой полезность существующего инструмента для команды значительно увеличивается. Хотя ботов для повышения производительности можно интегрировать в различные типы программного обеспечения, чаще всего они используются в инструментах совместной работы.
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Habitica
habitica.com
Habitica — это бесплатное приложение для повышения привычек и повышения продуктивности, которое рассматривает вашу реальную жизнь как игру. Habitica может помочь вам достичь ваших целей и стать здоровыми и счастливыми.
Trello
trello.com
Trello — это веб-приложение для создания списков в стиле канбан, дочерняя компания Atlassian. Первоначально созданная Fog Creek Software в 2011 году, она была выделена в отдельную компанию в 2014 году, а затем продана Atlassian в январе 2017 года. Компания базируется в Нью-Йорке, США.
Any.do
any.do
Присоединяйтесь к миллионам людей, которые ежедневно используют Any.do, чтобы оставаться организованными и успевать больше.
Zapier
zapier.com
Zapier — это глобальная удаленная компания, которая позволяет конечным пользователям интегрировать используемые ими веб-приложения. Хотя Zapier базируется в Саннивейле, штат Калифорния, в компании работает 250 сотрудников, расположенных в США и в 23 других странах.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — это ориентированный на продажи инструмент CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), который любят использовать команды любого размера. Имея более 100 000 платежеспособных клиентов в 179 странах, команды продаж привлекают простой, но мощный дизайн нашей CRM, в котором приоритет отда...
Reclaim
reclaim.ai
Приложение для планирования на базе искусственного интеллекта для занятых команд, которое находит лучшее время для ваших задач, привычек, встреч и перерывов. Верните себе до 40 % рабочей недели благодаря адаптивному планированию в режиме реального времени, сохраняя при этом гибкость календаря благод...
Motion
usemotion.com
Motion — это инструмент концентрации и повышения производительности, используемый тысячами высокоэффективных руководителей и специалистов. Он экономит ваше время и внимание, поэтому вы можете потратить его на самое важное.
Cloze
cloze.com
Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.
Mem
mem.ai
Mem — приложение для создания заметок, работающее на базе искусственного интеллекта. По своей сути он предназначен для организации работы занятых профессионалов, особенно тех, кто генерирует и управляет большими объемами информации. Mem выходит за рамки простого ведения заметок: он использует искус...
FlowUs
flowus.cn
FlowUs, платформа нового поколения для управления знаниями и совместной работы Используя облачные заметки в качестве носителя в сочетании с онлайн-документами, базами знаний, папками и другими разнообразными функциями, оно предоставляет отдельным лицам и командам универсальный рабочий центр для упр...
Unito
unito.io
Unito обеспечивает синхронизацию вашего стека от приложения к приложению с помощью нового, более простого подхода к интеграции, основанного на двусторонней синхронизации в реальном времени. Любой член вашей команды может за считанные минуты подключиться и синхронизировать данные между приложениями и...
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI — это ежедневный веб-планировщик с искусственным интеллектом, предназначенный для помощи командам и занятым профессионалам в ежедневном планировании и управлении временем. КАК ЭТО РАБОТАЕТ: С помощью AI-планировщика BeforeSunset и программного обеспечения для выполнения вы можете пла...
Glasp
glasp.co
Glasp — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям быстро и эффективно обобщать видео YouTube. Он использует последние достижения в области обработки естественного языка и машинного обучения, чтобы предоставить пользователям краткое и точное описание рассматрив...
Zenefits
zenefits.com
Zenefits — это компания, базирующаяся в США, которая предлагает облачное программное обеспечение в качестве услуги компаниям для управления своими человеческими ресурсами, уделяя особое внимание помощи им в страховании здоровья. Zenefits была основана в 2013 году. Ее штаб-квартира находится в Сан-Фр...
Momentum
momentum.io
Автоматизируйте свои продажи с помощью ИИ. Momentum помогает командам улучшить управление конвейерами и повысить показатели закрытия с помощью автоматизированного MEDDIC, уведомлений, сводок вызовов и комнат для сделок, которые соединяют Slack, Salesforce и остальную часть вашего набора доходов.
Integrately
integrately.com
Integrately — это программное обеспечение для автоматизации в один клик, которое позволяет с удивительной легкостью подключать несколько приложений. Используя Integrately, вы можете создавать простые рабочие процессы «один к одному» или сложные рабочие процессы всего за несколько кликов. Вы также мо...
Range
range.co
Range — это место, где удаленные и гибридные команды могут общаться друг с другом, асинхронно или в режиме реального времени. Проводите эффективные проверки и встречи в удобном для вашей команды графике, который позволит вам всем знать: – Знать, кто над чем работает, кому нужна помощь и как они себя...
SalesboxAI
salesbox.ai
SalesboxAI — это платформа продаж и маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая помогает предприятиям по всему миру быстрее масштабироваться с помощью решений для маркетинга на основе учетных записей. На единой платформе: идентифицируйте и обнаруживайте свои целевые учетные записи, организ...
CalendarHero
calendarhero.com
Планируйте каждую встречу быстрее. Программное обеспечение для умного планирования для современного бизнеса. Встречи требуют времени, но планирование не должно.
TextExpander
textexpander.com
TextExpander — это инструмент для повышения продуктивности набора текста, который помогает командам управлять повторяющимися письменными задачами, создавать фрагменты, исправлять правописание, обмениваться контентом и многое другое. Обеспечьте эффективное общение всей вашей команды и использование е...
InboxPro
inboxpro.io
InboxPro поможет вам превратить потенциальных клиентов в клиентов и проводить больше встреч. Освойте работу с электронной почтой с помощью ИИ. Автоматизируйте последовательности, персонализируйте с помощью тегов слияния и повышайте вовлеченность клиентов. Начните выигрывать больше сделок прямо сейч...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise — это инструмент календаря управления временем на базе искусственного интеллекта, который оптимизирует графики команд, чтобы освободить больше времени в их дне. Он предлагает новый способ работы с гибкостью и целенаправленностью. Clockwise использует искусственный интеллект, в частности G...
Geekbot
geekbot.com
Geekbot принесет вам душевное спокойствие! - Держите свою команду синхронизированной. Найдите гармонию в своем дне, проводя стендапы, схватки, ретроспективы и опросы на автопилоте. - Сделай больше. Наслаждайтесь свободой самоуправляющейся команды, поскольку оптимизированные рабочие процессы высвобо...
Magical
getmagical.com
Magical — это приложение для повышения производительности, которое ускоряет выполнение повторяющихся задач во время работы — никаких API или интеграций не требуется. Просто расширение для браузера. Magical автоматизирует рутинные задачи, такие как обмен сообщениями, ввод данных, поиск и поиск инф...
Workast
workast.com
Workast — лучшая платформа управления проектами для команд Slack. Workast помогает командам легко управлять проектами, задачами, событиями, клиентами и списками дел. Используйте свою учетную запись Slack, чтобы зарегистрироваться менее чем за минуту и отслеживать работу как в Slack, так и в Workas...
Quills AI
quills.ai
Quills.ai — это ваш помощник по работе с данными искусственного интеллекта, позволяющий легко получать доступ, анализировать и визуализировать данные из баз данных, CSV-файлов и Excel, общаясь на английском языке. Экономьте время и повышайте производительность с помощью чата в приложении, Slack, чат...
Seismic
seismic.com
Seismic — мировой лидер в области внедрения возможностей, помогающий организациям привлекать клиентов, расширять возможности команд и стимулировать рост доходов. Seismic Enablement Cloud™ — это самая мощная унифицированная платформа поддержки, которая снабжает команды, работающие с клиентами, необхо...
DailyBot
dailybot.com
№1 для асинхронной работы. Проводите асинхронные стендап-встречи, ретроспективы, проверки команд и опросы с удаленными командами. DailyBot также отслеживает мотивацию вашей команды и помогает вам отмечать победы с помощью Kudos. Начните бесплатно.
Freedom
freedom.to
Наша компания представляет собой небольшой бизнес (до 50 сотрудников) со штаб-квартирой в Северной Каролине, а мы — удаленная команда, работающая на трех континентах. Мы создаем лучшее в мире решение для управления отвлекающими факторами на настольных и мобильных устройствах. Freedom блокирует отвле...
FlyMSG
vengreso.com
FlyMSG — это приложение для повышения производительности на основе искусственного интеллекта, которое экономит вам более 1 часа в день, позволяя выполнять повторяющиеся задачи во время работы. Представьте себе помощника по продуктивности, который пишет, расширяет и вовлекает вас. FlyMSG автоматичес...
Troops
troops.ai
Troops — это программное обеспечение к вашим услугам, разработанное с учетом потребностей людей. Это платформа для коммуникации доходов, центральная нервная система ваших команд по выходу на рынок, которая доставляет нужную информацию нужным людям в нужное время. Команды никогда не пропускают сигнал...
APILayer
apilayer.com
APILayer — это торговая площадка API. APILayer — ведущий поставщик готовых облачных API-продуктов, созданных, чтобы помочь разработчикам и предприятиям по всему миру работать быстро и эффективно. Сегодня организации любого размера с трудом справляются со сложными цифровыми преобразованиями и растущи...
Tability
tability.app
Tability — это платформа с поддержкой искусственного интеллекта, предназначенная для оптимизации процесса отслеживания целей, мотивации производительности и помощи пользователям оставаться в соответствии со своими основными целями и OKR (целями и ключевыми результатами). Он использует ИИ для формул...
Polly
polly.ai
Получайте мгновенные отзывы о Slack, MS Teams, Zoom и Google Meet с помощью Polly. Это помогает командам любого размера мгновенно принимать более разумные решения на основе данных! Мы верим в мир, где каждый голос способен изменить работу, и наша цель — сделать так, чтобы его услышали. Более 40% ком...
Hoppier
hoppier.com
Отправляйте глобальные вознаграждения клиентам или сотрудникам за 5 кликов или меньше с помощью Smarter Spending™ Controls! Создайте свою удаленную программу обедов, отправьте кофе, напитки в счастливый час, личные подарки, благотворительные пожертвования, пособия на обучение и многое другое. Hoppie...
Instabot
instabot.io
Instabot — это диалоговая маркетинговая платформа, которая позволяет создавать и запускать чат-ботов, которые понимают ваших пользователей, а затем собирают информацию, отвечают на вопросы, фиксируют контакты и мгновенно назначают встречи. Доказано, что это увеличивает конверсию и снижает затраты. С...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с Supr...
Teamline
teamline.app
Teamline — это простой инструмент управления проектами для Slack. Teamline устраняет необходимость в громоздком и трудоемком программном обеспечении для управления проектами. Он дает каждому участнику вашей команды Slack полное представление о задачах, назначенных им во многих проектах. Вы можете от...
CoffeePals
coffeepals.com
CoffeePals — это приложение Microsoft Teams, которое объединяет людей для виртуальных встреч за чашкой кофе, чтобы повысить вовлеченность сотрудников, начать новые диалоги и развивать более глубокие связи. Это приложение регулярно объединяет коллег с помощью видеочата и чашки кофе для встречи один н...
SupBot
supbot.com
Sup может организовать для вашей команды стоячую встречу, ретроспективную встречу или другие встречи асинхронно, используя либо интерфейс чата, либо диалоговое окно. Основные функции: 1. Проведение ежедневных стендапов 2. Отслеживание праздников / отпусков / отпусков 3. Проведение быстрых опросов и ...
The Bot Platform
thebotplatform.com
Начните создавать лучший опыт сотрудников. Простая в использовании платформа без программирования позволяет любому создавать своих собственных ботов, цифровых помощников и автоматизированные рабочие инструменты на таких каналах связи, как Microsoft Teams, Workplace from Facebook и Messenger. Легко ...
Scratchpad
scratchpad.com
Отслеживайте изменения в своем конвейере и быстрее обновляйте Salesforce. Scratchpad — это современный интерфейс для представителей и руководителей, который делает управление воронкой продаж, проверку сделок, обучение и прогнозирование быстрым, простым и увлекательным занятием.
HeyTaco
heytaco.chat
HeyTaco создает более динамичное рабочее место, объединяя людей посредством социального признания и вознаграждений. Веселая и уникальная валюта доброты (тако) HeyTaco поможет укрепить связи, поднять моральный дух и повысить общее счастье команды. Основные преимущества: - Способствует позитивному общ...
PosherVA
posherva.com
Ускорьте свои продажи с помощью личного помощника менее чем за 1 доллар в день. Экономьте время и увеличивайте продажи с помощью автоматизированного виртуального помощника, который автоматизирует ваши повседневные задачи на Poshmark™.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel объединяет ваши данные о продажах и маркетинге и определяет приоритетность потенциальных клиентов. Все маркетинговые действия (открытие электронной почты, посещение веб-сайтов, заполнение форм и т. д.) записываются в вашу CRM. Продавцы могут выявить самых горячих потенциальных клиентов и п...
SureTriggers
suretriggers.com
SureTriggers — это платформа автоматизации, которая позволяет подключать различные приложения и службы для создания рабочих процессов, которые запускают определенные действия на основе поведения пользователя или других критериев. Он прост в использовании и не требует знаний программирования, что поз...
Snoooz AI
snoooz.ai
Snoooz — это платформа управления и автоматизации вне офиса (OOO), которая позволяет компаниям создавать и управлять опытом ООО, который понравится их клиентам и сотрудникам. Автоматизируя весь рабочий процесс ООО посредством мощной интеграции, Snoooz может сократить задержки при регистрации, решить...
Rattle
gorattle.com
Rattle позволяет легко отслеживать сложные процессы продаж. У отделов по доходам есть подробные и важные процессы продаж — это ваша выигрышная формула для обеспечения нового бизнеса и обеспечения стабильного качества обслуживания клиентов. Но мы знаем, что хотя выстроить эти процессы было непросто, ...
Conclude
conclude.io
Conclude помогает компаниям улучшить сотрудничество и оптимизировать рабочие процессы. Используйте ссылку Conclude Link для подключения Slack и Microsoft Teams для двунаправленного чата или используйте рабочие процессы Conclude для управления заявками в службу поддержки, проблемами, инцидентами и мн...
Suptask
suptask.com
Система заявок нового поколения на базе искусственного интеллекта, которая расширяет возможности вашего общения в Slack. Помогаем вам находить правильные ответы, улучшать сотрудничество и сокращать время разрешения проблем. Все ваши сотрудники используют Slack, зачем заставлять их управлять заявками...
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports предоставляет пользователям возможность конфиденциально обсуждать отчеты Jira и действовать на основе них, используя каналы Slack. Благодаря более чем 20 предварительно разработанным шаблонам отчетов, включая диаграмму выработки Jira и диаграмму скорости, Troopr Reports упрощает настр...
Spinach.io
spinach.io
Spinach.io — это AI-помощник по собраниям для команд разработки продуктов. — Создает повестку дня — Проводит более эффективные встречи — Делает заметки, стенограммы и видео совещаний с помощью ИИ — Шаблоны, предназначенные для совещаний по продукту (стендап, планирование, исследование пользователей ...
Katch
gokatch.ai
Katch — это помощник с искусственным интеллектом, который помогает планировать ваши встречи прямо из вашей электронной почты. Он напрямую интегрируется с вашей электронной почтой и календарем, избавляя вас от необходимости организовывать встречи. Просто подключите Katch к своим перепискам по электро...
Jell
jell.com
Ежедневные стендапы для объединения команд. Управляйте целями и OKR. Интегрируется со Slack, MS Teams, Jira, Github, Trello и другими. Попробуйте бесплатно в течение 14 дней.
Actioner
actioner.com
Actioner — ваш рабочий помощник на базе искусственного интеллекта, оптимизированный для бесперебойной работы в Slack. Разработанный как динамичный второй пилотный проект для бизнеса, он предназначен для повышения эффективности и производительности, а также для упрощения управления задачами на нескол...
MyCheckins
mycheckins.io
MyCheckins помогает командам сократить время, затрачиваемое на собрания. Встречи — это возможность сотрудничать с вашей командой, убедиться, что команда соответствует целям, изучить новые идеи и добиться большего в команде. Вместо этого многие встречи в конечном итоге тратятся на обсуждение обновлен...
Konnectify
konnectify.co
Konnectify — это очень простая платформа интеграции SaaS для современных команд. Одна платформа для всех ваших потребностей в автоматизации, чтобы вы могли сосредоточиться на том, что действительно важно — на вашем росте. Настройте автоматизацию и передавайте данные между приложениями за считанные м...
Locoia
locoia.com
Locoia предоставляет программные решения для аналитики и автоматизации для растущих и технологических компаний. В дополнение к панелям комплексной аналитики, которые можно интегрировать с вашими источниками данных, мы предлагаем готовую к использованию предварительно настроенную логику автоматизации...
Prospr
prospr.work
Prospr преобразует управление сотрудниками в одно приложение, которое заменит их всех для успеха команд, работающих на передовой. Решения, основанные на здравом смысле, представленные в мобильных приложениях, которые нравятся сотрудникам: мы — будущее работы. Prospr предлагает надежное общение в реж...