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Системы управления информацией о продуктах (PIM) - Самые популярные приложения - Китай Самые популярные Недавно добавленные

Системы управления информацией о продуктах (PIM) централизуют и управляют информацией о продуктах в сфере электронной коммерции, обеспечивая единое и точное представление данных о продуктах. Эти инструменты помогают поддерживать согласованность и высокое качество данных о продуктах. Менеджеры по продуктам и группы данных используют системы PIM для сбора данных из различных источников и решения проблем с данными, а команды маркетинга используют их для распространения данных о продуктах по всем желаемым каналам. Управление качеством продукта (PXM) — это расширенная форма PIM, которая улучшает качество обслуживания покупателей за счет использования данных о продуктах и ​​цифровых активов. Хотя PXM обычно включает функции управления цифровыми активами (DAM), решения PIM также интегрируются с инструментами DAM для улучшения данных о продуктах. Кроме того, программное обеспечение PIM интегрируется с платформами электронной коммерции для предоставления данных о продуктах для интернет-магазинов, а также с системами ERP или программным обеспечением управления данными о продуктах (PDM) для сбора технических характеристик продукта.