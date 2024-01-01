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Системы управления информацией о продуктах (PIM) - Самые популярные приложения - о-ва Кука
Системы управления информацией о продуктах (PIM) централизуют и управляют информацией о продуктах в сфере электронной коммерции, обеспечивая единое и точное представление данных о продуктах. Эти инструменты помогают поддерживать согласованность и высокое качество данных о продуктах. Менеджеры по продуктам и группы данных используют системы PIM для сбора данных из различных источников и решения проблем с данными, а команды маркетинга используют их для распространения данных о продуктах по всем желаемым каналам. Управление качеством продукта (PXM) — это расширенная форма PIM, которая улучшает качество обслуживания покупателей за счет использования данных о продуктах и цифровых активов. Хотя PXM обычно включает функции управления цифровыми активами (DAM), решения PIM также интегрируются с инструментами DAM для улучшения данных о продуктах. Кроме того, программное обеспечение PIM интегрируется с платформами электронной коммерции для предоставления данных о продуктах для интернет-магазинов, а также с системами ERP или программным обеспечением управления данными о продуктах (PDM) для сбора технических характеристик продукта.
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Salsify
salsify.com
Salsify помогает тысячам производителей, дистрибьюторов и ритейлеров брендов в более чем 140 странах сотрудничать, чтобы добиться успеха на цифровой полке. Платформа Product Experience Management (PXM) компании позволяет организациям централизовать весь контент своих продуктов, подключаться к коммер...
Apimio
apimio.com
APIMIO — это инструмент управления информацией о продуктах (PIM), который позволяет производителям оптимизировать подачу данных о продуктах для своих розничных продавцов. Забудьте о работе с электронными таблицами, PDF-файлами или файлами Word: с помощью APIMIO вы можете собирать и загружать информа...
Billtrust
billtrust.com
Ускорьте рост онлайн-доходов, плавно масштабируйтесь и оптимизируйте качество обслуживания клиентов с помощью интеллектуальной платформы интернет-магазина B2B/B2C и мобильного приложения. Электронная коммерция Billtrust создана специально для оптовых дистрибьюторов и производственных предприятий, чт...
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce — это универсальная платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает оптовикам, дистрибьюторам и производителям B2B оцифровывать свои сквозные продажи; начиная с регистрации новых потенциальных клиентов и заканчивая приемом заказов, оплат и многого другого! Пользователи могу...
Surefront
surefront.com
Surefront — это облачная платформа управления жизненным циклом продукта (PLM), управления информацией о продуктах (PIM) и управления взаимоотношениями с оптовыми клиентами (CRM) 3-в-1, которая оптимизирует процесс разработки продуктов и мерчандайзинга для розничных продавцов и поставщиков. Surefront...
Bluestone PIM
bluestonepim.com
Bluestone PIM — первая сертифицированная MACH платформа SaaS PIM. Это решение чрезвычайно гибкое, поскольку позволяет подключаться и обмениваться информацией о вашем продукте с другим программным обеспечением, торговыми площадками или платформами. Bluestone PIM имеет офисы в Норвегии, Таиланде, Поль...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks — это комплексное решение для управления информацией о продуктах (PIM), которое помогает централизованно управлять всей информацией и данными о ваших продуктах. Наряду с управлением данными о продуктах интернет-магазины и бренды могут легко управлять цифровыми активами, беспрепятственно пер...
Informatica
informatica.com
Informatica (NYSE: INFA), лидер в области управления корпоративными облачными данными, воплощает в жизнь данные и искусственный интеллект, предоставляя предприятиям возможность реализовать преобразующую силу своих наиболее важных активов. Мы создали новую категорию программного обеспечения — Informa...
Pimcore
pimcore.com
Любимая разработчиками, агентствами и предприятиями: Pimcore Platform™ — это передовая платформа с открытым исходным кодом, которой доверяют более 110 000 компаний по всему миру. Он предлагает самые современные решения для управления цифровыми активами (DAM), управления информацией о продуктах (PIM)...
Jasper PIM
jasperpim.com
Система управления информацией о продуктах, или PIM, — это программное обеспечение как услуга (SaaS), которое функционирует как основной репозиторий для всей информации о продуктах, предоставляя один инструмент для централизации, продвижения и синхронизации данных о продуктах в рамках всего бизнеса....
RetailOps
retailops.com
RetailOps — это решение для управления розничными операциями. Нашим клиентам необходимо настоящее SaaS-решение, которое может работать с несколькими каналами продаж и продуктами в одном простом в использовании приложении. Наши решения охватывают все: от закупок до отчетности, и даже становятся мобил...
Akeneo
akeneo.com
Akeneo — компания, занимающаяся опытом работы с продуктами (PX), и мировой лидер в области управления информацией о продуктах (PIM); создание мира, в котором каждое взаимодействие с продуктом — это опыт, который помогает потребителям и профессионалам сделать лучшую покупку в любое время и в любом ме...
Plytix
plytix.com
Plytix PIM является ведущим программным обеспечением для управления информацией о продуктах для малого и среднего бизнеса во всем мире благодаря удобному интерфейсу, низкой цене и четкому подходу к адаптации и поддержке клиентов. Plytix PIM помогает компаниям оптимизировать процессы управления инфор...
Amber Engine
amberengine.com
Программное обеспечение нового поколения для управления информацией о продуктах (PIM) Amber Engine было разработано, чтобы максимально упростить организацию, оптимизацию и объединение данных о продуктах, включая изображения продуктов и видео. Используйте такие функции, как массовое редактирование и ...
Creative Force
creativeforce.io
Creative Force — ведущая платформа управления производством контента для крупномасштабного производства контента для электронной коммерции. Мы даем возможность ведущим брендам, розничным торговцам и коммерческим студиям предоставлять высококачественные и последовательные изображения для электронной ...
Cymbio
cym.bio
Cymbio обеспечивает рост цифровых продаж для брендов с помощью первой в мире комплексной прямой поставки и торговой платформы. Наш всеобъемлющий центр автоматизации B2B поддерживает все системы, протоколы и поставщиков, обеспечивая при этом беспрепятственный доступ брендов к глобальной экосистеме ро...
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® является лидером в области управления контентом продуктов, позволяя более чем 14 000 компаниям в более чем 60 странах упростить создание и распространение эффективного контента, который является точным, последовательным и актуальным везде, где происходит торговля. Благодаря своей техноло...
Sales Layer
saleslayer.com
Sales Layer — это ведущая в мире платформа PIM (управление информацией о продуктах), которая помогает компаниям автоматизировать сложные B2B-процессы и подключать свои продукты к любой корпоративной платформе или инструменту продаж внутри или за пределами организации по всей цепочке поставок. Благод...
Contentserv
contentserv.com
С помощью Product Experience Cloud компания Contentserv стремится создать универсальное облачное решение, которое позволит предприятиям предоставлять беспрепятственный, независимый от каналов и высоко персонализированный опыт покупок. Автоматизируя и интегрируя контент продуктов в одном центральном ...
ChannelPilot
channelpilot.com
ChannelPilot — это облачное инновационное многоканальное решение для интернет-магазинов, агентств и брендов. Продукты автоматически размещаются на тысячах онлайн-платформ по всему миру. Различные возможности анализа и оптимизации гарантируют наилучшее качество данных о продукции. Это, в свою очередь...
Image Relay
imagerelay.com
Реле изображения. Все ваши цифровые активы. Вся информация о вашем продукте. Все в одном месте. Meet Marketing Delivery: первое в мире полностью интегрированное маркетинговое решение. Наконец, все ваши цифровые активы и информация о продуктах собраны в одном месте для быстрого и беспрепятственного с...
Crystallize
crystallize.com
Безголовая коммерция: будь собой. Продавайте больше. Чтобы продавать в Интернете, вам нужно выделиться. Crystallize является обезглавленным, поэтому вы можете обеспечить уникальный клиентский опыт. Выделяйтесь, будьте заметны и, в конечном итоге, продавайте больше вещей. Вы создаете клиентский опыт...