Программное обеспечение для анализа продуктов - Самые популярные приложения - Бангладеш

Viavoo

viavoo.com

VIAVOO — это самый быстрый и простой способ получить полезную информацию из комментариев и разговоров клиентов. Наша платформа 360 Feedback Analytics на базе искусственного интеллекта обеспечивает более 40 интеграций и в режиме реального времени раскрывает эмоции, темы и данные, которые важны для ко...