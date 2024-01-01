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Программное обеспечение для печати по требованию - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для печати по требованию (POD) позволяет предприятиям электронной коммерции предлагать индивидуальные продукты, такие как рубашки, кружки и большие сумки, которые автоматически производятся при покупке. Эта система устраняет необходимость в минимальном объеме заказа, позволяя предприятиям нести расходы только после того, как клиент совершил покупку, что делает ее идеально подходящей для компаний B2B. Каждый товар изготавливается, комплектуется и отправляется поставщиком, что упрощает процесс и экономит время и деньги продавца. Программное обеспечение POD легко интегрируется с платформами электронной коммерции, создавая для поставщиков интерфейсную площадку для управления заказами клиентов. Хотя решения POD имеют сходство с программным обеспечением для прямой доставки и печати, они выделяются своей способностью автоматически производить и реализовывать индивидуальные продукты в больших масштабах.
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Printify
printify.com
Продавайте нестандартные футболки, чехлы для телефонов и более 750 товаров с печатью вашего дизайна по запросу. Мы возьмем на себя печать и доставку вашим клиентам.
Printful
printful.com
Создавайте и продавайте индивидуальные продукты онлайн. Превратите свои идеи в продукты премиум-класса, которые оставят неизгладимое впечатление
VistaPrint
vistaprint.com
VistaPrint является маркетинговым партнером малого бизнеса по всему миру, предоставляя им возможность воплотить в жизнь свои мечты. На протяжении более 20 лет мы помогаем малому бизнесу выглядеть и чувствовать себя заслуживающими доверия благодаря высококачественному дизайну и маркетинговым продукта...
Spocket
spocket.co
Spocket позволяет вам легко начать прямые поставки лучших товаров от поставщиков из США и ЕС. Начните бесплатно и узнайте, почему Spocket постоянно получает 5 звезд.
CafePress
cafepress.com
Подчеркните уникальную индивидуальность и увлечения каждого человека с помощью футболок, наклеек, плакатов, кофейных кружек и многого другого. Приветствуем всех.
Gelato
gelato.com
Gelato создала крупнейшую в мире сеть местного производства и распространения продуктов, изготовленных по индивидуальному заказу. Вместе мы привносим творчество в жизнь и в бизнес.
Moo
moo.com
MOO обеспечивает отличный дизайн и печать для клиентов по всему миру. Разрабатывайте и печатайте продукцию для маркетинговых и/или рекламных целей.
ShineOn
shineon.com
Приобретите уникальные ювелирные изделия, изготовленные на заказ из стерлингового серебра с использованием традиционных ювелирных методов. Продавайте вирусные, высокодоходные, персонализированные продукты с неограниченным потенциалом прибыли.
TPOP
tpop.com
Экологичная электронная коммерция для персонализированных продуктов. Откройте свой магазин TPOP, это бесплатно. Интеграция Shopify, Etsy и WooCommerce.
CustomCat
customcat.com
Создавайте и продавайте нестандартные продукты, развивайте свой бренд и зарабатывайте свои награды с помощью CustomCat!
Cloudprinter.com
cloudprinter.com
Cloudprinter.com — это ведущий API печати для поставщиков Web2Print, платформ электронной коммерции, предприятий, издателей, мировых брендов и других предприятий по всему миру. Офисы Cloudprinter.com расположены в Нидерландах, Дании и Украине. Cloudprinter.com продолжает расширять глобальную сеть, к...
Printway
printway.io
Веб-сайт PRINTWAY: https://www.printway.io Будучи одной из ведущих платформ печати по требованию в индустрии электронной коммерции, Printway с гордостью предлагает услуги печати по требованию по всему миру, предлагая более 500+ продуктов и более 1000+ SKU по всему миру. . Обладая нашей ключевой сило...
Printcart
printcart.com
Printcart включает в себя модули, которые помогут вам продвигать свой полиграфический бизнес и продавать услуги дизайна и печати в Интернете.
Gooten
gooten.com
Масштабируйте электронную коммерцию с уверенностью. Более надежное решение для печати по требованию, созданное для бизнеса и учитывающее потребности вашего бренда.
Dastomize
dastomize.com
Универсальная интерактивная платформа управления персонализацией и ускорением роста (PGAM) для электронной коммерции, прямых продаж брендов, прямой поставки и печати по требованию в любом масштабе. Цифровой рост стал проще!
Merchsmith
merchsmith.com
Дизайн онлайн! Настраивайте, визуализируйте и реализуйте свои фирменные товары в одном месте. Мгновенные цены и дата доставки. Рекламная продукция Merchsmith.
DesignsnPrint
designsnprint.com
DesignsnPrint — это компания, занимающаяся онлайн-печатью бизнес-форм, папок премиум-качества, канцелярских товаров, визитных карточек, наклеек, плакатов, листовок и многого другого. Персонализированные услуги онлайн-печати - печать на заказ.
Brandly
brandly.com
Решение для онлайн-печати визитных карточек, которое предоставляет бесплатный портал бренда для управления, редактирования и заказа визитных карточек для нескольких сотрудников с оптимизированными рабочими процессами и бесплатной доставкой каждого заказа.
instantprintuk
instantprint.co.uk
Мы мгновенная печать. Мы единственная компания, занимающаяся онлайн-печатью, которая действительно помогает вашему бизнесу. Это потому, что мы дружная группа талантливых людей, которые сделают все возможное, чтобы помочь вам создать потрясающую печатную продукцию. Мы понимаем, что вы хотите привлечь...