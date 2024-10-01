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Программное обеспечение для печати по требованию - Самые популярные приложения - Германия Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для печати по требованию (POD) позволяет предприятиям электронной коммерции предлагать индивидуальные продукты, такие как рубашки, кружки и большие сумки, которые автоматически производятся при покупке. Эта система устраняет необходимость в минимальном объеме заказа, позволяя предприятиям нести расходы только после того, как клиент совершил покупку, что делает ее идеально подходящей для компаний B2B. Каждый товар изготавливается, комплектуется и отправляется поставщиком, что упрощает процесс и экономит время и деньги продавца. Программное обеспечение POD легко интегрируется с платформами электронной коммерции, создавая для поставщиков интерфейсную площадку для управления заказами клиентов. Хотя решения POD имеют сходство с программным обеспечением для прямой доставки и печати, они выделяются своей способностью автоматически производить и реализовывать индивидуальные продукты в больших масштабах.