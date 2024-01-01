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Программное обеспечение для печати по требованию - Самые популярные приложения - Ботсвана
Программное обеспечение для печати по требованию (POD) позволяет предприятиям электронной коммерции предлагать индивидуальные продукты, такие как рубашки, кружки и большие сумки, которые автоматически производятся при покупке. Эта система устраняет необходимость в минимальном объеме заказа, позволяя предприятиям нести расходы только после того, как клиент совершил покупку, что делает ее идеально подходящей для компаний B2B. Каждый товар изготавливается, комплектуется и отправляется поставщиком, что упрощает процесс и экономит время и деньги продавца. Программное обеспечение POD легко интегрируется с платформами электронной коммерции, создавая для поставщиков интерфейсную площадку для управления заказами клиентов. Хотя решения POD имеют сходство с программным обеспечением для прямой доставки и печати, они выделяются своей способностью автоматически производить и реализовывать индивидуальные продукты в больших масштабах.
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Printful
printful.com
Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерци...
TPOP
tpop.com
Экологичная электронная коммерция для персонализированных продуктов. Откройте свой магазин TPOP, это бесплатно. Интеграция Shopify, Etsy и WooCommerce.
Printify
printify.com
Продавайте изготовленные на заказ футболки, чехлы для телефонов и более 750 товаров с печатью вашего дизайна по запросу. Мы позаботимся о печати и доставке вашим клиентам.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista — партнер по дизайну и маркетингу миллионов малых предприятий по всему миру. Будучи глобальной компанией, ориентированной на удаленную работу, Vista расширяет свое присутствие: члены ее команды работают более чем в 25 странах. Уже более 20 лет нас вдохновляет малый бизнес, и мы постоянно работ...
Spocket
spocket.co
С помощью машинного обучения Spocket совершает революцию на рынке прямой поставки и помогает интернет-торговцам конкурировать с Amazon, устраняя необходимость хранения запасов и сокращая первоначальные затраты для ритейлеров. Spocket позволяет более чем 30 000 предпринимателям на пяти континентах за...
CafePress
cafepress.com
Подчеркните уникальную индивидуальность и увлечения каждого человека с помощью футболок, наклеек, плакатов, кофейных кружек и многого другого. Приветствуем всех.
Gelato
gelato.com
Gelato — это крупнейшая в мире платформа для местного производства индивидуальных товаров по запросу от имени глобальных продавцов электронной коммерции. Наша миссия — расширить возможности быстро растущей экономики творцов за счет местного производства и мгновенной доставки любого индивидуального т...
Moo
moo.com
MOO — это отмеченная наградами компания, занимающаяся онлайн-печатью, которая увлечена великолепным дизайном и тем, какую пользу он может принести своим клиентам и всему миру. Основанная в 2006 году, MOO стремится разрушить глобальную полиграфическую индустрию стоимостью 640 миллиардов долларов, объ...
ShineOn
shineon.com
Приобретите уникальные ювелирные изделия, изготовленные на заказ из стерлингового серебра с использованием традиционных ювелирных методов. Продавайте вирусные, высокодоходные, персонализированные продукты с неограниченным потенциалом прибыли.
CustomCat
customcat.com
Создавайте и продавайте нестандартные продукты, развивайте свой бренд и зарабатывайте свои награды с помощью CustomCat!
Printway
printway.io
Веб-сайт PRINTWAY: https://www.printway.io Будучи одной из ведущих платформ печати по требованию в индустрии электронной коммерции, Printway с гордостью предлагает услуги печати по требованию по всему миру, предлагая более 500+ продуктов и более 1000+ SKU по всему миру. . Обладая нашей ключевой сило...
Cloudprinter.com
cloudprinter.com
Cloudprinter.com — это ведущий API печати для поставщиков Web2Print, платформ электронной коммерции, предприятий, издателей, мировых брендов и других предприятий по всему миру. Офисы Cloudprinter.com расположены в Нидерландах, Дании и Украине. Cloudprinter.com продолжает расширять глобальную сеть, к...
Printcart
printcart.com
Printcart включает в себя модули, которые помогут вам продвигать свой полиграфический бизнес и продавать услуги дизайна и печати в Интернете.
Brandly
brandly.com
Решение для онлайн-печати визитных карточек, которое предоставляет бесплатный портал бренда для управления, редактирования и заказа визитных карточек для нескольких сотрудников с оптимизированными рабочими процессами и бесплатной доставкой каждого заказа.
Gooten
gooten.com
Гутен управляет интеллектуальной цепочкой поставок для предприятий электронной коммерции. Будь то известный бренд, управляющий тысячами магазинов, или развивающаяся быстрорастущая компания, готовая к расширению, мы позаботимся об этом. Наши бренды в восторге от эффективности, которую мы приносим. Мы...
Dastomize
dastomize.com
Dastomize — это надежная облачная универсальная интерактивная платформа управления персонализацией и ускорением роста (PGAM) для WooCommerce, Shopify и других пользовательских платформ электронной коммерции, ориентированная на помощь предприятиям электронной коммерции и печати по требованию в управл...
DesignsnPrint
designsnprint.com
DesignsnPrint — это компания, занимающаяся онлайн-печатью деловых бланков, папок премиум-класса, канцелярских товаров, визитных карточек, наклеек, плакатов, листовок и многого другого. Персонализированные услуги онлайн-печати - печать на заказ.
instantprintuk
instantprint.co.uk
Мы мгновенная печать. Мы единственная компания, занимающаяся онлайн-печатью, которая действительно помогает вашему бизнесу. Это потому, что мы — дружная группа талантливых людей, которые сделают все возможное, чтобы помочь вам создать потрясающую печатную продукцию. Мы понимаем, что вы хотите привле...
Merchsmith
merchsmith.com
Дизайн онлайн! Настраивайте, визуализируйте и реализуйте свои фирменные товары в одном месте. Мгновенные цены и дата доставки. Рекламная продукция Merchsmith.