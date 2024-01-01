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Программное обеспечение для печати по требованию - Самые популярные приложения - Андорра
Программное обеспечение для печати по требованию (POD) позволяет предприятиям электронной коммерции предлагать индивидуальные продукты, такие как рубашки, кружки и большие сумки, которые автоматически производятся при покупке. Эта система устраняет необходимость в минимальном объеме заказа, позволяя предприятиям нести расходы только после того, как клиент совершил покупку, что делает ее идеально подходящей для компаний B2B. Каждый товар изготавливается, комплектуется и отправляется поставщиком, что упрощает процесс и экономит время и деньги продавца. Программное обеспечение POD легко интегрируется с платформами электронной коммерции, создавая для поставщиков интерфейсную площадку для управления заказами клиентов. Хотя решения POD имеют сходство с программным обеспечением для прямой доставки и печати, они выделяются своей способностью автоматически производить и реализовывать индивидуальные продукты в больших масштабах.
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Printify
printify.com
Продавайте изготовленные на заказ футболки, чехлы для телефонов и более 750 товаров с печатью вашего дизайна по запросу. Мы позаботимся о печати и доставке вашим клиентам.
Printful
printful.com
Выполнение печати и вышивки на заказ. Продавайте свои дизайны онлайн или распечатывайте их самостоятельно без минимального заказа! Мы автоматически распечатаем и отправим ваши заказы по требованию, и все это под именем вашего бренда. Printful интегрируется с ведущими платформами электронной коммерци...
VistaPrint
vistaprint.com
Vista — партнер по дизайну и маркетингу миллионов малых предприятий по всему миру. Будучи глобальной компанией, ориентированной на удаленную работу, Vista расширяет свое присутствие: члены ее команды работают более чем в 25 странах. Уже более 20 лет нас вдохновляет малый бизнес, и мы постоянно работ...
Spocket
spocket.co
С помощью машинного обучения Spocket совершает революцию на рынке прямой поставки и помогает интернет-торговцам конкурировать с Amazon, устраняя необходимость хранения запасов и сокращая первоначальные затраты для ритейлеров. Spocket позволяет более чем 30 000 предпринимателям на пяти континентах за...
CafePress
cafepress.com
Подчеркните уникальную индивидуальность и увлечения каждого человека с помощью футболок, наклеек, плакатов, кофейных кружек и многого другого. Приветствуем всех.
Gelato
gelato.com
Gelato — это крупнейшая в мире платформа для местного производства индивидуальных товаров по запросу от имени глобальных продавцов электронной коммерции. Наша миссия — расширить возможности быстро растущей экономики творцов за счет местного производства и мгновенной доставки любого индивидуального т...
Moo
moo.com
MOO — это отмеченная наградами компания, занимающаяся онлайн-печатью, которая увлечена великолепным дизайном и тем, какую пользу он может принести своим клиентам и всему миру. Основанная в 2006 году, MOO стремится разрушить глобальную полиграфическую индустрию стоимостью 640 миллиардов долларов, объ...
ShineOn
shineon.com
Приобретите уникальные ювелирные изделия, изготовленные на заказ из стерлингового серебра с использованием традиционных ювелирных методов. Продавайте вирусные, высокодоходные, персонализированные продукты с неограниченным потенциалом прибыли.
TPOP
tpop.com
Экологичная электронная коммерция для персонализированных продуктов. Откройте свой магазин TPOP, это бесплатно. Интеграция Shopify, Etsy и WooCommerce.
Printway
printway.io
Веб-сайт PRINTWAY: https://www.printway.io Будучи одной из ведущих платформ печати по требованию в индустрии электронной коммерции, Printway с гордостью предлагает услуги печати по требованию по всему миру, предлагая более 500+ продуктов и более 1000+ SKU по всему миру. . Обладая нашей ключевой сило...
CustomCat
customcat.com
Создавайте и продавайте нестандартные продукты, развивайте свой бренд и зарабатывайте свои награды с помощью CustomCat!
Cloudprinter.com
cloudprinter.com
Cloudprinter.com — это ведущий API печати для поставщиков Web2Print, платформ электронной коммерции, предприятий, издателей, мировых брендов и других предприятий по всему миру. Офисы Cloudprinter.com расположены в Нидерландах, Дании и Украине. Cloudprinter.com продолжает расширять глобальную сеть, к...
Printcart
printcart.com
Printcart включает в себя модули, которые помогут вам продвигать свой полиграфический бизнес и продавать услуги дизайна и печати в Интернете.
Brandly
brandly.com
Решение для онлайн-печати визитных карточек, которое предоставляет бесплатный портал бренда для управления, редактирования и заказа визитных карточек для нескольких сотрудников с оптимизированными рабочими процессами и бесплатной доставкой каждого заказа.
Dastomize
dastomize.com
Dastomize — это надежная облачная универсальная интерактивная платформа управления персонализацией и ускорением роста (PGAM) для WooCommerce, Shopify и других пользовательских платформ электронной коммерции, ориентированная на помощь предприятиям электронной коммерции и печати по требованию в управл...
DesignsnPrint
designsnprint.com
DesignsnPrint — это компания, занимающаяся онлайн-печатью деловых бланков, папок премиум-класса, канцелярских товаров, визитных карточек, наклеек, плакатов, листовок и многого другого. Персонализированные услуги онлайн-печати - печать на заказ.
instantprintuk
instantprint.co.uk
Мы мгновенная печать. Мы единственная компания, занимающаяся онлайн-печатью, которая действительно помогает вашему бизнесу. Это потому, что мы — дружная группа талантливых людей, которые сделают все возможное, чтобы помочь вам создать потрясающую печатную продукцию. Мы понимаем, что вы хотите привле...
Gooten
gooten.com
Гутен управляет интеллектуальной цепочкой поставок для предприятий электронной коммерции. Будь то известный бренд, управляющий тысячами магазинов, или развивающаяся быстрорастущая компания, готовая к расширению, мы позаботимся об этом. Наши бренды в восторге от эффективности, которую мы приносим. Мы...
Merchsmith
merchsmith.com
Дизайн онлайн! Настраивайте, визуализируйте и реализуйте свои фирменные товары в одном месте. Мгновенные цены и дата доставки. Рекламная продукция Merchsmith.