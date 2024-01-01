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Программное обеспечение для ценообразования - Самые популярные приложения - Буркина-Фасо
Компании используют решения по ценообразованию для формулирования, контроля и оценки оптимальных стратегий ценообразования для своих продуктов и услуг. Хотя первоначальные цены на продукты и услуги обычно устанавливаются в системах ERP или CRM, программное обеспечение для ценообразования предоставляет гибкие функциональные возможности, которые позволяют отделам продаж настраивать цены на основе индивидуальных потребностей клиентов, а также варианты скидок и бонусов. Это программное обеспечение включает в себя надежные инструменты анализа данных, позволяющие отслеживать влияние стратегии ценообразования на прибыльность продаж. Эта аналитическая информация помогает компаниям повысить процент выигрышей и максимизировать прибыль от своих транзакций. Решения по ценообразованию могут помочь в разработке первоначальных прайс-листов или предложении торговым представителям динамических цен, адаптированных к конкретным сценариям продаж. Эти решения легко интегрируются с системами CRM, ERP, электронной коммерции и CPQ, при этом основное внимание уделяется интеграции с ERP или CRM как центральными хранилищами данных о ценах. Такая интеграция облегчает обмен информацией о ценах между всеми заинтересованными сторонами, участвующими в процессе переговоров о продажах.
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RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — это ведущее на рынке интеллектуальное решение по переоценке для продавцов Amazon и eBay, позволяющее увеличить продажи и прибыль.
Quoter
quoter.com
Программное обеспечение для расчета продаж ИТ никогда не будет прежним. Платформа «Цена за наличные», которая помогает поставщикам ИТ-услуг экономить время и увеличивать доходы. Обновите свой процесс «от предложения до получения денег» сегодня. Отправляйте выгодные предложения по продажам за считан...
Paddle
paddle.com
Paddle предлагает комплексное решение для платежей, налогов и подписок для SaaS. Вместо того, чтобы собирать вместе и поддерживать фрагментированный стек платежей, мы «делаем это за вас» на одной платформе, предоставляя вам единый источник данных и достоверную информацию о доходах. Мы занимаемся все...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — это платформа для цифровой коммерции на базе SaaS, предоставляющая решения для цифровой аналитики полок и динамического ценообразования для мировых потребительских брендов и розничных продавцов. Платформа цифровой коммерции и оптимизации каналов компании позволяет глобальным потребительс...
Pricefx
pricefx.com
Для предприятий, сталкивающихся с проблемами ценообразования, которым необходимо надежно ускорить рост прибыльности и которым нужна точность, прозрачность и эффективность ценообразования, Pricefx — это облачная платформа оптимизации цен, управления и CPQ, которая обеспечивает прозрачное и оперативно...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — это компания, предоставляющая программное обеспечение как услугу (SaaS), специализирующаяся на мониторинге цен конкурентов для компаний и брендов электронной коммерции, что позволяет им увеличивать продажи и максимизировать доход. Мы помогаем интернет-продавцам оптимизировать свою ценов...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov — глобальный поставщик решений нового поколения для управления и оптимизации цен, которые помогают компаниям развивать цифровую коммерцию, адаптироваться к динамике рынка и расширять возможности отделов продаж. Облачная платформа Pricemoov, обладающая мощными возможностями обработки данных...
Togai
togai.com
Запустите модели ценообразования на основе использования с помощью надежной платформы измерения и выставления счетов Togai. Инфраструктура выставления счетов на основе использования, созданная для работы с масштабами любого размера.
Pricer24
pricer24.com
Pricer24 — Enterprise SaaS BI-решение для категорийных менеджеров брендов и интернет-магазинов. Компания предоставляет клиентам комплексную платформу, которая предлагает информацию о ценах, рекламном статусе и обзорах продуктов, где они могут организовывать большие наборы данных для сравнения и сопо...
Recurrency
recurrency.com
Recurrency — это платформа автоматизации продаж и ценообразования для вашей системы планирования ресурсов предприятия (ERP). Recurrency — это платформа автоматизации для ERP-систем, созданная для обеспечения скорости: от оптимизации рабочих процессов до мгновенной загрузки каждой страницы. Прекратит...
PriceAgent
priceagent.com
Оптимизируйте цены с помощью нашего программного обеспечения. Пользователи отвечают на вопросы, мы создаем опросы и собираем данные. Наш алгоритм обеспечивает качество и отображает информацию в виде графиков. Сравните демографические данные и предпочтения. Доступны проекты для индивидуальной аналити...
Stigg
stigg.io
Stigg — это простая в реализации, адаптируемая платформа для управления ценообразованием и упаковкой. Мы устраняем лишнюю сложность и лишние детали, поэтому реализовать любой тарифный план вы сможете всего за пару минут. Мы позаботились обо всех правильных абстракциях и интеграциях, поэтому вам не н...
ProductEngine
productengine.app
Поделитесь своим прайс-листом в режиме реального времени со всеми заинтересованными сторонами. Используйте ProductEngine, чтобы консолидировать свои цены и начать свой путь к автоматизации бизнеса!
Minderest
minderest.com
Minderest, европейский лидер в области анализа цен и каталогов, более 400 клиентов в более чем 40 странах. Основанная в 2012 году компания Minderest была одной из первых компаний Price Intelligence на рынке. Minderest работает с ритейлерами, которым нужны цены конкурентов, а также с производителями,...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy — это программное обеспечение для розничного ценообразования, используемое крупными компаниями из различных отраслей по всему миру. Программное обеспечение для розничного ценообразования, основанное на искусственном интеллекте и машинном обучении, помогает специалистам электронной коммерци...
WorkRails
workrails.com
WorkRails’ Services CPQ помогает корпоративным технологическим компаниям быстро и легко формировать расценки на профессиональные услуги. Мы идеальны для команд, которые продают сложные услуги, но испытывают трудности с точностью и своевременностью. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизирует пр...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Производство сложное. Продавать его не следует. In Mind Cloud — это масштабируемая платформа цифровых продаж, созданная для производителей. Наше комплексное программное обеспечение для продаж безупречно согласует цели ваших клиентов с вашими производственными возможностями и объединит все ваши проце...
QuickLizard
quicklizard.com
Платформа оптимизации цен с использованием искусственного интеллекта Quicklizard помогает многоканальным ритейлерам автоматизировать и оптимизировать ценообразование и рекламные акции. С Quicklizard ритейлеры знают, что их цены всегда соответствуют их бизнес-целям. Подходящая цена для каждого SKU. Н...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo — поставщик решений для аналитики электронной коммерции для интернет-магазинов и брендов. Специализируется на мониторинге и автоматизации цен для интернет-магазинов, а также на решениях DPSM (распределение, ценообразование, стеллажи, мерчендайзинг) для производителей. Dealavo сотрудничает с ...
Spresso
spresso.com
Модульные SaaS-решения Spresso, созданные ритейлерами в ответ на реальные проблемы, связанные с ценообразованием, конфиденциальностью данных, LTV и оттоком клиентов. Аналитика Spresso позволяет извлечь выгоду из ваших данных за счет использования машинного обучения, расширенной аналитики и искусстве...
ParityDeals
paritydeals.com
Оптимизируйте ценообразование и рекламные акции с помощью ParityDeals API Наш API предлагает доступ в режиме реального времени к нашей обширной базе данных цен с учетом местоположения, фестивалей и многого другого, что позволяет вам легко улучшить функциональность вашего продукта и предлагает польз...
Competitoor
competitoor.com
Competitoor — сервис ценовой информации. Мы отслеживаем цены ваших конкурентов и помогаем вам определить вашу ценовую стратегию.
Boardfy
boardfy.com
Самая быстрая в мире платформа отслеживания цен и динамического ценообразования Boardfy позволяет вам отслеживать ваших конкурентов или дистрибьюторов, автоматически изменять цены, оптимизировать торговые кампании в Google и многое другое!
ProPricer
propricer.com
ProPricer — это программное обеспечение для ценообразования предложений, созданное для создания решений, позволяющих максимизировать эффективность и точность при разработке, подаче, оценке, переговорах и аудите цен предложений. ProPricer позволяет государственным подрядчикам быстро и легко создавать...
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC была пионером на конкурентном рынке данных, предоставляя извлечение и анализ веб-данных клиентам во многих отраслях туризма и розничной торговли. QL2 обеспечивает настоящее конкурентное преимущество за счет сбора данных по требованию, мониторинга цен, оптимизации ассортимента, подб...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge — это программное обеспечение для оптимизации и управления ценами, используемое для расширенного ценообразования в различных отраслях. Этот инструмент помогает вам находить возможности улучшения цен, измерять эффективность цен и предоставляет четкий обзор влияния цен с течением времени с п...
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve — это ваш штаб-квартира по ценообразованию в электронной коммерции. Мы помогаем предприятиям электронной коммерции понять своих конкурентов и использовать цену для повышения эффективности продаж. Наши клиенты доверяют BlackCurve отслеживание цен конкурентов, анализ цен и динамическое цено...
tgndata
tgndata.com
Анализ конкурентных цен tgndata — это комплексный пакет премиум-класса, который охватывает все 4 основных направления онлайн-конкуренции, отслеживая в режиме реального времени рынок электронной коммерции и конкурентов/реселлеров каждой компании. Сегментируйте данные своих конкурентов в подробные диа...
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™ отслеживает, что происходит с вашим брендом в Интернете, и предоставляет полезную информацию о продажах для защиты и развития вашего бренда. TrackStreet — настоящий партнер бренда. Мы используем глубокий отраслевой опыт и искусственный интеллект, чтобы автоматизировать соблюдение полити...
Feedvisor
feedvisor.com
Feedvisor — это платформа оптимизации и анализа, ориентированная на искусственный интеллект, для брендов и продавцов на Amazon, Walmart и электронных торговых площадках. Платформа Feedvisor и команда экспертов предлагают лучшую в своем классе оптимизацию рекламных кампаний, запатентованную технологи...
Prisync
prisync.com
Компании малого и среднего бизнеса, входящие в список Fortune 500, полагаются на данные Prisync для проведения подробного анализа уровня C и проведения своей игры A, чтобы увеличить рост продаж и прибыль в среднем более чем на 20% за менее чем недельные деньги, потраченные на кофе. Наша 5-звездочная...
Salesbricks
salesbricks.com
Лучший способ управления соотношением цены и оплаты для вашего предприятия, внутренними продажами и самообслуживанием при выходе на рынок.