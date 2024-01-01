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Программное обеспечение для распространения пресс-релизов - Самые популярные приложения - о-в Буве

Платформа для программного обеспечения для распространения пресс-релизов распространяет пресс-релизы и аналогичные объявления среди различных средств массовой информации, таких как журналисты, блоггеры и информационные агентства. Компании по связям с общественностью (PR) и внутренние PR-команды используют это программное обеспечение для распространения новостей компании по соответствующим новостным каналам с целью обеспечить освещение в СМИ. Отделы маркетинга используют эти инструменты для оценки влияния пресс-релизов на свои кампании и усилия по поисковой оптимизации (SEO). Хотя некоторые программы для распространения пресс-релизов предлагают собственные службы новостей, ландшафт в основном состоит из независимых служб, которые доставляют новости на ряд платформ. Некоторые решения по распространению также позволяют компаниям создавать и настраивать фирменный онлайн-центр новостей для размещения и распространения пресс-релизов. Значительная часть программного обеспечения для распространения пресс-релизов включает в себя функции программного обеспечения для мониторинга СМИ и/или инструментов для таргетинга на СМИ и влиятельных лиц.

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MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.

Coinscribble

Coinscribble

coinscribble.com

Что такое Coincribble? Coinscribble — это платформа службы новостей для пресс-релизов для индустрии криптовалют, блокчейна, Web3 и NFT. Coinscribble разработан, чтобы помочь компаниям Web3 обеспечить гарантированное качественное освещение ведущих крипто-СМИ и новостных платформ, таких как CoinTelegr...

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Business Wire, мировой лидер в области распространения пресс-релизов и услуг по раскрытию нормативной информации, предлагает комплексный набор решений по связям с общественностью и инвесторами. Уделяя особое внимание оказанию помощи клиентам в достижении их целей по распространению новостей, команда...

Newsworthy.ai

Newsworthy.ai

newswriter.ai

Newswriter.ai, созданный командой Newsworthy.ai, представляет собой инструмент написания пресс-релизов с генеративным искусственным интеллектом на основе GPT-3 OpenAI, который помогает вам создавать убедительные и привлекательные пресс-релизы за считанные минуты. Всегда рекомендуется редактирование ...

The CyberWire

The CyberWire

thecyberwire.com

CyberWire — это независимый канал, предоставляющий краткие, доступные и актуальные новости о кибербезопасности и подкасты о кибербезопасности людям по всему миру.

ClickPress

ClickPress

click.press

Управляйте своим сайтом WordPress как профессионал с помощью великолепных функций в один клик. Раскройте потенциал своего сайта и испытайте неограниченную производительность и быструю загрузку для исключительного присутствия в Интернете.

Zwak News

Zwak News

zwaknews.com

Zwak News — ведущая новостная платформа, предоставляющая актуальные и точные новости из Афганистана и всего мира. Наша команда опытных журналистов стремится предоставлять нашим читателям надежные и объективные новости. Кроме того, мы твердо верим в важность предоставления хороших услуг, особенно ког...

Press Hook

Press Hook

presshook.com

Press Hook — это бесплатный инструмент для создания пресс-релизов, который помогает компаниям создавать высококачественные пресс-релизы всего за несколько кликов. Инструмент имеет простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, позволяющий пользователям быстро вводить информацию о пресс-ре...

PR Wire Pro

PR Wire Pro

prwirepro.com

Распространение пресс-релизов на более чем 250+ новостных сайтах - Круглосуточная редакционная группа - Быстрое распространение - (800)460-2502 Быстрое распространение пресс-релизов в Google и Apple News, партнерских сетях ABC и NBC, филиалах CBS и FOX, Digital Journal и сотнях дополнительных новост...

iCrowdNewswire

iCrowdNewswire

icrowdnewswire.com

iCrowdNewswire была основана в 2015 году командой бывших топ-менеджеров Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones и других ведущих финансовых и корпоративных новостных организаций. Поскольку ежедневно публикуются и распространяются тысячи пресс-релизов, конкуренция находится на рекордно выс...

Chainwire

Chainwire

chainwire.org

Chainwire — это служба распространения новостей для индустрии криптовалют и блокчейнов. Созданный для криптовалютных проектов, блокчейн-компаний, бирж, инвестиционных фирм и PR-агентств, Chainwire позволяет публиковать пресс-релизы одновременно в гиперцелевых крипто-СМИ. Кто мы? Chainwire был разраб...

Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly — это универсальный инструмент для рассказывания историй для современных PR-команд и агентств. С Prezly вы можете сэкономить время на манипулировании несколькими устаревшими инструментами, такими как документы Word, электронная почта в виде обычного текста с тяжелыми вложениями и электронные ...

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...

JournoLink

JournoLink

journolink.com

JournoLink — это самый быстрый и простой способ опубликовать информацию о своем бизнесе в прессе. Это простое в использовании и простое в освоении рекламное программное обеспечение, которое поможет вашему малому бизнесу общаться с огромной аудиторией. Распространение пресс-релизов, онлайн-публикация...

eReleases

eReleases

ereleases.com

Распространение пресс-релизов среди журналистов, которые этого хотят. Измеримые результаты плюс лента новостей по связям с общественностью. Клиенты малого бизнеса оценивают нас лучше всего.

24-7 Press Release Newswire

24-7 Press Release Newswire

24-7pressrelease.com

24-7 Press Release Newswire — это служба распространения пресс-релизов для компаний, желающих распространять свои новости через социальные сети и традиционные новостные каналы, чтобы охватить вашу аудиторию, а также управлять посетителями, продажами и узнаваемостью бренда.

PR.com

PR.com

pr.com

PR.com — это веб-сайт, на котором вы можете продвигать свой бизнес с помощью каталога предприятий, продуктов и услуг, распространения пресс-релизов и т. д. PR.com — это комплексная торговая площадка для бизнеса.

Newswire

Newswire

newswire.com

Newswire — это компания, занимающаяся медиатехнологиями, которая предоставляет своим клиентам услуги по распространению пресс-релизов, которые помогают повысить узнаваемость бренда, заработать упоминания в СМИ, повысить видимость в Интернете, улучшить эффективность поисковой оптимизации, увеличить п...

PR Newswire

PR Newswire

prnewswire.com

Решения PR Newswire для распространения новостей, таргетинга, мониторинга и маркетинга помогут вам связаться и взаимодействовать с целевыми аудиториями по всему миру.

Prowly

Prowly

prowly.com

Prowly — это универсальное решение для автоматизации рабочих процессов для специалистов по связям с общественностью, позволяющее компаниям любого размера более эффективно управлять связями со СМИ, экономя время на рутинных задачах. Prowly помогает пользователям рассказывать истории, находить нужные ...

PRWeb

PRWeb

prweb.com

PRWeb превратил «пресс-релиз» из дорогостоящего инструмента, используемого крупными корпорациями, в недорогой, но очень эффективный способ для организаций любого размера распространять свои новости в Интернете, повышать свою видимость в Интернете и привлекать клиентов.

PR.co

PR.co

pr.co

pr.co создает прекрасно оформленные онлайн-новости и программное обеспечение, которые помогают командам по связям с общественностью повысить узнаваемость бренда в средствах массовой информации и создать положительную репутацию. Наши онлайн-отделы новостей освещают основные события вашей компании и п...

Newsfile

Newsfile

newsfilecorp.com

Newsfile — это ваша служба новостей, ориентированная на клиентов, и команда по подаче нормативных документов, которая предоставляет услуги и поддержку, которые вы не найдете больше нигде в отрасли. Наши комплексные каналы распространяют новости среди инвесторов, аналитиков и учреждений по всему миру...

FinanceWire

FinanceWire

financewire.com

FinanceWire — это платформа распространения новостей для финансовых и финтех-компаний. Используя гипертаргетированный подход, компании используют FinanceWire для трансляции новостей в ведущих средствах массовой информации мира финансов.

PRnews.io

PRnews.io

prnews.io

PRNEWS.IO обеспечивает гарантированное размещение спонсируемого контента в интернет-СМИ по всему миру. Платформа поможет вам повысить осведомленность среди ваших потенциальных партнеров и инвесторов, увеличить ваши продажи и получить ссылочную массу. Больше не нужно беспокоиться о поиске сотен платф...

Wiztrust

Wiztrust

wiztrust.com

Платформа обеспечения связи. Wiztrust — это многоканальная платформа дистрибуции, созданная для упрощения внутренних и внешних коммуникаций. Один инструмент для распространения вашего контента по любому каналу среди всех заинтересованных сторон. Облачное решение Wiztrust стало бесценным для компаний...

Metro Monitor

Metro Monitor

metromonitor.com

Metro Monitor отслеживает все средства массовой информации для специалистов по связям с общественностью и корпоративных коммуникаций, позволяя вам получить доступ к собственным базам данных мониторинга новостей и инновационным службам вырезок телевизионных новостей и анализа СМИ.

Roxhill Media

Roxhill Media

roxhillmedia.com

Roxhill — ведущая платформа медиа-аналитики в режиме реального времени. Объединив команду опытных специалистов по связям с общественностью и отрасли под руководством Алекса Норткотта с инновационными технологиями, Roxhill предоставляет анализ средств массовой информации и информацию, необходимую вам...

Notified

Notified

notified.com

Notified Event Cloud предоставляет самую полную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от отде...

Zex PR Wire

Zex PR Wire

zexprwire.com

Zexprwire положительно повлиял на индустрию услуг по распространению PR благодаря своей замечательной приверженности поддержке клиентов. Мы предлагаем больший охват и большую прозрачность, чтобы вы могли получить большую отдачу от своих расходов на связь. Расширьте узнаваемость своего бренда в Интер...

ReadWrite

ReadWrite

readwrite.com

ReadWrite — это технологическое издание для СМИ, целью которого является информирование нашей аудитории о новых технологиях, таких как искусственный интеллект, криптография и игры, а также сообщение о последних новостях технологической индустрии.

Publifix.net

Publifix.net

publifix.net

Pulifix.net — это программа для PR и распространения пресс-релизов, ежедневно используемая сотнями средств массовой информации из разных стран. С помощью Publifix.net команды по связям с общественностью и маркетингу могут легко поделиться своим контентом с тысячами аффилированных журналистов всего з...

PRShots

PRShots

prshots.com

Онлайн-библиотека изображений/видео и пресс-релизов PRShots — это фантастический инструмент, позволяющий прессе и влиятельным лицам получать доступ к изображениям, видео и пресс-релизам в высоком разрешении. Если вы выберете PRshots для размещения своих изображений и пресс-релизов, вы получите немед...

Legit.ng

Legit.ng

legit.ng

Legit.ng — издатель новостей онлайн и развлечений №1 в Нигерии по аудитории, который ежемесячно удовлетворяет потребности в новостях более 20 миллионов уникальных читателей через наш веб-сайт. Мы публикуем различные новости и редакционный контент, включая развлечения, бизнес, политику, текущие событ...

PR Fire

PR Fire

prfire.com

Используйте PR Fire, чтобы распространять новости и быть замеченными! Получите более высокий рейтинг в Google. Увеличьте продажи. Создайте свой бренд. Поднимите свой профиль. Получите больше внимания. Станьте авторитетом.

3BL Media

3BL Media

3blmedia.com

3BL Media предоставляет целевые коммуникации для ведущих компаний мира. Наши непревзойденные платформы распространения, лидерства и редакционной деятельности вдохновляют и поддерживают устойчивый глобальный бизнес, охватывая более 10 миллионов инициаторов перемен.

Faselis Growth

Faselis Growth

faselisgrowth.com

Faselis Growth предоставляет малым предприятиям простой способ быстрой отправки пресс-релизов непосредственно в национальные и местные средства массовой информации. В отличие от многих других сервисов в этой категории, Faselis Growth предлагает легко обнаруживаемые сегментированные списки СМИ, шабло...

PressPog

PressPog

presspog.com

PressPog — это служба пресс-релизов, оптимизированная для SEO, обеспечивающая широкое распространение и простоту использования. Когда мы посмотрели на цены на рынке, зачастую это очень трудно себе позволить. Наша команда хотела сделать пресс-релизы доступными, сэкономить время за счет написания стат...

MarketersMEDIA

MarketersMEDIA

marketersmedia.com

MarketersMEDIA Newswire — компания, выпускающая пресс-релизы, которая помогает предприятиям обращаться к международным информационным агентствам и публиковаться в авторитетных средствах массовой информации, включая APNews, MarketWatch, Yahoo! Новости, AsiaOne и еще более 500 конечных точек СМИ. Благ...

ACCESSWIRE

ACCESSWIRE

accesswire.com

Платформа онлайн-распространения ACCESSWIRE® предоставляет специалистам в области связи более простой и эффективный рабочий процесс в их повседневной деятельности. У специалистов по коммуникациям теперь есть один единственный источник, к которому они могут обратиться, чтобы распространять пресс-рели...

Wizikey

Wizikey

wizikey.com

Что такое Визики? Wizikey — программное обеспечение для мониторинга СМИ и PR. Он помогает компаниям осуществлять мониторинг СМИ в различных СМИ, а также тенденции, а также получать информацию о конкурентной разведке и распространении пресс-релизов по всему миру. Это также помогает специалистам по св...

Mynewdesk

Mynewdesk

mynewsdesk.com

Основанная в 2003 году, Mynewsdesk предлагает современное цифровое PR-решение для бизнеса, позволяющее взаимодействовать с журналистами, влиятельными лицами, клиентами и другими важными заинтересованными сторонами. Универсальная PR-платформа позволяет легко создавать и распространять новости и конте...

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