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Программное обеспечение для распространения пресс-релизов - Самые популярные приложения - Ангилья
Платформа для программного обеспечения для распространения пресс-релизов распространяет пресс-релизы и аналогичные объявления среди различных средств массовой информации, таких как журналисты, блоггеры и информационные агентства. Компании по связям с общественностью (PR) и внутренние PR-команды используют это программное обеспечение для распространения новостей компании по соответствующим новостным каналам с целью обеспечить освещение в СМИ. Отделы маркетинга используют эти инструменты для оценки влияния пресс-релизов на свои кампании и усилия по поисковой оптимизации (SEO). Хотя некоторые программы для распространения пресс-релизов предлагают собственные службы новостей, ландшафт в основном состоит из независимых служб, которые доставляют новости на ряд платформ. Некоторые решения по распространению также позволяют компаниям создавать и настраивать фирменный онлайн-центр новостей для размещения и распространения пресс-релизов. Значительная часть программного обеспечения для распространения пресс-релизов включает в себя функции программного обеспечения для мониторинга СМИ и/или инструментов для таргетинга на СМИ и влиятельных лиц.
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MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.
Coinscribble
coinscribble.com
Что такое Coincribble? Coinscribble — это платформа службы новостей для пресс-релизов для индустрии криптовалют, блокчейна, Web3 и NFT. Coinscribble разработан, чтобы помочь компаниям Web3 обеспечить гарантированное качественное освещение ведущих крипто-СМИ и новостных платформ, таких как CoinTelegr...
Business Wire
businesswire.com
Business Wire, мировой лидер в области распространения пресс-релизов и услуг по раскрытию нормативной информации, предлагает комплексный набор решений по связям с общественностью и инвесторами. Уделяя особое внимание оказанию помощи клиентам в достижении их целей по распространению новостей, команда...
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newswriter.ai, созданный командой Newsworthy.ai, представляет собой инструмент написания пресс-релизов с генеративным искусственным интеллектом на основе GPT-3 OpenAI, который помогает вам создавать убедительные и привлекательные пресс-релизы за считанные минуты. Всегда рекомендуется редактирование ...
The CyberWire
thecyberwire.com
CyberWire — это независимый канал, предоставляющий краткие, доступные и актуальные новости о кибербезопасности и подкасты о кибербезопасности людям по всему миру.
ClickPress
click.press
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Zwak News
zwaknews.com
Zwak News — ведущая новостная платформа, предоставляющая актуальные и точные новости из Афганистана и всего мира. Наша команда опытных журналистов стремится предоставлять нашим читателям надежные и объективные новости. Кроме того, мы твердо верим в важность предоставления хороших услуг, особенно ког...
Press Hook
presshook.com
Press Hook — это бесплатный инструмент для создания пресс-релизов, который помогает компаниям создавать высококачественные пресс-релизы всего за несколько кликов. Инструмент имеет простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, позволяющий пользователям быстро вводить информацию о пресс-ре...
PR Wire Pro
prwirepro.com
Распространение пресс-релизов на более чем 250+ новостных сайтах - Круглосуточная редакционная группа - Быстрое распространение - (800)460-2502 Быстрое распространение пресс-релизов в Google и Apple News, партнерских сетях ABC и NBC, филиалах CBS и FOX, Digital Journal и сотнях дополнительных новост...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire была основана в 2015 году командой бывших топ-менеджеров Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones и других ведущих финансовых и корпоративных новостных организаций. Поскольку ежедневно публикуются и распространяются тысячи пресс-релизов, конкуренция находится на рекордно выс...
Prezly
prezly.com
Prezly — это универсальный инструмент для рассказывания историй для современных PR-команд и агентств. С Prezly вы можете сэкономить время на манипулировании несколькими устаревшими инструментами, такими как документы Word, электронная почта в виде обычного текста с тяжелыми вложениями и электронные ...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...
JournoLink
journolink.com
JournoLink — это самый быстрый и простой способ опубликовать информацию о своем бизнесе в прессе. Это простое в использовании и простое в освоении рекламное программное обеспечение, которое поможет вашему малому бизнесу общаться с огромной аудиторией. Распространение пресс-релизов, онлайн-публикация...
eReleases
ereleases.com
Распространение пресс-релизов среди журналистов, которые этого хотят. Измеримые результаты плюс лента новостей по связям с общественностью. Клиенты малого бизнеса оценивают нас лучше всего.
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
24-7 Press Release Newswire — это служба распространения пресс-релизов для компаний, желающих распространять свои новости через социальные сети и традиционные новостные каналы, чтобы охватить вашу аудиторию, а также управлять посетителями, продажами и узнаваемостью бренда.
PR.com
pr.com
PR.com — это веб-сайт, на котором вы можете продвигать свой бизнес с помощью каталога предприятий, продуктов и услуг, распространения пресс-релизов и т. д. PR.com — это комплексная торговая площадка для бизнеса.
Chainwire
chainwire.org
Chainwire — это служба распространения новостей для индустрии криптовалют и блокчейнов. Созданный для криптовалютных проектов, блокчейн-компаний, бирж, инвестиционных фирм и PR-агентств, Chainwire позволяет публиковать пресс-релизы одновременно в гиперцелевых крипто-СМИ. Кто мы? Chainwire был разраб...
Newswire
newswire.com
Newswire — это компания, занимающаяся медиатехнологиями, которая предоставляет своим клиентам услуги по распространению пресс-релизов, которые помогают повысить узнаваемость бренда, заработать упоминания в СМИ, повысить видимость в Интернете, улучшить эффективность поисковой оптимизации, увеличить п...
PR Newswire
prnewswire.com
Решения PR Newswire для распространения новостей, таргетинга, мониторинга и маркетинга помогут вам связаться и взаимодействовать с целевыми аудиториями по всему миру.
Prowly
prowly.com
Prowly — это универсальное решение для автоматизации рабочих процессов для специалистов по связям с общественностью, позволяющее компаниям любого размера более эффективно управлять связями со СМИ, экономя время на рутинных задачах. Prowly помогает пользователям рассказывать истории, находить нужные ...
PRWeb
prweb.com
PRWeb превратил «пресс-релиз» из дорогостоящего инструмента, используемого крупными корпорациями, в недорогой, но очень эффективный способ для организаций любого размера распространять свои новости в Интернете, повышать свою видимость в Интернете и привлекать клиентов.
PR.co
pr.co
pr.co создает прекрасно оформленные онлайн-новости и программное обеспечение, которые помогают командам по связям с общественностью повысить узнаваемость бренда в средствах массовой информации и создать положительную репутацию. Наши онлайн-отделы новостей освещают основные события вашей компании и п...
Newsfile
newsfilecorp.com
Newsfile — это ваша служба новостей, ориентированная на клиентов, и команда по подаче нормативных документов, которая предоставляет услуги и поддержку, которые вы не найдете больше нигде в отрасли. Наши комплексные каналы распространяют новости среди инвесторов, аналитиков и учреждений по всему миру...
FinanceWire
financewire.com
FinanceWire — это платформа распространения новостей для финансовых и финтех-компаний. Используя гипертаргетированный подход, компании используют FinanceWire для трансляции новостей в ведущих средствах массовой информации мира финансов.
PRnews.io
prnews.io
PRNEWS.IO обеспечивает гарантированное размещение спонсируемого контента в интернет-СМИ по всему миру. Платформа поможет вам повысить осведомленность среди ваших потенциальных партнеров и инвесторов, увеличить ваши продажи и получить ссылочную массу. Больше не нужно беспокоиться о поиске сотен платф...
Wiztrust
wiztrust.com
Платформа обеспечения связи. Wiztrust — это многоканальная платформа дистрибуции, созданная для упрощения внутренних и внешних коммуникаций. Один инструмент для распространения вашего контента по любому каналу среди всех заинтересованных сторон. Облачное решение Wiztrust стало бесценным для компаний...
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor отслеживает все средства массовой информации для специалистов по связям с общественностью и корпоративных коммуникаций, позволяя вам получить доступ к собственным базам данных мониторинга новостей и инновационным службам вырезок телевизионных новостей и анализа СМИ.
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill — ведущая платформа медиа-аналитики в режиме реального времени. Объединив команду опытных специалистов по связям с общественностью и отрасли под руководством Алекса Норткотта с инновационными технологиями, Roxhill предоставляет анализ средств массовой информации и информацию, необходимую вам...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud предоставляет самую полную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от отде...
Zex PR Wire
zexprwire.com
Zexprwire положительно повлиял на индустрию услуг по распространению PR благодаря своей замечательной приверженности поддержке клиентов. Мы предлагаем больший охват и большую прозрачность, чтобы вы могли получить большую отдачу от своих расходов на связь. Расширьте узнаваемость своего бренда в Интер...
ReadWrite
readwrite.com
ReadWrite — это технологическое издание для СМИ, целью которого является информирование нашей аудитории о новых технологиях, таких как искусственный интеллект, криптография и игры, а также сообщение о последних новостях технологической индустрии.
Publifix.net
publifix.net
Pulifix.net — это программа для PR и распространения пресс-релизов, ежедневно используемая сотнями средств массовой информации из разных стран. С помощью Publifix.net команды по связям с общественностью и маркетингу могут легко поделиться своим контентом с тысячами аффилированных журналистов всего з...
PRShots
prshots.com
Онлайн-библиотека изображений/видео и пресс-релизов PRShots — это фантастический инструмент, позволяющий прессе и влиятельным лицам получать доступ к изображениям, видео и пресс-релизам в высоком разрешении. Если вы выберете PRshots для размещения своих изображений и пресс-релизов, вы получите немед...
Legit.ng
legit.ng
Legit.ng — издатель новостей онлайн и развлечений №1 в Нигерии по аудитории, который ежемесячно удовлетворяет потребности в новостях более 20 миллионов уникальных читателей через наш веб-сайт. Мы публикуем различные новости и редакционный контент, включая развлечения, бизнес, политику, текущие событ...
PR Fire
prfire.com
Используйте PR Fire, чтобы распространять новости и быть замеченными! Получите более высокий рейтинг в Google. Увеличьте продажи. Создайте свой бренд. Поднимите свой профиль. Получите больше внимания. Станьте авторитетом.
3BL Media
3blmedia.com
3BL Media предоставляет целевые коммуникации для ведущих компаний мира. Наши непревзойденные платформы распространения, лидерства и редакционной деятельности вдохновляют и поддерживают устойчивый глобальный бизнес, охватывая более 10 миллионов инициаторов перемен.
Faselis Growth
faselisgrowth.com
Faselis Growth предоставляет малым предприятиям простой способ быстрой отправки пресс-релизов непосредственно в национальные и местные средства массовой информации. В отличие от многих других сервисов в этой категории, Faselis Growth предлагает легко обнаруживаемые сегментированные списки СМИ, шабло...
PressPog
presspog.com
PressPog — это служба пресс-релизов, оптимизированная для SEO, обеспечивающая широкое распространение и простоту использования. Когда мы посмотрели на цены на рынке, зачастую это очень трудно себе позволить. Наша команда хотела сделать пресс-релизы доступными, сэкономить время за счет написания стат...
MarketersMEDIA
marketersmedia.com
MarketersMEDIA Newswire — компания, выпускающая пресс-релизы, которая помогает предприятиям обращаться к международным информационным агентствам и публиковаться в авторитетных средствах массовой информации, включая APNews, MarketWatch, Yahoo! Новости, AsiaOne и еще более 500 конечных точек СМИ. Благ...
ACCESSWIRE
accesswire.com
Платформа онлайн-распространения ACCESSWIRE® предоставляет специалистам в области связи более простой и эффективный рабочий процесс в их повседневной деятельности. У специалистов по коммуникациям теперь есть один единственный источник, к которому они могут обратиться, чтобы распространять пресс-рели...
Wizikey
wizikey.com
Что такое Визики? Wizikey — программное обеспечение для мониторинга СМИ и PR. Он помогает компаниям осуществлять мониторинг СМИ в различных СМИ, а также тенденции, а также получать информацию о конкурентной разведке и распространении пресс-релизов по всему миру. Это также помогает специалистам по св...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Основанная в 2003 году, Mynewsdesk предлагает современное цифровое PR-решение для бизнеса, позволяющее взаимодействовать с журналистами, влиятельными лицами, клиентами и другими важными заинтересованными сторонами. Универсальная PR-платформа позволяет легко создавать и распространять новости и конте...