Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для распространения пресс-релизов - Самые популярные приложения - Афганистан Самые популярные Недавно добавленные

Платформа для программного обеспечения для распространения пресс-релизов распространяет пресс-релизы и аналогичные объявления среди различных средств массовой информации, таких как журналисты, блоггеры и информационные агентства. Компании по связям с общественностью (PR) и внутренние PR-команды используют это программное обеспечение для распространения новостей компании по соответствующим новостным каналам с целью обеспечить освещение в СМИ. Отделы маркетинга используют эти инструменты для оценки влияния пресс-релизов на свои кампании и усилия по поисковой оптимизации (SEO). Хотя некоторые программы для распространения пресс-релизов предлагают собственные службы новостей, ландшафт в основном состоит из независимых служб, которые доставляют новости на ряд платформ. Некоторые решения по распространению также позволяют компаниям создавать и настраивать фирменный онлайн-центр новостей для размещения и распространения пресс-релизов. Значительная часть программного обеспечения для распространения пресс-релизов включает в себя функции программного обеспечения для мониторинга СМИ и/или инструментов для таргетинга на СМИ и влиятельных лиц.