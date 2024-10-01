Программное обеспечение для презентаций - Самые популярные приложения - Куба

Grunt

grunt.pro

Grunt Pro — это надстройка PowerPoint, предназначенная для всех, кто работает с отчетами или бизнес-презентациями в PowerPoint. Grunt может помочь вам улучшить четыре важные области при использовании PowerPoint: → Работайте более эффективно → Улучшите качество слайдов → Улучшите рабочий процесс и сн...