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Программное обеспечение для презентаций - Самые популярные приложения - Китай
Программное обеспечение для презентаций — это цифровой инструмент, предназначенный для создания, организации и доставки визуальных презентаций. Он позволяет пользователям комбинировать текст, изображения, графику и мультимедийные элементы в структурированном и привлекательном формате. Программное обеспечение для презентаций, обычно используемое для деловых встреч, академических лекций и публичных выступлений, позволяет докладчикам эффективно передавать информацию, повышать вовлеченность аудитории и облегчать общение посредством слайд-шоу или интерактивных презентаций.
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HeyGen
heygen.com
Профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом можно создавать, просто печатая, щелкая и перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичных ИИ-аватаров HeyGen могут стать вашим привлекательным представителем, говорящим на более чем...
Prezo
prezo.ai
PrezoPage — универсальный инструмент, который помогает создавать презентации, документы и веб-сайты с использованием искусственного интеллекта. Эта технология, основанная на искусственном интеллекте, в первую очередь функционирует как комплексная презентационная среда, предназначенная для улучшения ...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
Сотрудничайте бесплатно с помощью онлайн-версии Microsoft PowerPoint. Сохраняйте презентации в OneDrive. Поделитесь ими с другими и одновременно работайте вместе. Microsoft PowerPoint — это программа для презентаций, созданная Робертом Гаскинсом и Деннисом Остином в компании-разработчике программно...
Google Slides
google.com
Google Slides — это программа для презентаций, входящая в состав бесплатного офисного веб-пакета, предлагаемого Google в рамках службы Google Drive. Служба также включает в себя Google Docs и Google Sheets, текстовый процессор и электронные таблицы соответственно. Google Slides доступен в виде веб-п...
VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде в...
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai — это онлайн-конструктор презентаций, который позволяет легко создавать потрясающие презентации за считанные минуты. Он содержит сотни интеллектуальных слайдов, созданных с помощью искусственного интеллекта, поэтому пользователи могут представлять идеи эффектно, но эффективно. Платформ...
Hour One
hourone.ai
Hour One совершает революцию в создании контента для бизнеса, централизуя все рабочие процессы на одной платформе на базе искусственного интеллекта. Мы можем похвастаться самыми реалистичными на рынке аватарами с естественными движениями, которые ярко оживляют ваши бизнес-сообщения. Наши шаблоны, на...
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show позволяет вам создавать, сотрудничать, представлять, транслировать и публиковать презентации более разумным способом. Сделайте так, чтобы ваши идеи нашли отклик: Show обеспечивает чистый и понятный дизайн интерфейса, позволяющий вашим историям занять центральное место. Сосредоточьтесь на с...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Представление никогда не было менее напряженным и легким! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общать...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка ...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это рейтинговая платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Тысячи компаний используют его для создания видеороликов на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Нам доверяют Accenture, BBC, Google, Amazon и другие компании. Создавайте видеоролики...
Pitch
pitch.com
Pitch — это программное обеспечение для совместных презентаций, предназначенное для современных команд. Благодаря фокусу на совместной работе в реальном времени, интеллектуальных рабочих процессах и интуитивно понятных функциях дизайна, Pitch позволяет командам быстро и приятно создавать и проводить...
Slidebean
slidebean.com
Slidebean — это платформа для разработки презентаций для стартапов и малого бизнеса. Наши онлайн-инструменты для презентаций помогут вам создавать профессиональные слайды с помощью программного обеспечения для презентаций на основе искусственного интеллекта или с помощью команды бизнес-экспертов и д...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
Создавайте и делитесь интерактивными отчетами, презентациями, личными историями и многим другим. Sway — это простое в использовании цифровое приложение для создания интерактивных отчетов, презентаций, личных историй и многого другого. Встроенный механизм проектирования позволяет создавать профессион...
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote — это приложение для презентаций, разработанное Apple Inc. как часть пакета повышения производительности iWork. Версия 10 Keynote для Mac, последнее крупное обновление, была выпущена в марте 2020 года. 27 января 2010 года Apple анонсировала новую версию Keynote. для iPad с совершенно новым с...
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...
Prezi
prezi.com
Prezi — венгерская компания по разработке программного обеспечения для презентаций, основанная в 2009 году с офисами в Будапеште, Сан-Франциско и Риге. По состоянию на апрель 2018 года у Prezi было более 100 миллионов пользователей, которые создали более 325 миллионов публичных презентаций, которые ...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — это универсальная платформа для брендинга, предлагающая пользователям лучшие онлайн-инструменты для создания высококачественных видеороликов, графического дизайна, логотипов, макетов и веб-сайтов с минимальными затратами времени и усилий. Начните процесс создания с помощью онлайн-конс...
Slidesgo
slidesgo.com
Slidesgo, подразделение компании Freepik, было создано в 2019 году с четкой целью: сделать дизайн легко редактируемых и высококачественных шаблонов Google Slides и Powerpoint, как визуально, так и тематически, доступным для всех типов аудитории. Мы помогаем людям экономить время с помощью профессион...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart — это интуитивно понятная и простая в использовании платформа визуальных коммуникаций для создания визуальных эффектов и перепрофилирования видео. Его инфографика, презентации, флаеры, плакаты и средства создания отчетов помогают коммуникаторам рассказывать истории, которые имеют значение...
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...
PresentationAI
presentations.ai
ChatGPT для презентаций. Создавайте красиво оформленные презентации за считанные минуты. Presentations.ai — это средство для создания презентаций с поддержкой искусственного интеллекта, которое позволяет создавать колоды из простых подсказок, файлов Word или PDF, видеороликов Youtube, подробных опис...
Vyond
vyond.com
Экспертные результаты без усилий. Создавайте увлекательные видеоролики за считанные секунды. Vyond — это платформа для создания видео на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет возможности студии видеопроизводства — от написания сценария до готового видео — прямо у вас под рукой. Испол...
Decktopus
decktopus.com
Откройте для себя будущее презентаций с помощью Decktopus AI — универсального программного обеспечения для презентаций, основанного на передовой технологии искусственного интеллекта. Благодаря созданным AI контурам, содержимому слайдов, изображениям, значкам, элементам слайдов и даже примечаниям к с...
Elai.io
elai.io
Elai.io — это универсальная платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта для корпоративного обучения. Elai, которому доверяют более 2000 клиентов, включая ведущие компании, такие как Fujitsu, Beiersdorf, Generali и другие, позволяет создавать интерактивный видеоконтент, оз...
Rephrase.ai
rephrase.ai
Преобразование текста в видео на основе генеративного искусственного интеллекта и вас. Rephrase Studio — это платформа для преобразования текста в видео, которая устраняет сложность производства видео и позволяет создавать профессионально выглядящие видеоролики с цифровым аватаром за считанные мину...
Slides
slides.com
Слайды — это набор современных инструментов для презентаций, доступных прямо из браузера. В отличие от традиционного программного обеспечения для презентаций, здесь не нужно ничего скачивать. Работать с соавторами над созданием впечатляющей презентации никогда не было проще.
Colossyan
colossyan.com
Здесь, в Colossyan, будущее обучения было построено с помощью ИИ-видео. Простая в использовании видеоплатформа искусственного интеллекта Colossyan меняет ландшафт создания контента L&D. Присоединяйтесь к ведущим компаниям, таким как Novartis, Continental, WSP и Paramount, и попрощайтесь с дорогосто...
Office Timeline
officetimeline.com
Никто не любит тратить часы каждую неделю на создание и обновление графиков проекта для обзорных совещаний. Office Timeline — это простое, но мощное приложение, которое помогает за считанные секунды превратить сложные данные проекта в временные шкалы PowerPoint, диаграммы Ганта и дорожные карты прог...
Promo
promo.com
В основе нашей деятельности лежит стремление предоставить нашим клиентам возможность продвигать что угодно с помощью видео. Мы считаем, что предприятия любого размера должны иметь возможность без ограничений продвигать свое видение. Вот почему мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить все творческ...
AhaSlides
ahaslides.com
Здесь есть все, что вам нужно для привлечения аудитории. И это так просто в использовании. Вовлекайте своих участников с помощью живых опросов. Соберите лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Развлеките свой класс, устроив викторину. Завоюйте полное внимание аудитории и покажите на сцене выступле...
DocHipo
dochipo.com
Бесплатное программное обеспечение для графического дизайна. Для маркетологов и создателей контента. Создавайте потрясающую инфографику, листовки, плакаты, баннеры и публикации в социальных сетях за считанные минуты, чтобы продвигать свой бренд и завоевывать больше клиентов.
Wooclap
wooclap.com
Wooclap — это интерактивная платформа, которая максимизирует возможности смартфонов и компьютеров стать исключительными инструментами обучения, которые делают обучение интересным и эффективным. Она была разработана в сотрудничестве с нейробиологами, технологами курсов и преподавателями, чтобы максим...
Ludus
ludus.one
Ludus — это продвинутый инструмент для презентаций для творческих профессионалов. Это похоже на то, что у Sketch и Keynote родился ребенок в облаке.
Slidemodel
slidemodel.com
Создавайте привлекательные презентации с помощью профессиональных шаблонов PowerPoint и дизайнов слайдов. Используйте шаблоны PPT, чтобы придать вашей презентации уникальный вид.
Haiku Deck
haikudeck.com
Haiku Deck — это быстрый и простой способ создавать красивые презентации и делиться ими. Приложение, названное Mashable «Instagram для питч-дек», помогает даже тем, у кого есть проблемы с дизайном, проводить презентации, которые нравятся вашим слушателям, украшать вашу ленту в социальных сетях, иллю...
Personate AI
personate.ai
Personate — это платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта с использованием Synthetic Humans. С помощью Personate вы можете создавать видеопрезентации для обучения и развития контента для своих команд без камеры и заставлять человека говорить, просто набирая текст. Это...
Plus
plusdocs.com
Plus AI — это средство для создания презентаций с использованием искусственного интеллекта, которое помогает вам создавать, редактировать и разрабатывать презентации прямо в Google Slides. С Plus AI вы можете использовать ту же технологию искусственного интеллекта, которая используется в таких инстр...
emaze
emaze.com
Emaze — один из мировых лидеров в области программного обеспечения для презентаций, позволяющий отдельным лицам и компаниям создавать более качественные и увлекательные повествования за считанные минуты. Наша уникальная запатентованная технология позволяет любому пользователю, независимо от того, ра...
Ceros
ceros.com
Ceros — это облачная платформа, включающая в себя цифровое полотно для совместной работы в режиме реального времени, на котором дизайнеры создают анимированный интерактивный контент без необходимости участия разработчиков. Основанный в 2012 году, стартап привлек 3 миллиона долларов от инвесторов и,...
PresentationGPT
presentationgpt.com
PresentationGPT — это генератор презентаций на базе искусственного интеллекта, который создает высококачественные презентации за считанные секунды. Он использует GPT-4, самые передовые модели генерации языков, доступные для поддержки алгоритмов искусственного интеллекта и создания впечатляющих презе...
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe — это простой в использовании инструмент для создания анимированных видеороликов с возможностью перетаскивания, подходящий как для начинающих, так и для профессионалов, применимый для любой отрасли и должности. Создавайте анимационные видеоролики профессионального качества, которые увлек...
Slideoo.ai
slideoo.ai
SlideooAI — это SaaS-платформа, которая позволяет пользователям создавать уникальные профессиональные презентации с использованием искусственного интеллекта за 1–2 минуты из длинного текста, PDF-файлов и URL-адресов веб-сайтов. Наша платформа создана для содействия беспрепятственному сотрудничеству,...
Pitch Avatar
pitchavatar.com
Pitch Avatar — это решение на базе искусственного интеллекта для эффективных бизнес-презентаций и доставки контента. Вы можете легко делиться своими презентациями продаж, демонстрациями продуктов, маркетинговым, обучающим и другим контентом и получать конверсии. Просто загрузите свою презентацию, с...
Doratoon
doratoon.com
Doratoon — это простой в использовании видеоредактор, позволяющий за считанные минуты создавать потрясающие и увлекательные видеоролики для профессионального использования. Основанная в 2015 году группой смелых, энергичных и творческих молодых людей, Doratoon сейчас насчитывает более 1 миллиона поль...
PandaSuite
pandasuite.com
Самый интерактивный конструктор без кода. PandaSuite, разработанная парижской командой и запущенная в 2015 году, представляет собой простую и креативную SaaS-платформу для создания приложений и интерактивного взаимодействия без единой строки кода. Создавайте визуальные образы с помощью PandaSuite St...
RELAYTO
relayto.com
Как увеличить содержание контента в 100 раз? RELAYTO — это интерактивная платформа №1, которая преобразует ваш статический контент (PDF, MP4, изображения) в увлекательный интерактивный опыт, позволяя зрителям выбирать свой собственный путь и заниматься самообучением. Ознакомьтесь с нашим собственным...
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
Создайте захватывающий видео-опыт вместе с другом. Другие приложения для видеозвонков заставляют вас выбирать между вашим лицом и тем, на что вы смотрите. С ООО вы можете снимать то, что происходит перед вами, и делиться своей реакцией в реальном времени на одном экране, так что вы можете оказаться ...
SlideSpeak
slidespeak.co
Инструмент искусственного интеллекта для создания презентаций на базе ChatGPT. SlideSpeak позволяет создавать презентации, обобщать презентации и многое другое.
Premast
premast.com
Premast Plus позволяет создавать фирменные дизайны и предоставляет доступ к ресурсам вашего бренда в PowerPoint. Управление, обмен и использование ресурсов, файлов и дизайнов вашего бренда. Мы не только расширили нашу библиотеку ресурсов, добавили новые интеграции, обновили пользовательский интерфей...
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro — это надстройка PowerPoint, предназначенная для всех, кто работает с отчетами или бизнес-презентациями в PowerPoint. Grunt может помочь вам улучшить четыре важные области при использовании PowerPoint: → Работайте более эффективно → Улучшите качество слайдов → Улучшите рабочий процесс и сн...
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзыв...
Slideform
slideform.co
Slideform запускает ваши презентации на автопилоте. Устали копировать и вставлять данные в слайды? Slideform соединяет контент, данные, графику и диаграммы со слайдами презентации. С помощью Slideform компании могут создавать индивидуальные слайды с большим объемом данных за короткое время, соблюдая...
Seidat
seidat.com
Seidat — это облачная платформа продаж, которая работает на любом устройстве. Он обеспечивает бесперебойный поток продаж для всей вашей команды благодаря интерактивным и простым в использовании материалам по продажам и функциям совместной работы. Вы можете создавать, редактировать, представлять (f2f...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc — ведущая альтернатива статическим PDF-файлам и презентациям для профессионалов бизнеса. Storydoc позволяет легко создавать красивые и привлекательные презентации с помощью искусственного интеллекта — от презентаций и одностраничных страниц до подробных отчетов и предложений. Благодаря мощн...
SlideCamp
slidecamp.io
SlideCamp позволяет всей вашей команде сократить неэффективность и добиться большего, исключив разочарование в презентации.
NativeSlides
nativeslides.com
NativeSlides — простой инструмент для сбора отзывов о презентациях PowerPoint. Вы можете просто загрузить свою презентацию и построить на ее основе формы и опросы. Это простой и легкий способ взаимодействия с вашей аудиторией. Несколько возможных вариантов использования NativeSlides: - Обратная связ...
PitchDeck
pitchdeck.io
Pitch Deck помогает вам создавать мощные онлайн-презентации, которые помогут вашему стартапу в финансировании, продажах и маркетинге. Начните создавать свою презентацию сегодня!
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...