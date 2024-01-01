Программное обеспечение для презентаций - Самые популярные приложения - Бельгия

Prezi

prezi.com

Prezi — венгерская компания по разработке программного обеспечения для презентаций, основанная в 2009 году с офисами в Будапеште, Сан-Франциско и Риге. По состоянию на апрель 2018 года у Prezi было более 100 миллионов пользователей, которые создали более 325 миллионов публичных презентаций, которые ...