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Программное обеспечение для презентаций - Самые популярные приложения - Ангилья
Программное обеспечение для презентаций — это цифровой инструмент, предназначенный для создания, организации и доставки визуальных презентаций. Он позволяет пользователям комбинировать текст, изображения, графику и мультимедийные элементы в структурированном и привлекательном формате. Программное обеспечение для презентаций, обычно используемое для деловых встреч, академических лекций и публичных выступлений, позволяет докладчикам эффективно передавать информацию, повышать вовлеченность аудитории и облегчать общение посредством слайд-шоу или интерактивных презентаций.
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Google Slides
google.com
Google Slides — это программа для презентаций, входящая в состав бесплатного офисного веб-пакета, предлагаемого Google в рамках службы Google Drive. Служба также включает в себя Google Docs и Google Sheets, текстовый процессор и электронные таблицы соответственно. Google Slides доступен в виде веб-п...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
Сотрудничайте бесплатно с помощью онлайн-версии Microsoft PowerPoint. Сохраняйте презентации в OneDrive. Поделитесь ими с другими и одновременно работайте вместе. Microsoft PowerPoint — это программа для презентаций, созданная Робертом Гаскинсом и Деннисом Остином в компании-разработчике программно...
VEED
veed.io
VEED — это универсальная платформа для компаний, которые хотят масштабировать видеопроизводство. Клиенты из более чем 200 стран, занимающиеся маркетингом, продажами, обучением и разработкой, а также социальными сетями, создают видео в 30 раз быстрее, чем когда-либо прежде. VEED дает вашей команде в...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
Создавайте и делитесь интерактивными отчетами, презентациями, личными историями и многим другим. Sway — это простое в использовании цифровое приложение для создания интерактивных отчетов, презентаций, личных историй и многого другого. Встроенный механизм проектирования позволяет создавать профессион...
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote — это приложение для презентаций, разработанное Apple Inc. как часть пакета повышения производительности iWork. Версия 10 Keynote для Mac, последнее крупное обновление, была выпущена в марте 2020 года. 27 января 2010 года Apple анонсировала новую версию Keynote. для iPad с совершенно новым с...
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai — это онлайн-конструктор презентаций, который позволяет легко создавать потрясающие презентации за считанные минуты. Он содержит сотни интеллектуальных слайдов, созданных с помощью искусственного интеллекта, поэтому пользователи могут представлять идеи эффектно, но эффективно. Платформ...
HeyGen
heygen.com
Профессиональные видеоролики с искусственным интеллектом можно создавать, просто печатая, щелкая и перетаскивая, вот и все! Благодаря беспрецедентному опыту настройки и персонализации, более 100 реалистичных ИИ-аватаров HeyGen могут стать вашим привлекательным представителем, говорящим на более чем...
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show позволяет вам создавать, сотрудничать, представлять, транслировать и публиковать презентации более разумным способом. Сделайте так, чтобы ваши идеи нашли отклик: Show обеспечивает чистый и понятный дизайн интерфейса, позволяющий вашим историям занять центральное место. Сосредоточьтесь на с...
Prezi
prezi.com
Prezi — венгерская компания по разработке программного обеспечения для презентаций, основанная в 2009 году с офисами в Будапеште, Сан-Франциско и Риге. По состоянию на апрель 2018 года у Prezi было более 100 миллионов пользователей, которые создали более 325 миллионов публичных презентаций, которые ...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — платформа для взаимодействия с аудиторией. Простой в использовании, интерактивный и инновационный; Презентация никогда не была менее напряженной и легкой! Создавайте уникальные и динамичные презентации, которые впечатлят и привлекут вашу аудиторию. С Mentimeter вы сможете лучше общаться...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка ...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — это рейтинговая платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта. Тысячи компаний используют его для создания видеороликов на 120 языках, экономя до 80% своего времени и бюджета. Нам доверяют Accenture, BBC, Google, Amazon и другие компании. Создавайте видео с иск...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest — это универсальная платформа для брендинга, предлагающая пользователям лучшие онлайн-инструменты для создания высококачественных видеороликов, графического дизайна, логотипов, макетов и веб-сайтов с минимальными затратами времени и усилий. Начните процесс создания с помощью онлайн-конс...
Slidesgo
slidesgo.com
Slidesgo, подразделение компании Freepik, было создано в 2019 году с четкой целью: сделать дизайн легко редактируемых и высококачественных шаблонов Google Slides и Powerpoint, как визуально, так и тематически, доступным для всех типов аудитории. Мы помогаем людям экономить время с помощью профессион...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart — это интуитивно понятная и простая в использовании платформа визуальных коммуникаций для создания визуальных эффектов и перепрофилирования видео. Его инфографика, презентации, флаеры, плакаты и средства создания отчетов помогают коммуникаторам рассказывать истории, которые имеют значение...
PresentationAI
presentations.ai
ChatGPT для презентаций. Создавайте красиво оформленные презентации за считанные минуты. Presentations.ai — это средство для создания презентаций с поддержкой искусственного интеллекта, которое позволяет создавать колоды из простых подсказок, файлов Word или PDF, видеороликов Youtube, подробных опис...
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...
Prezo
prezo.ai
PrezoPage — универсальный инструмент, который помогает создавать презентации, документы и веб-сайты с использованием искусственного интеллекта. Эта технология, основанная на искусственном интеллекте, в первую очередь функционирует как комплексная презентационная среда, предназначенная для улучшения ...
Vyond
vyond.com
Экспертные результаты без усилий. Создавайте увлекательные видеоролики за считанные секунды. Vyond — это платформа для создания видео на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет возможности студии видеопроизводства — от написания сценария до готового видео — прямо у вас под рукой. Испол...
Decktopus
decktopus.com
Откройте для себя будущее презентаций с помощью Decktopus AI — универсального программного обеспечения для презентаций, основанного на передовой технологии искусственного интеллекта. Благодаря созданным AI контурам, содержимому слайдов, изображениям, значкам, элементам слайдов и даже примечаниям к с...
Pitch
pitch.com
Pitch — это программное обеспечение для совместных презентаций, предназначенное для современных команд. Благодаря фокусу на совместной работе в реальном времени, интеллектуальных рабочих процессах и интуитивно понятных функциях дизайна, Pitch позволяет командам быстро и приятно создавать и проводить...
Slidebean
slidebean.com
Slidebean — это платформа для разработки презентаций для стартапов и малого бизнеса. Наши онлайн-инструменты для презентаций помогут вам создавать профессиональные слайды с помощью программного обеспечения для презентаций на основе искусственного интеллекта или с помощью команды бизнес-экспертов и д...
Elai.io
elai.io
Elai.io — это универсальная платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта для корпоративного обучения. Elai, которому доверяют более 2000 клиентов, включая ведущие компании, такие как Fujitsu, Beiersdorf, Generali и другие, позволяет создавать интерактивный видеоконтент, оз...
Rephrase.ai
rephrase.ai
Преобразование текста в видео на основе генеративного искусственного интеллекта и вас. Rephrase Studio — это платформа для преобразования текста в видео, которая устраняет сложность производства видео и позволяет создавать профессионально выглядящие видеоролики с цифровым аватаром за считанные мину...
Slides
slides.com
Слайды — это набор современных инструментов для презентаций, доступных прямо из браузера. В отличие от традиционного программного обеспечения для презентаций, здесь не нужно ничего скачивать. Работать с соавторами над созданием впечатляющей презентации никогда не было проще.
Promo
promo.com
В основе нашей деятельности лежит стремление предоставить нашим клиентам возможность продвигать что угодно с помощью видео. Мы считаем, что предприятия любого размера должны иметь возможность без ограничений продвигать свое видение. Вот почему мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить все творческ...
Colossyan
colossyan.com
Здесь, в Colossyan, будущее обучения было построено с помощью ИИ-видео. Простая в использовании видеоплатформа искусственного интеллекта Colossyan меняет ландшафт создания контента L&D. Присоединяйтесь к ведущим компаниям, таким как Novartis, Continental, WSP и Paramount, и попрощайтесь с дорогосто...
Office Timeline
officetimeline.com
Никто не любит тратить часы каждую неделю на создание и обновление графиков проекта для обзорных совещаний. Office Timeline — это простое, но мощное приложение, которое помогает за считанные секунды превратить сложные данные проекта в временные шкалы PowerPoint, диаграммы Ганта и дорожные карты прог...
DocHipo
dochipo.com
Бесплатное программное обеспечение для графического дизайна. Для маркетологов и создателей контента. Создавайте потрясающую инфографику, листовки, плакаты, баннеры и публикации в социальных сетях за считанные минуты, чтобы продвигать свой бренд и завоевывать больше клиентов.
AhaSlides
ahaslides.com
Здесь есть все, что вам нужно для привлечения аудитории. И это так просто в использовании. Вовлекайте своих участников с помощью живых опросов. Соберите лучшие вопросы и идеи от вашей аудитории. Развлеките свой класс, устроив викторину. Завоюйте полное внимание аудитории и покажите на сцене выступле...
Hour One
hourone.ai
Hour One совершает революцию в создании контента для бизнеса, централизуя все рабочие процессы на одной платформе на базе искусственного интеллекта. Мы можем похвастаться самыми реалистичными на рынке аватарами с естественными движениями, которые ярко оживляют ваши бизнес-сообщения. Наши шаблоны, на...
Wooclap
wooclap.com
Wooclap — это интерактивная платформа, которая максимизирует возможности смартфонов и компьютеров стать исключительными инструментами обучения, которые делают обучение интересным и эффективным. Она была разработана в сотрудничестве с нейробиологами, технологами курсов и преподавателями, чтобы максим...
Ludus
ludus.one
Ludus — это продвинутый инструмент для презентаций для творческих профессионалов. Это похоже на то, что у Sketch и Keynote родился ребенок в облаке.
Slidemodel
slidemodel.com
Создавайте привлекательные презентации с помощью профессиональных шаблонов PowerPoint и дизайнов слайдов. Используйте шаблоны PPT, чтобы придать вашей презентации уникальный вид.
Haiku Deck
haikudeck.com
Haiku Deck — это быстрый и простой способ создавать красивые презентации и делиться ими. Приложение, названное Mashable «Instagram для питч-дек», помогает даже тем, у кого есть проблемы с дизайном, проводить презентации, которые нравятся вашим слушателям, украшать вашу ленту в социальных сетях, иллю...
Personate AI
personate.ai
Personate — это платформа для создания видео с использованием искусственного интеллекта с использованием Synthetic Humans. С помощью Personate вы можете создавать видеопрезентации для обучения и развития контента для своих команд без камеры и заставлять человека говорить, просто набирая текст. Это...
Plus
plusdocs.com
Plus AI — это средство для создания презентаций с использованием искусственного интеллекта, которое помогает вам создавать, редактировать и разрабатывать презентации прямо в Google Slides. С Plus AI вы можете использовать ту же технологию искусственного интеллекта, которая используется в таких инстр...
Ceros
ceros.com
Ceros — это облачная платформа, включающая в себя цифровое полотно для совместной работы в режиме реального времени, на котором дизайнеры создают анимированный интерактивный контент без необходимости участия разработчиков. Основанный в 2012 году, стартап привлек 3 миллиона долларов от инвесторов и,...
emaze
emaze.com
Emaze — один из мировых лидеров в области программного обеспечения для презентаций, позволяющий отдельным лицам и компаниям создавать более качественные и увлекательные повествования за считанные минуты. Наша уникальная запатентованная технология позволяет любому пользователю, независимо от того, ра...
Slideoo.ai
slideoo.ai
SlideooAI — это SaaS-платформа, которая позволяет пользователям создавать уникальные профессиональные презентации с использованием искусственного интеллекта за 1–2 минуты из длинного текста, PDF-файлов и URL-адресов веб-сайтов. Наша платформа создана для содействия беспрепятственному сотрудничеству,...
PresentationGPT
presentationgpt.com
PresentationGPT — это генератор презентаций на базе искусственного интеллекта, который создает высококачественные презентации за считанные секунды. Он использует GPT-4, самые передовые модели генерации языков, доступные для поддержки алгоритмов искусственного интеллекта и создания впечатляющих презе...
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe — это простой в использовании инструмент для создания анимированных видеороликов с возможностью перетаскивания, подходящий как для начинающих, так и для профессионалов, применимый для любой отрасли и должности. Создавайте анимационные видеоролики профессионального качества, которые увлек...
Pitch Avatar
pitchavatar.com
Pitch Avatar — это решение на базе искусственного интеллекта для эффективных бизнес-презентаций и доставки контента. Вы можете легко делиться своими презентациями продаж, демонстрациями продуктов, маркетинговым, обучающим и другим контентом и получать конверсии. Просто загрузите свою презентацию, с...
RELAYTO
relayto.com
Как увеличить содержание контента в 100 раз? RELAYTO — это интерактивная платформа №1, которая преобразует ваш статический контент (PDF, MP4, изображения) в увлекательный интерактивный опыт, позволяя зрителям выбирать свой собственный путь и заниматься самообучением. Ознакомьтесь с нашим собственным...
Premast
premast.com
Premast Plus позволяет создавать фирменные дизайны и предоставляет доступ к ресурсам вашего бренда в PowerPoint. Управление, обмен и использование ресурсов, файлов и дизайнов вашего бренда. Мы не только расширили нашу библиотеку ресурсов, добавили новые интеграции, обновили пользовательский интерфей...
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
Создайте захватывающий видео-опыт вместе с другом. Другие приложения для видеозвонков заставляют вас выбирать между вашим лицом и тем, на что вы смотрите. С ООО вы можете снимать то, что происходит перед вами, и делиться своей реакцией в реальном времени на одном экране, так что вы можете оказаться ...
Doratoon
doratoon.com
Doratoon — это простой в использовании видеоредактор, позволяющий за считанные минуты создавать потрясающие и увлекательные видеоролики для профессионального использования. Основанная в 2015 году группой смелых, энергичных и творческих молодых людей, Doratoon сейчас насчитывает более 1 миллиона поль...
PandaSuite
pandasuite.com
Самый интерактивный конструктор без кода. PandaSuite, разработанная парижской командой и запущенная в 2015 году, представляет собой простую и креативную SaaS-платформу для создания приложений и интерактивного взаимодействия без единой строки кода. Создавайте визуальные образы с помощью PandaSuite St...
Grunt
grunt.pro
Grunt Pro — это надстройка PowerPoint, предназначенная для всех, кто работает с отчетами или бизнес-презентациями в PowerPoint. Grunt может помочь вам улучшить четыре важные области при использовании PowerPoint: → Работайте более эффективно → Улучшите качество слайдов → Улучшите рабочий процесс и сн...
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзыв...
Slideform
slideform.co
Slideform запускает ваши презентации на автопилоте. Устали копировать и вставлять данные в слайды? Slideform соединяет контент, данные, графику и диаграммы со слайдами презентации. С помощью Slideform компании могут создавать индивидуальные слайды с большим объемом данных за короткое время, соблюдая...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc — ведущая альтернатива статическим PDF-файлам и презентациям для профессионалов бизнеса. Storydoc позволяет легко создавать красивые и привлекательные презентации с помощью искусственного интеллекта — от презентаций и одностраничных страниц до подробных отчетов и предложений. Благодаря мощн...
SlideSpeak
slidespeak.co
Инструмент искусственного интеллекта для создания презентаций на базе ChatGPT. SlideSpeak позволяет создавать презентации, обобщать презентации и многое другое.
Seidat
seidat.com
Seidat — это облачная платформа продаж, которая работает на любом устройстве. Он обеспечивает бесперебойный поток продаж для всей вашей команды благодаря интерактивным и простым в использовании материалам по продажам и функциям совместной работы. Вы можете создавать, редактировать, представлять (f2f...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...
ChatSlide
chatslide.ai
ChatSlide.ai — это комплексная презентационная платформа, предназначенная для тренеров, инструкторов и маркетологов для создания профессионального контента. Если вам нужны слайды, публикации или видео с аватарами, ChatSlide.ai позволяет пользователям создавать точный контент из любого источника всег...
encaptiv
encaptiv.com
Универсальная платформа для презентаций, продаж и маркетинга encaptiv устраняет разрыв между презентациями и бизнес-целями, повышая вовлеченность, производительность и результаты за счет интеллектуальной автоматизации.
SlideMagic
get.slidemagic.com
SlideMagic — это веб-инструмент для создания бизнес-презентаций.