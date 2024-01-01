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Программное обеспечение для управления предпродажными продажами - Самые популярные приложения
Основными факторами, влияющими на удовлетворенность пользователей продуктами PreSales Management, являются «Качество поддержки» и «Простота использования». Эти ключевые факторы оцениваются с помощью алгоритма, который тщательно отбирает атрибуты, которые считаются наиболее прогнозирующими удовлетворенность пользователей в этой категории продуктов.
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Prelay
prelay.com
Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить свои сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать доход всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавля...
Vivun
vivun.com
B2B-продажи должны измениться. Завоевывайте сегодняшних покупателей, готовых к продаже, благодаря прозрачности и доверию. Платформа Vivun на базе искусственного интеллекта позволяет предприятиям по-новому оценить качество обслуживания покупателей, выделиться среди конкурентов и увеличить доходы. Бла...
PreSkale
preskale.com
PreSkale помогает PreSales интегрироваться с CRM и экосистемами продуктов, чтобы оптимизировать процесс оценки и отслеживать информацию о рынке продуктов для достижения впечатляющих технических побед. 1/ Работать синхронно с продуктом, продажами и клиентами, чтобы определить успешные методы 2/ Отсле...