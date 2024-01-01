Программное обеспечение для управления предпродажными продажами - Самые популярные приложения - Бразилия

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Основными факторами, влияющими на удовлетворенность пользователей продуктами PreSales Management, являются «Качество поддержки» и «Простота использования». Эти ключевые факторы оцениваются с помощью алгоритма, который тщательно отбирает атрибуты, которые считаются наиболее прогнозирующими удовлетворенность пользователей в этой категории продуктов.