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Программное обеспечение для управления предпродажными продажами - Самые популярные приложения - Боливия

Основными факторами, влияющими на удовлетворенность пользователей продуктами PreSales Management, являются «Качество поддержки» и «Простота использования». Эти ключевые факторы оцениваются с помощью алгоритма, который тщательно отбирает атрибуты, которые считаются наиболее прогнозирующими удовлетворенность пользователей в этой категории продуктов.

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Vivun

Vivun

vivun.com

B2B-продажи должны измениться. Завоевывайте доверие сегодняшних покупателей, готовых к продажам, благодаря прозрачности и доверию. Платформа Vivun на базе искусственного интеллекта позволяет предприятиям по-новому взглянуть на опыт покупателей, выделиться среди конкурентов и увеличить доходы. Благод...

Prelay

Prelay

prelay.com

Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать прибыль всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавлять ...

PreSkale

PreSkale

preskale.com

PreSkale помогает PreSales интегрироваться с CRM и экосистемами продуктов, чтобы оптимизировать процесс оценки и отслеживать информацию о рынке продуктов для достижения впечатляющих технических побед. 1/ Работайте синхронно с продуктом, продажами и клиентами, чтобы определить успешные методы 2/ Отсл...

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