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Программное обеспечение для прогнозной аналитики - Самые популярные приложения - Антарктида
Программное обеспечение для прогнозной аналитики анализирует закономерности исторических данных, извлекая информацию для прогнозирования будущих результатов. Тщательно исследуя наборы данных, он выявляет тенденции и закономерности с помощью статистического анализа и алгоритмов. Аналитики используют это программное обеспечение для построения моделей принятия решений, помогая бизнес-менеджерам в стратегическом планировании для достижения оптимальных результатов. Программное обеспечение для прогнозного анализа обслуживает разнообразную базу пользователей, включая аналитиков, бизнес-пользователей, специалистов по обработке данных и разработчиков, от понимания клиентов, продуктов и партнеров до выявления потенциальных рисков и возможностей. Эти программы позволяют организациям перейти от ретроспективного к перспективному подходу к поведению клиентов, используя как хранимые, так и большие данные в реальном времени. Их можно развернуть как локально, обычно для корпоративных пользователей, так и в облаке. Хотя большая часть программного обеспечения для прогнозной аналитики является частной собственностью, существуют также альтернативы с открытым исходным кодом. Последние достижения демонстрируют интеграцию с платформами бизнес-аналитики, ERP-системами и другим программным обеспечением для цифровой аналитики, повышая его полезность и доступность в различных областях.
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Shutterstock
shutterstock.com
Shutterstock — американский поставщик стоковых фотографий, видеоматериалов, музыки и инструментов для редактирования; ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Компания Shutterstock, основанная в 2003 году программистом и фотографом Джоном Орингером, поддерживает библиотеку, насчитывающую около 200 ми...
Tableau
tableau.com
Tableau — это аналитическая платформа, которая меняет способы использования данных для решения проблем, позволяя людям и организациям максимально эффективно использовать свои данные. Tableau — это самая широкая и глубокая платформа комплексных данных и аналитики. Обеспечьте ответственное использован...
Obviously AI
obviously.ai
Очевидно, что ИИ — это инструмент без программирования, предназначенный для упрощения процесса обработки данных. Он объединяет в себе функции построения моделей машинного обучения, объяснения и прогнозирования результатов — и все это в одном интерфейсе. Модели можно создавать и развертывать непосре...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — это платформа для управления брендом на базе искусственного интеллекта, с помощью которой маркетологи могут создавать стратегию своего бренда, тестировать творческие ресурсы и отслеживать эффективность бренда — и все это в режиме реального времени. ProQuo ежедневно взаимодействует с потр...
mindsdb
mindsdb.com
MindsDB — это платформа для настройки ИИ на основе корпоративных данных. MindsDB обучает, тестирует, а затем выбирает наиболее точные современные модели искусственного интеллекта для применения к вашим данным, предоставляя вам сверхточные прогнозы и прогнозы.
Faraday
faraday.ai
Faraday — это платформа на базе искусственного интеллекта, которая фокусируется на прогнозировании поведения клиентов. Он интегрируется с существующим бизнес-стеком, чтобы облегчить принятие решений на основе данных, уделяя особое внимание прогнозированию взаимодействия и поведения клиентов. Возмож...
Akkio
akkio.com
Akkio — это платформа данных искусственного интеллекта, разработанная в первую очередь для агентств и их клиентов и призванная облегчить принятие решений на основе данных в режиме реального времени. Диапазон его функций широк, включая, помимо прочего, подготовку и очистку данных, составление прогноз...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ — это специально разработанное решение для интеграции обмена сообщениями в цифровой путь клиента и облегчения общения с клиентами через каналы обмена сообщениями и социальные сети в большом масштабе. Предоставляя цифровое решение для взаимодействия с клиентами по каналам обмена соо...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Диалоговый интерфейс Flowtrail AI, управляемый искусственным интеллектом, упрощает ваш путь к анализу данных. Оптимизируйте процесс анализа данных без особых усилий и устраните сложность традиционного анализа. Никаких знаний в области аналитики или SQL не требуется. Мгновенно создавайте отчеты и инф...
Fluidly
fluidly.com
Fluidly фундаментально переосмысливает то, как предприятия планируют и управляют своими финансами, от движения денежных средств до финансирования. Итак, независимо от того, являетесь ли вы бизнесменом, который ищет простой способ сохранить свои денежные средства, или бухгалтером, который хочет лучше...
Vertify
vertify.com
Основываясь на философии, согласно которой все три ключевые группы по доходам — продажи, маркетинг и успех клиентов — должны быть согласованы по процессам и технологиям, Vertify предлагает программное обеспечение для автоматизации бизнеса, которое легко синхронизирует, очищает и обрабатывает данные ...
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA — это облачная SaaS-платформа, которая помогает мировым производителям сокращать избыточные запасы, предотвращать критический дефицит и обеспечивать оперативное управление. Платформа ориентирована на производство и устраняет разрыв между сложными цепочками поставок и операциями с запасами и ...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate предоставляет комплексное кроссплатформенное программное обеспечение для создания отчетов в сочетании с экспертными данными и поддержкой бизнес-аналитики. Мы помогаем предприятиям, маркетинговым командам и агентствам полностью раскрыть потенциал своих данных о рекламе, продажах, элек...
Neural Designer
neuraldesigner.com
Neural Designer — мощный программный инструмент для разработки и развертывания моделей машинного обучения. Он предоставляет удобный интерфейс, который позволяет пользователям создавать, обучать и оценивать нейронные сети, не требуя глубоких знаний программирования. Благодаря широкому спектру функций...
DataRobot
datarobot.com
Открыть. Гибкий. Создан для адаптации к потребностям ИИ вашей команды. DataRobot объединяет все ваши генеративные и прогнозные рабочие процессы в одну мощную платформу. Быстро внедряйте искусственный интеллект, необходимый вашему бизнесу, управляйте всеми своими активами и пользуйтесь услугами экспе...
QuData
qudata.com
Основными областями компетенции QuData являются разговорный искусственный интеллект (распознавание речи, диалоговые системы, голосовые помощники); понимание естественного языка; анализ изображений (классификация и сегментация изображений, обнаружение объектов/лиц); анализ поведения клиентов. Команда...
Braincube
braincube.com
Braincube — это пакет интеллектуальных платформ IIoT с бизнес-приложениями и экспертными приложениями, предназначенными для промышленности. Платформа и готовые приложения Braincube позволяют производителям получать мгновенную и долгосрочную выгоду от потоков данных и анализа больших данных. Его опер...
Kleene
kleene.ai
Позвольте лицам, принимающим решения в вашем бизнесе, принимать более эффективные и быстрые решения с помощью рекомендаций ИИ, основанных на надежных межведомственных данных. Kleene — единственная комплексная платформа, которая систематизирует все ваши данные. Получите конкурентное преимущество и бы...
Epsilon3
epsilon3.io
Программная платформа Epsilon3 управляет сложными эксплуатационными процедурами, экономя время операторов и уменьшая количество ошибок. Он поддерживает весь жизненный цикл проекта: от интеграции и тестирования до реальных операций. -Интерактивные синхронизированные в реальном времени процедуры для н...
Knowi
knowi.com
Knowi — это современная платформа бизнес-аналитики, специально созданная для современных данных, позволяющая предприятиям любого размера значительно сократить расстояние от необработанных данных до прогнозирования и действий. Благодаря встроенной интеграции практически с любым источником данных, вкл...
InfiniGrow
infinigrow.com
InfiniGrow — это платформа коммерческого маркетинга на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет унифицированное решение для атрибуции, прогнозирования и планирования, которое помогает маркетологам B2B стать лидерами по доходам. Платформа InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B Sa...
ChannelMix
channelmix.com
Благодаря комплексной платформе и комплексному набору аналитических продуктов ChannelMix предоставляет ведущим брендам и агентствам четкий путь для измерения и повышения рентабельности маркетинговых инвестиций. ChannelMix является пионером в области маркетинговых измерений, готовых к будущему, с пом...
Pecan
pecan.ai
Pecan, основанная в 2018 году, представляет собой платформу прогнозной аналитики, которая использует свою новаторскую технологию Predictive GenAI для устранения барьеров на пути внедрения ИИ, делая прогнозное моделирование доступным для всех групп данных и бизнеса. Руководствуясь генеративным искусс...
Vortexa
vortexa.com
Современная энергетическая аналитика, рисующая глобальную картину грузовых потоков. Определите возможности энергетического рынка до того, как конкурировать с Vortexa.
NWO.ai
nwo.ai
NWO.ai — ведущая платформа потребительского анализа, которая меняет будущее внешних данных для предприятий. Используя свою запатентованную технологию искусственного интеллекта, NWO.ai может предвидеть серьезные изменения в микротенденциях еще до того, как они произойдут, предоставляя компаниям крити...
Enveyo
enveyo.com
Превратите свои операции по доставке в конкурентное преимущество и максимизируйте прибыль с помощью программного обеспечения для оптимизации логистики Enveyo.
Prevedere
prevedere.com
Облачные решения бизнес-аналитики Prevedere обеспечивают беспрецедентную точность прогнозов, используя прогностическую силу глобальных экономических данных.
Predelo
predelo.com
Получайте прогнозы на основе искусственного интеллекта и оптимальные решения для вашего бизнеса на автопилоте, интегрированном непосредственно с инструментами, которые вы уже используете.
Verteego
verteego.com
Искусственный интеллект Verteego анализирует ваши данные в режиме реального времени и генерирует рекомендации для оптимизации вашей цепочки поставок и стимулирования вашей маркетинговой кампании.
Discern
discern.io
B2B-компании используют многие из одних и тех же технологических платформ и хотят отслеживать одни и те же показатели... так почему же построения бизнес-аналитики полностью индивидуализированы? Это приводит к трате миллионов долларов на дополнительное оборудование и персонал, а также на несколько ме...
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate — это решение для геолокационного маркетинга, которое позволяет маркетологам привлекать пользователей на основе их точного местоположения.