Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение PR CRM - Самые популярные приложения - Ботсвана Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение CRM по связям с общественностью (PR) облегчает хранение контактных данных и управление отношениями с заинтересованными сторонами и влиятельными фигурами, такими как журналисты и блоггеры. Это программное обеспечение, адаптированное для удовлетворения конкретных потребностей PR-агентств и отделов, снабжает PR-команды необходимыми инструментами для эффективного общения с представителями СМИ, отслеживания истории взаимодействия компании с отдельными влиятельными лицами и оценки уровня участия в PR-кампаниях. Программное обеспечение PR CRM обычно интегрируется с другими PR-решениями, такими как программное обеспечение для распространения пресс-релизов и аналитики. Несмотря на некоторое совпадение с инструментами таргетинга на средства массовой информации и влиятельных лиц, PR CRM в первую очередь помогает в отслеживании, организации и оценке существующих отношений со СМИ, тогда как последний фокусируется преимущественно на поиске потенциальных клиентов и работе с общественностью.