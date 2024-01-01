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Программное обеспечение PR CRM - Самые популярные приложения - Бельгия

Программное обеспечение CRM по связям с общественностью (PR) облегчает хранение контактных данных и управление отношениями с заинтересованными сторонами и влиятельными фигурами, такими как журналисты и блоггеры. Это программное обеспечение, адаптированное для удовлетворения конкретных потребностей PR-агентств и отделов, снабжает PR-команды необходимыми инструментами для эффективного общения с представителями СМИ, отслеживания истории взаимодействия компании с отдельными влиятельными лицами и оценки уровня участия в PR-кампаниях. Программное обеспечение PR CRM обычно интегрируется с другими PR-решениями, такими как программное обеспечение для распространения пресс-релизов и аналитики. Несмотря на некоторое совпадение с инструментами таргетинга на средства массовой информации и влиятельных лиц, PR CRM в первую очередь помогает в отслеживании, организации и оценке существующих отношений со СМИ, тогда как последний фокусируется преимущественно на поиске потенциальных клиентов и работе с общественностью.

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Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly — это универсальный инструмент для рассказывания историй для современных PR-команд и агентств. С Prezly вы можете сэкономить время на манипулировании несколькими устаревшими инструментами, такими как документы Word, электронная почта в виде обычного текста с тяжелыми вложениями и электронные ...

Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Muck Rack помогает организациям укреплять доверие, рассказывать истории и демонстрировать ценность заработанных средств массовой информации. Мы делаем это с помощью программного обеспечения для управления связями с общественностью, которое сочетает в себе базу данных СМИ, презентацию, мониторинг и о...

Propel PRM

Propel PRM

propelmypr.com

Propel PRM переосмысливает существующие средства массовой информации с помощью своей технологии управления связями с общественностью. Платформа PRM позволяет специалистам по маркетингу и коммуникациям находить подходящие средства массовой информации для представления своих историй, управлять отношен...

Prowly

Prowly

prowly.com

Prowly — это универсальное решение для автоматизации рабочих процессов для специалистов по связям с общественностью, позволяющее компаниям любого размера более эффективно управлять связями со СМИ, экономя время на рутинных задачах. Prowly помогает пользователям рассказывать истории, находить нужные ...

PR.co

PR.co

pr.co

pr.co создает прекрасно оформленные онлайн-новости и программное обеспечение, которые помогают командам по связям с общественностью повысить узнаваемость бренда в средствах массовой информации и создать положительную репутацию. Наши онлайн-отделы новостей освещают основные события вашей компании и п...

Wiztrust

Wiztrust

wiztrust.com

Платформа обеспечения связи. Wiztrust — это многоканальная платформа дистрибуции, созданная для упрощения внутренних и внешних коммуникаций. Один инструмент для распространения вашего контента по любому каналу среди всех заинтересованных сторон. Облачное решение Wiztrust стало бесценным для компаний...

Collaborator.pro

Collaborator.pro

collaborator.pro

Collaborator.pro — прямая рекламная биржа, связывающая рекламодателя и издателя сайта (информационные сайты, СМИ, блоги, издательства, порталы). Цель — размещение рекламы в виде гостевых постов на рынке СНГ и по всему миру.

Wizikey

Wizikey

wizikey.com

Что такое Визики? Wizikey — программное обеспечение для мониторинга СМИ и PR. Он помогает компаниям осуществлять мониторинг СМИ в различных СМИ, а также тенденции, а также получать информацию о конкурентной разведке и распространении пресс-релизов по всему миру. Это также помогает специалистам по св...

Onclusive

Onclusive

onclusive.com

Onclusive — глобальный партнер, обеспечивающий успех в сфере PR и коммуникаций. Работая с тысячами организаций по всему миру, мы понимаем, с каким давлением вы сталкиваетесь. Например, создание сильного бренда и репутации. Быть глазами, ушами и совестью вашей организации. Поддержка высшего руководст...

Mynewdesk

Mynewdesk

mynewsdesk.com

Основанная в 2003 году, Mynewsdesk предлагает современное цифровое PR-решение для бизнеса, позволяющее взаимодействовать с журналистами, влиятельными лицами, клиентами и другими важными заинтересованными сторонами. Универсальная PR-платформа позволяет легко создавать и распространять новости и конте...

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