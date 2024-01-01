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Программное обеспечение PR CRM - Самые популярные приложения - Аргентина
Программное обеспечение CRM по связям с общественностью (PR) облегчает хранение контактных данных и управление отношениями с заинтересованными сторонами и влиятельными фигурами, такими как журналисты и блоггеры. Это программное обеспечение, адаптированное для удовлетворения конкретных потребностей PR-агентств и отделов, снабжает PR-команды необходимыми инструментами для эффективного общения с представителями СМИ, отслеживания истории взаимодействия компании с отдельными влиятельными лицами и оценки уровня участия в PR-кампаниях. Программное обеспечение PR CRM обычно интегрируется с другими PR-решениями, такими как программное обеспечение для распространения пресс-релизов и аналитики. Несмотря на некоторое совпадение с инструментами таргетинга на средства массовой информации и влиятельных лиц, PR CRM в первую очередь помогает в отслеживании, организации и оценке существующих отношений со СМИ, тогда как последний фокусируется преимущественно на поиске потенциальных клиентов и работе с общественностью.
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Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack помогает организациям укреплять доверие, рассказывать истории и демонстрировать ценность заработанных средств массовой информации. Мы делаем это с помощью программного обеспечения для управления связями с общественностью, которое сочетает в себе базу данных СМИ, презентацию, мониторинг и о...
Prezly
prezly.com
Prezly — это универсальный инструмент для рассказывания историй для современных PR-команд и агентств. С Prezly вы можете сэкономить время на манипулировании несколькими устаревшими инструментами, такими как документы Word, электронная почта в виде обычного текста с тяжелыми вложениями и электронные ...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM переосмысливает существующие средства массовой информации с помощью своей технологии управления связями с общественностью. Платформа PRM позволяет специалистам по маркетингу и коммуникациям находить подходящие средства массовой информации для представления своих историй, управлять отношен...
Prowly
prowly.com
Prowly — это универсальное решение для автоматизации рабочих процессов для специалистов по связям с общественностью, позволяющее компаниям любого размера более эффективно управлять связями со СМИ, экономя время на рутинных задачах. Prowly помогает пользователям рассказывать истории, находить нужные ...
PR.co
pr.co
pr.co создает прекрасно оформленные онлайн-новости и программное обеспечение, которые помогают командам по связям с общественностью повысить узнаваемость бренда в средствах массовой информации и создать положительную репутацию. Наши онлайн-отделы новостей освещают основные события вашей компании и п...
Wiztrust
wiztrust.com
Платформа обеспечения связи. Wiztrust — это многоканальная платформа дистрибуции, созданная для упрощения внутренних и внешних коммуникаций. Один инструмент для распространения вашего контента по любому каналу среди всех заинтересованных сторон. Облачное решение Wiztrust стало бесценным для компаний...
Collaborator.pro
collaborator.pro
Collaborator.pro — прямая рекламная биржа, связывающая рекламодателя и издателя сайта (информационные сайты, СМИ, блоги, издательства, порталы). Цель — размещение рекламы в виде гостевых постов на рынке СНГ и по всему миру.
Wizikey
wizikey.com
Что такое Визики? Wizikey — программное обеспечение для мониторинга СМИ и PR. Он помогает компаниям осуществлять мониторинг СМИ в различных СМИ, а также тенденции, а также получать информацию о конкурентной разведке и распространении пресс-релизов по всему миру. Это также помогает специалистам по св...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive — глобальный партнер, обеспечивающий успех в сфере PR и коммуникаций. Работая с тысячами организаций по всему миру, мы понимаем, с каким давлением вы сталкиваетесь. Например, создание сильного бренда и репутации. Быть глазами, ушами и совестью вашей организации. Поддержка высшего руководст...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Основанная в 2003 году, Mynewsdesk предлагает современное цифровое PR-решение для бизнеса, позволяющее взаимодействовать с журналистами, влиятельными лицами, клиентами и другими важными заинтересованными сторонами. Универсальная PR-платформа позволяет легко создавать и распространять новости и конте...