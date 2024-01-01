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Программное обеспечение для PR-аналитики - Самые популярные приложения - Бразилия

Программное обеспечение для анализа связей с общественностью (PR) позволяет компаниям оценивать эффективность своих PR-инициатив. Он дает ценную информацию о том, какие PR-мероприятия стимулируют трафик и вовлеченность, отличая эффективные стратегии от менее эффективных. Эта информация позволяет PR-командам оценивать охват своих действий и принимать обоснованные решения для будущих кампаний. Такие инструменты служат для PR-компаний средством продемонстрировать свою ценность клиентам и позволяют штатным специалистам по коммуникациям анализировать свои кампании. Программное обеспечение для PR-аналитики, которое обычно интегрируется с другим программным обеспечением для PR, таким как распространение пресс-релизов, таргетинг на СМИ и инструменты мониторинга, повышает эффективность PR-усилий.

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Muck Rack

Muck Rack

muckrack.com

Muck Rack помогает организациям укреплять доверие, рассказывать истории и демонстрировать ценность заработанных средств массовой информации. Мы делаем это с помощью программного обеспечения для управления связями с общественностью, которое сочетает в себе базу данных СМИ, презентацию, мониторинг и о...

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

Компания Meltwater, пионер в области медиа-аналитики, предоставляет специалистам по связям с общественностью, коммуникациям и маркетингу информационное преимущество, необходимое им для того, чтобы оставаться впереди, а также единое комплексное решение для повышения эффективности. Это единственное ко...

Critical Mention

Critical Mention

criticalmention.com

Самая быстрая и надежная универсальная PR-платформа с возможностью глобального мониторинга СМИ, базой данных контактов со СМИ и надежной аналитикой. Результаты поиска легко анализируются, превращаются в полезные данные и передаются с помощью комплексного пакета Earned Media Suite от Critical Mention...

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.

Business Wire

Business Wire

businesswire.com

Business Wire, мировой лидер в области распространения пресс-релизов и услуг по раскрытию нормативной информации, предлагает комплексный набор решений по связям с общественностью и инвесторами. Уделяя особое внимание оказанию помощи клиентам в достижении их целей по распространению новостей, команда...

Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly — это универсальный инструмент для рассказывания историй для современных PR-команд и агентств. С Prezly вы можете сэкономить время на манипулировании несколькими устаревшими инструментами, такими как документы Word, электронная почта в виде обычного текста с тяжелыми вложениями и электронные ...

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...

Newswire

Newswire

newswire.com

Newswire — это компания, занимающаяся медиатехнологиями, которая предоставляет своим клиентам услуги по распространению пресс-релизов, которые помогают повысить узнаваемость бренда, заработать упоминания в СМИ, повысить видимость в Интернете, улучшить эффективность поисковой оптимизации, увеличить п...

Propel PRM

Propel PRM

propelmypr.com

Propel PRM переосмысливает существующие средства массовой информации с помощью своей технологии управления связями с общественностью. Платформа PRM позволяет специалистам по маркетингу и коммуникациям находить подходящие средства массовой информации для представления своих историй, управлять отношен...

Prowly

Prowly

prowly.com

Prowly — это универсальное решение для автоматизации рабочих процессов для специалистов по связям с общественностью, позволяющее компаниям любого размера более эффективно управлять связями со СМИ, экономя время на рутинных задачах. Prowly помогает пользователям рассказывать истории, находить нужные ...

Mediaboard

Mediaboard

mediaboard.com

Mediaboard была основана в 2015 году с целью предоставить миру PR современный инструмент для анализа данных и медиа-аналитики. Приложение предлагает мониторинг СМИ, подробный анализ, информационные панели и отчеты, а также богатый медиа-архив, который позволяет легко находить старые статьи. В дополн...

Signal AI

Signal AI

signal-ai.com

В море бесконечных данных Signal AI обеспечивает ясность для уверенных и обоснованных решений. Ежедневно на платформу Signal AI загружается более 5 миллионов статей на 226 рынках на 75 языках для получения информации для принятия решений. • Расширьте возможности своей PR-стратегии. Улучшите свои ком...

News Exposure

News Exposure

newsexposure.com

News Exposure обеспечивает надежный и комплексный мониторинг теле- и радиовещания, интернет-мониторинг, мониторинг LexisNexis/Print, медиа-аналитику и PR-анализ. Мы также предлагаем решение для базы данных контактов СМИ. News Exposure создала эксклюзивную нишу в отрасли, поддерживая постоянный архив...

CoverageBook

CoverageBook

coveragebook.com

CoverageBook создан для занятых специалистов по связям с общественностью, поэтому вы можете тратить меньше усилий на отчеты об освещении и направить свою энергию на более важные части PR. Создавайте отчеты о покрытии быстрее. Нам доверяют более 13 000 агентств и штатных специалистов по связям с обще...

PeakMetrics

PeakMetrics

peakmetrics.com

Автоматически собирайте и сообщайте об освещении в СМИ. PeakMetrics извлекает ценную информацию и создает полезные данные из миллионов неструктурированных межканальных наборов медиаданных в режиме реального времени.

Wiztrust

Wiztrust

wiztrust.com

Платформа обеспечения связи. Wiztrust — это многоканальная платформа дистрибуции, созданная для упрощения внутренних и внешних коммуникаций. Один инструмент для распространения вашего контента по любому каналу среди всех заинтересованных сторон. Облачное решение Wiztrust стало бесценным для компаний...

Notified

Notified

notified.com

Notified Event Cloud предоставляет самую полную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от отде...

Arkreach

Arkreach

arkreach.com

Создавайте списки СМИ, измеряйте эффективность, оптимизируйте контент, справляйтесь с кризисами Arkreach — это пакет продуктов для ваших коммуникационных нужд, использующий данные новостных СМИ, ориентированные на читателей, для планирования, оптимизации и оценки. С помощью этого продукта вы можете ...

MVPR

MVPR

mvpr.io

MVPR сочетает в себе PR-систему с поддержкой искусственного интеллекта и старшие консультации по связям с общественностью. помочь компаниям построить прочные отношения с журналистами и обеспечить освещение в СМИ, сохраняя при этом полную ответственность за обмен сообщениями и процесс.

Commetric

Commetric

commetric.com

Возможности продукта Commetric Media Analytics: - Сочетание количественных высокоуровневых измерений средств массовой информации с углубленным качественным анализом под руководством человека для обеспечения всестороннего понимания эффективности средств массовой информации. - Количественные показател...

Releasd

Releasd

releasd.com

Выпуск: Отчеты о покрытии следующего поколения. Releasd демонстрирует весь спектр деятельности современных PR-специалистов в визуальном формате, который нравится занятым клиентам и руководителям. Больше контроля: быстро адаптируйте макеты, чтобы продемонстрировать свою работу по-своему. Просто перет...

ACCESSWIRE

ACCESSWIRE

accesswire.com

Платформа онлайн-распространения ACCESSWIRE® предоставляет специалистам в области связи более простой и эффективный рабочий процесс в их повседневной деятельности. У специалистов по коммуникациям теперь есть один единственный источник, к которому они могут обратиться, чтобы распространять пресс-рели...

Fullintel

Fullintel

fullintel.com

Fullintel предлагает уникальное сочетание талантов, инструментов и технологий для специалистов по связям с общественностью и коммуникациям, которым требуется профессиональное программное обеспечение и услуги для мониторинга и анализа СМИ. Ведущие бренды, такие как Johnson & Johnson, Intuit, Bell Tex...

Truescope

Truescope

truescope.com

Truescope – это самый быстрорастущий сервис мониторинга и измерения средств массовой информации. Truescope предоставляет в режиме реального времени информацию о СМИ и бизнес-аналитику для организаций по всему миру. Его миссия состоит в том, чтобы использовать более качественный контент, более чистые...

Wizikey

Wizikey

wizikey.com

Что такое Визики? Wizikey — программное обеспечение для мониторинга СМИ и PR. Он помогает компаниям осуществлять мониторинг СМИ в различных СМИ, а также тенденции, а также получать информацию о конкурентной разведке и распространении пресс-релизов по всему миру. Это также помогает специалистам по св...

Onclusive

Onclusive

onclusive.com

Onclusive — глобальный партнер, обеспечивающий успех в сфере PR и коммуникаций. Работая с тысячами организаций по всему миру, мы понимаем, с каким давлением вы сталкиваетесь. Например, создание сильного бренда и репутации. Быть глазами, ушами и совестью вашей организации. Поддержка высшего руководст...

Mynewdesk

Mynewdesk

mynewsdesk.com

Основанная в 2003 году, Mynewsdesk предлагает современное цифровое PR-решение для бизнеса, позволяющее взаимодействовать с журналистами, влиятельными лицами, клиентами и другими важными заинтересованными сторонами. Универсальная PR-платформа позволяет легко создавать и распространять новости и конте...

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