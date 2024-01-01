POS-программное обеспечение - Самые популярные приложения

Lavu

lavu.com

Lavu — это решение для торговых точек, предназначенное для использования в ресторанах с полным спектром услуг, быстрого обслуживания и франчайзингах, от баров, ночных клубов и залов до фургонов с едой и кафе. Система управления рестораном Lavu выходит за рамки простого размещения заказов и приема пл...