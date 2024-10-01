POS-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Дания

MOKA POS

mokapos.com

Moka — компания, занимающаяся мобильными технологиями, предоставляющая облачные решения для точек продаж и платежей, которые позволяют малому и среднему бизнесу лучше продавать и расти. В настоящее время Moka присутствует в более чем 100 городах Индонезии с более чем 35 000 торговцами и на сегодняшн...