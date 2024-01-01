POS-программное обеспечение - Самые популярные приложения - Болгария

SALIDO

salido.com

SALIDO — это ресторанная ОС, единая платформа, которая объединяет операции вашего ресторана под одним логином. Независимо от того, являетесь ли вы оператором с одним или несколькими подразделениями, мы применяем подход корпоративного уровня для оптимизации всех ваших операций. SALIDO был создан с уч...