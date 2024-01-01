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POS Software - Самые популярные приложения

POS Software refers to systems used by businesses to manage sales transactions. These systems can be installed on various devices like computers, tablets, and smartphones, and are integral for retail and hospitality industries.

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Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...

Appetize.io

Appetize.io

appetize.io

Интернет-симуляторы iOS и эмуляторы Android. Запускайте iPhone, iPad, Mobile Safari, APK и мобильные приложения в своем браузере с помощью HTML5 и Javascript.

Yoco

Yoco

yoco.com

Принимайте все основные карты в любимых карточных автоматах SA. Мобильный и сенсорный. ... Продавайте товары в Интернете, создавая и отправляя цифровые счета с помощью Yoco Link.

Kyte

Kyte

kyteapp.com

С помощью POS-приложения и системы Kyte вы можете управлять продажами, запасами и клиентами со своего телефона или планшета. Получите это бесплатно!

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Toast — это ресторанная система продаж и управления, которая помогает ресторанам улучшить работу, увеличить продажи и улучшить качество обслуживания гостей.

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Предоставляем простые в использовании POS-решения для розничных продавцов и рестораторов с 2005 года. Увеличьте свой бизнес с помощью точек продаж Lightspeed уже сегодня.

Clover

Clover

clover.com

Наши POS-системы и обработка кредитных карт позволяют вам принимать платежи и вести свой бизнес.

MOKA POS

MOKA POS

mokapos.com

Бизнес с большим экраном работает более гладко Представляем Мока Ультра и Ультра+. Самое современное кассовое оборудование для комфорта и удобства ведения бизнеса.

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

TouchBistro — это универсальная система управления рестораном. Расширенные возможности. Интуитивная платформа. Увеличьте продажи, порадуйте гостей, сэкономьте время и деньги. Узнать больше!

ERPLY

ERPLY

erply.com

Erply предлагает онлайн-системы программного обеспечения для точек продаж и розничной торговли. Начните улучшать качество обслуживания клиентов с помощью облачных POS-решений Erply уже сегодня!

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Программное обеспечение для ремонтных мастерских, позволяющее выставлять счета, выписывать билеты, POS, повторяющиеся счета, выставлять счета и CRM для мастерских по ремонту компьютеров и многое другое.

Modisoft

Modisoft

modisoft.com

Получите контроль над всеми вашими бизнес-процессами. Безопасное, облачное и автономное программное обеспечение POS для управления бизнесом.

PosBytz

PosBytz

posbytz.com

Ваше универсальное облачное программное обеспечение для управления ресторанами и розничной торговлей Наше универсальное облачное программное обеспечение для управления ресторанами и розничной торговлей — идеальное решение для упрощения ваших бизнес-операций. Благодаря нашему простому в использовани...

Oliver POS

Oliver POS

oliverpos.com

Знакомьтесь, Оливер ПОС. Мы переносим возможности вашего интернет-магазина в ваш физический магазин, синхронизируя его напрямую с вашим магазином WooCommerce.

SpotOn

SpotOn

spoton.com

Системы торговых точек и программное обеспечение для обработки платежей SpotOn созданы для того, чтобы работать так, как работаете вы. И вас поддерживают 24/7/365 люди, которым действительно не все равно.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.

Epicor

Epicor

epicor.com

Система Epicor ERP — это модульное отраслевое программное обеспечение, используемое для управления бизнес-процессами в масштабах компании. Программное обеспечение Epicor хорошо подходит для управления бухгалтерским учетом и финансами, кадрами, клиентами, цепочкой поставок, запасами, дистрибуцией и у...

POSApt

POSApt

posapt.au

POSApt — это программное решение для точек продаж (POS) для индустрии гостеприимства и розничной торговли. POSApt, доступный по всей Австралии, является одним из лучших поставщиков POS-систем в Австралии.

Selldone

Selldone

selldone.com

Selldone, новаторская компания в области платформ электронной коммерции, имеет штаб-квартиру в оживленном технологическом центре, что отражает ее инновационный дух. Компания Selldone, созданная с целью оптимизации онлайн-бизнес-операций, быстро расширила свою сферу деятельности и влияние. Компания, ...

Tactill

Tactill

tactill.com

TacTill — инновационный стартап, специализирующийся на обналичивании денег в магазине. Tactill был разработан, чтобы облегчить вашу жизнь и позволить вам продавать больше и проще.

Simply POS

Simply POS

simplypos.com

Платформа автоматизации точек продаж, электронной коммерции и розничных магазинов на базе искусственного интеллекта для бизнеса с числом магазинов от 1 до 101.

Paymash

Paymash

paymash.com

Управляйте своим бизнесом с единой центральной платформы. Начните продавать в своем магазине, онлайн или создавайте и отправляйте счета.

Olsera.com

Olsera.com

olsera.com

Olsera — это больше, чем просто точка продаж (POS). Благодаря универсальному кассовому приложению, удобному для ММСП, мы здесь, чтобы предоставить комплексное решение от начала до конца для поддержки каждого этапа вашего бизнеса. Давай, готовься двигаться вперед вместе с Ольсерой!

Lithos POS

Lithos POS

lithospos.com

Lithos POS — это простое и мощное программное обеспечение для торговых точек розничной торговли/ресторанов. Программное обеспечение POS для розничной торговли/ресторанов предоставляет широкий спектр услуг, включая управление запасами, лояльность клиентов и бухгалтерский учет.

uniCenta

uniCenta

unicenta.com

Используется тысячами розничных продавцов, баров, кафе, ресторанов и магазинов по всему миру. Доступны бесплатные и недорогие услуги поддержки. Получайте последние загрузки и информацию'

Imonggo

Imonggo

imonggo.com

Imonggo отлично подходит для малого и среднего розничного бизнеса.

ECRS POS

ECRS POS

ecrs.com

ECRS POS позволяет вам воспользоваться преимуществами доступных технологий, учитывая при этом предпочтения клиентов и требования к площади магазина.

Epos Now

Epos Now

eposnow.com

Epos Now работает практически со всем оборудованием POS. Программное обеспечение Epos Now идеально подходит как для предприятий розничной торговли, так и для гостиничного бизнеса, поскольку его можно масштабировать с одного устройства на множество.

Rezku POS

Rezku POS

rezku.com

Rezku — это самая мощная на сегодняшний день система ресторанных торговых точек и многое другое. Rezku включает в себя все, что необходимо концепциям обслуживания продуктов питания и напитков для развития своего бизнеса, включая онлайн-заказы «white-label», расширенную отчетность, управление запасам...

PosEase

PosEase

posease.com

PosEase — это облачное программное обеспечение для выставления счетов POS (точки продаж) для индустрии гостеприимства, такой как рестораны, облачные кухни, пекарни и т. д.

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

IVEPOS — это бесплатное программное обеспечение POS (точки продаж), созданное Intuition Systems для вашего ресторана, розничных магазинов, кафе, бара, пекарни, кофейни, продуктового магазина, салона и спа, автомойки, фургона с едой и пиццерии. Используйте систему точек продаж IVEPOS вместо кассового...

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

Элементарный POS — это ваш мобильный кассовый аппарат или комплексная система торговой точки, адаптированная к вашим конкретным требованиям. За единую справедливую цену вы получаете доступ к бесчисленным функциям, предназначенным для упрощения и ускорения ваших бизнес-процессов, а также к неограниче...

SALIDO

SALIDO

salido.com

SALIDO — это ресторанная ОС, единая платформа, которая объединяет операции вашего ресторана под одним логином. Независимо от того, являетесь ли вы оператором с одним или несколькими подразделениями, мы применяем подход корпоративного уровня для оптимизации всех ваших операций. SALIDO был создан с уч...

Restora POS

Restora POS

restorapos.com

Restora POS — это решение для автоматизации нового поколения для предпринимателей ресторанного бизнеса. Великолепное программное обеспечение для выставления счетов в POS-терминалах для ресторанов, которое может выполнять все операции в вашем ресторане. Restora POS предлагает передовое цифровое управ...

orderbird

orderbird

orderbird.com

Пусть ваше гостеприимство растет! С нашей POS-системой вы добьетесь большего успеха, сэкономите время и деньги и уменьшите стресс. Опыт работы с orderbird в Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Ирландии и Франции.

Faturah POS

Faturah POS

faturah.com

Cloud POS Ускорьте работу вашего ресторана с помощью решений Faturah! Ваш универсальный магазин для беззаботного и сверхэффективного ресторанного бизнеса.

Lavu

Lavu

lavu.com

Lavu — это решение для торговых точек, предназначенное для использования в ресторанах с полным спектром услуг, быстрого обслуживания и франчайзингах, от баров, ночных клубов и залов до фургонов с едой и кафе. Система управления рестораном Lavu выходит за рамки простого размещения заказов и приема пл...

Foodics

Foodics

foodics.com

Foodics — это универсальное решение для управления ресторанами и точками продаж, которое помогает владельцам бизнеса любого размера и типа осуществлять свою деятельность плавно и точно. Мы открываем владельцам ресторанов дверь в экосистему, которая позволяет им получать выгоду от интеграции многих с...

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

Универсальная платежная платформа для малого и среднего бизнеса. HitPay помогает более чем 15 000 компаниям в Юго-Восточной Азии и по всему миру эффективно и безопасно обрабатывать платежи. Мы объединяем онлайн-платежи, платежи в точках продаж и B2B-платежи в единую интегрированную систему обработк...

LOU

LOU

evosus.com

LOU — Powered by Evosus — это облачное бизнес-программное обеспечение для предприятий розничной торговли, выездного обслуживания и управления складами/запасами. Это мощное универсальное программное обеспечение ERP для бизнеса помогает предприятиям экономить время, избавляясь от бумажных документов, ...

Grubtech

Grubtech

grubtech.com

Grubtech предоставляет ресторанам и предприятиям пищевой промышленности интегрированные решения, оптимизирующие и централизующие все: от обработки заказов, приготовления еды до доставки. Их флагманский продукт gOnline легко интегрирует фрагментированные системы и сторонние приложения в единую экосис...

BeyondMenu

BeyondMenu

beyondmenu.com

Продвигайте свой ресторан на специальном веб-сайте

Heartland

Heartland

heartland.us

IntechOpen — ведущий мировой издатель журналов и книг в области науки, технологий и медицины. Нас предпочитают более 60 000 авторов по всему миру.

Easyops

Easyops

easyops.in

Easyops — это одно из облачных решений для электронной коммерции для управления заказами, запасами и складами для управления онлайн- и офлайн-продажами.

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