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Программное обеспечение для порталов - Самые популярные приложения - о-в Рождества
Программное обеспечение портала — это инструмент разработки, призванный помочь пользователям создать централизованную точку доступа для навигации по интрасетям. Компании используют порталы для создания доступных платформ, которые могут варьироваться от цифровых информационных панелей до точек доступа к приложениям, аналогично программному обеспечению единого входа (SSO). Эти платформы предлагают инструменты для создания точек доступа, организации данных и интеграции приложений, что делает их особенно полезными для корпоративных компаний, стремящихся повысить доступность для большой базы пользователей. Другим распространенным типом портала является инфраструктурный портал, который предоставляет разработчикам доступ к внутренним приложениям, коду и данным.
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Budibase
budibase.com
Budibase — это удобная платформа с низким уровнем написания кода, идеально подходящая для компаний, стремящихся быстро создавать собственные внутренние приложения с минимальным написанием кода. Его интуитивно понятный интерфейс с возможностью перетаскивания и готовые компоненты делают разработку при...
Forest Admin
forestadmin.com
Forest Admin — это внутреннее инструментальное решение с низким уровнем кода, которое помогает разработчикам быстро снабдить свои бизнес-команды внутренними инструментами, такими как полнофункциональные панели администрирования, информационные панели и инструменты управления базами данных, которые а...
Smint.io
smint.io
Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент...
MangoApps
mangoapps.com
Вовлекайте, волнуйте и объединяйте всю свою компанию! MangoApps — это унифицированная платформа для взаимодействия с сотрудниками, объединяющая интрасеть, обучение, командную работу и управление контентом в информационной панели и рабочем пространстве. Наш удобный, бесконечно настраиваемый подход вп...
Clinked
clinked.com
Clinked — это облачный клиентский портал и инструмент для совместной работы. Оно позволяет командам, проектным группам и бизнес-клиентам эффективно сотрудничать над документами и файлами в безопасной облачной среде. Мы предлагаем 3 основных варианта портала: 1. Простота (готовый легко настраиваем...