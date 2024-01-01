Программное обеспечение для порталов - Самые популярные приложения
Программное обеспечение портала — это инструмент разработки, призванный помочь пользователям создать централизованную точку доступа для навигации по интрасетям. Компании используют порталы для создания доступных платформ, которые могут варьироваться от цифровых информационных панелей до точек доступа к приложениям, аналогично программному обеспечению единого входа (SSO). Эти платформы предлагают инструменты для создания точек доступа, организации данных и интеграции приложений, что делает их особенно полезными для корпоративных компаний, стремящихся повысить доступность для большой базы пользователей. Другим распространенным типом портала является инфраструктурный портал, который предоставляет разработчикам доступ к внутренним приложениям, коду и данным.
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Smint.io
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MangoApps
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Clinked
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Клиентский портал Clinked — ведущее программное обеспечение для онлайн-сотрудничества. Безопасный, мобильный и легко настраиваемый. Делитесь файлами, общайтесь и управляйте проектами с легкостью.