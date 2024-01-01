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Программное обеспечение для порталов - Самые популярные приложения

Программное обеспечение портала — это инструмент разработки, призванный помочь пользователям создать централизованную точку доступа для навигации по интрасетям. Компании используют порталы для создания доступных платформ, которые могут варьироваться от цифровых информационных панелей до точек доступа к приложениям, аналогично программному обеспечению единого входа (SSO). Эти платформы предлагают инструменты для создания точек доступа, организации данных и интеграции приложений, что делает их особенно полезными для корпоративных компаний, стремящихся повысить доступность для большой базы пользователей. Другим распространенным типом портала является инфраструктурный портал, который предоставляет разработчикам доступ к внутренним приложениям, коду и данным.

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Budibase

Budibase

budibase.com

Создавайте бизнес-приложения за считанные минуты. Budibase — это платформа с открытым исходным кодом, позволяющая быстрее создавать бизнес-приложения, которые расширяют возможности команд и повышают производительность.

Forest Admin

Forest Admin

forestadmin.com

Хватит создавать свою админ-панель, у нас есть одна для вас Получение панели администратора не должно занимать много времени. Вместо того, чтобы создавать его, Forest Admin создает панель администратора поверх ваших данных за считанные секунды.

Smint.io

Smint.io

smint.io

Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент...

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.

Clinked

Clinked

clinked.com

Клиентский портал Clinked — ведущее программное обеспечение для онлайн-сотрудничества. Безопасный, мобильный и легко настраиваемый. Делитесь файлами, общайтесь и управляйте проектами с легкостью.

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