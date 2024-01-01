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Программное обеспечение для создания всплывающих окон - Самые популярные приложения - Аруба
Программное обеспечение для создания всплывающих окон, также называемое программным обеспечением для обмена сообщениями на месте, позволяет людям без технических знаний создавать и развертывать всплывающие сообщения непосредственно на веб-сайте. Эти всплывающие окна представляют собой стратегически созданные сообщения, призванные привлечь посетителей веб-сайта и направить их к конкретным действиям, таким как подписка на рассылку новостей или совершение покупок. Предлагая удобное для пользователя решение без кода, программное обеспечение для создания всплывающих окон облегчает беспрепятственное создание и настройку этих сообщений с помощью интуитивно понятных интерфейсов перетаскивания или WYSIWYG. Эти всплывающие окна проявляются в виде модальных окон или наложений, появляясь поверх существующих веб-страниц. Более того, программное обеспечение позволяет пользователям адаптировать всплывающие окна к определенной аудитории или запускать их в зависимости от взаимодействия с пользователем. Всплывающие окна, традиционно связанные со сторонней рекламой, превратились в жизненно важные инструменты для маркетологов и предприятий электронной коммерции, позволяющие привлечь потенциальных клиентов, ограничить количество оставшихся страниц и повысить коэффициенты конверсии веб-сайтов. Следовательно, программное обеспечение для создания всплывающих окон служит ценным дополнением к решениям по привлечению потенциальных клиентов и оптимизации коэффициента конверсии. Интеграция с CRM и программным обеспечением для маркетинга по электронной почте облегчает эффективное управление потенциальными клиентами, а соединение с системами управления веб-контентом и платформами электронной коммерции упрощает процессы установки.
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Elementor
elementor.com
Elementor — это платформа для создания веб-сайтов с динамическим перетаскиванием. Elementor, используемый для создания 4,6% всех веб-сайтов в мире, помогает создателям веб-сайтов создавать потрясающие, комплексные веб-сайты WordPress без необходимости использования кода. Благодаря сотням виджетов, и...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing объединяет все инструменты и каналы, которые вы используете в своем бизнесе, для привлечения клиентов на каждом этапе их жизненного цикла. Используйте данные маркетинга по электронной почте, социальных сетей, цифровой рекламы и вашего веб-сайта, чтобы адаптировать персон...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse — это комплексная платформа электронного маркетинга, которая предоставляет малым предприятиям, индивидуальным предпринимателям, тренерам и маркетологам мощные и доступные инструменты для расширения своей аудитории, взаимодействия со своими подписчиками и превращения подписчиков в платящи...
Unbounce
unbounce.com
Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом в области маркетинга или только начинаете, целевые страницы Unbounce превращают больше ваших посетителей в потенциальных клиентов, продажи и регистрации. Благодаря простым в использовании конструкторам для любого уровня навыков, а также функциям опт...
involve.me
involve.me
Современный инструмент взаимодействия с клиентами, помогающий компаниям создавать персонализированное взаимодействие на каждом этапе пути к клиенту, повышать вовлеченность аудитории и собирать более качественные данные. С помощью Involve.me пользователи могут легко создавать и публиковать умные целе...
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — это полностью интегрированная CRM с отслеживанием продаж, управлением контактами, автоматизацией маркетинга, веб-аналитикой, двусторонней электронной почтой, телефонией и службой поддержки с понятным современным интерфейсом. С помощью Agile CRM предприятия малого и среднего бизнеса тепер...
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
Brave
getbrave.io
Brave — это механизм конверсии посетителей, который предоставляет любому, у кого есть веб-сайт WordPress, более 200 виджетов конверсии, которые вы можете подключить и начать конвертировать посетителей. Вы также можете интегрировать популярные EMS или CRM на свои веб-сайты, чтобы собирать потенциальн...
Plerdy
plerdy.com
Инструменты Plerdy CRO, SEO и A/B-тестирования — комплексный пакет для повышения конверсии, улучшения пользовательского опыта и оптимизации работы вашего интернет-магазина. 🚀 Инструмент A/B-тестирования Представляем бесплатный инструмент A/B-тестирования от Plerdy, тщательно разработанный для элект...
Sender
sender.net
Ключевыми преимуществами Sender являются высокая доставляемость электронной почты, отмеченное наградами удобство для пользователя и беспрецедентная доступность. Sender создан специально для электронной коммерции и блоггеров и имеет множество дополнительных функций, но идеально подходит для всех видо...
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol — это платформа электронного маркетинга с универсальным конструктором всплывающих окон. Это помогает брендам электронной коммерции привлекать постоянных клиентов. Приложение предоставляет продавцам инструменты, необходимые для продвижения специальных предложений, предотвращения брошен...
Jebbit
jebbit.com
Испытайте самый креативный и совместимый способ сбора данных непосредственно от потребителей. Создавайте веселые, увлекательные интерактивные возможности, которые стимулируют рост продаж, стимулируют вовлеченность и собирают ценные собственные данные.
Kartra
home.kartra.com
Kartra — это универсальная бизнес-платформа, позволяющая опытным авторам, тренерам и экспертам монетизировать свои знания и услуги в Интернете. Платформа включает в себя все, что вам нужно для продвижения и продажи цифровых продуктов, например маркетинг по электронной почте, сайты членства, страницы...
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch — это комплексный сервис по привлечению потенциальных клиентов и маркетингу по электронной почте для блоггеров, индивидуальных предпринимателей, стартапов и предприятий. От B2B до B2C, более 500 000 компаний рассчитывают на то, что Mailmunch будет генерировать тысячи потенциальных клиентов...
Poptin
poptin.com
Poptin помогает владельцам веб-сайтов конвертировать больше посетителей в потенциальных клиентов, подписчиков и продажи с помощью красивых всплывающих окон и форм. Вы можете легко создавать всплывающие окна и встроенные формы на веб-сайте, используя наши шаблоны и редактор перетаскивания, а также за...
Wishpond
wishpond.com
Wishpond — это платформа простых инструментов для привлечения потенциальных клиентов и автоматизации маркетинга, используемая более чем 5000 компаниями: Целевые страницы: создавайте, публикуйте и разделяйте A/B-тестирование мобильных целевых страниц за считанные минуты. Всплывающие окна на веб-сайте...
Privy
privy.com
РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ СПИСОК ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ Создавайте красивые дисплеи с простым в использовании таргетингом на аудиторию и триггерами, предназначенными для того, чтобы люди присоединялись к вашему списку и совершали покупки в вашем магазине. СОКРАЩАЙТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ КОРЗИНЫ С ПОМОЩЬЮ ЦЕЛЕВОГО ДИСПЛЕЯ....
POWR
powr.io
POWR — это простой способ развивать свой бизнес в Интернете без веб-разработчика. Централизованный доступ к более чем 60 веб-приложениям без кода. Увеличьте количество потенциальных клиентов как для маркетинга, так и для продаж. Улучшите конверсию в рекордно короткие сроки. Тщательно поддерживайте с...
Landingi
landingi.com
Платформа предлагает множество решений для поддержки маркетологов на каждом этапе создания маркетинговой кампании с использованием целевых страниц: от дизайна до запуска кампании, интеграции, оптимизации и конверсии. Платформа Landingi имеет невероятно интуитивно понятный, с точностью до пикселя ред...
Digioh
digioh.com
Увеличьте конверсию на 3 % и более с помощью Digioh! Наслаждайтесь простым сбором контактов, викторинами, опросами, целевыми страницами и центрами предпочтений — все это предназначено для сбора, объединения и преобразования большего количества данных с нулевой оплатой! Расширяйте свой маркетинговый ...
Hello Bar
hellobar.com
Используйте инструменты привлечения потенциальных клиентов Hello Bar (см. «Всплывающие окна»), чтобы привлекать потенциальных клиентов, расширять свой список адресов электронной почты, наращивать число подписчиков в социальных сетях и сокращать количество брошенных корзин, чтобы увеличить свой доход...
Evidence.io
evidence.io
Evidence.io предоставляет веб-сайтам такое же мощное социальное доказательство в режиме реального времени. После простой 4-минутной настройки посетители сайта смогут видеть в режиме реального времени уведомления о текущих посетителях сайта, недавних покупках, назначенных встречах или любых других по...
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше приобретать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множес...
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – единственное программное обеспечение, необходимое вашему бизнесу для продаж, поддержки и маркетинга. У вас есть посетители веб-сайта, но вы не превращаете их в клиентов? Давайте изменим это! Serviceform помогает компаниям по всему миру конвертировать посетителей сайта в доход. Это дост...
Ortto
ortto.com
Ortto — это программное обеспечение для автоматизации маркетинга на базе искусственного интеллекта, предназначенное для оптимизации маркетингового процесса и оптимизации результатов. Он оснащен функциями, которые призваны расширить различные аспекты маркетинга, включая маркетинг по электронной почте...
Wisepops
wisepops.com
Wisepops — это первая маркетинговая платформа для привлечения, конвертации и удержания посетителей вашего сайта. Платформа локального маркетинга Wisepops помогает вам взаимодействовать с самыми важными людьми: посетителями вашего сайта. Wisepops предлагает комплексную платформу, которая помогает все...
Social Proofy
socialproofy.io
Легко создавайте уведомления для социальных доказательств. Виджеты могут помочь увеличить продажи продукта и количество потенциальных клиентов. С помощью Social Proofy вы можете легко добавлять в свой магазин уведомления социального подтверждения, ориентироваться на разных пользователей, собирать эл...
Socital
socital.com
Socital — это маркетинговая платформа электронной коммерции, которая помогает маркетологам привлекать потенциальных клиентов, превращать анонимных и брошенных посетителей в клиентов и увеличивать продажи. Socital предоставляет уникальный набор инструментов для сбора данных, сегментации базы данных э...
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar помогает предпринимателям увеличить доходы, подписку по электронной почте и продажи в Интернете. У вас будет доступ к широкому спектру виджетов и всплывающих окон для оптимизации веб-сайта, которые помогут превратить посетителей в клиентов.
Sleeknote
sleeknote.com
В Sleeknote есть все, что вам нужно — всплывающие окна, формы, боковые панели, слайды, геймификация — чтобы превратить ваш трафик в доход (всего за несколько кликов). Мы считаем, что каждый посетитель веб-сайта заслуживает того, чтобы с ним обращались как с… Показать больше и индивидуально и увидеть...
Optinly
optinly.com
Optinly — это всплывающий плагин, основанный на целях, который был создан с целью сделать процесс привлечения потенциальных клиентов беспрепятственным. Optinly также можно использовать для уменьшения количества брошенных корзин, получения отзывов клиентов, увеличения стоимости корзины и многого друг...
Popup Maker
popupmaker.com
Popup Maker — идеальный маркетинговый инструмент, который принесет гарантированный доход вашему бизнесу в сфере электронной коммерции. Внедряйте различные элементы всплывающих окон в Popup Maker, чтобы иметь лучшие инструменты таргетинга для лучшей конверсии на вашем сайте.
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-технология с поддержкой искусственного интеллекта — универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодейст...
Banatic
banatic.com
Banatic — это конструктор всплывающих окон, который позволяет легко создавать красивые всплывающие окна и быстрее расширять списки адресов электронной почты. мы предоставляем программную услугу для создания ваших собственных всплывающих окон и синхронизации электронной почты с вашим любимым поставщи...
Ampry
ampry.com
Генерируйте больше потенциальных клиентов, продаж и доходов от существующего трафика. Привлекайте посетителей вашего веб-сайта с помощью удобных всплывающих окон, постоянных верхних и нижних панелей, тонких уведомлений и собственных рекламных блоков на одной платформе, и все это без программирования...
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow — это универсальный конструктор воронок для электронной коммерции. Создавайте, тестируйте и персонализируйте всплывающие окна, формы, тесты, рекомендации по продуктам, целевые страницы и многое другое — без необходимости кодирования или разработчиков. ДО CONVERTFLOW: Ваша воронка конверс...
Personizely
personizely.net
Personizely — это набор инструментов конверсионного маркетинга, используемый для максимально эффективного использования каждого посетителя веб-сайта путем сбора его контактной информации, увеличения средней стоимости заказа и увеличения продаж с помощью целевых всплывающих окон. Он упрощает создание...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, умень...
Fomo
fomo.com
Fomo — это инструмент социального маркетинга, который помогает предпринимателям завоевать доверие в Интернете. Мы предлагаем получение высокой прибыли за счет низкого барьера входа, что означает низкие затраты и ресурсы для вас, чтобы увидеть немедленную отдачу. Мы работаем с клиентами из различных ...
OptinMonster
optinmonster.com
Конвертируйте и монетизируйте трафик вашего сайта Хватит терять посетителей! Мгновенно расширяйте свой список адресов электронной почты, получайте больше потенциальных клиентов и увеличивайте продажи с помощью самого мощного инструмента оптимизации конверсии №1 в мире.
Recart
recart.com
Используя Recart, предприятия электронной коммерции могут увеличивать свои списки SMS и Messenger в 20 раз быстрее и дешевле. Отправляйте персонализированные диалоговые сообщения на каждом этапе пути клиента: брошенную корзину, квитанции, уведомления об отправке, рекомендации продуктов и разовые рек...
Delivra
delivra.com
Delivra — это платформа электронного маркетинга, помогающая маркетологам любого уровня знаний увлекать и расширять свою аудиторию. Имея более чем 20-летний опыт непревзойденного успеха среди клиентов, Delivra помогает компаниям вести содержательные разговоры, которые приносят ощутимые результаты. Их...
SeizeLead
seizelead.com
SeizeLead помогает вам конвертировать посетителей вашего сайта в потенциальных клиентов. Seizelead поставляется с более чем 100 легко настраиваемыми виджетами, которые вы можете запустить всего за 3 минуты. Благодаря различным параметрам таргетинга вы можете показывать всплывающие окна в нужное врем...
Promolayer
promolayer.io
Promolayer — это легкий и оптимизированный для SEO конструктор всплывающих окон, который фокусируется на предотвращении отказов, привлечении потенциальных клиентов и оптимизации коэффициента конверсии с помощью инструментов углубленного A/B-тестирования. Размер всплывающих окон составляет 1/10 от ра...
MiloTree
milotree.com
Используйте эти красивые и простые всплывающие окна в своем блоге, чтобы привлечь больше подписчиков по электронной почте и в социальных сетях в Instagram, TikTok, Pinterest, YouTube и Facebook. Кроме того, мы предлагаем специальные всплывающие окна, позволяющие направлять ваших посетителей куда уго...
Listagram
listagram.com
Listagram — это инструмент для создания списков адресов электронной почты, который увеличивает коэффициент конверсии подписки, превращая формы подписки в интерактивную игру.
Bouncezap
bouncezap.com
Bouncezap — это простой в использовании маркетинговый инструмент для привлечения потенциальных клиентов, который сделает всю тяжелую работу за вас. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс проведет вас через весь процесс, поэтому вам не нужно быть экспертом в области маркетинга или даже разраб...
Popupsland
popupsland.com
Popupsland — это первое веб-приложение, которое позволяет компаниям создавать, настраивать и размещать всплывающие окна о сокращении выбросов углерода на своих веб-сайтах. Используя возможности Popupsland, компании могут создавать очень привлекательные и интерактивные всплывающие окна для компенсаци...
Nextsale
nextsale.io
Nextsale — это конверсионная платформа, предоставляющая владельцам электронной коммерции набор инструментов для создания социальных доказательств, увеличения списков электронной почты и SMS, продвижения специальных предложений и снижения количества отказов от сайта с помощью целевых виджетов на сайт...
Claspo
claspo.io
Claspo — это платформа для создания всплывающих окон, созданная для установления новых отраслевых стандартов. Его комплексный интерфейс с функцией перетаскивания поможет вам создавать и настраивать виджеты и позволяет реализовать любые идеи в ваших объявлениях. Есть более эффективные способы привлеч...
Qualzz
qualzz.com
Что такое Квалзз? Qualzz — это инструмент оптимизации конверсий, который превращает ваш онлайн-трафик в продажи. Это эффективный инструмент для увеличения онлайн-доходов, сбора подписок по электронной почте, привлечения потенциальных клиентов и повышения коэффициента конверсии. Qualzz позволяет созд...
Picreel
picreel.com
Picreel — это продвинутый и простой в использовании конструктор всплывающих окон, который помогает компаниям превращать посетителей веб-сайтов в клиентов. Его расширенные возможности таргетинга и сегментации позволяют пользователям создавать собственные всплывающие окна, в том числе всплывающие окна...
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart — это инструмент без кода, позволяющий увеличить продажи в электронной коммерции, создать списки адресов электронной почты и взаимодействовать с посетителями всего за 5 минут.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo — это платформа всплывающих окон для геймификации, которая позволяет создавать индивидуальные кампании скретч-карт для вашего веб-сайта. Чтобы упростить наш сервис, мы предлагаем только «скретч-карты». Так зачем же вам использовать скретч-карту на своем веб-сайте? Как бы просто это ни было...
Convertful
convertful.com
Convertful — это популярное программное обеспечение для сбора потенциальных клиентов, позволяющее конвертировать ваших пользователей в новых подписчиков электронной почты или продаж.
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik — это инструмент кросс-канального маркетинга, который поможет вам автоматизировать и персонализировать весь ваш маркетинг с помощью одной панели управления. Используя этот инструмент, вы можете раскрыть путь своего клиента, сегментировать своих пользователей с помощью ведущей в отрасли сис...
Justuno
justuno.com
Набор инструментов конверсии Justuno включает в себя захват потенциальных клиентов (SMS и электронная почта), предложения выхода, отказ от корзины, баннеры, рекомендации по продуктам и многое другое, чтобы создать идеальный путь конверсии, который доставляет правильное сообщение нужному покупателю в...
Proof
useproof.com
Доказано, что добавление Proof в вашу маркетинговую воронку повышает доверие посетителей, повышает срочность и увеличивает конверсию на 10–15 % на страницу.