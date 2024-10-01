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Программное обеспечение для персонализации - Самые популярные приложения - Германия
Чтобы попасть в категорию «Персонализация», продукт должен: -Отслеживайте взаимодействие пользователей по различным каналам, включая мобильные устройства, Интернет и электронную почту. -Предлагайте функциональные возможности, позволяющие создавать персонализированные сообщения и предложения продуктов. -Настраивайте персонализированные сообщения для посетителей на основе их прошлого поведения и истории взаимодействия. -Включите компонент машинного обучения, способный использовать рекомендации пользователей для улучшения аналитики веб-сайта.
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Brevo
brevo.com
В сегодняшней конкурентной бизнес-среде предоставление исключительного обслуживания клиентов имеет первостепенное значение для создания процветающего бренда. С помощью Conversations by Brevo вы сможете поднять свою поддержку клиентов на новый уровень, одновременно увеличивая продажи и развивая прочн...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo обеспечивает более разумные цифровые отношения с помощью интеллектуальной платформы автоматизации маркетинга, которая поддерживается всеми вашими клиентами и с самого начала разрабатывалась для масштабирования. Созданная на основе гибкой базы данных, работающей в режиме реального времени, ко...
AfterShip
aftership.com
Aftership - это гонконгская стартап -компания, предлагающая отслеживание отгрузки через модель SaaS (программное обеспечение как услуга). Он был основан после победы в стартап-выходных в Гонконге 2011 и Global Startup Battle 2011. Aftership получила инвестиции в размере 1 миллиона долларов США от ID...
Customer.io
customer.io
Customer.io — это платформа взаимодействия с клиентами, предназначенная для маркетинговых команд для создания кампаний на основе данных, которые в нужное время охватывают людей по всем каналам обмена сообщениями. Их набор продуктов включает в себя Journeys, инструмент автоматизации обмена сообщениям...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider предоставляет точные результаты поиска с помощью облачной поисковой системы предприятия. С помощью Keyspider вы можете создать свой собственный поиск по веб-сайту без дополнительных затрат времени и средств. Keyspider понимает требования клиентов и предоставляет правильные результаты по их...
Folloze
folloze.com
Целью Folloze является расширение возможностей B2B-маркетинговых команд, стремящихся реагировать на запросы нового поколения B2B-покупателей, путем создания ведущей в отрасли платформы взаимодействия с покупателями. Под руководством маркетологов, работающих на переднем крае, отделы по работе с доход...
Sender
sender.net
Ключевыми преимуществами Sender являются высокая доставляемость электронной почты, отмеченное наградами удобство для пользователя и беспрецедентная доступность. Sender создан специально для электронной коммерции и блоггеров и имеет множество дополнительных функций, но идеально подходит для всех видо...
Metrilo
metrilo.com
Metrilo помогает брендам электронной коммерции расти, делая маркетинговые и клиентские данные действенными, уделяя особое внимание удержанию клиентов и повышению CLTV. Инструменты включают в себя отчеты в реальном времени, базу данных клиентов, сегментацию, маркетинг по электронной почте и автоматиз...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — это платформа розничного маркетинга, которая помогает маркетологам за считанные минуты превратить данные в кампании, приносящие доход. Благодаря данным, встроенным непосредственно в рабочие процессы кампании вместе с прогнозирующими моделями «укажи и щелкни», розничные маркетологи могут о...
Maropost
maropost.com
Maropost упрощает взаимодействие с клиентами с помощью единой платформы электронного маркетинга, которая связывает компании со своими клиентами на каждом этапе их пути. Предоставляя единое представление о клиентах, Maropost создает персонализированный опыт по любому каналу для лучшего взаимодействия...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше привлекать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множест...
ArtsAI
artsai.com
Персонализация искусственного интеллекта ArtsAI — это сборка сообщений (CTV, видео, аудио, дисплеев, собственных и текстовых сообщений), которые наилучшим образом соответствуют человеку, получающему сообщение. Автоматическая кластеризация аудитории и когортный анализ ArtsAI определяет правильное соо...
Ptengine
ptengine.com
Ptengine — это полноценная платформа для маркетинга и аналитики. Мы помогаем вам по-настоящему понять своих пользователей и принимать меры, персонализируя контент и проводя A/B-тесты. Начать работу можно бесплатно, и все будет готово через несколько минут.
Duda
duda.co
Duda — ведущая платформа для разработки веб-сайтов, позволяющая агентствам цифрового маркетинга и SaaS-компаниям создавать и управлять цифровым присутствием своих клиентов. Отмеченная наградами платформа Duda с низким кодом и без кода позволяет агентствам и SaaS-компаниям достичь более высокой произ...
Luna.ai
luna.ai
Старая книга продаж сломана. Сегодняшние потенциальные клиенты не имеют терпения к этим универсальным спам-сообщениям. А поставщики услуг электронной почты ужесточили политику в отношении массовых холодных рассылок. Наступила новая эра, и старые методы уже не подходят. И если вы думаете, что просто...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают ...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago — это платформа взаимодействия с клиентами для жаждущих воздействия маркетинговых команд электронной коммерции, которые хотят быть экономичными, но мощными и надежными партнерами по росту доходов для руководителей. Наши решения на основе искусственного интеллекта уже используются более ч...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend — это маркетинговая платформа по электронной почте и SMS с набором функций, созданных специально для того, чтобы помочь магазинам электронной коммерции быстрее развивать свой онлайн-бизнес. Интеграция одним щелчком мыши с основными платформами электронной коммерции, готовые шаблоны автомати...
Contlo
contlo.com
Contlo — это ведущая маркетинговая платформа с генеративным искусственным интеллектом, которая обеспечивает автономное взаимодействие с клиентами с помощью омниканальных кампаний, генеративного взаимодействия с клиентами в режиме реального времени, сегментации на основе искусственного интеллекта для...
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — это платформа автоматизации маркетинга, управляемая данными, которая дает вам 360-градусное представление о ваших клиентах и позволяет ускорить ваши продажи и максимизировать удержание клиентов за счет очищенных данных, сегментации аудиторий и персонализированных автоматизированных кам...
Lavender
lavender.ai
Лаванда — ваш тренер по электронной почте с использованием искусственного интеллекта Он сочетает в себе все необходимое для легкого написания коммерческих писем, на которые будут получены ответы. Получайте консультации на основе искусственного интеллекта по своей электронной почте, исследуйте свои...
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai — это инструмент на основе искусственного интеллекта, предназначенный для оптимизации и оптимизации процессов поиска продаж для бизнеса. Среди своих основных функций Regie.ai использует генеративный искусственный интеллект для облегчения автоматической идентификации и привлечения целевых уч...
Insider
useinsider.com
Insider — единая платформа для создания индивидуального многоканального опыта — позволяет корпоративным маркетологам связывать данные о клиентах по всем каналам и системам, прогнозировать их будущее поведение с помощью механизма намерений искусственного интеллекта и создавать индивидуальное обслужив...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это платформа взаимодействия с клиентами, основанная на аналитике, которой доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, таких как Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel и других. Бренды, ориентированные на цифровые технологи...
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor от Marigold — это простой инструмент электронного маркетинга, который позволяет маркетологам отправлять красивые и персонализированные электронные письма, создавая надежный канал для расширения взаимодействия с подписчиками и продвижения лояльных читателей и конверсий. Красивые шабл...
Instapage
instapage.com
Instapage дает маркетологам возможность создавать персонализированные и оптимизированные целевые страницы в большом масштабе, что приводит к улучшению результатов кампании и рентабельности инвестиций. Без необходимости разработки и с удобным интерфейсом вы можете быстро создавать релевантные объявле...
Litmus
litmus.com
Лакмусовая бумажка — это то, как маркетологи учитывают каждую отправку. Это основной компонент вашего технологического стека, который позволяет вам создавать, персонализировать, тестировать, просматривать и анализировать каждое отправляемое вами электронное письмо. Слишком много компаний рассылают н...
Geo Targetly
geotargetly.com
Геотаргетинг посетителей вашего сайта с помощью наших инструментов геотаргетинга. Перенаправляйте посетителей или показывайте контент по стране, штату и городу, используя их геолокацию по IP.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и...
Didomi
didomi.io
Didomi помогает организациям реализовать отличные условия конфиденциальности для пользователей, которые уважают выбор и дают людям контроль над своими данными. Наши глобальные UX-решения для конфиденциальности предназначены для решения сегодняшних проблем конфиденциальности данных и включают в себя:...
UserWise
userwise.io
UserWise — это самый продвинутый движок LiveOps, доступный для игр, позволяющий студиям удерживать своих игроков на всю жизнь. UserWise дает вам всю мощь благодаря расширенным инструментам сегментации, интуитивно понятному календарю живых операций, визуальному конструктору кампаний и настраиваемым п...
Lexer
lexer.io
Платформа данных и опыта клиентов Lexer (CDXP) служит универсальным центром для аналитического маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. Благодаря расширенному единому представлению о клиентах, поддерживаемому в режиме реального времени и доступному на всех платформах, вы можете по-настоящему поня...
Solitics
solitics.com
Solitics — это инновационная платформа взаимодействия с клиентами, специализирующаяся на активации посетителей, взаимодействии с клиентами и современном пакете аналитики. Платформа позволяет брендам B2C автоматизировать, персонализировать и полностью управлять жизненным циклом своих клиентов, реализ...
Coveo
coveo.com
Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevanc...
Iterable
iterable.com
Iterable — это платформа для общения с клиентами, которая объединяет данные о клиентах в режиме реального времени и возможность создавать опыт для активации клиентов по всем каналам в рекордно короткие сроки. Мы помогаем брендам доставлять приятные впечатления с помощью гармонизированных, индивидуал...
Appcues
appcues.com
Appcues позволяет легко измерять и улучшать внедрение продуктов в веб- и мобильных приложениях — без участия разработчика. Платформа без программирования позволяет нетехническим командам отслеживать и анализировать использование продукта, а также публиковать в приложении красивые ознакомительные тур...
Mutiny
mutinyhq.com
Большинство маркетинговых команд не могут сыграть значимую роль в прорыве к целевым аккаунтам, потому что работающие маркетинговые стратегии 1:1 не масштабируются, а те, которые масштабируются, не работают. Mutiny помогает B2B-компаниям генерировать конвейеры и доходы от своих целевых аккаунтов с по...
EQUP
equp.com
EQUP — это универсальное программное обеспечение, которое помогает владельцам бизнеса оптимизировать свои бизнес-процессы, такие как маркетинг, продажи, выставление счетов, коммуникация и т. д. Благодаря EQUP владельцам бизнеса не придется довольствоваться универсальными решениями; он предлагает отр...
ChatDaddy
chatdaddy.tech
Повышайте эффективность маркетинга и улучшайте отношения с клиентами, предоставляя более персонализированный опыт вам и вашим клиентам.
WebEngage
webengage.com
WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty — быстрорастущий поставщик решений для экспериментов, персонализации и управления функциями на базе искусственного интеллекта, помогающий предприятиям быстро увеличивать прибыль.
Power Personas
powerpersonas.com
Power Personas — это платформа, которая использует искусственный интеллект для облегчения поведенческой сегментации и персонализации, что приводит к созданию комплексных маркетинговых персонажей. Программа Power Personas, ориентированная на таких профессионалов, как агентства, дизайнеры, разработчи...
OneShot
oneshot.ai
neShot — это поисковый инструмент на базе искусственного интеллекта, который использует искусственный интеллект и машинное обучение для выявления идеальных потенциальных клиентов и создания высоко персонализированных сообщений. Инструмент использует ChatGPT, усовершенствованную языковую модель, для ...
Routee
routee.net
Routee — ведущий поставщик облачных коммуникаций, который проектирует, разрабатывает и распространяет передовые решения для автоматизации через Интернет и API. Благодаря своей надежной платформе и масштабируемому API он помогает корпорациям, предприятиям розничной торговли и поставщикам услуг по все...
Kasplo
kasplo.com
Kasplo — это платформа электронного маркетинга корпоративного уровня, которая помогает брендам увеличить свои продажи, удержать клиентов и повысить пожизненную ценность клиентов. Ключевые особенности включают в себя простой в использовании конструктор электронной почты с возможностью перетаскивания,...
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker — это усовершенствованный инструмент, управляемый искусственным интеллектом, предназначенный для улучшения взаимодействия в сфере продаж за счет обеспечения гиперперсонализации в большом масштабе. Недавно инструмент собрал 2,5 миллиона евро, приобрел MyProfilia и выпустил новое расширени...
Magnews
magnews.it
Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...
Moosend
moosend.com
Moosend — это мощное программное обеспечение для автоматизации электронного маркетинга с функциями мирового класса, современными процессами автоматизации и инструментами привлечения потенциальных клиентов, которые помогут вам развивать свой бизнес с первого дня, сохраняя при этом удостоенный наград ...
Persado
persado.com
Persado помогает корпоративным компаниям, управляемым данными, привлекать клиентов с помощью контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, прогнозируя, что найдет отклик, и повышая прибыль. Persado — это платформа для создания контента и принятия решений, которая генерирует высокоэффекти...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, которое позволяет брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Disco...
Listrak
listrak.com
Listrak — ведущая платформа взаимодействия с клиентами в сфере розничной торговли. Listrak обеспечивает результаты для более чем 1000 ритейлеров, предоставляя лучшую в своем классе электронную почту, маркетинг текстовых сообщений, маркетинг идентификации и push-уведомления посредством плавной межкан...
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и Instagram...
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...
Raffle
raffle.ai
Поиск стал человечным и простым в использовании. Инновационные компании используют программное обеспечение и API Raffle для расширения своих возможностей поиска, облегчения обмена знаниями и получения глубокого понимания поведения и потребностей клиентов и сотрудников. Наши поисковые решения, в том ...
ZoomMail
zoommail.co.uk
Zoom Mail начала свою деятельность в 2017 году и была основана Дэвидом Хаззардом и Гэри Калладином. Дэвид работал в сфере электронного маркетинга последние 20 лет, предоставляя предприятиям преимущества технологий электронного маркетинга. Гэри набрался опыта в сфере продаж рекламы и перешел к соверш...
Recombee
recombee.com
Мы предоставляем персонализированный контент, продукты и рекомендации по поиску как услугу, чтобы увеличить доходы наших клиентов, повысить удовлетворенность их пользователей и помочь их бизнесу расти. Используя нашу простую в использовании интеграцию, наши пользователи могут получить практический о...
Horizon
gethorizon.net
Horizon — это программное обеспечение для проверки рынка, которое помогает компаниям тестировать идеи своих продуктов перед началом разработки. Horizon полностью интегрирует целевые страницы и рекламные кампании и анализирует все данные, чтобы оценить фактический потребительский спрос и поведение ва...
FocusGroupIt
focusgroupit.com
FocusGroupIt — это простой, быстрый и недорогой (бесплатный) способ собрать качественную обратную связь в Интернете. Чтобы принимать наилучшие решения, организации должны использовать как количественные (опросы), так и качественные (фокус-группы) методы. Существует много отличных вариантов сбора кол...
PowerTextor
powertextor.com
Служба текстовых сообщений для бизнеса. PowerTextor — это соединитель SMS для Microsoft Dynamics 365 и Power Platform. Мы помогаем предприятиям развивать лучшие отношения со своими клиентами с помощью маркетинга текстовых сообщений и Microsoft Power Automate.