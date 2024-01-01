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Механизмы персонализации - Самые популярные приложения - Австрия
Механизмы цифровой персонализации, также известные как механизмы персонализации, анализируют данные о клиентах, полученные из внешнего программного обеспечения или взаимодействия с клиентами, чтобы настроить и усовершенствовать взаимодействие с клиентами по различным каналам, таким как автоматизированные маркетинговые кампании, веб-сайты и предложения продуктов. Эти сложные инструменты упрощают сегментацию, тестирование и распространение персонализированных маркетинговых инициатив на индивидуальной основе, тем самым обеспечивая эффективность и запоминаемость кампаний. Обычно используемые маркетинговыми командами механизмы персонализации часто интегрируются или дополняют платформы данных клиентов (CDP) и платформы цифрового опыта (DXP). Они взаимодействуют с программным обеспечением для работы с контентом и инструментами A/B-тестирования для организации комплексного цикла создания и распространения персонализированного контента.
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Amplitude
amplitude.com
Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального врем...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Emma
myemma.com
Emma by Marigold помогает маркетологам создавать и проводить персонализированные, целевые кампании по электронной почте и SMS, которые приносят реальные результаты в бизнесе. Независимо от того, являетесь ли вы командой из одного человека или глобально распределенной командой, наши ресурсы упрощают ...
Insider
useinsider.com
Insider — единая платформа для создания индивидуального многоканального опыта — позволяет корпоративным маркетологам связывать данные о клиентах по всем каналам и системам, прогнозировать их будущее поведение с помощью механизма намерений искусственного интеллекта и создавать индивидуальное обслужив...
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor от Marigold — это простой инструмент электронного маркетинга, который позволяет маркетологам отправлять красивые и персонализированные электронные письма, создавая надежный канал для расширения взаимодействия с подписчиками и продвижения лояльных читателей и конверсий. Красивые шабл...
MoEngage
moengage.com
MoEngage — это платформа взаимодействия с клиентами, основанная на аналитике, которой доверяют более 1200 мировых потребительских брендов, таких как Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel и других. Бренды, ориентированные на цифровые технологи...
UserWise
userwise.io
UserWise — это самый продвинутый движок LiveOps, доступный для игр, позволяющий студиям удерживать своих игроков на всю жизнь. UserWise дает вам всю мощь благодаря расширенным инструментам сегментации, интуитивно понятному календарю живых операций, визуальному конструктору кампаний и настраиваемым п...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — это универсальная платформа для обслуживания клиентов и обработки данных (CXDP), которая позволяет маркетинговым командам превосходить ожидания клиентов с помощью высоко персонализированных межканальных путешествий. С помощью Dotdigital маркетологи могут легко унифицировать, обогащать и...
Coveo
coveo.com
Coveo — это базирующаяся в Квебеке компания, предоставляющая корпоративное программное обеспечение как услугу (SaaS), которая предлагает облачную платформу для повышения интеллектуального цифрового опыта и предоставляет специальное программное обеспечение, созданное на этой платформе. Coveo Relevanc...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI создает программное обеспечение и инструменты на основе больших данных, которые позволяют лидерам принимать более обоснованные решения и автоматизировать инициативы и кампании, чтобы максимизировать ресурсы и получить максимальную отдачу.
Iterable
iterable.com
Iterable — это платформа для общения с клиентами, которая объединяет данные о клиентах в режиме реального времени и возможность создавать опыт для активации клиентов по всем каналам в рекордно короткие сроки. Мы помогаем брендам доставлять приятные впечатления с помощью гармонизированных, индивидуал...
Mutiny
mutinyhq.com
Большинство маркетинговых команд не могут сыграть значимую роль в прорыве к целевым аккаунтам, потому что работающие маркетинговые стратегии 1:1 не масштабируются, а те, которые масштабируются, не работают. Mutiny помогает B2B-компаниям генерировать конвейеры и доходы от своих целевых аккаунтов с по...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT) — ведущая платформа цифрового присутствия для брендов, работающих в нескольких точках продаж, с тысячами клиентов по всему миру. Благодаря одной центральной платформе бренды могут беспрепятственно предоставлять последовательный, точный и привлекательный опыт и эффективно взаимодейс...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — это платформа розничного маркетинга, которая помогает маркетологам за считанные минуты превратить данные в кампании, приносящие доход. Благодаря данным, встроенным непосредственно в рабочие процессы кампании вместе с прогнозирующими моделями «укажи и щелкни», розничные маркетологи могут о...
Braze
braze.com
Braze — это ведущая платформа взаимодействия с клиентами, которая обеспечивает прочные связи между потребителями и брендами, которые они любят. Braze позволяет любому маркетологу собирать и принимать меры на основе любого объема данных из любого источника, что позволяет ему творчески взаимодействова...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty — быстрорастущий поставщик решений для экспериментов, персонализации и управления функциями на базе искусственного интеллекта, помогающий предприятиям быстро увеличивать прибыль.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — это облако №1 в мире для коммерции, позволяющее брендам предоставлять клиентам настолько персонализированный опыт взаимодействия, что он кажется волшебством. Он предлагает набор продуктов, которые способствуют настоящей персонализации и росту цифровой коммерции, в том числе: Discovery, ...
Apxor
apxor.com
Apxor — это новаторская платформа цифрового подталкивания без кода, разработанная для групп разработчиков и разработчиков потребительских приложений и веб-сайтов, чтобы помочь повысить удержание и доход. Apxor помогает улучшить взаимодействие с пользователем и повысить его вовлеченность посредством ...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаим...
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud легко интегрируется с любой сторонней системой и позволяет легко настраивать любые бизнес-критерии непосредственно на платформе. Acquia Marketing Cloud, созданный для использования всеми командами, которым необходим доступ к данным о клиентах, поддерживает бизнес в разных доме...
AskHandle
askhandle.com
AskHandle — это персонализированная система поддержки искусственного интеллекта, которая использует передовой генеративный искусственный интеллект и обработку естественного языка (NLP). Он обеспечивает исключительно удобный и простой способ создания чат-ботов на базе искусственного интеллекта и упра...
Recombee
recombee.com
Мы предоставляем персонализированный контент, продукты и рекомендации по поиску как услугу, чтобы увеличить доходы наших клиентов, повысить удовлетворенность их пользователей и помочь их бизнесу расти. Используя нашу простую в использовании интеграцию, наши пользователи могут получить практический о...
VWO
vwo.com
Запустить программу экспериментов сложно. Независимо от того, хотите ли вы повысить конверсию веб-сайта или улучшить взаимодействие с пользователем, вам нужно сделать очень многое, чтобы все сделать правильно. Вот почему тысячи ведущих мировых корпоративных брендов, таких как WMG, eBay, Ubisoft, Qua...
Raffle
raffle.ai
Поиск стал человечным и простым в использовании. Инновационные компании используют программное обеспечение и API Raffle для расширения своих возможностей поиска, облегчения обмена знаниями и получения глубокого понимания поведения и потребностей клиентов и сотрудников. Наши поисковые решения, в том ...
Experience.com
experience.com
С 2015 года Experience.com стремится предоставлять решения мирового класса в области онлайн-репутации, обзоров и управления присутствием на основе искусственного интеллекта, помогая компаниям и специалистам улучшить свое присутствие в Интернете, а также повысить вовлеченность клиентов и сотрудников....
Session AI
sessionai.com
Session AI — пионер сессионного маркетинга, важнейшей возможности, которая необходима ведущим интернет-торговцам для конвертации посетителей сайта в мире, где конфиденциальность превыше всего. Используя запатентованное машинное обучение, Session AI прогнозирует намерение покупки за пять кликов, позв...
Wyng
wyng.com
Wyng помогает брендам расти и понимать свою аудиторию, чтобы предоставлять более актуальный опыт. С помощью Wyng маркетологи могут легко создавать интерактивные цифровые возможности, которые привлекают клиентов в нужные моменты, собирают предпочтения и другие сторонние данные, а также персонализирую...
Monetate
monetate.com
Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает извест...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...
Triggerbee
triggerbee.com
Triggerbee — это платформа персонализации, которая помогает вам создавать индивидуальные онлайн-опыты, используя собственные данные с вашего веб-сайта и вашей CRM.
Relewise
relewise.com
Давайте реализуем ваш потенциал персонализации. В Relewise мы предоставляем нашим клиентам конкурентное преимущество настоящей персонализации, чтобы они могли предоставлять уникальный пользовательский опыт. Мы хотим, чтобы ваш бизнес реализовал свой потенциал персонализации, и мы хотим помочь вам во...
Zeta Global
zetaglobal.com
Маркетинговая платформа Zeta (ZMP) обеспечивает самое важное для вашей организации — реальный рост. ZMP, основанный на лучшем в отрасли сочетании собственных данных и искусственного интеллекта, позволяет маркетологам создавать индивидуальный омниканальный опыт, который способствует привлечению, рост...
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds — это самая умная платформа, обеспечивающая полезные рекомендации, которые способствуют онлайн-поиску и взаимодействию. Компания Crossing Minds, основанная и возглавляемая всемирно известными пионерами искусственного интеллекта и основанная на последних достижениях в области глубокого...
Cordial
cordial.com
Cordial — это настоящая маркетинговая платформа, которая позволяет брендам полностью автоматизировать свои маркетинговые стратегии и изменить методы работы. Разработанный с учетом клиентоориентированного подхода, Cordial сочетает в себе расширенную гибкость данных, сложную адаптивную автоматизацию и...
Lytics
lytics.com
Lytics — это ведущая платформа данных о клиентах для клиентов Google Cloud и 100%-ная платформа CDP, полностью ориентированная на Google Cloud. Lytics CDP предлагает компонуемую современную архитектуру, которая соответствует вашей стратегии облачных данных и ускоряет ее. Интегрированный с существующ...
Plotline
plotline.so
Plotline — это платформа взаимодействия внутри приложений для потребительских интернет-компаний. Команды по продукту и маркетингу могут настраивать легко настраиваемые сообщения или подсказки внутри приложения, чтобы улучшить внедрение функций и увеличить конверсию. Полное отсутствие кода.
Personizely
personizely.net
Personizely — это набор инструментов конверсионного маркетинга, используемый для максимально эффективного использования каждого посетителя веб-сайта путем сбора его контактной информации, увеличения средней стоимости заказа и увеличения продаж с помощью целевых всплывающих окон. Он упрощает создание...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk — это набор инструментов для оптимизации конверсии, созданный для занятых маркетологов. Он предлагает быстрые и простые в использовании решения, которые помогут вам увеличить продажи тремя способами: 1. Умные всплывающие окна электронной коммерции помогут вам быстрее создавать списки, умень...
Autobound
autobound.ai
Ежедневно отправляется 320 миллиардов электронных писем, и почтовый ящик каждого покупателя переполнен. Быть чрезвычайно персонализированным и актуальным — это уже не вариант, а необходимость. Autobound мгновенно генерирует гиперперсонализированные электронные письма на основе новостей, тенденций ко...
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect — это решение для A/B-тестирования и оптимизации, с помощью которого вы можете A/B-тестировать свои идеи, получать ценную информацию и персонализировать весь путь клиента.
Zembula
zembula.com
Zembula позволяет маркетологам создавать и внедрять интерактивные возможности, оптимизированные для конверсии.
Sureshot
sureshot.io
Activate позволяет маркетологам улучшать персонализацию в масштабе, плавно подключаясь к вашему стеку и динамически извлекая соответствующие данные для кампаний из источников в вашей организации. - Используйте данные из нескольких источников для персонализации кампаний. - Своевременно отправляйте ак...
RAEK
raekdata.com
RAEK — это инструмент автоматизации маркетинга, который позволяет вам собирать, систематизировать и использовать данные о ваших собственных клиентах в ваших маркетинговых каналах. Создан для малого и среднего бизнеса в сфере электронной коммерции и интернет-бизнеса.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance — мировой лидер в области персонализации опыта, стимулирования цифрового роста и лояльности к брендам для более чем 200 крупнейших мировых брендов и ритейлеров B2C и B2B. Компания использует передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы преодолеть разрыв в опыте между маркетинг...
Movable Ink
movableink.com
Movable Ink масштабирует персонализацию путем преобразования данных для автоматического создания наиболее актуального и актуального персонализированного творческого контента для каждого клиента в каждой точке взаимодействия. Платформа работает с технологиями доставки, которые сегодня используют марк...
Dynamic Yield
dynamicyield.com
Dynamic Yield, компания Mastercard, помогает предприятиям из разных отраслей предоставлять персонализированный, оптимизированный и синхронизированный цифровой опыт работы с клиентами. С помощью Dynamic Yield маркетологи, менеджеры по продуктам, разработчики и цифровые команды могут алгоритмически со...
Atomic.io
atomic.io
Обеспечьте новый уровень обслуживания клиентов прямо внутри вашего приложения. Atomic.io — это ваш инструмент взаимодействия с клиентами внутри приложения, который позволяет вам быстро отправлять гиперперсонализированные и действенные сообщения вашим клиентам по самому безопасному каналу — вашему пр...
emBlue
embluemail.com
Все ваши каналы в одном месте. Управляйте общением со своими клиентами с помощью электронной почты, SMS, push-уведомлений, всплывающих баннеров и показателя Net Promoter Score. Проектируйте, внедряйте и измеряйте, не покидая платформу
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям, занимающимся онлайн-играми, использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльнос...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям, занимающимся онлайн-играми, использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и сохранения прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльнос...
Actito
actito.com
Actito — компания по автоматизации SaaS-маркетинга, основанная в 2000 году. Тогда трое основателей хотели сократить разрыв между брендами и потребителями. Поэтому они начали создавать программное обеспечение, которое сейчас любят маркетологи. С Actito вы можете каждую секунду персонализировать свое ...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services — ведущий на рынке поставщик платформ для персонализации и обработки данных клиентов. Наши решения позволяют брендам распознавать поведение пользователей по разным каналам, предлагать персонализированные рекомендации и активировать данные по всем каналам с нашей платформы данных клие...
Personyze
personyze.com
Personyze — это комплексный набор инструментов для персонализации, который предоставляет все необходимое для создания привлекательного опыта на вашем веб-сайте и по другим каналам, используя мощное сочетание поведенческого таргетинга, рекомендаций на основе искусственного интеллекта и персонализиров...
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Мы помогаем бизнесу увеличить онлайн-конверсию, позволяя экспериментировать без ограничений. Благодаря нашему простому подходу и передовым технологиям мы улучшаем цифровые возможности, постоянно уделяя особое внимание клиенту. Наша технология была создана в 2000 году и стала первым решением для тест...
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon позволяет брендам улучшать свои продукты и цифровые взаимодействия, предоставляя уникальное решение для оптимизации, которое сочетает в себе функции веб-экспериментирования, экспериментирования с функциями и персонализации на основе искусственного интеллекта в рамках единой связной платфор...
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr — мировой лидер в области онлайн-поведенческой персонализации, искусственного интеллекта и конфиденциальности пользователей, которые позволяют компаниям повышать коэффициенты конверсии и доходы, собирать больше потенциальных клиентов и перенацеливать посетителей с помощью персонализированны...