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Услуги по расчету заработной платы - Самые популярные приложения - Камерун Самые популярные Недавно добавленные

Фирмы, занимающиеся расчетом заработной платы, передают на аутсорсинг процесс компенсации сотрудникам. Они решают такие задачи, как расчет заработной платы сотрудников, выплата выплат сотрудникам и составление налоговых форм, таких как W-2. Значительное количество этих фирм предоставляют сотрудникам интерфейсы самообслуживания, позволяющие им вводить отработанное время, обновлять личную информацию и получать доступ к налоговым данным. Более того, они обычно предоставляют работодателям подробные отчеты о заработной плате и труде сотрудников. Обычно эти фирмы сотрудничают либо с отделом кадров, либо с бухгалтерией внутри компании. Однако некоторые компании могут выбрать более сложный подход и контролировать процесс расчета заработной платы с помощью специального программного обеспечения.