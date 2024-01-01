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Программное обеспечение для оркестрации платежей - Самые популярные приложения - Кокосовые о-ва
Программное обеспечение для оркестрации платежей предлагает единый уровень, который интегрирует и управляет транзакциями различных поставщиков платежных услуг и финансовых учреждений. Это программное обеспечение позволяет компаниям обрабатывать и контролировать платежи как B2C, так и B2B, плавно переключаясь между различными платежными шлюзами и решениями для обработки, уменьшая количество ошибок и избегая неудачных транзакций. Кроме того, он обеспечивает встроенное соблюдение правил конфиденциальности и безопасности. Это делает его особенно выгодным для средних и крупных B2B-компаний в таких секторах, как электронная коммерция, розничная торговля и SaaS. Важно отличать программное обеспечение для оркестрации платежей от платежных шлюзов и программного обеспечения для обработки платежей, поскольку оно интегрируется с этими решениями, а не заменяет их. Он также связан с платформами электронной коммерции, способствуя трансграничной и глобальной торговле.
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — финансовая технологическая компания, предоставляющая малым и средним предприятиям мира возможность совершать транзакции, вести бизнес и расти по всему миру. Payoneer была основана в 2005 году с убеждением, что таланты распределены поровну, а возможности – нет. Наша миссия — дать возможнос...
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic расширяет возможности вашего существующего программного обеспечения для бухгалтерского учета/ERP и вашей существующей системы CRM за счет автоматизации рабочих процессов, мощной бизнес-аналитики и полностью интегрированных функций межведомственных коммуникаций для автоматизации зад...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Очень хорошая безопасность (VGS) позволяет вам работать с конфиденциальными данными без затрат или ответственности за их защиту. VGS также помогает вам получить сертификаты соответствия PCI, SOC2 и другие. VGS — это хранитель конфиденциальных данных, который обеспечивает безопасность «под ключ» без ...
Recurly
recurly.com
Тысячи инновационных компаний в сфере цифровых медиа, потокового вещания, издательского дела, SaaS, образования, потребительских товаров и профессиональных услуг полагаются на Recurly, чтобы обеспечить трансформационный рост с помощью подписок. Универсальная интегрированная платформа Recurly устраня...
Rapyd
rapyd.net
Rapidyd делает для финансовых технологий то же, что облако сделало для ИТ. Мы построили крупнейшую в мире локальную платежную сеть, обеспечивающую бесперебойную глобальную торговлю. Инновационные предприятия электронной коммерции, технологические компании, торговые площадки и другие используют наши ...
GPayments
gpayments.com
GPayments уже более трех десятилетий зарекомендовала себя как лидер рынка, предоставляя решения для предотвращения мошенничества с помощью искусственного интеллекта. Использование нами строгой аутентификации клиентов (SCA) вселяет уверенность в процессе предотвращения мошенничества. Мы гордимся тем,...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly — это платформа оркестрации платежей. Быстро растущие организации, выходящие на новые рынки, стремящиеся ограничить свою нагрузку по соблюдению требований или снизить затраты на платежи, часто обнаруживают, что они не могут адаптировать свою инфраструктуру для приема платежей так, как того ...
Solidgate
solidgate.com
Принимайте онлайн-платежи. Наша универсальная платформа обработки платежей обеспечивает бесперебойные онлайн-покупки и оптимизированную платежную инфраструктуру. Включите эквайринг карт и локальные способы оплаты по всему миру: на компьютере, мобильном устройстве и в приложении.
Zooz
zooz.com
Zooz — технологическая компания, предоставляющая платежную платформу, призванную помочь продавцам максимизировать эффективность своих платежей.
BridgerPay
bridgerpay.com
BridgerPay — это первая в мире платформа платежных операций, созданная для автоматизации ВСЕХ платежных потоков с помощью интерфейса, напоминающего Lego, позволяющая ЛЮБОМУ бизнесу масштабировать свои платежи, аналитику и доходы с помощью унифицированного и независимого программного обеспечения без ...
IXOPAY
ixopay.com
IXOPAY — это масштабируемая и сертифицированная PCI платформа управления платежами для клиентов White Label и корпоративных продавцов. Современная, легко расширяемая архитектура обеспечивает оркестрацию платежей, обеспечивает интеллектуальные функции маршрутизации и каскадирования, а также современн...
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадская финтех-компания, ускоряющая бизнес клиентов по всему миру. Модульная, гибкая и масштабируемая технология Nuvei позволяет ведущим компаниям принимать платежи нового поколения, предлагать все варианты выплат и получать выгоду от выпуска карт, банковских усл...
MONEI
monei.com
Решение платежного шлюза MONEI — выбор многих европейских компаний электронной коммерции. Его архитектура выиграла программу Amazon AWS Startup Architecture of the Year (регион Иберия). MONEI упрощает цифровые платежи, поэтому онлайн-бизнес может принимать все основные и альтернативные способы оплат...