Программное обеспечение для работы с Интернетом и контентом на основе учетных записей

Программное обеспечение для оркестрации платежей - Самые популярные приложения - ОАЭ Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для оркестрации платежей предлагает единый уровень, который интегрирует и управляет транзакциями различных поставщиков платежных услуг и финансовых учреждений. Это программное обеспечение позволяет компаниям обрабатывать и контролировать платежи как B2C, так и B2B, плавно переключаясь между различными платежными шлюзами и решениями для обработки, уменьшая количество ошибок и избегая неудачных транзакций. Кроме того, он обеспечивает встроенное соблюдение правил конфиденциальности и безопасности. Это делает его особенно выгодным для средних и крупных B2B-компаний в таких секторах, как электронная коммерция, розничная торговля и SaaS. Важно отличать программное обеспечение для оркестрации платежей от платежных шлюзов и программного обеспечения для обработки платежей, поскольку оно интегрируется с этими решениями, а не заменяет их. Он также связан с платформами электронной коммерции, способствуя трансграничной и глобальной торговле.