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Платежное программное обеспечение - Самые популярные приложения - Камерун

Платежное программное обеспечение относится к цифровым инструментам и системам, предназначенным для облегчения и управления финансовыми транзакциями в Интернете. Это программное обеспечение обеспечивает безопасные, эффективные и оптимизированные платежные процессы для предприятий и потребителей. Ключевые функции обычно включают обработку различных способов оплаты, управление выставлением счетов и выставлением счетов, а также защиту от мошенничества.

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PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer — финансовая технологическая компания, предоставляющая малым и средним предприятиям мира возможность совершать транзакции, вести бизнес и расти по всему миру. Payoneer была основана в 2005 году с убеждением, что таланты распределены поровну, а возможности – нет. Наша миссия — дать возможнос...

Venmo

Venmo

venmo.com

Платить. Получите оплату. Магазин. Делиться. Venmo — это цифровой кошелек, который упрощает заработок для всех, от студентов до представителей малого бизнеса. Более 60 миллионов человек используют приложение Venmo для быстрых, безопасных социальных платежей.

Xendit

Xendit

xendit.co

Xendit предоставляет платежные решения, которые упрощают процесс оплаты для предприятий Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Филиппины, Малайзию, Таиланд и Вьетнам, от МСП, стартапов электронной коммерции до гигантских корпораций. Xendit предоставляет безопасную, простую в интеграции платежную си...

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...

Skrill

Skrill

skrill.com

Совершайте быстрые и безопасные платежи и международные денежные переводы. От ставок и торговли до покупок и игр — Skrill упрощает управление вашими деньгами.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook — это централизованная платформа управления потоками клиентов, которая позволяет независимым компаниям обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов и работать с уверенностью. Основные функции: - Счета - Предложения - Онлайн-платежи - Планирование - Контактная форма и управление...

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Облачная платформа Airwallex была разработана, чтобы облегчить ваши глобальные платежи и финансовые операции. Независимо от того, являетесь ли вы глобальной компанией, стремящейся сэкономить время и деньги при масштабировании, или дальновидным предприятием, готовым создавать собственные финансовые п...

Paystack

Paystack

paystack.com

Современные онлайн и оффлайн платежи для Африки. Paystack помогает предприятиям в Африке получать оплату от кого угодно и в любой точке мира.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Мощная и масштабируемая платежная платформа, разработанная для нужд вашего бизнеса: собирайте платежи, отправляйте выплаты, управляйте международными платежами и делайте многое другое. Cashfree Payments создана для всех типов бизнеса, от стартапов до предприятий, позволяющих принимать платежи на веб...

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com — это облачная платежная платформа, миссия которой — дать возможность предприятиям и их сообществам процветать в цифровой экономике. Модульная технология Checkout.com позволяет компаниям добавлять функции, управлять рисками, одновременно защищая конверсию, а также добавлять новые способ...

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Компании приходят в PaySimple с простой, но важной потребностью — улучшить способ приема платежей. PaySimple, разработанная с учетом уникальных потребностей предприятий, предоставляющих услуги, предоставляет гибкие решения для оплаты и выставления счетов, которые ежедневно предпочитают более 20 000 ...

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Marketing 360® — маркетинговая платформа №1 для малого бизнеса. Все, что вам нужно, от дизайна до маркетинга и CRM — подпитывайте свой бренд®. При поддержке Madwire® «Маркетинг 360» — это сочетание интегрированного маркетингового программного обеспечения (технологий) и профессиональных маркетинговы...

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Afterpay стал пионером в улучшенном способе оплаты. Клиенты делают покупки сейчас, платят в течение 6 недель и никогда не платят проценты. Продавцы, сотрудничающие с Afterpay, достигают крупнейших и самых лояльных покупателей в мире. Более 19 миллионов активных клиентов по всему миру совершали покуп...

Klarna

Klarna

klarna.com

Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерского учета и выставления счетов, которая экономит ваше время, автоматизирует работу администратора, обеспечивает порядок в ваших книгах и делает ваш бизнес профессиональным. FreshBooks считает, что ведение финансового учета должно быть простым и быстры...

Affirm

Affirm

affirm.com

Миссия Affirm — предоставлять честные финансовые продукты, которые улучшают жизнь. Создавая новый вид платежной сети, основанной на доверии, прозрачности и приоритете людей, мы даем возможность миллионам потребителей тратить и экономить ответственно, а также даем тысячам предприятий инструменты для ...

Zip

Zip

zip.co

Zip (ранее Quadpay) — ведущая компания «Купи сейчас, заплати потом», предлагающая справедливые и удобные решения, которые упрощают способы оплаты. Благодаря растущему присутствию по всему миру наша миссия — быть лучшим выбором для оплаты везде и каждый день. Мы существуем, чтобы создать мир, в котор...

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

Sezzle дает покупателям возможность совершать покупки сегодня и совершать 4 беспроцентных платежа в течение 6 недель! Увеличьте конверсию, AOV и удовлетворенность клиентов.

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Karbon — это платформа управления практиками для бухгалтерских фирм. Он обеспечивает по-настоящему совместную платформу для управления рабочими процессами, общения с командами и обеспечения исключительной работы с клиентами. Объединив электронную почту, обсуждения, задачи и мощные рабочие процессы, ...

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Путь создания Razorpay начался в 2014 году, когда Харшил Матур (генеральный директор и соучредитель) и Шашанк Кумар (доктор медицинских наук и соучредитель) стали свидетелями мрачного состояния индустрии онлайн-платежей в Индии и поняли, что у них есть более крупная и более масштабная сфера деятельн...

Pleo

Pleo

pleo.io

Встречайте Pleo, ведущее в Европе решение для управления расходами, которое упрощает расходы для всех сотрудников компании. Дайте своим сотрудникам смарт-карту компании, чтобы они могли покупать все необходимое и забыть о потере чеков. Получите видимость расходов в режиме реального времени, почувств...

Neteller

Neteller

neteller.com

Зарегистрируйте бесплатную учетную запись NETELLER, чтобы получить более быстрый и безопасный способ отправлять и получать деньги через Интернет. Откройте для себя наш отмеченный наградами электронный кошелек сегодня.

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio — это бесплатный инструмент для оплаты счетов и продавцов, который максимизирует денежный поток и сводит к минимуму напряженную работу. Оплачивайте счета поставщиков банковским переводом или дебетовой картой бесплатно, даже если они принимают только чеки! Вы также можете использовать свою кред...

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...

Clover

Clover

clover.com

Clover заменяет ваш кассовый аппарат, платежный терминал, принтер чеков и сканер штрих-кодов интегрированным набором продуктов. Принимайте кредитные карты, EMV и Apple Pay.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless ставит перед собой задачу стать мировой банковской платежной сетью. Освободите людей и предприятия от разочарований и затрат, связанных с устаревшими способами оплаты, с помощью простых и безопасных решений для прямых банковских платежей. Получайте мгновенные разовые платежи. Или автомати...

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Купите сейчас и платите более 6 еженедельных беспроцентных рассрочек одним способом оплаты — с помощью Laybuy. Новые бренды добавляются ежедневно, так что заходите сюда!

Databox

Databox

databox.com

Databox — это простая в использовании платформа бизнес-аналитики для растущего бизнеса. Это позволяет вам легко централизовать ваши данные, чтобы вы могли просматривать состояние всей вашей компании в одном месте. Затем это поможет вам использовать ваши данные для принятия более эффективных решений ...

Tamara

Tamara

tamara.co

Шоппинг должен доставлять удовольствие, без стресса. С Тамарой вы можете разделить свои платежи совершенно беспроцентно. Средство платежа, а не воображение; Выберите Тамару при оформлении заказа и разделите свой счет на беспроцентные платежи.

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотруднича...

Zilch

Zilch

zilch.com

Покупайте сейчас, платите позже с Zilch. Делайте покупки в любом месте в Интернете и оплачивайте покупку в течение 6 недель четырьмя частями.

Mollie

Mollie

mollie.com

Молли устраняет препятствия, мешающие компаниям любого размера конкурировать на более выгодных условиях в сфере электронной коммерции. Мы делаем это, предлагая удобные и надежные онлайн-платежи. Mollie предлагает различные способы оплаты, которые можно легко интегрировать с помощью API или плагина д...

WePay

WePay

wepay.com

WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...

Poynt

Poynt

poynt.com

Poynt от GoDaddy: ваше универсальное платежное решение для Omnicommerce. Poynt — это платформа для подключенной коммерции, включающая оборудование, программное обеспечение и приложения, предоставляющая торговцам технологии для трансформации их бизнеса.

LEDGERS

LEDGERS

ledgers.cloud

«Платежный шлюз является важной частью процесса электронных платежей. Это интерфейсная технология, отвечающая за передачу информации о клиенте в банк-торговец-эквайер, где обрабатывается транзакция. По мере развития технологий технология платежных шлюзов постоянно развивается для удовлетворения потр...

Blackсatсard

Blackсatсard

blackcatcard.com

Представляем Blackcatcard, европейскую международную денежную службу, основанную в 2019 году. Она предлагает виртуальные и пластиковые карты, принимаемые по всему миру, с нулевой комиссией за создание учетной записи, выпуск виртуальной карты и ее обслуживание. Blackcatcard, лицензированная Управлени...

PingPong Global

PingPong Global

usa.pingpongx.com

PingPong — это финтех-единорог, внедряющий инновации в сфере платежных услуг для трансграничных продавцов электронной коммерции по всему миру. Используя наше глобальное присутствие, наша миссия — предоставить нашим клиентам возможность продавать в любой точке земного шара. Мы стремимся предоставлять...

Veem

Veem

veem.com

Veem — это глобальная онлайн-платежная платформа со штаб-квартирой в Сан-Франциско, основанная в 2014 году Марваном Форзли и Альдо Карраскосо. Ранее она была известна как Align Commerce, а 8 марта 2017 года сменила название на Veem. Компания обслуживает 100 стран и 70 валют, включая доллары США, CAD...

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion — это простое и мощное программное обеспечение для управления выездным обслуживанием, предлагающее множество функций, таких как управление клиентами, выставление счетов и платежи, управление запасами, учет времени и отчетность. Программное обеспечение доступно в настольных и мобильных...

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Откройте для себя Fiskl: универсальное приложение для управления финансами и бухгалтерского учета на базе искусственного интеллекта для малого бизнеса. Управление финансами вашего малого бизнеса не должно быть болезненным и отнимающим много времени. Fiskl упрощает задачу благодаря комплексному набор...

Monnify

Monnify

monnify.com

Monnify — это платежный шлюз, позволяющий предприятиям принимать платежи от клиентов на регулярной или разовой основе. Monnify предлагает предприятиям более простой, быстрый и дешевый способ получать оплату через свои веб- и мобильные приложения, используя удобные способы оплаты для клиентов с самым...

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Присоединяйтесь к более чем 20 000 компаний, которым мы помогли взять под контроль их бизнес-расходы. Наши карты, приложения и онлайн-платформа дают вам полный контроль и прозрачность, поэтому вы можете тратить меньше времени на управление своими финансами и больше времени на развитие своего бизнеса...

Introwise

Introwise

introwise.com

Удобное планирование для вас и ваших клиентов. Ваше время очень ценно, используйте его для расширения своего бизнеса. Мы позаботимся о том, чтобы повседневная работа проходила гладко. Мы высвобождаем творческие силы, чтобы вы могли подумать о более широкой картине: получать деньги за то, что вы люб...

PingPong 中国

PingPong 中国

pingpongx.com

PingPong обслуживает китайских трансграничных продавцов. PingPong предоставляет китайским трансграничным продавцам более быстрые, удобные и безопасные услуги по сбору платежей через границу. Ориентируясь на комплексные потребности трансграничных торговцев, а также малых и средних предприятий, выезж...

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Платформа Armatic расширяет возможности вашего существующего программного обеспечения для бухгалтерского учета/ERP и вашей существующей системы CRM за счет автоматизации рабочих процессов, мощной бизнес-аналитики и полностью интегрированных функций межведомственных коммуникаций для автоматизации зад...

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla, Inc. — финтех-компания, внедряющая инновации с помощью сложных платежных решений со счета на счет. Надежная платформа Dwolla, API с низким кодированием и экосистема партнерства упрощают сложный процесс интеграции с различными платежными сетями для создания единого комплексного решения. Интег...

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Sertifi предлагает самый быстрый и безопасный способ закрытия бизнеса: от юридически обязательных электронных подписей до безопасного захвата онлайн-платежей и безопасного захвата авторизации кредитной карты в Интернете. Тысячи компаний по всему миру доверяют Sertifi более быстрое закрытие бизнеса, ...

Adyen

Adyen

adyen.com

Adyen — это платежная платформа, которую выбирают многие ведущие мировые компании, предоставляющая современную сквозную инфраструктуру, напрямую подключающуюся к Visa, Mastercard и предпочтительным во всем мире методам оплаты, используемым потребителями. Adyen обеспечивает удобство платежей через Ин...

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

Лидер в области интегрированных B2B-платежей. Платежный шлюз, способный обрабатывать платежи внутри вашей CRM/ERP, системы учета или онлайн-корзин покупок, таких как QuickBooks, Microsoft Dynamics, SAP, Acumatica, Oracle, Netsuite, Epicor, Sage, Magento, WooCommerce и других. EBizCharge также предла...

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Очень хорошая безопасность (VGS) позволяет вам работать с конфиденциальными данными без затрат или ответственности за их защиту. VGS также помогает вам получить сертификаты соответствия PCI, SOC2 и другие. VGS — это хранитель конфиденциальных данных, который обеспечивает безопасность «под ключ» без ...

Recurly

Recurly

recurly.com

Тысячи инновационных компаний в сфере цифровых медиа, потокового вещания, издательского дела, SaaS, образования, потребительских товаров и профессиональных услуг полагаются на Recurly, чтобы обеспечить трансформационный рост с помощью подписок. Универсальная интегрированная платформа Recurly устраня...

Circula

Circula

circula.com

Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы с...

Cushion

Cushion

cushion.ai

Cushion — это ваше удобное приложение для организации, оплаты и получения кредита с помощью существующих счетов и функций «Купи сейчас, заплати позже». Упростите свои счета. Построить кредит.

Payowire

Payowire

payowire.com

Глобальное платежное решение с поставщиком виртуальных и физических карт. Доступны банковский счет в долларах США, евро, фунтах стерлингов и пополнение мобильного телефона. Создайте учетную запись: https://payowire.com/register Easybanking для фрилансеров и предпринимателей. Все решения на одной пла...

Paythen

Paythen

paythen.co

Paythen позволяет без проблем предлагать удобные планы оплаты, подписки и многое другое, а встроенные средства автоматизации уменьшают вашу занятость. Никакого кода или технических ноу-хау не требуется. Просто подключите свою учетную запись Stripe и начните работу менее чем за минуту.

Simpl

Simpl

getsimpl.com

Simpl — это ведущая в Индии сеть кассовых операций в одно касание, призванная сделать платежи невидимыми и сделать деньги разумными. Он стремится к упрощению и демократизации цифровой трансформации в платежном пространстве. Являясь ведущей платформой для взаимодействия с потребителями в Индии, Simp...

Capital on Tap

Capital on Tap

capitalontap.com

Наша миссия в Capital on Tap — максимально упростить ведение малого бизнеса. Мы понимаем, что повседневная деятельность бизнеса может быть сложной, поэтому мы разработали инструменты и ресурсы, которые позволяют владельцам бизнеса оптимизировать свою деятельность, получить доступ к быстрому финансир...

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