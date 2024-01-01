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Платежное программное обеспечение - Самые популярные приложения - Сен-Бартелеми

Платежное программное обеспечение относится к цифровым инструментам и системам, предназначенным для облегчения и управления финансовыми транзакциями в Интернете. Это программное обеспечение обеспечивает безопасные, эффективные и оптимизированные платежные процессы для предприятий и потребителей. Ключевые функции обычно включают обработку различных способов оплаты, управление выставлением счетов и выставлением счетов, а также защиту от мошенничества.

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PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...

Venmo

Venmo

venmo.com

Платить. Получите оплату. Магазин. Делиться. Venmo — это цифровой кошелек, который упрощает заработок для всех, от студентов до представителей малого бизнеса. Более 60 миллионов человек используют приложение Venmo для быстрых, безопасных социальных платежей.

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer — финансовая технологическая компания, предоставляющая малым и средним предприятиям мира возможность совершать транзакции, вести бизнес и расти по всему миру. Payoneer была основана в 2005 году с убеждением, что таланты распределены поровну, а возможности – нет. Наша миссия — дать возможнос...

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Afterpay стал пионером в улучшенном способе оплаты. Клиенты делают покупки сейчас, платят в течение 6 недель и никогда не платят проценты. Продавцы, сотрудничающие с Afterpay, достигают крупнейших и самых лояльных покупателей в мире. Более 19 миллионов активных клиентов по всему миру совершали покуп...

Klarna

Klarna

klarna.com

Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.

Skrill

Skrill

skrill.com

Совершайте быстрые и безопасные платежи и международные денежные переводы. От ставок и торговли до покупок и игр — Skrill упрощает управление вашими деньгами.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерского учета и выставления счетов, которая экономит ваше время, автоматизирует работу администратора, обеспечивает порядок в ваших книгах и делает ваш бизнес профессиональным. FreshBooks считает, что ведение финансового учета должно быть простым и быстры...

Affirm

Affirm

affirm.com

Миссия Affirm — предоставлять честные финансовые продукты, которые улучшают жизнь. Создавая новый вид платежной сети, основанной на доверии, прозрачности и приоритете людей, мы даем возможность миллионам потребителей тратить и экономить ответственно, а также даем тысячам предприятий инструменты для ...

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook — это централизованная платформа управления потоками клиентов, которая позволяет независимым компаниям обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов и работать с уверенностью. Основные функции: - Счета - Предложения - Онлайн-платежи - Планирование - Контактная форма и управление...

Zip

Zip

zip.co

Zip (ранее Quadpay) — ведущая компания «Купи сейчас, заплати потом», предлагающая справедливые и удобные решения, которые упрощают способы оплаты. Благодаря растущему присутствию по всему миру наша миссия — быть лучшим выбором для оплаты везде и каждый день. Мы существуем, чтобы создать мир, в котор...

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

Sezzle дает покупателям возможность совершать покупки сегодня и совершать 4 беспроцентных платежа в течение 6 недель! Увеличьте конверсию, AOV и удовлетворенность клиентов.

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Karbon — это платформа управления практиками для бухгалтерских фирм. Он обеспечивает по-настоящему совместную платформу для управления рабочими процессами, общения с командами и обеспечения исключительной работы с клиентами. Объединив электронную почту, обсуждения, задачи и мощные рабочие процессы, ...

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Путь создания Razorpay начался в 2014 году, когда Харшил Матур (генеральный директор и соучредитель) и Шашанк Кумар (доктор медицинских наук и соучредитель) стали свидетелями мрачного состояния индустрии онлайн-платежей в Индии и поняли, что у них есть более крупная и более масштабная сфера деятельн...

Pleo

Pleo

pleo.io

Встречайте Pleo, ведущее в Европе решение для управления расходами, которое упрощает расходы для всех сотрудников компании. Дайте своим сотрудникам смарт-карту компании, чтобы они могли покупать все необходимое и забыть о потере чеков. Получите видимость расходов в режиме реального времени, почувств...

Neteller

Neteller

neteller.com

Зарегистрируйте бесплатную учетную запись NETELLER, чтобы получить более быстрый и безопасный способ отправлять и получать деньги через Интернет. Откройте для себя наш отмеченный наградами электронный кошелек сегодня.

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio — это бесплатный инструмент для оплаты счетов и продавцов, который максимизирует денежный поток и сводит к минимуму напряженную работу. Оплачивайте счета поставщиков банковским переводом или дебетовой картой бесплатно, даже если они принимают только чеки! Вы также можете использовать свою кред...

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...

Clover

Clover

clover.com

Clover заменяет ваш кассовый аппарат, платежный терминал, принтер чеков и сканер штрих-кодов интегрированным набором продуктов. Принимайте кредитные карты, EMV и Apple Pay.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

GoCardless ставит перед собой задачу стать мировой банковской платежной сетью. Освободите людей и предприятия от разочарований и затрат, связанных с устаревшими способами оплаты, с помощью простых и безопасных решений для прямых банковских платежей. Получайте мгновенные разовые платежи. Или автомати...

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Облачная платформа Airwallex была разработана, чтобы облегчить ваши глобальные платежи и финансовые операции. Независимо от того, являетесь ли вы глобальной компанией, стремящейся сэкономить время и деньги при масштабировании, или дальновидным предприятием, готовым создавать собственные финансовые п...

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Купите сейчас и платите более 6 еженедельных беспроцентных рассрочек одним способом оплаты — с помощью Laybuy. Новые бренды добавляются ежедневно, так что заходите сюда!

Thryv

Thryv

thryv.com

Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотруднича...

Databox

Databox

databox.com

Databox — это простая в использовании платформа бизнес-аналитики для растущего бизнеса. Это позволяет вам легко централизовать ваши данные, чтобы вы могли просматривать состояние всей вашей компании в одном месте. Затем это поможет вам использовать ваши данные для принятия более эффективных решений ...

Tamara

Tamara

tamara.co

Шоппинг должен доставлять удовольствие, без стресса. С Тамарой вы можете разделить свои платежи совершенно беспроцентно. Средство платежа, а не воображение; Выберите Тамару при оформлении заказа и разделите свой счет на беспроцентные платежи.

Paystack

Paystack

paystack.com

Современные онлайн и оффлайн платежи для Африки. Paystack помогает предприятиям в Африке получать оплату от кого угодно и в любой точке мира.

Mollie

Mollie

mollie.com

Молли устраняет препятствия, мешающие компаниям любого размера конкурировать на более выгодных условиях в сфере электронной коммерции. Мы делаем это, предлагая удобные и надежные онлайн-платежи. Mollie предлагает различные способы оплаты, которые можно легко интегрировать с помощью API или плагина д...

Xendit

Xendit

xendit.co

Xendit предоставляет платежные решения, которые упрощают процесс оплаты для предприятий Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Филиппины, Малайзию, Таиланд и Вьетнам, от МСП, стартапов электронной коммерции до гигантских корпораций. Xendit предоставляет безопасную, простую в интеграции платежную си...

Zilch

Zilch

zilch.com

Покупайте сейчас, платите позже с Zilch. Делайте покупки в любом месте в Интернете и оплачивайте покупку в течение 6 недель четырьмя частями.

WePay

WePay

wepay.com

WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...

Poynt

Poynt

poynt.com

Poynt от GoDaddy: ваше универсальное платежное решение для Omnicommerce. Poynt — это платформа для подключенной коммерции, включающая оборудование, программное обеспечение и приложения, предоставляющая торговцам технологии для трансформации их бизнеса.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Мощная и масштабируемая платежная платформа, разработанная для нужд вашего бизнеса: собирайте платежи, отправляйте выплаты, управляйте международными платежами и делайте многое другое. Cashfree Payments создана для всех типов бизнеса, от стартапов до предприятий, позволяющих принимать платежи на веб...

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com — это облачная платежная платформа, миссия которой — дать возможность предприятиям и их сообществам процветать в цифровой экономике. Модульная технология Checkout.com позволяет компаниям добавлять функции, управлять рисками, одновременно защищая конверсию, а также добавлять новые способ...

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Компании приходят в PaySimple с простой, но важной потребностью — улучшить способ приема платежей. PaySimple, разработанная с учетом уникальных потребностей предприятий, предоставляющих услуги, предоставляет гибкие решения для оплаты и выставления счетов, которые ежедневно предпочитают более 20 000 ...

Blackсatсard

Blackсatсard

blackcatcard.com

Представляем Blackcatcard, европейскую международную денежную службу, основанную в 2019 году. Она предлагает виртуальные и пластиковые карты, принимаемые по всему миру, с нулевой комиссией за создание учетной записи, выпуск виртуальной карты и ее обслуживание. Blackcatcard, лицензированная Управлени...

PingPong Global

PingPong Global

usa.pingpongx.com

PingPong — это финтех-единорог, внедряющий инновации в сфере платежных услуг для трансграничных продавцов электронной коммерции по всему миру. Используя наше глобальное присутствие, наша миссия — предоставить нашим клиентам возможность продавать в любой точке земного шара. Мы стремимся предоставлять...

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Компания Marketing 360® была основана в 2009 году отцом и сыном Джо и Джей Би Келлоггами с целью изменить ситуацию к лучшему, помогая малым предприятиям расти и расти их местным сообществам. Сейчас компания Marketing 360, расположенная в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, и Остине, штат Техас, насчитывае...

LEDGERS

LEDGERS

ledgers.cloud

«Платежный шлюз является важной частью процесса электронных платежей. Это интерфейсная технология, отвечающая за передачу информации о клиенте в банк-торговец-эквайер, где обрабатывается транзакция. По мере развития технологий технология платежных шлюзов постоянно развивается для удовлетворения потр...

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Откройте для себя Fiskl: универсальное приложение для управления финансами и бухгалтерского учета на базе искусственного интеллекта для малого бизнеса. Управление финансами вашего малого бизнеса не должно быть болезненным и отнимающим много времени. Fiskl упрощает задачу благодаря комплексному набор...

Veem

Veem

veem.com

Veem — это глобальная онлайн-платежная платформа со штаб-квартирой в Сан-Франциско, основанная в 2014 году Марваном Форзли и Альдо Карраскосо. Ранее она была известна как Align Commerce, а 8 марта 2017 года сменила название на Veem. Компания обслуживает 100 стран и 70 валют, включая доллары США, CAD...

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion — это простое и мощное программное обеспечение для управления выездным обслуживанием, предлагающее множество функций, таких как управление клиентами, выставление счетов и платежи, управление запасами, учет времени и отчетность. Программное обеспечение доступно в настольных и мобильных...

Monnify

Monnify

monnify.com

Monnify — это платежный шлюз, позволяющий предприятиям принимать платежи от клиентов на регулярной или разовой основе. Monnify предлагает предприятиям более простой, быстрый и дешевый способ получать оплату через свои веб- и мобильные приложения, используя удобные способы оплаты для клиентов с самым...

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Присоединяйтесь к более чем 20 000 компаний, которым мы помогли взять под контроль их бизнес-расходы. Наши карты, приложения и онлайн-платформа дают вам полный контроль и прозрачность, поэтому вы можете тратить меньше времени на управление своими финансами и больше времени на развитие своего бизнеса...

Introwise

Introwise

introwise.com

Удобное планирование для вас и ваших клиентов. Ваше время очень ценно, используйте его для расширения своего бизнеса. Мы позаботимся о том, чтобы повседневная работа проходила гладко. Мы высвобождаем творческие силы, чтобы вы могли подумать о более широкой картине: получать деньги за то, что вы люб...

PingPong 中国

PingPong 中国

pingpongx.com

PingPong обслуживает китайских трансграничных продавцов. PingPong предоставляет китайским трансграничным продавцам более быстрые, удобные и безопасные услуги по сбору платежей через границу. Ориентируясь на комплексные потребности трансграничных торговцев, а также малых и средних предприятий, выезж...

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla, Inc. — финтех-компания, внедряющая инновации с помощью сложных платежных решений со счета на счет. Надежная платформа Dwolla, API с низким кодированием и экосистема партнерства упрощают сложный процесс интеграции с различными платежными сетями для создания единого комплексного решения. Интег...

Adyen

Adyen

adyen.com

Adyen — это платежная платформа, которую выбирают многие ведущие мировые компании, предоставляющая современную сквозную инфраструктуру, напрямую подключающуюся к Visa, Mastercard и предпочтительным во всем мире методам оплаты, используемым потребителями. Adyen обеспечивает удобство платежей через Ин...

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Очень хорошая безопасность (VGS) позволяет вам работать с конфиденциальными данными без затрат или ответственности за их защиту. VGS также помогает вам получить сертификаты соответствия PCI, SOC2 и другие. VGS — это хранитель конфиденциальных данных, который обеспечивает безопасность «под ключ» без ...

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

Платформа Armatic расширяет возможности вашего существующего программного обеспечения для бухгалтерского учета/ERP и вашей существующей системы CRM за счет автоматизации рабочих процессов, мощной бизнес-аналитики и полностью интегрированных функций межведомственных коммуникаций для автоматизации зад...

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Sertifi предлагает самый быстрый и безопасный способ закрытия бизнеса: от юридически обязательных электронных подписей до безопасного захвата онлайн-платежей и безопасного захвата авторизации кредитной карты в Интернете. Тысячи компаний по всему миру доверяют Sertifi более быстрое закрытие бизнеса, ...

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

Лидер в области интегрированных B2B-платежей. Платежный шлюз, способный обрабатывать платежи внутри вашей CRM/ERP, системы учета или онлайн-корзин покупок, таких как QuickBooks, Microsoft Dynamics, SAP, Acumatica, Oracle, Netsuite, Epicor, Sage, Magento, WooCommerce и других. EBizCharge также предла...

Recurly

Recurly

recurly.com

Тысячи инновационных компаний в сфере цифровых медиа, потокового вещания, издательского дела, SaaS, образования, потребительских товаров и профессиональных услуг полагаются на Recurly, чтобы обеспечить трансформационный рост с помощью подписок. Универсальная интегрированная платформа Recurly устраня...

Circula

Circula

circula.com

Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы с...

Cushion

Cushion

cushion.ai

Cushion — это ваше удобное приложение для организации, оплаты и получения кредита с помощью существующих счетов и функций «Купи сейчас, заплати позже». Упростите свои счета. Построить кредит.

VersaPay

VersaPay

versapay.com

Для растущих предприятий, которым необходимо добиваться большего с меньшими затратами, пакет Versapay Accounts Receivable Efficiency Suite упрощает процесс перевода счета в наличные за счет автоматизации выставления счетов, упрощения B2B-платежей и оптимизации кассовых операций с помощью искусственн...

Payowire

Payowire

payowire.com

Глобальное платежное решение с поставщиком виртуальных и физических карт. Доступны банковский счет в долларах США, евро, фунтах стерлингов и пополнение мобильного телефона. Создайте учетную запись: https://payowire.com/register Easybanking для фрилансеров и предпринимателей. Все решения на одной пла...

Capital on Tap

Capital on Tap

capitalontap.com

Наша миссия в Capital on Tap — максимально упростить ведение малого бизнеса. Мы понимаем, что повседневная деятельность бизнеса может быть сложной, поэтому мы разработали инструменты и ресурсы, которые позволяют владельцам бизнеса оптимизировать свою деятельность, получить доступ к быстрому финансир...

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

Компания Trustly, основанная в 2008 году, является мировым лидером в области онлайн-банковских платежей. Наша сеть расчетов в обход карточных сетей позволяет потребителям совершать быстрые, простые и безопасные платежи продавцам непосредственно со своих счетов в онлайн-банкинге. Благодаря поддержке ...

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