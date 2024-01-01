Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Платежное программное обеспечение - Самые популярные приложения - Афганистан
Платежное программное обеспечение относится к цифровым инструментам и системам, предназначенным для облегчения и управления финансовыми транзакциями в Интернете. Это программное обеспечение обеспечивает безопасные, эффективные и оптимизированные платежные процессы для предприятий и потребителей. Ключевые функции обычно включают обработку различных способов оплаты, управление выставлением счетов и выставлением счетов, а также защиту от мошенничества.
Отправить новое приложение
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — финансовая технологическая компания, предоставляющая малым и средним предприятиям мира возможность совершать транзакции, вести бизнес и расти по всему миру. Payoneer была основана в 2005 году с убеждением, что таланты распределены поровну, а возможности – нет. Наша миссия — дать возможнос...
Venmo
venmo.com
Платить. Получите оплату. Магазин. Делиться. Venmo — это цифровой кошелек, который упрощает заработок для всех, от студентов до представителей малого бизнеса. Более 60 миллионов человек используют приложение Venmo для быстрых, безопасных социальных платежей.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
Afterpay
afterpay.com
Afterpay стал пионером в улучшенном способе оплаты. Клиенты делают покупки сейчас, платят в течение 6 недель и никогда не платят проценты. Продавцы, сотрудничающие с Afterpay, достигают крупнейших и самых лояльных покупателей в мире. Более 19 миллионов активных клиентов по всему миру совершали покуп...
Klarna
klarna.com
Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.
Skrill
skrill.com
Совершайте быстрые и безопасные платежи и международные денежные переводы. От ставок и торговли до покупок и игр — Skrill упрощает управление вашими деньгами.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерского учета и выставления счетов, которая экономит ваше время, автоматизирует работу администратора, обеспечивает порядок в ваших книгах и делает ваш бизнес профессиональным. FreshBooks считает, что ведение финансового учета должно быть простым и быстры...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook — это централизованная платформа управления потоками клиентов, которая позволяет независимым компаниям обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов и работать с уверенностью. Основные функции: - Счета - Предложения - Онлайн-платежи - Планирование - Контактная форма и управление...
Affirm
affirm.com
Миссия Affirm — предоставлять честные финансовые продукты, которые улучшают жизнь. Создавая новый вид платежной сети, основанной на доверии, прозрачности и приоритете людей, мы даем возможность миллионам потребителей тратить и экономить ответственно, а также даем тысячам предприятий инструменты для ...
Zip
zip.co
Zip (ранее Quadpay) — ведущая компания «Купи сейчас, заплати потом», предлагающая справедливые и удобные решения, которые упрощают способы оплаты. Благодаря растущему присутствию по всему миру наша миссия — быть лучшим выбором для оплаты везде и каждый день. Мы существуем, чтобы создать мир, в котор...
Sezzle
sezzle.com
Sezzle дает покупателям возможность совершать покупки сегодня и совершать 4 беспроцентных платежа в течение 6 недель! Увеличьте конверсию, AOV и удовлетворенность клиентов.
Karbon
karbonhq.com
Karbon — это платформа управления практиками для бухгалтерских фирм. Он обеспечивает по-настоящему совместную платформу для управления рабочими процессами, общения с командами и обеспечения исключительной работы с клиентами. Объединив электронную почту, обсуждения, задачи и мощные рабочие процессы, ...
Razorpay
razorpay.com
Путь создания Razorpay начался в 2014 году, когда Харшил Матур (генеральный директор и соучредитель) и Шашанк Кумар (доктор медицинских наук и соучредитель) стали свидетелями мрачного состояния индустрии онлайн-платежей в Индии и поняли, что у них есть более крупная и более масштабная сфера деятельн...
Pleo
pleo.io
Встречайте Pleo, ведущее в Европе решение для управления расходами, которое упрощает расходы для всех сотрудников компании. Дайте своим сотрудникам смарт-карту компании, чтобы они могли покупать все необходимое и забыть о потере чеков. Получите видимость расходов в режиме реального времени, почувств...
Neteller
neteller.com
Зарегистрируйте бесплатную учетную запись NETELLER, чтобы получить более быстрый и безопасный способ отправлять и получать деньги через Интернет. Откройте для себя наш отмеченный наградами электронный кошелек сегодня.
Melio
meliopayments.com
Melio — это бесплатный инструмент для оплаты счетов и продавцов, который максимизирует денежный поток и сводит к минимуму напряженную работу. Оплачивайте счета поставщиков банковским переводом или дебетовой картой бесплатно, даже если они принимают только чеки! Вы также можете использовать свою кред...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...
Clover
clover.com
Clover заменяет ваш кассовый аппарат, платежный терминал, принтер чеков и сканер штрих-кодов интегрированным набором продуктов. Принимайте кредитные карты, EMV и Apple Pay.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless ставит перед собой задачу стать мировой банковской платежной сетью. Освободите людей и предприятия от разочарований и затрат, связанных с устаревшими способами оплаты, с помощью простых и безопасных решений для прямых банковских платежей. Получайте мгновенные разовые платежи. Или автомати...
Airwallex
airwallex.com
Облачная платформа Airwallex была разработана, чтобы облегчить ваши глобальные платежи и финансовые операции. Независимо от того, являетесь ли вы глобальной компанией, стремящейся сэкономить время и деньги при масштабировании, или дальновидным предприятием, готовым создавать собственные финансовые п...
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотруднича...
Databox
databox.com
Databox — это простая в использовании платформа бизнес-аналитики для растущего бизнеса. Это позволяет вам легко централизовать ваши данные, чтобы вы могли просматривать состояние всей вашей компании в одном месте. Затем это поможет вам использовать ваши данные для принятия более эффективных решений ...
Laybuy Personal
laybuy.com
Купите сейчас и платите более 6 еженедельных беспроцентных рассрочек одним способом оплаты — с помощью Laybuy. Новые бренды добавляются ежедневно, так что заходите сюда!
Tamara
tamara.co
Шоппинг должен доставлять удовольствие, без стресса. С Тамарой вы можете разделить свои платежи совершенно беспроцентно. Средство платежа, а не воображение; Выберите Тамару при оформлении заказа и разделите свой счет на беспроцентные платежи.
Paystack
paystack.com
Современные онлайн и оффлайн платежи для Африки. Paystack помогает предприятиям в Африке получать оплату от кого угодно и в любой точке мира.
Mollie
mollie.com
Молли устраняет препятствия, мешающие компаниям любого размера конкурировать на более выгодных условиях в сфере электронной коммерции. Мы делаем это, предлагая удобные и надежные онлайн-платежи. Mollie предлагает различные способы оплаты, которые можно легко интегрировать с помощью API или плагина д...
Xendit
xendit.co
Xendit предоставляет платежные решения, которые упрощают процесс оплаты для предприятий Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Филиппины, Малайзию, Таиланд и Вьетнам, от МСП, стартапов электронной коммерции до гигантских корпораций. Xendit предоставляет безопасную, простую в интеграции платежную си...
Zilch
zilch.com
Покупайте сейчас, платите позже с Zilch. Делайте покупки в любом месте в Интернете и оплачивайте покупку в течение 6 недель четырьмя частями.
WePay
wepay.com
WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...
Poynt
poynt.com
Poynt от GoDaddy: ваше универсальное платежное решение для Omnicommerce. Poynt — это платформа для подключенной коммерции, включающая оборудование, программное обеспечение и приложения, предоставляющая торговцам технологии для трансформации их бизнеса.
Cashfree
cashfree.com
Мощная и масштабируемая платежная платформа, разработанная для нужд вашего бизнеса: собирайте платежи, отправляйте выплаты, управляйте международными платежами и делайте многое другое. Cashfree Payments создана для всех типов бизнеса, от стартапов до предприятий, позволяющих принимать платежи на веб...
Blackсatсard
blackcatcard.com
Представляем Blackcatcard, европейскую международную денежную службу, основанную в 2019 году. Она предлагает виртуальные и пластиковые карты, принимаемые по всему миру, с нулевой комиссией за создание учетной записи, выпуск виртуальной карты и ее обслуживание. Blackcatcard, лицензированная Управлени...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com — это облачная платежная платформа, миссия которой — дать возможность предприятиям и их сообществам процветать в цифровой экономике. Модульная технология Checkout.com позволяет компаниям добавлять функции, управлять рисками, одновременно защищая конверсию, а также добавлять новые способ...
PaySimple
paysimple.com
Компании приходят в PaySimple с простой, но важной потребностью — улучшить способ приема платежей. PaySimple, разработанная с учетом уникальных потребностей предприятий, предоставляющих услуги, предоставляет гибкие решения для оплаты и выставления счетов, которые ежедневно предпочитают более 20 000 ...
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong — это финтех-единорог, внедряющий инновации в сфере платежных услуг для трансграничных продавцов электронной коммерции по всему миру. Используя наше глобальное присутствие, наша миссия — предоставить нашим клиентам возможность продавать в любой точке земного шара. Мы стремимся предоставлять...
Marketing 360
marketing360.com
Компания Marketing 360® была основана в 2009 году отцом и сыном Джо и Джей Би Келлоггами с целью изменить ситуацию к лучшему, помогая малым предприятиям расти и расти их местным сообществам. Сейчас компания Marketing 360, расположенная в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, и Остине, штат Техас, насчитывае...
Fiskl
fiskl.com
Откройте для себя Fiskl: универсальное приложение для управления финансами и бухгалтерского учета на базе искусственного интеллекта для малого бизнеса. Управление финансами вашего малого бизнеса не должно быть болезненным и отнимающим много времени. Fiskl упрощает задачу благодаря комплексному набор...
Veem
veem.com
Veem — это глобальная онлайн-платежная платформа со штаб-квартирой в Сан-Франциско, основанная в 2014 году Марваном Форзли и Альдо Карраскосо. Ранее она была известна как Align Commerce, а 8 марта 2017 года сменила название на Veem. Компания обслуживает 100 стран и 70 валют, включая доллары США, CAD...
LEDGERS
ledgers.cloud
«Платежный шлюз является важной частью процесса электронных платежей. Это интерфейсная технология, отвечающая за передачу информации о клиенте в банк-торговец-эквайер, где обрабатывается транзакция. По мере развития технологий технология платежных шлюзов постоянно развивается для удовлетворения потр...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion — это простое и мощное программное обеспечение для управления выездным обслуживанием, предлагающее множество функций, таких как управление клиентами, выставление счетов и платежи, управление запасами, учет времени и отчетность. Программное обеспечение доступно в настольных и мобильных...
Monnify
monnify.com
Monnify — это платежный шлюз, позволяющий предприятиям принимать платежи от клиентов на регулярной или разовой основе. Monnify предлагает предприятиям более простой, быстрый и дешевый способ получать оплату через свои веб- и мобильные приложения, используя удобные способы оплаты для клиентов с самым...
Equals Money
equalsmoney.com
Присоединяйтесь к более чем 20 000 компаний, которым мы помогли взять под контроль их бизнес-расходы. Наши карты, приложения и онлайн-платформа дают вам полный контроль и прозрачность, поэтому вы можете тратить меньше времени на управление своими финансами и больше времени на развитие своего бизнеса...
Introwise
introwise.com
Удобное планирование для вас и ваших клиентов. Ваше время очень ценно, используйте его для расширения своего бизнеса. Мы позаботимся о том, чтобы повседневная работа проходила гладко. Мы высвобождаем творческие силы, чтобы вы могли подумать о более широкой картине: получать деньги за то, что вы люб...
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, Inc. — финтех-компания, внедряющая инновации с помощью сложных платежных решений со счета на счет. Надежная платформа Dwolla, API с низким кодированием и экосистема партнерства упрощают сложный процесс интеграции с различными платежными сетями для создания единого комплексного решения. Интег...
PingPong 中国
pingpongx.com
PingPong обслуживает китайских трансграничных продавцов. PingPong предоставляет китайским трансграничным продавцам более быстрые, удобные и безопасные услуги по сбору платежей через границу. Ориентируясь на комплексные потребности трансграничных торговцев, а также малых и средних предприятий, выезж...
Sertifi
sertifi.net
Sertifi предлагает самый быстрый и безопасный способ закрытия бизнеса: от юридически обязательных электронных подписей до безопасного захвата онлайн-платежей и безопасного захвата авторизации кредитной карты в Интернете. Тысячи компаний по всему миру доверяют Sertifi более быстрое закрытие бизнеса, ...
Adyen
adyen.com
Adyen — это платежная платформа, которую выбирают многие ведущие мировые компании, предоставляющая современную сквозную инфраструктуру, напрямую подключающуюся к Visa, Mastercard и предпочтительным во всем мире методам оплаты, используемым потребителями. Adyen обеспечивает удобство платежей через Ин...
EBizCharge
ebizcharge.com
Лидер в области интегрированных B2B-платежей. Платежный шлюз, способный обрабатывать платежи внутри вашей CRM/ERP, системы учета или онлайн-корзин покупок, таких как QuickBooks, Microsoft Dynamics, SAP, Acumatica, Oracle, Netsuite, Epicor, Sage, Magento, WooCommerce и других. EBizCharge также предла...
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Очень хорошая безопасность (VGS) позволяет вам работать с конфиденциальными данными без затрат или ответственности за их защиту. VGS также помогает вам получить сертификаты соответствия PCI, SOC2 и другие. VGS — это хранитель конфиденциальных данных, который обеспечивает безопасность «под ключ» без ...
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic расширяет возможности вашего существующего программного обеспечения для бухгалтерского учета/ERP и вашей существующей системы CRM за счет автоматизации рабочих процессов, мощной бизнес-аналитики и полностью интегрированных функций межведомственных коммуникаций для автоматизации зад...
Recurly
recurly.com
Тысячи инновационных компаний в сфере цифровых медиа, потокового вещания, издательского дела, SaaS, образования, потребительских товаров и профессиональных услуг полагаются на Recurly, чтобы обеспечить трансформационный рост с помощью подписок. Универсальная интегрированная платформа Recurly устраня...
VersaPay
versapay.com
Для растущих предприятий, которым необходимо добиваться большего с меньшими затратами, пакет Versapay Accounts Receivable Efficiency Suite упрощает процесс перевода счета в наличные за счет автоматизации выставления счетов, упрощения B2B-платежей и оптимизации кассовых операций с помощью искусственн...
Circula
circula.com
Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы с...
Cushion
cushion.ai
Cushion — это ваше удобное приложение для организации, оплаты и получения кредита с помощью существующих счетов и функций «Купи сейчас, заплати позже». Упростите свои счета. Построить кредит.
Mamo Pay
mamopay.com
Мы — компания FinTech со штаб-квартирой в ОАЭ, Дубай, первая компания, деятельность которой полностью регулируется Управлением финансовых услуг Дубая («DFSA»)🇦🇪, основанная двумя бывшими сотрудниками Google. Mamo Pay for Business — это полнофункциональная платежная платформа для малого и среднего ...
Payowire
payowire.com
Глобальное платежное решение с поставщиком виртуальных и физических карт. Доступны банковский счет в долларах США, евро, фунтах стерлингов и пополнение мобильного телефона. Создайте учетную запись: https://payowire.com/register Easybanking для фрилансеров и предпринимателей. Все решения на одной пла...
Simpl
getsimpl.com
Simpl — это ведущая в Индии сеть кассовых операций в одно касание, призванная сделать платежи невидимыми и сделать деньги разумными. Он стремится к упрощению и демократизации цифровой трансформации в платежном пространстве. Являясь ведущей платформой для взаимодействия с потребителями в Индии, Simp...