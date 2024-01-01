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Payment Software - Самые популярные приложения

Payment software refers to digital tools and systems designed to facilitate and manage financial transactions online. This software ensures secure, efficient, and streamlined payment processes for businesses and consumers. Key functionalities typically include processing various payment methods, managing billing and invoicing, and protecting against fraud.

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PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...

Venmo

Venmo

venmo.com

Платить. Получите оплату. Магазин. Делиться. Venmo — это цифровой кошелек, который упрощает заработок для всех, от студентов до представителей малого бизнеса. Более 60 миллионов человек используют приложение Venmo для быстрых, безопасных социальных платежей.

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая предоставляет онлайн-переводы денег, услуги цифровых платежей и предоставляет клиентам оборотный капитал.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...

Afterpay

Afterpay

afterpay.com

Afterpay полностью интегрирован со всеми вашими любимыми магазинами. Делайте покупки как обычно, затем выберите Afterpay в качестве способа оплаты при оформлении заказа. Новые клиенты проходят быструю регистрацию, а постоянные клиенты просто входят в систему.

Klarna

Klarna

klarna.com

Разделите любую покупку на 4 беспроцентных платежа. Онлайн или в магазине — с приложением Klarna это легко.

Skrill

Skrill

skrill.com

Совершайте быстрые и безопасные платежи и международные денежные переводы. От ставок и торговли до покупок и игр — Skrill упрощает управление вашими деньгами.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — это бухгалтерское программное обеспечение, разработанное компанией 2ndSite Inc., в первую очередь предназначенное для малого и среднего бизнеса. Это веб-модель программного обеспечения как услуги (SaaS), доступ к которой можно получить через настольный компьютер или мобильное устройство...

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Программное обеспечение для управления клиентами для малого бизнеса признано номером 1. Обеспечьте безопасность клиентов быстрее с помощью нашего универсального инструмента управления проектами, выставлением счетов и платежами. Бесплатная 7-дневная пробная версия.

Affirm

Affirm

affirm.com

Платите в своем темпе. Покупая с помощью Affirm, вы всегда точно знаете, какую сумму вы должны и когда завершите оплату. Никаких скрытых комиссий, даже штрафов за просрочку платежа нет.

Pleo

Pleo

pleo.io

Решение для бизнес-расходов, которое позволит вашим сотрудникам делать больше. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые доверяют Pleo, чтобы упростить оплату труда на работе.

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Как вы управляете своей бухгалтерской фирмой. Работа, клиенты, планирование и общение в одном месте. Независимо от того, находится ли ваша команда в офисе или удаленно, вы вместе с Karbon.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Шлюз онлайн-платежей для Индии с лучшим в своем классе API, процедурой интеграции, надежной безопасностью и мощной информационной панелью.

Zip

Zip

zip.co

Оплатите четырьмя частями и совершайте покупки онлайн или в магазинах везде, где принимаются карты Visa, Apple Pay и Google. Делайте покупки разумнее!

Sezzle

Sezzle

sezzle.com

Sezzle дает покупателям возможность совершать покупки сегодня и совершать 4 беспроцентных платежа в течение 6 недель! Увеличьте конверсию, AOV и удовлетворенность клиентов.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Предоставьте своему бизнесу возможность совершать быстрые, простые и недорогие международные платежи в разных валютах. Зарегистрироваться на бесплатную учетную запись сегодня.

Melio

Melio

meliopayments.com

Оплачивайте и получайте оплату по счетам быстро, просто и без каких-либо обычных затрат. Увеличьте денежный поток и уменьшите проблемы с Melio Payments.

Neteller

Neteller

neteller.com

Зарегистрируйте бесплатную учетную запись NETELLER, чтобы получить более быстрый и безопасный способ отправлять и получать деньги через Интернет. Откройте для себя наш отмеченный наградами электронный кошелек сегодня.

Thryv

Thryv

thryv.com

Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Панель управления GoCardless — это место, где вы можете управлять клиентами, настраивать планы и принимать платежи прямым дебетом.

Databox

Databox

databox.com

Платформа бизнес-аналитики, созданная, чтобы помочь вам понять, что происходит с вашим бизнесом. KPI из облачных сервисов, таблиц, базы данных в одном месте.

Clover

Clover

clover.com

Наши POS-системы и обработка кредитных карт позволяют вам принимать платежи и вести свой бизнес.

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Купите сейчас и платите более 6 еженедельных беспроцентных платежей одним способом оплаты — с помощью Laybuy. Новые бренды добавляются ежедневно, так что заходите сюда!

Mollie

Mollie

mollie.com

Начните развивать свой бизнес с Mollie Payments: ✓ Принимайте платежи за 15 минут ✓ Честные цены ✓ Все ведущие способы оплаты. Получите оплату прямо сейчас »

Paystack

Paystack

paystack.com

Современные онлайн и оффлайн платежи для Африки. Paystack помогает предприятиям в Африке получать оплату от кого угодно и в любой точке мира.

Xendit

Xendit

xendit.co

Легко принимайте и отправляйте платежи. Xendit — ведущий платежный шлюз для Индонезии, Филиппин и Юго-Восточной Азии. Благодаря единой интеграции позвольте вашему бизнесу принимать платежи в Индонезии и на Филиппинах. Кредитные и дебетовые карты, электронные кошельки, банковский перевод и многое дру...

WePay

WePay

wepay.com

WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...

Tamara

Tamara

tamara.co

Шоппинг должен доставлять удовольствие, без стресса. С Тамарой вы можете разделить свои платежи совершенно беспроцентно. Средство платежа, а не воображение; Выберите Тамару при оформлении заказа и разделите свой счет на беспроцентные платежи.

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Войдите в свою учетную запись PaySimple. У вас нет учетной записи? Зарегистрируйтесь, чтобы начать принимать платежи онлайн, автоматизировать выставление счетов и счетов, а также создать безопасную базу данных клиентов.

Zilch

Zilch

zilch.com

Покупайте сейчас, платите позже с Zilch. Делайте покупки в любом месте в Интернете и оплачивайте покупку в течение 6 недель четырьмя частями.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Мобильное выставление счетов (и многое другое) для любого малого бизнеса. Управляйте повседневными финансами своего бизнеса как профессионал! Доступен бесплатный аккаунт.

Veem

Veem

veem.com

Veem — это глобальная онлайн-платформа платежей со штаб-квартирой в Сан-Франциско, основанная в 2014 году Марваном Форзли и Альдо Карраскосо. Ранее она называлась Align Commerce, а 8 марта 2017 года сменила название на Veem. Компания обслуживает 100 стран и 70 валют, включая доллары США, CAD, GBP, E...

Poynt

Poynt

poynt.com

Poynt от GoDaddy: ваше универсальное платежное решение для Omnicommerce. Poynt — это платформа для подключенной коммерции, включающая оборудование, программное обеспечение и приложения, предоставляющая торговцам технологии для трансформации их бизнеса.

Cashfree

Cashfree

cashfree.com

Платежи за цифровую Индию. Самый быстрый и простой способ сбора платежей и выплат для растущего бизнеса.

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com помогает вашему бизнесу предлагать больше способов оплаты и валют большему количеству клиентов. Лучшая в своем классе кредитная карта и альтернативный платежный шлюз.

Dwolla

Dwolla

dwolla.com

Dwolla — единственная в США компания электронной коммерции, предоставляющая систему онлайн-платежей и сеть мобильных платежей.

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Платежи, карты и расходы стали проще. Счет Equals Money призван произвести революцию в том, как финансовые команды управляют платежами, расходами, бюджетами, заработной платой и многим другим компании, возвращая время вспять и возвращая деньги на баланс.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Sertifi предлагает самый быстрый и безопасный способ закрытия бизнеса: от юридически обязательных электронных подписей до безопасного захвата онлайн-платежей и безопасного захвата авторизации кредитной карты в Интернете. Тысячи компаний по всему миру доверяют Sertifi более быстрое закрытие бизнеса, ...

Blackсatсard

Blackсatсard

blackcatcard.com

Откройте счет IBAN в Европе бесплатно. Получите платежную карту, кэшбэк до 5%, интегрированный криптосервис и многое другое за 0 евро в месяц.

PingPong Global

PingPong Global

usa.pingpongx.com

PingPong — это финтех-единорог, внедряющий инновации в сфере платежных услуг для трансграничных продавцов электронной коммерции по всему миру. Используя наше глобальное присутствие, наша миссия — предоставить нашим клиентам возможность продавать в любой точке земного шара. Мы стремимся предоставлять...

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Очень хорошая безопасность (VGS) позволяет вам работать с конфиденциальными данными без затрат или ответственности за их защиту. VGS также помогает вам получить сертификаты соответствия PCI, SOC2 и другие. VGS — это хранитель конфиденциальных данных, который обеспечивает безопасность «под ключ» без ...

Recurly

Recurly

recurly.com

Recurly обеспечивает управление выставлением счетов по подписке корпоративного класса для тысяч компаний по всему миру.

LEDGERS

LEDGERS

ledgers.cloud

Оставайтесь на связи с бизнесом Инструменты для выставления счетов, посещаемости, соблюдения GST, бухгалтерского учета и подачи налоговых деклараций, которые помогут вам управлять своим бизнесом из любого места и в любое время.

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

EBizCharge — это набор инструментов для сбора платежей, которые работают непосредственно внутри систем, которые уже использует ваш бизнес.

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion — это простое и мощное программное обеспечение для управления выездным обслуживанием, предлагающее множество функций, таких как управление клиентами, выставление счетов и платежей, управление запасами, учет времени и отчетность. Программное обеспечение доступно в настольных и мобильны...

Laybuy Merchant

Laybuy Merchant

laybuy.com

Бесконечный рост, одна платформа. Как мы работаем для продавцов. Предложите своим клиентам более простой способ оплаты. Позвольте им платить 6 еженедельными беспроцентными платежами, получая ваш платеж немедленно. Более низкие цены означают более короткие платежные циклы и, в свою очередь, постоянны...

MRR.io

MRR.io

mrr.io

Отслеживайте свой ежемесячный регулярный доход независимо от того, какой платежный процессор вы используете.

Kodo

Kodo

kodo.com

Тратьте разумнее с нашим универсальным корпоративным платежным решением Самая простая платформа корпоративных платежей, которая поможет вам контролировать, автоматизировать и делегировать расходы компании, пока вы сосредоточены на развитии своего бизнеса!

Monnify

Monnify

monnify.com

Monnify — это платежный шлюз, позволяющий предприятиям принимать платежи от клиентов на регулярной или разовой основе. Monnify предлагает предприятиям более простой, быстрый и дешевый способ получать оплату в своих веб- и мобильных приложениях, используя удобные способы оплаты для клиентов с самыми ...

Introwise

Introwise

introwise.com

Удобное планирование для вас и ваших клиентов. Ваше время очень ценно, используйте его для расширения своего бизнеса. Мы позаботимся о том, чтобы повседневные дела шли гладко. Мы высвобождаем творческие силы, чтобы вы могли подумать о более широкой картине: получать деньги за то, что вы любите. Те...

Cushion

Cushion

cushion.ai

Оплачивайте счета вовремя и избегайте комиссий за овердрафт. Автоплатеж без овердрафта.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell дает потребителям возможность управлять своей повседневной жизнью и общаться с компаниями в чате.

VersaPay

VersaPay

versapay.com

Повысьте автоматизацию, централизацию и прозрачность вашего процесса AR, предоставляя клиентам лучший в отрасли опыт.

Trustly Personal

Trustly Personal

trustly.com

Бесперебойные банковские платежи. Более простой и безопасный способ оплаты. Совершайте или получайте онлайн-платежи прямо со своего банковского счета. Просто войдите в свой банк с сайта/приложения продавца. Нет приложения для загрузки, нет ручного ввода, нет учетной записи, которую нужно создать.

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Rapyd, глобальная финтех-организация, создала ведущую в мире глобальную платежную сеть, позволяющую компаниям интегрировать локальные способы оплаты через единый API.

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