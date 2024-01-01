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Программное обеспечение для обработки платежей - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для обработки платежей позволяет предприятиям эффективно обрабатывать различные типы платежей между предприятиями (B2B). Компании используют это программное обеспечение для управления входящими платежами от бизнес-клиентов и исходящими платежами поставщикам. Любой бизнес, который принимает безналичные платежи, может получить выгоду от использования программного обеспечения для обработки платежей. В основном он используется бухгалтерскими службами для обеспечения своевременных платежей и минимизации ошибок. Это программное обеспечение интегрируется с платежными шлюзами, системами бухгалтерского учета и программным обеспечением для автоматизации кредиторской задолженности (AP). Кроме того, программное обеспечение для обработки платежей часто сочетается с платформами электронной коммерции и системами розничных точек продаж (POS).

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PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...

Venmo

Venmo

venmo.com

Платить. Получите оплату. Магазин. Делиться. Venmo — это цифровой кошелек, который упрощает заработок для всех, от студентов до представителей малого бизнеса. Более 60 миллионов человек используют приложение Venmo для быстрых, безопасных социальных платежей.

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая предоставляет онлайн-переводы денег, услуги цифровых платежей и предоставляет клиентам оборотный капитал.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — это бухгалтерское программное обеспечение, разработанное компанией 2ndSite Inc., в первую очередь предназначенное для малого и среднего бизнеса. Это веб-модель программного обеспечения как услуги (SaaS), доступ к которой можно получить через настольный компьютер или мобильное устройство...

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Программное обеспечение для управления клиентами для малого бизнеса признано номером 1. Обеспечьте безопасность клиентов быстрее с помощью нашего универсального инструмента управления проектами, выставлением счетов и платежами. Бесплатная 7-дневная пробная версия.

Karbon

Karbon

karbonhq.com

Как вы управляете своей бухгалтерской фирмой. Работа, клиенты, планирование и общение в одном месте. Независимо от того, находится ли ваша команда в офисе или удаленно, вы вместе с Karbon.

Melio

Melio

meliopayments.com

Оплачивайте и получайте оплату по счетам быстро, просто и без каких-либо обычных затрат. Увеличьте денежный поток и уменьшите проблемы с Melio Payments.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Предоставьте своему бизнесу возможность совершать быстрые, простые и недорогие международные платежи в разных валютах. Зарегистрироваться на бесплатную учетную запись сегодня.

Thryv

Thryv

thryv.com

Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.

GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Панель управления GoCardless — это место, где вы можете управлять клиентами, настраивать планы и принимать платежи прямым дебетом.

Clover

Clover

clover.com

Наши POS-системы и обработка кредитных карт позволяют вам принимать платежи и вести свой бизнес.

Paystack

Paystack

paystack.com

Современные онлайн и оффлайн платежи для Африки. Paystack помогает предприятиям в Африке получать оплату от кого угодно и в любой точке мира.

Mollie

Mollie

mollie.com

Начните развивать свой бизнес с Mollie Payments: ✓ Принимайте платежи за 15 минут ✓ Честные цены ✓ Все ведущие способы оплаты. Получите оплату прямо сейчас »

WePay

WePay

wepay.com

WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Мобильное выставление счетов (и многое другое) для любого малого бизнеса. Управляйте повседневными финансами своего бизнеса как профессионал! Доступен бесплатный аккаунт.

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Checkout.com помогает вашему бизнесу предлагать больше способов оплаты и валют большему количеству клиентов. Лучшая в своем классе кредитная карта и альтернативный платежный шлюз.

Veem

Veem

veem.com

Veem — это глобальная онлайн-платформа платежей со штаб-квартирой в Сан-Франциско, основанная в 2014 году Марваном Форзли и Альдо Карраскосо. Ранее она называлась Align Commerce, а 8 марта 2017 года сменила название на Veem. Компания обслуживает 100 стран и 70 валют, включая доллары США, CAD, GBP, E...

Sertifi

Sertifi

sertifi.net

Sertifi предлагает самый быстрый и безопасный способ закрытия бизнеса: от юридически обязательных электронных подписей до безопасного захвата онлайн-платежей и безопасного захвата авторизации кредитной карты в Интернете. Тысячи компаний по всему миру доверяют Sertifi более быстрое закрытие бизнеса, ...

Service Fusion

Service Fusion

servicefusion.com

Service Fusion — это простое и мощное программное обеспечение для управления выездным обслуживанием, предлагающее множество функций, таких как управление клиентами, выставление счетов и платежей, управление запасами, учет времени и отчетность. Программное обеспечение доступно в настольных и мобильны...

PingPong Global

PingPong Global

usa.pingpongx.com

PingPong — это финтех-единорог, внедряющий инновации в сфере платежных услуг для трансграничных продавцов электронной коммерции по всему миру. Используя наше глобальное присутствие, наша миссия — предоставить нашим клиентам возможность продавать в любой точке земного шара. Мы стремимся предоставлять...

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.

Introwise

Introwise

introwise.com

Удобное планирование для вас и ваших клиентов. Ваше время очень ценно, используйте его для расширения своего бизнеса. Мы позаботимся о том, чтобы повседневные дела шли гладко. Мы высвобождаем творческие силы, чтобы вы могли подумать о более широкой картине: получать деньги за то, что вы любите. Те...

EBizCharge

EBizCharge

ebizcharge.com

EBizCharge — это набор инструментов для сбора платежей, которые работают непосредственно внутри систем, которые уже использует ваш бизнес.

Cushion

Cushion

cushion.ai

Оплачивайте счета вовремя и избегайте комиссий за овердрафт. Автоплатеж без овердрафта.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell дает потребителям возможность управлять своей повседневной жизнью и общаться с компаниями в чате.

VersaPay

VersaPay

versapay.com

Повысьте автоматизацию, централизацию и прозрачность вашего процесса AR, предоставляя клиентам лучший в отрасли опыт.

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Rapyd, глобальная финтех-организация, создала ведущую в мире глобальную платежную сеть, позволяющую компаниям интегрировать локальные способы оплаты через единый API.

PingPong 中国

PingPong 中国

pingpongx.com

PingPong обслуживает китайских трансграничных продавцов. PingPong предоставляет более быстрые, удобные и безопасные услуги по сбору платежей через границу для китайских продавцов. торговля B2B сбор и оплата, глобальная Диверсифицированная система продуктов, включая эквайринг, глобальное распростран...

Alternative Payments

Alternative Payments

alternativepayments.io

Альтернативные платежи — это платежная платформа B2B с полным спектром услуг, которая упрощает и автоматизирует платежи для вас и ваших клиентов. Предложите своим клиентам безопасную платформу с белой маркировкой для оплаты счетов различными способами оплаты (ACH, кредитные карты и оплата в рассрочк...

Fyorin

Fyorin

fyorin.com

Fyorin — это комплексная платформа финансовых операций, объединяющая сеть глобальных финансовых учреждений с доступом к более чем 220+ валютам для оптимизации трансграничных платежей и предоставления унифицированных казначейских решений. Мы предоставляем глобальным предприятиям единую платформу для ...

Wallester

Wallester

business.wallester.com

Начните выпускать бесплатные виртуальные или физические визитки, управляйте расходами компании в одном месте. Зарегистрируйтесь сейчас и получите доступ к счету VISA IBAN уже через день бесплатно!

Adyen

Adyen

adyen.com

Комплексные платежи, данные и управление финансами в одном решении. Встречайте платформу финансовых технологий, которая поможет вам быстрее реализовать свои амбиции.

Global Payments

Global Payments

globalpayments.com

Global Payments Inc. (NYSE: GPN) — ведущий мировой поставщик платежных технологий и программных решений, предоставляющий инновационные услуги нашим клиентам по всему миру.

Zil Money

Zil Money

zilmoney.com

Функция расчета заработной платы по кредитной карте от Zil Money позволяет своевременно платить сотрудникам и получать кэшбэк. Кроме того, спишите финансирование заработной платы за счет комиссий по кредитной карте как деловые расходы. Улучшите денежный поток и удовлетворенность сотрудников с помощь...

Modulr

Modulr

modulrfinance.com

Мы — цифровая платформа, устраняющая необходимость использования вашего банка для банковских счетов и платежей. Мы автоматизируем ваши платежные потоки, встраиваем платежи в вашу платформу и позволяем вам создавать новые платежные продукты и услуги. Все из одного API.

PayJunction

PayJunction

payjunction.com

PayJunction — это место, где люди и технологии сходятся для совершения транзакций. Основанная в 2000 году, компания часто меняла индустрию обработки платежей благодаря подходу, сочетающему в себе постоянные инновации, защиту интересов клиентов, а также прозрачное и этичное ценообразование. PayJuncti...

PayU

PayU

payu.in

PayU — ведущий поставщик услуг онлайн-платежей, работающий на более чем 50 быстрорастущих рынках и занимающийся созданием передовых финансовых услуг, адаптированных к потребностям более 300 000 продавцов и миллионов потребителей. Сосредоточено на расширении прав и возможностей людей и бизнеса с помо...

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River — это серверное решение для глобальной экспансии, платежей, налогов, мошенничества и соблюдения требований. Гибкие API позволяют легко интегрировать нашу настраиваемую кассу с любой существующей торговой платформой. Устраните риски и сложности с помощью нашей бизнес-модели зарегистриро...

Ignition

Ignition

ignitionapp.com

Ignition — это универсальная платформа для профессиональных услуг, которая позволяет предприятиям быстрее получать оплату и работать эффективнее. Ignition автоматизирует и оптимизирует предложения, клиентские соглашения, выставление счетов и сбор платежей, чтобы положить конец просроченным платежам,...

ezyCollect

ezyCollect

ezycollect.io

Программное обеспечение ezyCollect по дебиторской задолженности помогает компаниям оптимизировать, автоматизировать и лучше управлять деятельностью клиентов по кредитам и сбору платежей. Попробуйте прямо сейчас бесплатно!

Solidgate

Solidgate

solidgate.com

Принимайте онлайн-платежи. Наша универсальная платформа обработки платежей обеспечивает бесперебойные онлайн-покупки и оптимизированную платежную инфраструктуру. Включите эквайринг карт и локальные способы оплаты по всему миру: на компьютере, мобильном устройстве и в приложении.

Forwardly

Forwardly

forwardai.com

Доступ, мониторинг и управление данными бухгалтерского учета. Денежный поток является наиболее важным компонентом финансового здоровья бизнеса. Мы упрощаем получение финансовой информации и контроля с помощью полного набора решений по учетным данным для банков, кредиторов, финтех-компаний, бухгалте...

Libeo

Libeo

libeo.io

Целью Libeo является упрощение обработки и оплаты кредиторской задолженности для МСП.

Paylivre

Paylivre

paylivre.com

Paylivre — это платежная финтех-компания, базирующаяся в Бразилии, которая предоставляет трансграничные решения, переводя более 8 миллионов долларов в месяц и соединяя наших партнеров с их бразильской аудиторией через наши платежные API.

PayDock

PayDock

paydock.com

Paydock — это платформа оркестрации платежей, которая является лидером в решении многочисленных дорогостоящих проблем для продавцов, которые ориентируются на разрозненных, быстро меняющихся и фрагментированных поставщиков платежных услуг (и связанных с ними). Наша инновационная технология, ориентиро...

Leatherback

Leatherback

leatherback.co

Мы стремимся сделать трансграничную торговлю проще для частных лиц и предприятий по всему миру. Leatherback без проблем перемещает ваши деньги туда, где они должны работать. В любое время, в любом месте и почти везде Мы создаем продукты, чтобы предоставить вам все необходимое для предложения ваших т...

eDebit Direct

eDebit Direct

edebitdirect.com

Кредитные карты стоят дорого, и иногда их трудно получить, особенно для отраслей с высоким уровнем риска. Наша безопасная система позволяет вам дебетовать

Ecommpay

Ecommpay

ecommpay.com

ECOMMPAY — ведущий поставщик платежных услуг и прямой эквайер банковских карт. Мы создаем индивидуальные технологии на основе данных для клиентов электронной коммерции, позволяющие совершать онлайн-платежи по всему миру. ECOMMPAY обеспечивает движение денег в один клик; Наш платежный шлюз упрощает о...

Connectpay

Connectpay

connectpay.com

ConnectPay — одно из самых быстрорастущих учреждений электронных денег (EMI) в Литве, ведущий центр финансовых технологий в континентальной Европе, предоставляющее банковские услуги интернет-компаниям. Предлагая решение «единого окна» для всех платежных систем под одной крышей, ConnectPay обеспечива...

BizPayO

BizPayO

bizpayo.com

BizPayO позволяет профессионалам принимать платежи по кредитным картам и ACH онлайн, возмещая при этом комиссию за обработку. 100% соответствие требованиям и сверхбезопасность.

Billment

Billment

billment.com

Billment™ — это инструмент повышения эффективности управления счетами, который интегрируется с QuickBooks и позволяет сэкономить ваше время и деньги. Набор функций Billment™ очень глубок, включая такие функции, как пакетная обработка платежей, автоматизация пакетной обработки клиентов, плановая обра...

Reap Global

Reap Global

reap.global

Reap — это финансовая платформа, которая обеспечивает доступ и финансовую связь посредством инноваций для компаний любого размера. Reap сочетает программное обеспечение для управления расходами с рядом инновационных платежных продуктов, включая флагманскую корпоративную кредитную карту Reap Visa. Re...

Prommt

Prommt

prommt.com

Prommt — это безопасная платформа запроса платежей, которая превращает рискованные и трудоемкие телефонные платежи в безопасные онлайн-транзакции. Prommt дает продавцам возможность отправлять клиентам мгновенные персонализированные запросы на оплату по электронной почте, текстовым сообщениям или онл...

Easebuzz

Easebuzz

easebuzz.in

Easebuzz — это платформа полнофункциональных платежных решений, обслуживающая более 1 00 000 предприятий в Индии. Ставя перед собой задачу стать универсальной финансовой операционной системой для бизнеса, Easebuzz помогает компаниям оцифровывать платежи и управлять сквозными финансовыми операциями, ...

Skydo

Skydo

skydo.com

Skydo делает получение международных бизнес-платежей доступным, простым и беспрепятственным. Получите соответствие требованиям FIRA GST и отслеживание платежей в реальном времени. Самое дешевое решение для бизнеса и фрилансеров по сравнению с банками, Paypal и Wise.

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