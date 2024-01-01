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Программное обеспечение для обработки платежей - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для обработки платежей позволяет предприятиям эффективно обрабатывать различные типы платежей между предприятиями (B2B). Компании используют это программное обеспечение для управления входящими платежами от бизнес-клиентов и исходящими платежами поставщикам. Любой бизнес, который принимает безналичные платежи, может получить выгоду от использования программного обеспечения для обработки платежей. В основном он используется бухгалтерскими службами для обеспечения своевременных платежей и минимизации ошибок. Это программное обеспечение интегрируется с платежными шлюзами, системами бухгалтерского учета и программным обеспечением для автоматизации кредиторской задолженности (AP). Кроме того, программное обеспечение для обработки платежей часто сочетается с платформами электронной коммерции и системами розничных точек продаж (POS).
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...
Venmo
venmo.com
Платить. Получите оплату. Магазин. Делиться. Venmo — это цифровой кошелек, который упрощает заработок для всех, от студентов до представителей малого бизнеса. Более 60 миллионов человек используют приложение Venmo для быстрых, безопасных социальных платежей.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая предоставляет онлайн-переводы денег, услуги цифровых платежей и предоставляет клиентам оборотный капитал.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это бухгалтерское программное обеспечение, разработанное компанией 2ndSite Inc., в первую очередь предназначенное для малого и среднего бизнеса. Это веб-модель программного обеспечения как услуги (SaaS), доступ к которой можно получить через настольный компьютер или мобильное устройство...
HoneyBook
honeybook.com
Программное обеспечение для управления клиентами для малого бизнеса признано номером 1. Обеспечьте безопасность клиентов быстрее с помощью нашего универсального инструмента управления проектами, выставлением счетов и платежами. Бесплатная 7-дневная пробная версия.
Karbon
karbonhq.com
Как вы управляете своей бухгалтерской фирмой. Работа, клиенты, планирование и общение в одном месте. Независимо от того, находится ли ваша команда в офисе или удаленно, вы вместе с Karbon.
Melio
meliopayments.com
Оплачивайте и получайте оплату по счетам быстро, просто и без каких-либо обычных затрат. Увеличьте денежный поток и уменьшите проблемы с Melio Payments.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye — это комплексная платформа для обслуживания клиентов. Более 60 000 компаний всех размеров каждый день используют BirdEye, чтобы их можно было найти в Интернете через обзоры, выбрать клиентов с помощью текстовых сообщений и стать лучшим бизнесом с помощью инструментов опросов и анализа.
Airwallex
airwallex.com
Предоставьте своему бизнесу возможность совершать быстрые, простые и недорогие международные платежи в разных валютах. Зарегистрироваться на бесплатную учетную запись сегодня.
Thryv
thryv.com
Управляйте клиентами в любое время, в любом месте и на любом устройстве с помощью программного обеспечения Thryv для малого бизнеса: CRM, текстовый и электронный маркетинг, социальные сети, веб-сайты и многое другое.
GoCardless
gocardless.com
Панель управления GoCardless — это место, где вы можете управлять клиентами, настраивать планы и принимать платежи прямым дебетом.
Clover
clover.com
Наши POS-системы и обработка кредитных карт позволяют вам принимать платежи и вести свой бизнес.
Paystack
paystack.com
Современные онлайн и оффлайн платежи для Африки. Paystack помогает предприятиям в Африке получать оплату от кого угодно и в любой точке мира.
Mollie
mollie.com
Начните развивать свой бизнес с Mollie Payments: ✓ Принимайте платежи за 15 минут ✓ Честные цены ✓ Все ведущие способы оплаты. Получите оплату прямо сейчас »
WePay
wepay.com
WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...
Marketing 360
marketing360.com
Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.
Fiskl
fiskl.com
Мобильное выставление счетов (и многое другое) для любого малого бизнеса. Управляйте повседневными финансами своего бизнеса как профессионал! Доступен бесплатный аккаунт.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com помогает вашему бизнесу предлагать больше способов оплаты и валют большему количеству клиентов. Лучшая в своем классе кредитная карта и альтернативный платежный шлюз.
Veem
veem.com
Veem — это глобальная онлайн-платформа платежей со штаб-квартирой в Сан-Франциско, основанная в 2014 году Марваном Форзли и Альдо Карраскосо. Ранее она называлась Align Commerce, а 8 марта 2017 года сменила название на Veem. Компания обслуживает 100 стран и 70 валют, включая доллары США, CAD, GBP, E...
Sertifi
sertifi.net
Sertifi предлагает самый быстрый и безопасный способ закрытия бизнеса: от юридически обязательных электронных подписей до безопасного захвата онлайн-платежей и безопасного захвата авторизации кредитной карты в Интернете. Тысячи компаний по всему миру доверяют Sertifi более быстрое закрытие бизнеса, ...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion — это простое и мощное программное обеспечение для управления выездным обслуживанием, предлагающее множество функций, таких как управление клиентами, выставление счетов и платежей, управление запасами, учет времени и отчетность. Программное обеспечение доступно в настольных и мобильны...
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong — это финтех-единорог, внедряющий инновации в сфере платежных услуг для трансграничных продавцов электронной коммерции по всему миру. Используя наше глобальное присутствие, наша миссия — предоставить нашим клиентам возможность продавать в любой точке земного шара. Мы стремимся предоставлять...
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.
Introwise
introwise.com
Удобное планирование для вас и ваших клиентов. Ваше время очень ценно, используйте его для расширения своего бизнеса. Мы позаботимся о том, чтобы повседневные дела шли гладко. Мы высвобождаем творческие силы, чтобы вы могли подумать о более широкой картине: получать деньги за то, что вы любите. Те...
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge — это набор инструментов для сбора платежей, которые работают непосредственно внутри систем, которые уже использует ваш бизнес.
Cushion
cushion.ai
Оплачивайте счета вовремя и избегайте комиссий за овердрафт. Автоплатеж без овердрафта.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell дает потребителям возможность управлять своей повседневной жизнью и общаться с компаниями в чате.
VersaPay
versapay.com
Повысьте автоматизацию, централизацию и прозрачность вашего процесса AR, предоставляя клиентам лучший в отрасли опыт.
Rapyd
rapyd.net
Rapyd, глобальная финтех-организация, создала ведущую в мире глобальную платежную сеть, позволяющую компаниям интегрировать локальные способы оплаты через единый API.
PingPong 中国
pingpongx.com
PingPong обслуживает китайских трансграничных продавцов. PingPong предоставляет более быстрые, удобные и безопасные услуги по сбору платежей через границу для китайских продавцов. торговля B2B сбор и оплата, глобальная Диверсифицированная система продуктов, включая эквайринг, глобальное распростран...
Alternative Payments
alternativepayments.io
Альтернативные платежи — это платежная платформа B2B с полным спектром услуг, которая упрощает и автоматизирует платежи для вас и ваших клиентов. Предложите своим клиентам безопасную платформу с белой маркировкой для оплаты счетов различными способами оплаты (ACH, кредитные карты и оплата в рассрочк...
Fyorin
fyorin.com
Fyorin — это комплексная платформа финансовых операций, объединяющая сеть глобальных финансовых учреждений с доступом к более чем 220+ валютам для оптимизации трансграничных платежей и предоставления унифицированных казначейских решений. Мы предоставляем глобальным предприятиям единую платформу для ...
Wallester
business.wallester.com
Начните выпускать бесплатные виртуальные или физические визитки, управляйте расходами компании в одном месте. Зарегистрируйтесь сейчас и получите доступ к счету VISA IBAN уже через день бесплатно!
Adyen
adyen.com
Комплексные платежи, данные и управление финансами в одном решении. Встречайте платформу финансовых технологий, которая поможет вам быстрее реализовать свои амбиции.
Global Payments
globalpayments.com
Global Payments Inc. (NYSE: GPN) — ведущий мировой поставщик платежных технологий и программных решений, предоставляющий инновационные услуги нашим клиентам по всему миру.
Zil Money
zilmoney.com
Функция расчета заработной платы по кредитной карте от Zil Money позволяет своевременно платить сотрудникам и получать кэшбэк. Кроме того, спишите финансирование заработной платы за счет комиссий по кредитной карте как деловые расходы. Улучшите денежный поток и удовлетворенность сотрудников с помощь...
Modulr
modulrfinance.com
Мы — цифровая платформа, устраняющая необходимость использования вашего банка для банковских счетов и платежей. Мы автоматизируем ваши платежные потоки, встраиваем платежи в вашу платформу и позволяем вам создавать новые платежные продукты и услуги. Все из одного API.
PayJunction
payjunction.com
PayJunction — это место, где люди и технологии сходятся для совершения транзакций. Основанная в 2000 году, компания часто меняла индустрию обработки платежей благодаря подходу, сочетающему в себе постоянные инновации, защиту интересов клиентов, а также прозрачное и этичное ценообразование. PayJuncti...
PayU
payu.in
PayU — ведущий поставщик услуг онлайн-платежей, работающий на более чем 50 быстрорастущих рынках и занимающийся созданием передовых финансовых услуг, адаптированных к потребностям более 300 000 продавцов и миллионов потребителей. Сосредоточено на расширении прав и возможностей людей и бизнеса с помо...
Digital River
digitalriver.com
Digital River — это серверное решение для глобальной экспансии, платежей, налогов, мошенничества и соблюдения требований. Гибкие API позволяют легко интегрировать нашу настраиваемую кассу с любой существующей торговой платформой. Устраните риски и сложности с помощью нашей бизнес-модели зарегистриро...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition — это универсальная платформа для профессиональных услуг, которая позволяет предприятиям быстрее получать оплату и работать эффективнее. Ignition автоматизирует и оптимизирует предложения, клиентские соглашения, выставление счетов и сбор платежей, чтобы положить конец просроченным платежам,...
ezyCollect
ezycollect.io
Программное обеспечение ezyCollect по дебиторской задолженности помогает компаниям оптимизировать, автоматизировать и лучше управлять деятельностью клиентов по кредитам и сбору платежей. Попробуйте прямо сейчас бесплатно!
Solidgate
solidgate.com
Принимайте онлайн-платежи. Наша универсальная платформа обработки платежей обеспечивает бесперебойные онлайн-покупки и оптимизированную платежную инфраструктуру. Включите эквайринг карт и локальные способы оплаты по всему миру: на компьютере, мобильном устройстве и в приложении.
Forwardly
forwardai.com
Доступ, мониторинг и управление данными бухгалтерского учета. Денежный поток является наиболее важным компонентом финансового здоровья бизнеса. Мы упрощаем получение финансовой информации и контроля с помощью полного набора решений по учетным данным для банков, кредиторов, финтех-компаний, бухгалте...
Libeo
libeo.io
Целью Libeo является упрощение обработки и оплаты кредиторской задолженности для МСП.
Paylivre
paylivre.com
Paylivre — это платежная финтех-компания, базирующаяся в Бразилии, которая предоставляет трансграничные решения, переводя более 8 миллионов долларов в месяц и соединяя наших партнеров с их бразильской аудиторией через наши платежные API.
PayDock
paydock.com
Paydock — это платформа оркестрации платежей, которая является лидером в решении многочисленных дорогостоящих проблем для продавцов, которые ориентируются на разрозненных, быстро меняющихся и фрагментированных поставщиков платежных услуг (и связанных с ними). Наша инновационная технология, ориентиро...
Leatherback
leatherback.co
Мы стремимся сделать трансграничную торговлю проще для частных лиц и предприятий по всему миру. Leatherback без проблем перемещает ваши деньги туда, где они должны работать. В любое время, в любом месте и почти везде Мы создаем продукты, чтобы предоставить вам все необходимое для предложения ваших т...
eDebit Direct
edebitdirect.com
Кредитные карты стоят дорого, и иногда их трудно получить, особенно для отраслей с высоким уровнем риска. Наша безопасная система позволяет вам дебетовать
Ecommpay
ecommpay.com
ECOMMPAY — ведущий поставщик платежных услуг и прямой эквайер банковских карт. Мы создаем индивидуальные технологии на основе данных для клиентов электронной коммерции, позволяющие совершать онлайн-платежи по всему миру. ECOMMPAY обеспечивает движение денег в один клик; Наш платежный шлюз упрощает о...
Connectpay
connectpay.com
ConnectPay — одно из самых быстрорастущих учреждений электронных денег (EMI) в Литве, ведущий центр финансовых технологий в континентальной Европе, предоставляющее банковские услуги интернет-компаниям. Предлагая решение «единого окна» для всех платежных систем под одной крышей, ConnectPay обеспечива...
BizPayO
bizpayo.com
BizPayO позволяет профессионалам принимать платежи по кредитным картам и ACH онлайн, возмещая при этом комиссию за обработку. 100% соответствие требованиям и сверхбезопасность.
Billment
billment.com
Billment™ — это инструмент повышения эффективности управления счетами, который интегрируется с QuickBooks и позволяет сэкономить ваше время и деньги. Набор функций Billment™ очень глубок, включая такие функции, как пакетная обработка платежей, автоматизация пакетной обработки клиентов, плановая обра...
Reap Global
reap.global
Reap — это финансовая платформа, которая обеспечивает доступ и финансовую связь посредством инноваций для компаний любого размера. Reap сочетает программное обеспечение для управления расходами с рядом инновационных платежных продуктов, включая флагманскую корпоративную кредитную карту Reap Visa. Re...
Prommt
prommt.com
Prommt — это безопасная платформа запроса платежей, которая превращает рискованные и трудоемкие телефонные платежи в безопасные онлайн-транзакции. Prommt дает продавцам возможность отправлять клиентам мгновенные персонализированные запросы на оплату по электронной почте, текстовым сообщениям или онл...
Easebuzz
easebuzz.in
Easebuzz — это платформа полнофункциональных платежных решений, обслуживающая более 1 00 000 предприятий в Индии. Ставя перед собой задачу стать универсальной финансовой операционной системой для бизнеса, Easebuzz помогает компаниям оцифровывать платежи и управлять сквозными финансовыми операциями, ...
Skydo
skydo.com
Skydo делает получение международных бизнес-платежей доступным, простым и беспрепятственным. Получите соответствие требованиям FIRA GST и отслеживание платежей в реальном времени. Самое дешевое решение для бизнеса и фрилансеров по сравнению с банками, Paypal и Wise.