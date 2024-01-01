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Программное обеспечение для обработки платежей - Самые популярные приложения - Кокосовые о-ва Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для обработки платежей позволяет предприятиям эффективно обрабатывать различные типы платежей между предприятиями (B2B). Компании используют это программное обеспечение для управления входящими платежами от бизнес-клиентов и исходящими платежами поставщикам. Любой бизнес, который принимает безналичные платежи, может получить выгоду от использования программного обеспечения для обработки платежей. В основном он используется бухгалтерскими службами для обеспечения своевременных платежей и минимизации ошибок. Это программное обеспечение интегрируется с платежными шлюзами, системами бухгалтерского учета и программным обеспечением для автоматизации кредиторской задолженности (AP). Кроме того, программное обеспечение для обработки платежей часто сочетается с платформами электронной коммерции и системами розничных точек продаж (POS).