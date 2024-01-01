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Программное обеспечение для обработки платежей - Самые популярные приложения - Бангладеш Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение для обработки платежей позволяет предприятиям эффективно обрабатывать различные типы платежей между предприятиями (B2B). Компании используют это программное обеспечение для управления входящими платежами от бизнес-клиентов и исходящими платежами поставщикам. Любой бизнес, который принимает безналичные платежи, может получить выгоду от использования программного обеспечения для обработки платежей. В основном он используется бухгалтерскими службами для обеспечения своевременных платежей и минимизации ошибок. Это программное обеспечение интегрируется с платежными шлюзами, системами бухгалтерского учета и программным обеспечением для автоматизации кредиторской задолженности (AP). Кроме того, программное обеспечение для обработки платежей часто сочетается с платформами электронной коммерции и системами розничных точек продаж (POS).