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Программное обеспечение для обработки платежей - Самые популярные приложения - Австралия
Программное обеспечение для обработки платежей позволяет предприятиям эффективно обрабатывать различные типы платежей между предприятиями (B2B). Компании используют это программное обеспечение для управления входящими платежами от бизнес-клиентов и исходящими платежами поставщикам. Любой бизнес, который принимает безналичные платежи, может получить выгоду от использования программного обеспечения для обработки платежей. В основном он используется бухгалтерскими службами для обеспечения своевременных платежей и минимизации ошибок. Это программное обеспечение интегрируется с платежными шлюзами, системами бухгалтерского учета и программным обеспечением для автоматизации кредиторской задолженности (AP). Кроме того, программное обеспечение для обработки платежей часто сочетается с платформами электронной коммерции и системами розничных точек продаж (POS).
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PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. — американская компания, управляющая всемирной системой онлайн-платежей, которая поддерживает денежные переводы онлайн и служит электронной альтернативой традиционным бумажным методам, таким как чеки и денежные переводы. Компания работает как платежный процессор для онлайн-прод...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Airwallex
airwallex.com
Облачная платформа Airwallex была разработана, чтобы облегчить ваши глобальные платежи и финансовые операции. Независимо от того, являетесь ли вы глобальной компанией, стремящейся сэкономить время и деньги при масштабировании, или дальновидным предприятием, готовым создавать собственные финансовые п...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерского учета и выставления счетов, которая экономит ваше время, автоматизирует работу администратора, обеспечивает порядок в ваших книгах и делает ваш бизнес профессиональным. FreshBooks считает, что ведение финансового учета должно быть простым и быстры...
Karbon
karbonhq.com
Karbon — это платформа управления практиками для бухгалтерских фирм. Он обеспечивает по-настоящему совместную платформу для управления рабочими процессами, общения с командами и обеспечения исключительной работы с клиентами. Объединив электронную почту, обсуждения, задачи и мощные рабочие процессы, ...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye — это ведущая платформа управления репутацией и цифрового взаимодействия с клиентами для местных брендов и компаний с несколькими офисами. Более 100 000 компаний используют платформу Birdeye на базе искусственного интеллекта, чтобы беспрепятственно взаимодействовать с клиентами, повышать лоя...
Venmo
venmo.com
Платить. Получите оплату. Магазин. Делиться. Venmo — это цифровой кошелек, который упрощает заработок для всех, от студентов до представителей малого бизнеса. Более 60 миллионов человек используют приложение Venmo для быстрых, безопасных социальных платежей.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — финансовая технологическая компания, предоставляющая малым и средним предприятиям мира возможность совершать транзакции, вести бизнес и расти по всему миру. Payoneer была основана в 2005 году с убеждением, что таланты распределены поровну, а возможности – нет. Наша миссия — дать возможнос...
Thryv
thryv.com
Thryv — это универсальное программное обеспечение для управления малым бизнесом, которое помогает вам оптимизировать свой бизнес, чтобы вы могли вернуться к своим любимым вещам. Владельцы малого бизнеса лучше общаются, решают больше бизнес-задач и становятся более организованными с Thryv. Сотруднича...
Marketing 360
marketing360.com
Компания Marketing 360® была основана в 2009 году отцом и сыном Джо и Джей Би Келлоггами с целью изменить ситуацию к лучшему, помогая малым предприятиям расти и расти их местным сообществам. Сейчас компания Marketing 360, расположенная в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, и Остине, штат Техас, насчитывае...
Clickatell
clickatell.com
Clickatell — пионер инноваций в области мобильных сообщений и чат-коммерции. Коммерческая платформа Clickatell Chat позволяет брендам подключаться, взаимодействовать и совершать транзакции с потребителями, обеспечивая инновационные, интуитивно понятные диалоговые коммерческие пути посредством удобно...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook — это централизованная платформа управления потоками клиентов, которая позволяет независимым компаниям обеспечивать превосходное качество обслуживания клиентов и работать с уверенностью. Основные функции: - Счета - Предложения - Онлайн-платежи - Планирование - Контактная форма и управление...
Melio
meliopayments.com
Melio — это бесплатный инструмент для оплаты счетов и продавцов, который максимизирует денежный поток и сводит к минимуму напряженную работу. Оплачивайте счета поставщиков банковским переводом или дебетовой картой бесплатно, даже если они принимают только чеки! Вы также можете использовать свою кред...
Clover
clover.com
Clover заменяет ваш кассовый аппарат, платежный терминал, принтер чеков и сканер штрих-кодов интегрированным набором продуктов. Принимайте кредитные карты, EMV и Apple Pay.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless ставит перед собой задачу стать мировой банковской платежной сетью. Освободите людей и предприятия от разочарований и затрат, связанных с устаревшими способами оплаты, с помощью простых и безопасных решений для прямых банковских платежей. Получайте мгновенные разовые платежи. Или автомати...
Paystack
paystack.com
Современные онлайн и оффлайн платежи для Африки. Paystack помогает предприятиям в Африке получать оплату от кого угодно и в любой точке мира.
Mollie
mollie.com
Молли устраняет препятствия, мешающие компаниям любого размера конкурировать на более выгодных условиях в сфере электронной коммерции. Мы делаем это, предлагая удобные и надежные онлайн-платежи. Mollie предлагает различные способы оплаты, которые можно легко интегрировать с помощью API или плагина д...
WePay
wepay.com
WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com — это облачная платежная платформа, миссия которой — дать возможность предприятиям и их сообществам процветать в цифровой экономике. Модульная технология Checkout.com позволяет компаниям добавлять функции, управлять рисками, одновременно защищая конверсию, а также добавлять новые способ...
PingPong Global
usa.pingpongx.com
PingPong — это финтех-единорог, внедряющий инновации в сфере платежных услуг для трансграничных продавцов электронной коммерции по всему миру. Используя наше глобальное присутствие, наша миссия — предоставить нашим клиентам возможность продавать в любой точке земного шара. Мы стремимся предоставлять...
Fiskl
fiskl.com
Откройте для себя Fiskl: универсальное приложение для управления финансами и бухгалтерского учета на базе искусственного интеллекта для малого бизнеса. Управление финансами вашего малого бизнеса не должно быть болезненным и отнимающим много времени. Fiskl упрощает задачу благодаря комплексному набор...
Veem
veem.com
Veem — это глобальная онлайн-платежная платформа со штаб-квартирой в Сан-Франциско, основанная в 2014 году Марваном Форзли и Альдо Карраскосо. Ранее она была известна как Align Commerce, а 8 марта 2017 года сменила название на Veem. Компания обслуживает 100 стран и 70 валют, включая доллары США, CAD...
Service Fusion
servicefusion.com
Service Fusion — это простое и мощное программное обеспечение для управления выездным обслуживанием, предлагающее множество функций, таких как управление клиентами, выставление счетов и платежи, управление запасами, учет времени и отчетность. Программное обеспечение доступно в настольных и мобильных...
Introwise
introwise.com
Удобное планирование для вас и ваших клиентов. Ваше время очень ценно, используйте его для расширения своего бизнеса. Мы позаботимся о том, чтобы повседневная работа проходила гладко. Мы высвобождаем творческие силы, чтобы вы могли подумать о более широкой картине: получать деньги за то, что вы люб...
PingPong 中国
pingpongx.com
PingPong обслуживает китайских трансграничных продавцов. PingPong предоставляет китайским трансграничным продавцам более быстрые, удобные и безопасные услуги по сбору платежей через границу. Ориентируясь на комплексные потребности трансграничных торговцев, а также малых и средних предприятий, выезж...
Sertifi
sertifi.net
Sertifi предлагает самый быстрый и безопасный способ закрытия бизнеса: от юридически обязательных электронных подписей до безопасного захвата онлайн-платежей и безопасного захвата авторизации кредитной карты в Интернете. Тысячи компаний по всему миру доверяют Sertifi более быстрое закрытие бизнеса, ...
Adyen
adyen.com
Adyen — это платежная платформа, которую выбирают многие ведущие мировые компании, предоставляющая современную сквозную инфраструктуру, напрямую подключающуюся к Visa, Mastercard и предпочтительным во всем мире методам оплаты, используемым потребителями. Adyen обеспечивает удобство платежей через Ин...
EBizCharge
ebizcharge.com
Лидер в области интегрированных B2B-платежей. Платежный шлюз, способный обрабатывать платежи внутри вашей CRM/ERP, системы учета или онлайн-корзин покупок, таких как QuickBooks, Microsoft Dynamics, SAP, Acumatica, Oracle, Netsuite, Epicor, Sage, Magento, WooCommerce и других. EBizCharge также предла...
BlueSnap
bluesnap.com
Платформа Armatic расширяет возможности вашего существующего программного обеспечения для бухгалтерского учета/ERP и вашей существующей системы CRM за счет автоматизации рабочих процессов, мощной бизнес-аналитики и полностью интегрированных функций межведомственных коммуникаций для автоматизации зад...
VersaPay
versapay.com
Для растущих предприятий, которым необходимо добиваться большего с меньшими затратами, пакет Versapay Accounts Receivable Efficiency Suite упрощает процесс перевода счета в наличные за счет автоматизации выставления счетов, упрощения B2B-платежей и оптимизации кассовых операций с помощью искусственн...
Cushion
cushion.ai
Cushion — это ваше удобное приложение для организации, оплаты и получения кредита с помощью существующих счетов и функций «Купи сейчас, заплати позже». Упростите свои счета. Построить кредит.
Mamo Pay
mamopay.com
Мы — компания FinTech со штаб-квартирой в ОАЭ, Дубай, первая компания, деятельность которой полностью регулируется Управлением финансовых услуг Дубая («DFSA»)🇦🇪, основанная двумя бывшими сотрудниками Google. Mamo Pay for Business — это полнофункциональная платежная платформа для малого и среднего ...
Rapyd
rapyd.net
Rapidyd делает для финансовых технологий то же, что облако сделало для ИТ. Мы построили крупнейшую в мире локальную платежную сеть, обеспечивающую бесперебойную глобальную торговлю. Инновационные предприятия электронной коммерции, технологические компании, торговые площадки и другие используют наши ...
Viva.com
viva.com
Viva.com Group, ранее Viva Wallet, — ведущий европейский технологический банк, осуществляющий платежи на 24 рынках. Работая на 17 языках и в 9 валютах, мы поддерживаем более 30 способов оплаты по всему миру. Бесплатное приложение viva.com | Терминал можно легко настроить на смартфонах или других под...
Alternative Payments
alternativepayments.io
Альтернативные платежи — это платежная платформа B2B с полным спектром услуг, которая упрощает и автоматизирует платежи для вас и ваших клиентов. Предложите своим клиентам безопасную платформу с белой маркировкой для оплаты счетов различными способами оплаты (ACH, кредитные карты и оплата в рассрочк...
Fyorin
fyorin.com
Fyorin — это комплексная платформа финансовых операций, объединяющая сеть глобальных финансовых учреждений с доступом к более чем 220+ валютам для оптимизации трансграничных платежей и предоставления унифицированных казначейских решений. Мы предоставляем глобальным предприятиям единую платформу для ...
Wallester
business.wallester.com
Wallester — компания, занимающаяся финансовыми технологиями, которая помогает предприятиям использовать абсолютно новый подход к управлению и оптимизации расходов компаний. Будучи официальным партнером Visa, Wallester Business – это идеальное решение для выпуска корпоративных карт для различных нужд...
Connectpay
connectpay.com
ConnectPay — одно из самых быстрорастущих учреждений электронных денег (EMI) в Литве, ведущий центр финансовых технологий в континентальной Европе, предоставляющее банковские услуги интернет-компаниям. Предлагая решение «единого окна» для всех платежных систем под одной крышей, ConnectPay обеспечива...
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit — это универсальный магазин для всех онлайн-платежей. Он поддерживает различные варианты оплаты, обеспечивает немедленное соединение и обладает надежными интеллектуальными функциями, обеспечивающими бесперебойность транзакций. Вам будет легко и интуитивно понятно, какое устройство вы исполь...
PayDo
paydo.com
PayDo — это EMI, регулируемая в Великобритании и имеющая канадскую лицензию MSB. Мы предоставляем мультивалютный IBAN, процессинг по всему миру, решение для мерчанта, массовые выплаты и выпуск корпоративных карт в одном бизнес-аккаунте, одной информационной панели, одном соглашении и одном API. Полу...
PayU
payu.in
PayU — ведущий поставщик услуг онлайн-платежей, работающий на более чем 50 быстрорастущих рынках и занимающийся созданием передовых финансовых услуг, адаптированных к потребностям более 300 000 продавцов и миллионов потребителей. Сосредоточено на расширении прав и возможностей людей и бизнеса с помо...
Digital River
digitalriver.com
Digital River — это серверное решение для глобальной экспансии, платежей, налогов, борьбы с мошенничеством и соблюдения требований. Гибкие API позволяют легко интегрировать нашу настраиваемую кассу с любой существующей торговой платформой. Устраните риски и сложности с помощью нашей бизнес-модели за...
Forwardly
forwardai.com
Доступ, мониторинг и управление данными бухгалтерского учета. Денежный поток является наиболее важным компонентом финансового здоровья бизнеса. Мы упрощаем получение финансовой информации и контроля с помощью полного набора решений по учетным данным для банков, кредиторов, финтех-компаний, бухгалте...
Prommt
prommt.com
Prommt — это безопасная платформа запроса платежей, которая превращает рискованные и трудоемкие телефонные платежи в безопасные онлайн-транзакции. Prommt дает продавцам возможность отправлять клиентам мгновенные персонализированные запросы на оплату по электронной почте, текстовым сообщениям или онл...
Skydo
skydo.com
Skydo делает получение международных бизнес-платежей доступным, простым и беспрепятственным. Получите соответствие требованиям FIRA GST и отслеживание платежей в реальном времени. Самое дешевое решение для бизнеса и фрилансеров по сравнению с банками, Paypal и Wise.
Global Payments
globalpayments.com
Global Payments Inc. (NYSE: GPN) — ведущий мировой поставщик платежных технологий и программных решений, предоставляющий инновационные услуги нашим клиентам по всему миру.
Helcim
helcim.com
Helcim — платежная компания, которая позволяет предприятиям с легкостью принимать кредитные карты. Helcim фокусируется на предоставлении более качественных платежных услуг, упрощая регистрацию, предоставляя более умные платежные инструменты и делая получение платежей более доступным. Мы знаем, что п...
Zil Money
zilmoney.com
Функция расчета заработной платы по кредитной карте от Zil Money позволяет своевременно платить сотрудникам и получать кэшбэк. Кроме того, спишите финансирование заработной платы за счет комиссий по кредитной карте как деловые расходы. Улучшите денежный поток и удовлетворенность сотрудников с помощь...
NMI
nmi.com
NMI позволяет вам создать идеальное, полноценное коммерческое предложение, независимо от того, являетесь ли вы независимым поставщиком программного обеспечения, стремящимся создать лучшие решения, ISO, желающим повысить ценность своих услуг, или банком, предоставляющим инструменты обработки платежей...
Paymerang
paymerang.com
Paymerang предоставляет оптимизированную платформу автоматизации счетов и платежей, которая переносит отделы расчетов с кредиторами (AP) в современную эпоху. Платформа Paymerang экономит подразделениям AP тысячи часов ежегодно, повышает прозрачность, повышает точность, эффективность и позволяет полу...
Modulr
modulrfinance.com
Мы — цифровая платформа, устраняющая необходимость использования вашего банка для банковских счетов и платежей. Мы автоматизируем ваши платежные потоки, встраиваем платежи в вашу платформу и позволяем вам создавать новые платежные продукты и услуги. Все из одного API.
PayJunction
payjunction.com
PayJunction — это место, где люди и технологии сходятся для совершения транзакций. Основанная в 2000 году, компания часто меняла индустрию обработки платежей благодаря подходу, сочетающему в себе постоянные инновации, защиту интересов клиентов, а также прозрачное и этичное ценообразование. PayJuncti...
Spreedly
spreedly.com
Spreedly — это платформа оркестрации платежей. Быстро растущие организации, выходящие на новые рынки, стремящиеся ограничить свою нагрузку по соблюдению требований или снизить затраты на платежи, часто обнаруживают, что они не могут адаптировать свою инфраструктуру для приема платежей так, как того ...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition — это универсальная платформа для профессиональных услуг, которая позволяет предприятиям быстрее получать оплату и работать эффективнее. Ignition автоматизирует и оптимизирует предложения, клиентские соглашения, выставление счетов и сбор платежей, чтобы положить конец просроченным платежам,...
ezyCollect
ezycollect.io
ezyCollect автоматизирует дебиторскую задолженность для B2B: наши клиенты обычно видят сокращение просроченной задолженности на 40% в течение первых 12 месяцев. Автоматизация дополненной реальности с помощью 1. Кредитной информации, основанной на реальных данных о клиентах и данных Illion, которая...
Solidgate
solidgate.com
Принимайте онлайн-платежи. Наша универсальная платформа обработки платежей обеспечивает бесперебойные онлайн-покупки и оптимизированную платежную инфраструктуру. Включите эквайринг карт и локальные способы оплаты по всему миру: на компьютере, мобильном устройстве и в приложении.
Libeo
libeo.io
Libeo позволяет владельцам малого и среднего бизнеса, финансовым директорам и бухгалтерам по всей Европе централизовать и оплачивать счета своих поставщиков в один клик, без IBAN и без необходимости подключения к своему банку. Платформа позволяет осуществлять комплексное управление циклом закупок: -...
Paylivre
paylivre.com
Paylivre — это платежная финтех-компания, базирующаяся в Бразилии, которая предоставляет трансграничные решения, переводя более 8 миллионов долларов в месяц и соединяя наших партнеров с их бразильской аудиторией через наши платежные API.